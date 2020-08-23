Основные события недели в Севастополе: 17 – 23 августа

Прошедшая севастопольская неделя принесла неутешительную статистику по COVID-19. Ещё 3 человека умерли от новой коронавирусной инфекции, прирост заболеваемости – 45 человек. Один из смертельных случаев – впервые в Севастополе – произошел с медицинским работником.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя: «К сожалению, Пелагея Анатольевна Мазурова, сотрудница, медсестра 9-й больницы, которая работала в «красной зоне», медсестра-анестезиолог, покинула нас. Собственно, подтвержденный диагноз COVID, она работала, ей 65 было лет. Когда мы сняли ограничения, вернули кадры в больницу, потому что опытных кадров не хватает. Вот она заболела и не смогла справиться с этой угрозой».

Как уточнили в Правительстве города, течение болезни было осложнено хроническими заболеваниями, тяжелой вирусной пневмонией и отёком лёгких.

Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя выразил родным и близким погибшей соболезнования и предложил присвоить медработнику первую медаль имени Даши Севастопольской посмертно.

При этом Михаил Развожаев уверен, что город готов ко второй волне коронавируса. Об этом он заявил во время прямой трансляции пресс-конференции в информагентстве ТАСС.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя: «Я считаю, что вторая волна – это, конечно, большой вызов, но все-таки у нас наработан огромный опыт. И мы все прекрасно понимаем, что, когда ты уже понимаешь возможный маневр, принимать решения легче, и уже практики все сформировались».

По мнению градоначальника, основную сложность в борьбе с эпидемией во время второй волны коронавируса может составить низкая личная ответственность граждан.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя: «Вопрос ношения маски в закрытых помещениях или выполнения простых регламентов, которые можно сделать и обезопасить себя, свою семью и общество – это, конечно, очень важно. Вот с этим сейчас самая большая проблема. И у нас в Севастополе, с учетом тех цифр, которые я называл, есть такое ощущение, что это где-то не с нами происходит».

Серьезный пожар в четверг собрал всех ответственных городских начальников в Каче. В пятиэтажном доме сгорела квартира площадью 60 кв.м. При этом погиб хозяин жилого помещения.

Предположительная причина произошедшего, по версии Следкома – неисправность газового оборудования. Назначены необходимые экспертизы. Также следователи проверят работу коммунальных служб. Дело находится на контроле руководства Главного следственного управления СК России по Республике Крым и Севастополю.

Прокуратура города также начала проверку по деятельности управляющей компании и ресурсоснабжающей организации. Прокурор Марк Большедворский выезжал на место происшествия.

Сюда же в четверг прибыл и временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев со своим заместителем Владимиром Базаровым. Чиновники пообещали жителям помочь с ремонтом.

ВЛАДИМИР БАЗАРОВ, заместитель губернатора Севастополя: «Михаил Владимирович осмотрел дом, дал поручение помочь жильцам, чьи квартиры были залиты водой во время тушения пожара, провести ремонт. Мы уже проверили кровлю. Конструкции здания не пострадали. Жители от переселения во временное жилье отказались. Кроме того, поручено вывезти мусор, навести порядок в доме и квартире, в которой произошел взрыв».

Ещё одно происшествие взволновало севастопольцев на этой неделе. На пешеходном переходе в районе кинотеатра «Россия», на площади 50-летия СССР, 12-летнего скейтбордиста сбила скорая.

По информации пресс-службы Правительства города, машина скорой помощи ехала с применением специальных световых и звуковых сигналов. Медицинская бригада обслуживала экстренный вызов – везла женщину с Северной стороны в родильный дом №1 на проспекте Гагарина.

Состояние пострадавшего подростка врачи оценили как средней степени тяжести.

«Мальчику оказывают всю необходимую медицинскую помощь», — говорится в сообщении Депздрава.

У него оскольчатый перелом бедра и ссадины на лице. Перелом будут лечить методом вытяжения. Уточняется, что директор севастопольского Департамента здравоохранения Сергей Шеховцов встретился с отцом подростка и с работниками городской больницы №5. Глава ведомства держит процесс лечения пострадавшего на личном контроле.

В городе продолжаются масштабные ремонты дорог. Расширенный до 4-х полос мост на проспекте Гагарина покрыли финишным слоем асфальта в ночь на 19 августа. До завершения всех работ осталось меньше двух недель.

На данный момент строители занимаются обустройством тротуаров и благоустройством прилегающей территории. Позже на пешеходном переходе около остановки «Улица Дмитрия Ульянова» планируется установить светофор «по требованию» и нанести разметку.

Появились новости и о другой дорожной стройке. Лежачие полицейские, установленные на открытом для движения участке Камышового шоссе — это временная мера на период реконструкции дороги. Об этом на странице временно исполняющего обязанности губернатора Севастополя Михаила Развожаева в соцсетях сообщил генподрядчик объекта – ГБУ «Севавтодор».

Стало известно, что на объездной установят 9 светофоров «по требованию», которые будут менять сигнал после того, как пешеход нажмет кнопку. Такие светофоры появятся у каждой остановки общественного транспорта.

Кроме того, генподрядчик напомнил, что сейчас дорога по сути — строительная площадка. В связи с этим установлено ограничение скорости до 40 км/час, оно действует до окончания ремонтных работ.

О крупных проектах строительства в Севастополе на этой неделе с Президентом страны говорила заместитель губернатора города Мария Литовко.

МАРИЯ ЛИТОВКО, заместитель губернатора Севастополя: «Ещё недавно я работала в яхтенном бизнесе на Карибах, в Европе. Я видела, как это развивается там, но всегда мечтала, чтобы это направление развивалось в нашей стране. За этот год произошли значительные изменения, благодаря вашей поддержке. Сейчас разрабатывается ТУ на пять марин и 21 портопункт в Крыму. Значительно облегчено мореплавание прибрежное, потому что в конце прошлого года частично был отменен пограничный режим в прибрежной линии».

Мария Литовко добавила, что при Морской коллегии создана рабочая группа, которая работает под совершенствованием законодательства, который регулирует яхтенный туризм. Владимир Путин подчеркнул, что важно создавать благоприятные условия для привлечения инвестиций.

ВЛАДИМИР ПУТИН, Президент Российской Федерации: «Я просто убежден, что этому будут рады не только жители Севастополя и Крыма, но и все граждане России с удовольствием будут приезжать и заниматься таким замечательным видом отдыха как яхтенный туризм».

Кроме того, власти Севастополя намерены подготовить проект по созданию на Северной стороне города туристического кластера для пляжного семейного отдыха. Прибрежные участки общей площадью до 30 гектаров планируют обустроить с помощью инвесторов. Проекты, в том числе, включают строительство гостиниц для размещения туристов, упор будет сделан на отдых с детьми. Об этом в Правительстве города сообщили информагентству ТАСС. Также в рамках кластерного развития планируют создать ландшафтный парк досуга и спорта «Гора Гасфорта» и реализовать новое для нашего региона туристическое направление – глэмпинг, то есть отдых на природе уровня «люкс».

А вот другая территория, где уже идет инфраструктурное развитие города – опять становится причиной возмущения местных жителей. На улице Хрусталёва, 121, началось возведение нового детского сада. Площадка строительства расположилась на месте старого, построенного в конце 1970-х годов, детсада. На прошлой неделе жители близлежащих домов стали слышать, как за временным забором пилят деревья. На строительную площадку их не пускают и на вопрос: «Зачем рабочие сносят здоровые растения?», никто не отвечает.

ОЛЬГА АЛЕКСЕЕВА, жительница дома №127 по улице Хрусталёва: «Забор вы видите, какой. Нам не представляется возможным заглянуть на территорию, что там происходит, но мы слышим и чувствуем запах свежеспиленных деревьев, причём это происходит в очень-очень активном режиме. У нас дети ходили в этот детский садик, поэтому мы в недавнем прошлом помним, как это всё было, и высаживали эти деревья».

Жители говорят, что на территории детского сада росли молодые кипарисы, клёны, каштаны и другие долгоживущие деревья. Одной из местных жительниц удалось случайно попасть на загороженную территорию, но её тут же попросили покинуть строительную площадку, объясняя выдворение целями безопасности. Галина Винокурова отметила, что её ужаснула увиденная картина – строители уже вырубили более двадцати деревьев.

ГАЛИНА ВИНОКУРОВА, жительница дома №133 по улице Хрусталёва: «Вот, на всей центральной широкой части вырублено всё. Остались деревья по краям садика. То ли их ещё не успели вырубить, то ли их не будут трогать. Этого мы не знаем, и никто нам об этом не говорит, а все так посмеиваются над нашим возмущением, но мы возмущены до предела. Деревья вырублены все. Такого садика в Севастополе, как наш 122-й, не было. Это был садик-сказка. Здесь было столько красивых деревьев, столько зелени, он был такой ухоженный. Что с ним сейчас сделали? Просто не узнать. Мы не можем с этим соглашаться».

Директор Департамента капитального строительства Правительства Севастополя Илларион Гапицонов сообщил, что возведение нового детского садика на 280 мест ведётся в рамках Федеральной целевой программы. Перед началом работ провели дендрологическую съёмку зелёных насаждений и оформили все соответствующие документы.

ИЛЛАРИОН ГАПИЦОНОВ, директор Департамента капитального строительства Правительства Севастополя: «Оформлен порубочный билет. То есть, проектом организации строительства это предусмотрено. Я не вижу никаких проблем по поводу обеспокоенности жителей. Это всё в принципе узаконено. Все эти процедуры проводятся в рамках действующего государственного контракта, по которому определён подрядчик. И он сейчас приступил к работам. Будет произведена оплата, если ещё не произведена, нашему подведомственному учреждению Севприроднадзору. Соответственно, будет выполнена компенсационная высадка, а также будет благоустроена территория детского сада и озеленена в рамках проекта».

Однако ни съемочной группе НТС, ни депутату Ленинского района Сергею Колбину увидеть документы на вырубку деревьев не удалось. Количество растений, на которые выдавались порубочные билеты, нам не смогли назвать ни в Департаменте капительного строительства, ни в Севприроднадзоре.

На прошедшей неделе выбрали победителей конкурса «Самый дружный двор». Пятьдесят севастопольских дворов получат субсидии от 500 тысяч до 2,5 миллионов рублей на реализацию проектов по благоустройству придомовой территории.

СЕРГЕЙ БЕЗДОЛЬНЫЙ, и. о. директора Департамента по территориальному развитию Правительства Севастополя: «Сейчас наступает самая главная стадия – стадия реализации этих проектов. Они будут реализовываться Департаментом городского хозяйства, Управляющими компаниями. Особое внимание мы уделяем дальнейшему содержанию этих объектов. Люди будут принимать решение об увеличении тарифов по придомовой территории для того, чтобы содержать общедомовое имущество».

На этой же неделе в Правительстве города приняли ещё одно важное решение. Медицинским сотрудникам в полном объеме будут восстановлены все постоянные надбавки. По словам директора городского Департамента здравоохранения Сергея Шеховцова, будет сделан перерасчёт положенных медикам выплат с мая по сентябрь включительно.

СЕРГЕЙ ШЕХОВЦОВ, директор Департамента здравоохранения Правительства Севастополя: «Сумма, которая необходима для того, чтобы эти надбавки выплатить, составляет 286 миллионов 472 тысячи 800 рублей. Это те надбавки, о которых вы говорили, по которым давали поручения – компенсационные и постоянные стимулирующие надбавки для медицинских сотрудников».

На выплату надбавок медикам до конца года из бюджета Севастополя выделят около 500 миллионов рублей. Напомним, по словам временно исполняющего обязанности губернатора города Михаила Развожаева, после повышения базовых окладов врачей больницы столкнулись с нехваткой средств для оплаты труда – свободных денег в фонде заработной платы не было. Однако снижение размера постоянных надбавок (за вредность, стаж и так далее) медицинское сообщество посчитало несправедливым, после чего власти города приняли решение о возвращении выплат.

А вот тратиться на уборку мусора за туристами временно исполняющей обязанности губернатора города Михаил Развожаев не намерен. Об этом он заявил на заседании местного Правительства в пятницу, дав поручение главе Севприроднадзора Юлии Гавриловой проработать механизм взимания платы за вывоз и обращение с твердыми коммунальными отходами – с отдыхающих.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя: «Давайте вы подумайте, как так регламентировать ситуацию. Там четко должно быть понятно, если уж так это организовано, если эти места предоставляются для отдыха, люди должны оплачивать соответствующим образом уборку за ними, как минимум. Я не говорю про коммерческую деятельность, но поддержание, содержание, дополнительный штат, который должен следить за тем, чтобы там бардака и костров не было и всего остального».

По словам Юлии Гавриловой, ее сотрудники ведут ежедневный надзор за тем, чтобы отдыхающие в пожароопасный период не разводили костры в лесах. В вопросе уборки мусора, уточнила чиновница, работники профильного ведомства рассчитывают на сознательность граждан, однако, если те, все-таки, не уносят отходы с собой, уборкой занимается севастопольский Лесхоз.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя: «Я не говорю о том, что там еще теневой сектор очень серьезно существует, по поводу того, кто там приезжает и отдыхает. Прорабатывайте этот вопрос и давайте мне предложения, как там упорядочить деятельность. Я не собираюсь там за всеми убирать из бюджета города».

В свою очередь, глава Севприроднадзора Юлия Гаврилова сообщила, что за 2020-й год в регионе произошел 21 лесной пожар, и призвала севастопольцев вовсе воздержаться от посещения природных территорий в пожароопасный период.

ЮЛИЯ ГАВРИЛОВА, начальник Главного управления природных ресурсов и экологии Правительства Севастополя: «Буквально с 20-го на 21-е августа мы переживали один из самых сложных пожаров в районе горы Бизюка, где нашим лесным пожарным приходилось работать в экстремальных условиях. Очень трудно было пробираться к огню. Мы переживали за здоровье и жизни наших сотрудников. Я прошу жителей города с пониманием отнестись к запрету посещения лесов, быть аккуратными».

Глава Севприроднадзора призвала севастопольцев не оставлять в лесах окурки и прочий мусор, включая стеклянные бутылки, которые могут стать причиной пожара. Юлия Гаврилова напомнила, что многие лесные массивы находятся вблизи населенных пунктов, а потому пожар может нести опасность для жизни людей.

Всю неделю в Севастополе продолжались масштабные учения военнослужащих Черноморского флота.

В Севастополе побывал Главнокомандующий Военно-Морским флотом России Николай Евменов. По информации пресс-службы Черноморского флота, под его руководством в Севастополе проводятся учения по специальным видам обеспечения действий сил флота. Адмирал Николай Евменов совместно с полномочным представителем Президента России в Северо-Кавказском округе Олегом Белавенцевым и командующим Черноморским флотом вице-адмиралом Игорем Осиповым возложили цветы к Мемориалу героической обороны Севастополя 1941 – 1942 годов. Память погибших защитников города-героя также почтили глава Республики Крым Сергей Аксёнов, временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев и председатель Законодательного собрания города Владимир Немцев.

Накануне Главком ВМФ лично проверил подготовку военнослужащих на первом этапе учений на Новороссийской Военно-Морской базе. В тренировке в акватории Севастопольской бухты участвовали более 30 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения Черноморского флота, а также вертолеты Ка-27, Ми-8, самолеты-амфибии Бе-12 морской авиации ВМФ.

НИКОЛАЙ ЕВМЕНОВ, главнокомандующий Военно-Морским Флотом Российской Федерации: «На учении мы сейчас видели элементы только практического показа. То есть, то что умеет флот, а умеет он многое, как вы видели. Показал все виды обеспечения, как на берегу, так и на море – это подготовка вооружения, подготовка техники. Подача их на берегу, как на боевые корабли и подводные лодки, также и подача в море. Эвакуация с моря личного состава, с воды. Эвакуация как на надводные корабли, так и на вертолёты».

В субботу Севастополь присоединился к празднествам в честь Дня государственного флага.

Немногим за полдень над одной из главных артиллерийских батарей у входа в Севастопольскую бухту в небо поднимается огромных размеров триколор. В этот день традиционный выстрел из пушки знаменует не только наступление двенадцати часов – но и начало торжественного митинга в честь государственного флага России. Полотно устремляется ввысь под оглушительные залпы орудий времён XIX века.

Отцом российского триколора можно смело назвать Петра I. Именно он 20 января 1705 года издал официальный приказ, которым закрепил эталон собственноручно нарисованного полотнища и обязал международные торговые суда ходить под его знаменем.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя: «Двадцать второго августа 1991 года бело-сине-красный флаг вновь вернулся в Россию в качестве официального государственного символа. Символично, что этот день мы отмечаем именно здесь, в Севастополе, на Константиновской батарее».

Выходные Севастополь встретил большим праздником здоровья и спорта. В пятницу в городе открылся трехдневный фестиваль силового экстрима «Евразийские игры — 2020». Всего в нём участвуют 16 атлетов со всей России, которых отбирали по специальной системе рейтингов.

МИХАИЛ ПАЛЛЕР, автор проекта «Сильнейшая нация мира», глава оргкомитета фестиваля «Евразийские игры-2020»: «Критерием отбора являлись выступления атлетов на протяжении 2018 и 2019 годов. Требованием к участию в этом турнире было то, чтобы атлет входил в ТОП-30 атлетов России. То есть здесь 16 человек, фактически это элита соревнующихся силачей России».

И субботу в Севастополе был установлен новый силовой рекорд России среди женщин. Участницы фестиваля «Евразийский игры» Оксана Кошелева и Екатерина Прокопова сдвинули на 20 метров «КамАЗ» за прикрепленный к грузовику трос. По информации организаторов мероприятия, вес автомобиля составил около 8 тонн. Cначала спортсменки перемеcтили пустой автомобиль. Затем в кузов машины загрузились люди, и девушки повторили упражнение.

Оксана Кошелева по прозвищу «Скала» является мастером спорта по пауэрлифтингу и мировой рекордсменкой по удержанию двух рвущихся в разные стороны мотоциклов, а также обладательницей рекордов по буксировке двух трамваем с пассажирами общим весом в 42 тонны. Екатерина Прокопова – мастер спорта по тяжелой атлетике и пауэрлифтингу.

ОКСАНА КОШЕЛЕВА, пауэрлифтер: «Ничего я никому не доказывала. Я давным-давно все доказала. Всем доказала. У меня есть цель. Я иду к этой цели».

ЕКАТЕРИНА ПРОКОПОВА, пауэрлифтер: «Знаете, наверное, одно из основных было приурочить всех желающих к спорту, показать, что есть спорт, он есть в разных направлениях. Сегодня мы хотим сказать «спасибо» Госавтошколе, они нам помогли, дали нам машину, много чего в тренировочном процессе. Теперь мы подарили массу эмоций».