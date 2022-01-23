Основные события недели в Севастополе: 17 — 23 января

Фото: Алёна Назаркина

Эта севастопольская неделя была достаточно разнообразной в плане событий. Самое светлое из них, это, конечно встреча Дня Крещения Господня. Всё-таки в нашем городе находится древний Херсонес – колыбель русского православия, где принял крещение князь Владимир.

Протоиерей СЕРГИЙ ХАЛЮТА, благочинный Севастопольского округа: «Это начальник нашего спасения для русского человека. Это человек, который пришёл вот на эту землю, где мы с вами стоим чуть более тысячи лет назад, 988 году и принял здесь крещение. Здесь же крещение приняла его дружина совсем недалеко от того места, где мы находимся, во Влахернской церкви иконы Божьей Матери, которая находится сейчас на кладбище всех святых. Поэтому это эпохальное и важнейшее событие нашего государства, нашего народа».

Поздравить верующих с праздником Крещения Господня приехал и председатель Законодательного собрания Севастополя.

ВЛАДИМИР НЕМЦЕВ, председатель Законодательного собрания Севастополя: «Нам действительно хватит сил преодолеть эту пандемию, этот вирус. Нам хватит терпения и силы духа. Пусть вера в лучшее, надежда станет опорой для всех нас в это непростое время. Желаю всем гармонии, мира, согласия, душевного равновесия, крепкого всем здоровья, счастья и благополучия. С праздником!»

В этом году в Севастополь пришёл настоящий Крещенский мороз. Однако холод и непогода не остановила горожан, которые пришли 19 января на берег Херсонеса.

«Шикарно, ох, супер!» «А, класс вообще, с праздником! Супер!» «Мы всегда купаемся в холодной воде, для нас это не новость. Это праздник, который даёт бодрость, силы и немножко перестраивает организм. Это вообще прекрасно. Попробуйте!» «Долго не заходил в море. Необыкновенный эффект, божественный. Я вот только так думаю. Потому что зайти, преодолеть себя немножко в этом, послужить Господу». «Для меня это ощущение Бога, откровенно. Все переполняет. Необыкновенное чувство и рад за то, здесь. Всегда, когда получается, я всегда приезжаю сюда именно в это место. И получаю наслаждение от того, что здесь собираются люди и благодарят Бога».

В праздник Крещения Господня традиционные купания прошли по всему Севастополю. Не исключением стала и бухта Казачья. Воды здесь освятили накануне вечером после службы в храме Святителя Филиппа, тогда же в них успели окунуться первые верующие.

«Двенадцатый год купаюсь, мне очень нравится. Держу традицию. – И как самочувствие? – Замечательно. Даже не болел ни разу». «–Прекрасные ощущения!

– Часто купаетесь?

– Купалась часто: всю зиму и лето, — полностью год». «– Каждый год не изменяем традиции.

– И как самочувствие?

– Отличное! Вышел, как святой!»

На берегу бухты Омега сошлись воедино два крестных хода – из храма Святителя Николая и храма во имя святой Блаженной Матроны Московской. Это день Крещения Господня – первый в истории храма.

Протоиерей ВАСИЛИЙ БАЙ, настоятель храма во имя святой Блаженной Матроны Московской: «Всех с Крещением, ещё раз. Нам всем надо помнить, что Господь всегда с нами. Никогда нас не оставит, всегда будет с нами и в радости в горе и во всех наших жизненных обстоятельствах. Нам главное его не забыть. Это наша задача, православного человека. Молиться, благодарить, за всё просить и никогда его не забывать. Потому что мы все знаем, Господь нас никогда не оставляет, ещё раз скажу и мы об этом всегда должны помнить».

Ледяной ветер, снег и минусовая температура воздуха не помешала севастопольцам окунуться. Температура морской воды была 7 градусов. Люди с радостью делились впечатлениями.

«— Рекомендую каждому.

— Каждый год участвуете?

— Да.

— Что движет?

— Я считаю, что в этой жизни надо что-то делать хорошее. Это, один из вариантов хороших дел». «Движет желание искупаться … это непередаваемые ощущения их надо ощутить». «— Как водичка, что чувствуете?

— Очень хорошо, бодро. Вообще не первый раз в воде, но на Крещении первый раз». «- У тебя сегодня День рождения, ты уже окунулся, как чувствуешь себя?

— Было прохладно, но я закалённый. Каждый День Рождения меня папа обливает водой и сегодня я сходил сюда, чтобы попробовать». «- Я участвую только пару лет, только начала. Но мне нравится.

— Что движет вами?

— Я, в принципе, купаюсь в этот период, закаляюсь и мне нравится».

Особенное событие произошло в ночь Богоявления в храме в честь иконы Божией Матери «Умягчение злых сердец». Двое военнослужащих Черноморского флота совершили Таинство Крещения.

ВАСИЛИЙ ВАСЬКОВ, военнослужащий: «Мы с друзьями каждый окунаемся в прорубь у себя в собственном городе, где и родились, а здесь, просто в армии, как раз время есть и нам сказали, что можно здесь покреститься, ещё и в Крещение. Ну, я и согласился».

Купель при храме в честь иконы Божией Матери «Умягчение злых сердец» – уникальное место в городе. Источник, над которым возведена часовня, был обнаружен православной общиной будущего храма при осмотре местности. По словам старожилов, на этой территории существовало несколько источников, которые брали свое начало от усадьбы «Максимова дача».

«Здесь вода, она лёгкая, приятная. Заходить, конечно, тяжело – холодно. А после того, когда выходишь, ощущаешь какой-то прилив сил и прилив того, что твой организм ощущает благодать». «Уже двадцатый раз я купаюсь на Крещение, а здесь в купели второй раз».

Также в этот день в Севастополе по традиции совершили чин Великого освящения вод Чернореченского водохранилища. В Байдарской долине священнослужители провели особое молитвенное последование и крестный ход. В церковной церемонии принял участие губернатор Михаил Развожаев.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «Позвольте я всё-таки всех севастопольцев от чистого сердца, от души поздравлю с праздником, с Крещением Господнем. Это конечно, замечательный день, когда мы приезжаем сюда, на Чернореченское водохранилище. Эта замечательная севастопольская традиция, когда после сегодняшней службы можно открыть кран, и из него будет литься святая вода. Ни в одном городе России такого нет. Потому что все воды Чернореченского водохранилища – нашего главного источника водоснабжения, сегодня стали святыми после службы».

Губернатор также рассказал журналистам о сегодняшнем состоянии Чернореченского водохранилища.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «Сейчас уже близки к максимальным отметкам. 56 миллионов метров кубических сегодня в Чернореченском водохранилище. И это значит, что в принципе при потребление даже максимальном, которое в летний период происходит, мы обеспечены практически до конца 2024 года – это если считать, что больше ни капли воды в Чернореченское водохранилище не попадёт».

Тревожные события недели – к нам пришёл «Омикрон». В понедельник первые случаи были выявлены в Севастополе и Крыму, известие об этом появилось на сайте Роспотребнадзора. В сообщении говорилось, что: «проводится полный комплекс противоэпидемических мероприятий. Больные изолированы в инфекционный госпиталь в индивидуальные боксы. Круг контактных определен, они изолированы, за ними установлено медицинское наблюдение».

Заместитель губернатора Севастополя Александр Кулагин подтвердил информацию Роспотребнадзора. Также он уточнил:

«В настоящий момент в Севастополе наблюдается значительный рост числа заболевших, что характерно для этого генотипа «Omicron». В связи с этим мы призываем севастопольцев и гостей города обязательно соблюдать все меры безопасности: носить маски, пользоваться средствами дезинфекции, соблюдать социальную дистанцию. При проявлении симптомов респираторного заболевания избегать контактов. Напоминаем, что самым надежным способом защиты от болезни и ее тяжелого течения является вакцинация и ревакцинация».

В связи со сложной обстановкой на заседании оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции было принято решение продлить в городе режим повышенной готовности до 31 марта. Губернатор поручил организовать отдельный вход в поликлиники для пациентов с признаками ОРВИ. Кроме того, Михаил Развожаев рекомендовал руководителям городских предприятий по возможности перевести, как минимум, половину сотрудников на дистанционный режим работы. Обязательная самоизоляция продолжает действовать для граждан старше 60 лет. Также городские власти будут проверять уровень вакцинации сотрудников заведений общепита, гостиничного, туристического бизнеса и пассажирских перевозок. Он должен составлять не менее 80%. При этом возвращать QR-коды для посещения общественных мест пока не собираются. О введении такой меры попросила руководитель севастопольского отделения Роспотребнадзора Анна Мелюх.

АННА МЕЛЮХ, начальник территориального отдела по Севастополю Межрегионального управления Роспотребнадзора: «Суточная заболеваемость у нас превышает среднероссийскую на 16%. Поэтому я прошу при следующих оперативных штабах рассмотреть введение ограничительных мероприятий в части допуска в торговые центры перенёсших заболевание либо привитых – то есть введения QR-кодов».

Михаил Развожаев считает, что в введении QR-кодов для посещения общественных мест пока нет необходимости. Около 90% севастопольцев имеют разрешительные документы.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «По сути, у нас весь город фактически имеет соответствующие документы. Поэтому нести дополнительные административные издержки, которые очень трудно администрировать, честно говоря, пока я необходимости не вижу. Но будем следить за ситуацией. Если что, при последующих рассмотрениях вернёмся к этому вопросу. Но пока, мне кажется, те меры, которые действуют, достаточны».

Заместитель губернатора города Александр Кулагин сообщил, что количество заболевших коронавирусом в нашем городе резко увеличилось. При этом число госпитализированных пациентов уменьшилось.

АЛЕКСАНДР КУЛАГИН, заместитель губернатора Севастополя: «Суточный темп прироста увеличился на 83%, а средненедельный темп прироста – на 50%. То есть явно мы видим увеличение количества заболевших в очень высоком темпе. Достаточно серьёзно увеличился коэффициент распространения. В понедельник он составил 1,47, в прошлый понедельник он был 1,04».

Михаил Развожаев поставил задачу вице-губернатору, курирующему сферу здравоохранения, предусмотреть резерв коечного фонда для больных коронавирусом. Кроме того, губернатор дал ряд поручений профильным структурам местного Правительства. Департамент цифрового развития обязан обеспечить бесперебойную работу call-центра по коронавирусу, Департамент общественной безопасности – повысить контроль за соблюдением противоковидных мер в общественных местах, Департамент транспорта – проверять соблюдение масочного режима в автобусах. Департамент здравоохранения должен обеспечить беспрерывную работу «скорой» помощи и разработать порядок привлечения волонтёров к доставке лекарств пациентам, находящимся на амбулаторном лечении.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «По оценкам специалистов, распространение будет очень быстрым, рост будет большой. При этом нагрузка на первичное звено будет серьёзная организационная, но тяжесть будет ниже. Здесь важно, конечно, максимально корректно, спокойно, методично с людьми отрабатывать и оказывать помощь особенно в лёгкой форме на дому либо консультационную, либо уже – при необходимости – медицинскую».

Михаил Развожаев решил лично проверять готовность севастопольских поликлиник к волне «Омикрона». В Инкерманском филиале Больницы №9 он поинтересовался, насколько эффективно в условиях обострения ситуации с COVID-19 организована работа во взрослой поликлинике в Инкермане, обновлённой в 2019 году. В медучреждении сообщили, что все требования безопасности здесь выполняются: потоки пациентов разделены, для граждан с повышенной температурой есть отдельный вход.

«А как это диспетчерезируется? Я вот никому не сказал, иду с температурой в поликлинику, иду в центральный вход. Померили температуру, сказали: вам туда? – Конечно, если вдруг обнаружили. Если измерили температуру, оказалось, что повышенная, сопровождают в специальный кабинет. Он с торца здания».

Также Михаил Развожаев посетил с инспекцией поликлинику Первой городской больницы. В медицинском учреждении организовали отдельный порядок приёма людей с признаками ОРВИ – их постарались максимально отдалить от других пациентов.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «Здесь, допустим, первая поликлиника первой городской больницы очень востребована. Очень большой поток – 250 посещений в смену. Понятно, что очень узкое и маленькое помещение для ожидания. Условия поликлиники не позволяют организовать иначе. Поставил задачу подумать, как ещё можно расширить. Если будет больше пациентов обращаться с температурой – в этом тамбуре 4 квадратных метра. Это неправильно, с точки зрения того же COVID и удобства людей, которые придут за помощью».

Частичным выходом из данной ситуации губернатор видит посещение врачами больных с температурой на дому – там же медики могут брать контрольный мазок для тестирования на коронавирус. Сузить зону риска должен и температурный контроль на входе в учреждения сферы здравоохранения. Впрочем, определенная зона ответственности лежит на плечах самих пациентов, считает глава города. В первую очередь, речь идёт о соблюдении масочного режима.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «99% соблюдают. По крайней мере, прошёл по коридорам – никто же их не заставлял перед моим проходом надевать маски. Люди сидят, ожидают специалистов – все в масках. Это очень важно и это очень правильно»

Проверку масочного режима в общественном транспорте возобновили в Севастополе. Сотрудники Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры совместно с полицейскими проводят рейды несколько раз в неделю. При входе в автобус или троллейбус сотрудники Дептранса и полицейские предупреждают пассажиров о необходимости соблюдения масочного режима. В отношении пассажиров, игнорирующих требования безопасности и указ губернатора города, за разъяснительными беседами следуют более жёсткие меры. Полицейские выписывают административные протоколы на нарушителей. Специалисты Дептранса составляют материалы на представителей предприятия-перевозчика. Вместе с тем сотрудники профильной Дирекции проверяют соблюдение государственных контрактов при осуществлении перевозок.

ВЛАДИСЛАВ МИНИН, начальник отдела организации пассажирских перевозок Департамента транспорта Севастополя: «Как правило, несколько протоколов на физических лиц, один-два протокола – на юридических лиц в отношении одной проверки. Они составляются не в момент выявления правонарушения, а уже по результатам проведения процедуры административного расследования. Да, масочный режим не везде и не всегда соблюдается. Но мы стараемся максимально проводить такие мероприятия с учётом наших существующих возможностей».

По статье 20.6.1 Кодекса об административных правонарушениях России для пассажиров предусмотрен штраф в одну тысячу рублей. Для водителей, обслуживающих пассажиров без масок, ответственность выше.

ВЛАДИСЛАВ МИНИН, начальник отдела организации пассажирских перевозок Департамента транспорта Севастополя: «В рамках контрольных мероприятий за прошлый год у нас составлено около 10 административных протоколов в том числе на водителей. Ситуации бывают разные, в том числе конфликтные. Но мы из них выходим. У нас есть в том числе кнопки реагирования в троллейбусах и автобусах Севэлектроавтотранса. Вызывается Росгвардия в случае, если нужна помощь сотрудникам полиции».

Продолжается и проверка соблюдения антиковидных мер в объектах торговли. Рейды по контролю за соблюдением антиковидных мер профильная инспекция Департамента по имущественным и земельным отношениям Правительства Севастополя осуществляет ежедневно. В ходе таких мероприятий проверяют дистанционные разметки, ведение журнала измерения температуры, соблюдение масочного режима.

Александр Докшин, главный инспектор отдела контроля Департамента по имущественным и земельным отношениям Севастополя: «Сегодня смотрю очень даже неплохо, люди привели всё в соответствие, раньше было гораздо хуже. Порой бывают такие дни, что ни одного не выявляем нарушения, сегодня одно всё-таки пришлось зафиксировать».

Проверка, в ходе которой выявлено нарушение, проходила в Торговом Центре «Люкс» на Корабельной стороне. В одном торговом павильоне зафиксировано отсутствие разметки для соблюдения дистанции. Инспектором было составлено извещение о приглашении владельцев точки в Департамент для составления административного протокола.

Александр Докшин, главный инспектор отдела контроля Департамента по имущественным и земельным отношениям Севастополя: «Когда человек прибывает, мы составляем в его присутствии протокол и направляем в суд по району. Далее суд принимает решение: либо это будет предупреждение, либо штраф».

Ежедневный контроль за соблюдением антиковидных мер проводится не только в торговых центрах, но и на рынках. В случае нарушений, индивидуальным предпринимателям грозит штраф от 30 до 50-ти тысяч рублей.

Ну а наша съёмочная группа выяснила, опасаются ли севастопольцы этого нового штамма коронавируса под названием «Омикрон».

А теперь поговорим о Вечности. Конкретнее – о Генплане. Морально устаревший Генеральный план Севастополя 2018 года необходимо актуализировать, — сказал Михаил Развожаев. Он сообщил, что в понедельник 17 января состоялось совещание, на котором в ГАУ «Институт Генплана Москвы» рассмотрели корректировки стратегического документа. По итогам встречи специалисты пришли к выводу, что документ нужно менять – учесть всю дополнительную информацию и изменения, которые произошли и напрямую влияют на развитие города. Это касается реального роста населения и потребности в инфраструктуре. Михаил Развожаев подчеркнул, что в документ необходимо внести территории комплексного развития города, правила землепользования и застройки, охраняемые территории, особо ценные земли сельхозназначения, ответить на вопросы развития Фиолента и других территорий СНТ. Глава города обратил внимание: один из самых актуальных вопросов – транспортная схема. По мнению специалистов Мосплана её невозможно создать без разработки цифровой транспортной модели. Цитата:

«Мы сможем понять, где и какие объекты размещать, где и какие дороги строить, какой скоростной режим на них устанавливать и т.д. Напомню, что как только откорректированный генплан будет готов — мы, в соответствии с законом Севастополя, проведём публичные слушания» – пообещал Михаил Развожаев.

Но пока этот документ готовят к актуализации, город узнаёт о всё новых строительных проектах. Нам этой неделе севастопольцы вздрогнули. Новый торгово-развлекательный комплекс с подземной парковкой хотят построить прямо в историческом центре города, на улице Ленина.

Построить огромный торговый центр попытаются на участке между Штабом Черноморского флота и Екатерининским сквером. Сейчас там расположена одна из немногих бесплатных парковок, где могут оставить машины люди, приезжающие по делам в центр города.

Судя по информации, изложенной в концепции, под создание ТЦ уйдет участок в 5 434 квадратных метров.

Новое здание хотят сделать от трёх до четырех этажей, а у паркинга – аж пять этажей, но часть из них будет под землей. В общей сложности там можно будет разместить 173 автомобиля. В самом же ТЦ одновременно смогут находиться 983 человека. И пока не понятно, будет ли ограничиваться доступ к парковке только для посетителей, и будет ли она бесплатной.

Крыша ТЦ будет одновременно смотровой площадкой и, судя по визуализации, местом для размещения кафе.

Хоть в документе, презентующем проект, и есть красивые слова про «сомасштабность, относительно прилегающей застройки», «воздушный лаконичный объем» и «большое внимание, которое уделяется фасадным решениям», возникает сомнение, что красивейшее здание штаба Черноморского флота, украшающее городской холм словно античный храм, теперь будет видно со стороны улицы Ленина. Да и вообще возникает вопрос к уместности размещения большого ТРЦ в непосредственной близости от режимного флотского здания. Но есть и более веские аргументы «против» строительства огромного стеклянного новодела в исторической части Севастополя.

Земельный участок, который может уйти под застройку, расположен в водоохраной зоне, через его территорию проходят высоковольтные кабельные линии, сети газоснабжения, водоснабжения, теплоснабжения и сети ливневой и бытовой канализации. Эта территория, вплоть до сложившегося рельефа местности, защищается Приказом Министерства культуры как историческое поселение федерального значения. А, судя по иллюстрациям, строителям нужно будет серьезно вгрызаться в этот самый рельеф, чтобы обеспечить заказчика нужным количеством этажей и площадей.

По данным нашего источника, строить и эксплуатировать ТРЦ будет общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «МОРЕ. ЦЕНТР». Причем, делать всё это хотят, в рамках свободной экономической зоны – и не случайно.

В федеральном законе №377-ФЗ, который как раз регламентирует деятельность в рамках этого спецрежима, указано: участнику СЭЗ предоставляется нужный участок, находящийся в госсобственности, в аренду без торгов, в порядке, установленном Земельным кодексом Российской Федерации, на срок, необходимый для реализации договора об условиях деятельности в свободной экономической зоне, если меньший срок не заявлен самим участником. Звучит как очень выгодный вариант заполучить лакомый участок в самом центре города под откровенно коммерческий проект.

Статус проекта пока не определён. В распоряжении редакции есть официальный ответ из Департамента экономического развития Севастополя, датированный 23 ноября 2021 года. В нем директор Денис Профатилов, по сути, отказывает частной компании – как раз из-за многочисленных коммуникаций, которые проходят по участку, и его охранных статусов.

Ещё один момент – сейчас участок откадастрирован так, что захватывает значительную часть общественных пространств и улицу Луначарского. Это тоже указано в качестве одной из причин отказа.

Несмотря на достаточно однозначный ответ от профильного ведомства, «МОРЕ. ЦЕНТР» уже стало участником свободной экономической зоны. На сайте Минэкономразвития указано, что компанию внесли в единый реестр 27 декабря 2021 года. По нашим сведениям, субъект уже обратился в Департамент по имущественным и земельным отношениям с вопросом о выделении земли. Если договор аренды будет заключен, отменить сделку будет практически невозможно – это показывает пример с выделением огромного участка на горе Гасфорта «Ночным волкам» за копейки.

«Независимое телевидение Севастополя» направит запрос в профильные департаменты Правительства города, чтобы выяснить, на какой стадии находится проект и что по этому поводу думает Севнаследие.

Возможность появления огромного торгово-развлекательного комплекса в историческом центре города, почти под окнами штаба Черноморского флота, прокомментировал председатель постоянного комитета по градостроительству и земельным вопросам Законодательного собрания Севастополя Вячеслав Горелов. Он подчеркнул, что прежде всего важно понять отношение командования Черноморского флота к этому проекту.

ВЯЧЕСЛАВ ГОРЕЛОВ, депутат Законодательного собрания Севастополя: «Кроме того, центр города защищён приказом Минкультуры России об историческом поселении федерального значения. Предметом охраны, в частности, являются линейно-ярусная конфигурация планировки ансамбля Центрального холма и бутовые подпорные стенки. Наконец, необходимо освобождать историческую часть города от транспорта, развивать центр как пешеходную зону, где сосредоточены музеи, объекты культурного и исторического наследия. Я выступаю категорически против попыток разместить между штабом Черноморского флота, флотским архивом и Екатерининским сквером пошлого коммерческого новодела. Надеюсь, эту точку зрения разделяют горожане и все, кому Севастополь небезразличен».

Телеканал НТС направил соответствующий запрос в адрес командования Черноморским флотом.

И далее — тоже о вечном. О нескончаемой истории Языковой балки, которую который год просто гробит частный предприниматель, добывая и вывозя грунт. На обвалоопасную территорию тяжёлая грузовая техника зашла 18 января. Об этом сообщили местные жители. Люди сразу же проинформировали о происходящем Департамент природных ресурсов и экологии Правительства Севастополя, а также правоохранителей.

ЛЮДМИЛА РУДЕНКО, председатель СТ «Берег»: «В известность поставлены органы прокуратуры. Однако же реакции и остановки до сих пор нет. Пожалуйста, 20 января. Утречком, как на работы КАМАЗики едут и везут (по оперативным данным) на аэропорт «Бельбек», на строительство терминала. Туда заворачивают, ребята видели».

Борьба за сохранение Языковой балки продолжается уже третий год, практически по одному сценарию. После объявления о прекращении работ, техника покидает участок максимум лишь на пару месяцев, после чего добыча и вывоз грунта возобновляются.

ЛЮДМИЛА РУДЕНКО, председатель СТ «Берег»: «Есть выигранный суд Севприроднадзором, признание этих работ карьером. Как же так? Скажите, почему в нашем городе не существует законов? Одно и то же место, третий год возобновляются незаконные работы в водоохранной зоне? Приносится ущерб природе! Люди незаконно эксплуатируют этот участок сельхоз назначения».

Грунтовая дорога, не предназначенная для тяжелой грузовой техники, по словам жителей, также пострадала из-за регулярных рейсов самосвалов на участок.

ЛЮДМИЛА РУДЕНКО, председатель СТ «Берег»: «А мы за свои деньги кровные собираем починить 600 метров – 900 тысяч рублей. Это укатать, засыпать и подсыпать. Потому что невозможно ехать – как после бомбёжки! Почему так? При попустительстве органов власти убивается общее имущество, которое мы вынуждены ремонтировать! У нас нет дороги!»

К счастью, Севприроднадзор услышал людей и проверил факты незаконной добычи грунта в Языковой балке. Сотрудники ведомства направили копии материалов обследования в полицию и в Управление Федеральной службы судебных приставов, сотрудникам которого предстоит проверить исполнение судебного решения, запрещающего проведение работ на этом участке. Об этом сообщила пресс-служба Правительства Севастополя.

И далее – снова о вечном. О борьбе южного города с внезапным снегом и льдом. Учтя прошлый провал в битве со стихией, оценив риск ещё одного служебного расследования, руководители профильных департаментов – транспорта и городского хозяйства решили подготовиться к обещанной непогоде более качественно. Уже вечером 18 января для расчистки города от снега и наледи вывели 18 единиц техники – комбинированных дорожных машин, КАМАЗов, погрузчиков и один грейдер.

ПАВЕЛ ИЕНО, директор Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Правительства Севастополя: «Мы продолжаем работать в таком же режиме. На сегодняшний день развернут штаб на базе севастопольского Автодора. Принято порядка 22 заявок, все заявки обработаны, дорожное покрытие находиться в удовлетворительном состоянии. Кроме того, хотелось обратить внимание, что у нас помимо достаточно обильных осадков ещё наблюдается шторм. Было предупреждение».

Из-за ухудшения погоды, с самого утра вторника перестали ходить катера на Северную сторону города. В связи с этим было запущено дополнительно 50 автобусов от площади Захарова до площади Нахимова.

ПАВЕЛ ИЕНО, директор Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Правительства Севастополя: «На всех контрольных точках расставлены люди, мониторим ситуацию. На сегодняшний день каких-то явных проблем нет».

Помня о недавнем поражении в борьбе за живучесть города, чиновники избрали новую, перспективную тактрику.

ПАВЕЛ ИЕНО, директор Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Правительства Севастополя: «Видим, что идёт ухудшение погоды, то мы выводим технику и расставляем в определённых местах. Скажем так, критических точках. Если вы наблюдали, то у нас техника находилась там на площади Восставших, на троллейбусном спуске и на отдалённых участках города Севастополя. Поэтому стараемся, скажем так, плохую погоду ловить на опережение».

На расчистку города власти мобилизовали порядка 800 человек, подготовили резерв из 46 единиц техники.

ЕВГЕНИЙ ГОРЛОВ, директор Департамента городского хозяйства Правительства Севастополя: «Заготовлена песко-соляная смесь, которая позволит в период ухудшения погодных условий, а сегодня ночью мы ждём минус довольно хороший, для посыпки лестниц, тротуаров и подъёмов, которые будут на оперативном контроле со стороны наших служб»

В целом, в этот раз получилось лучше, чем в прошлый. Ещё пара снегопадов, ледяных дождей – и профильные департаменты абсолютно натренируются. Кстати, севастопольцы высказали своё мнение о том, как городские службы справились с непогодой.

Продолжаем о вечном. О свалках и благоустройстве. Самые проблемные районы в этом плане – Нахимовский и Ленинский. Михаил Лазарев, глава Нахимовского муниципального округа, заверил журналистов НТС, что в конце прошлого года все свалки были вычищены. Но, по всей вероятности, нужно кардинально решать вопрос с качественным и своевременным вывозом мусора. Потому что все свалки Корабельной стороны в новом году опять оказались на месте. В очередной раз показывая журналистам НТС горы мусора и отходов, Валерий Стрюков, председатель общественной организации «Офицерский корпус Севастополя» заметил, что уже можно смело выпускать учебник по «Свалковедению». Те же разбросанные остатки старой мебели и спиленные ветки деревьев. Всё тот же Нахимовский район, ведущий борьбу «не на жизнь, а не смерть» с настоящей мусорной эпидемией.

ВАЛЕРИЙ СТРЮКОВ, председатель общественной организации «Офицерский корпус Севастополя»: «Мы видим всё те же старые свалки, всё те же больные точки. Мусорные площадки, и искусственно созданные несанкционированные свалки по-прежнему продолжают топить город Севастополь. Всё осталось по-прежнему: та же оптимизация мусорных баков, тех же лодок, та же нехватка мусорных площадок – всё осталось по-прежнему».

Муниципалитеты Севастополя получили 515 миллионов рублей из регионального бюджета для реализации полномочий, переданных им от Департамента городского хозяйства. Средства предусмотрены, в числе прочего, на оборудование и уборку мусорных контейнеров, а также санитарную очистку территорий. На долю Нахимовского муниципалитета приходится сумма порядка 97 миллионов. В телефонном разговоре Михаил Лазарев, глава Нахимовского округа, рассказал о судьбе этих денег, а также о том, что стало с двумя миллионами, выделенными в конце прошлого года на уборку мусорных свалок.

МИХАИЛ ЛАЗАРЕВ, глава Нахимовского муниципального округа Севастополя: «По декабрю месяцу мы два миллиона освоили, и полностью все свалки. На Корабельной и Северной сторонах вывезли. Деньги доведены по отдельным государственным полномочиям в районе 96 млн и 700 тысяч рублей. Сейчас нам необходимо пройти конкурсные торги, после чего мы непосредственно займёмся отработкой».

По словам Михаила Лазарева, все бюрократические процедуры должны завершиться к концу месяца. Затем новый подрядчик приступит к своим обязанностям по уборке и вывозу мусора.

А жители Ленинского района, точнее – проспекта Генерала Острякова, пожаловались нам на прошлогодние мешки с листвой и мусором, грудами лежащие во дворах. В принципе, впервые увидев такую картину, можно легко предположить – местная управляющая компания отлично работает, ведь результат уборки вот он, прямо перед глазами. Однако такая картина не радует жителей дома №30 по улице Генерала Лебедя, а также соседних домов по проспекту Генерала Острякова под номерами 203А, 199 и 197. Горожане устали от подобного соседства.

АНАТОЛИЙ ТОНИЦА, житель дома №30 по улице Генерала Лебедя: «Это собирал листья дворник – складывал, складывал и вот они до сих пор здесь. Куда звонить? Звонили по всем инстанциям соседи и всё это без толку. И в управляющую компанию звонили, и в исполком звонили властям. И вот пока лежат, пока не уберут. Такая система у нас».

Журналистам НТС удалось получить оперативный комментарий от Ильи Полтавского, генерального директора ООО «Управляющая компания». Именно эта организация занимается обслуживанием данной территории.

ИЛЬЯ ПОЛТАВСКИЙ, генеральный директор ООО «Управляющая компания»: «Организована дополнительная бригада по вывозу мешков, то есть это Газель и два грузчика. На этой неделе активно работаем по уборке территории, всей территории по району по вывозу мешков. И эти два адреса отработаем до пятницы. Предположительно в среду приедут уберут».

Кроме того, Илья Полтавский прокомментировал ситуацию с наличием дворников в штате обслуживающей организации. Напомним, коллапс с уборкой территории Ленинского муниципалитета, случившийся осенью прошлого года, был связан в том числе с дефицитом кадров в управляющей компании.

ИЛЬЯ ПОЛТАВСКИЙ, генеральный директор ООО «Управляющая компания»: «У нас в штате сейчас 65 человек. Плюс у меня работает на подряде реабилитационный центр – это те люди, которые остались в жизненной ситуации тяжёлой. Мы их тоже привлекаем. То есть порядка 80 человек теперь работает на территории. Набираем персонал – уборщиков лестничных клеток и дворников. На сегодняшний день острой такой проблемы нет».

В другом районе проспекта Острякова мусор — это мелочи по сравнению с тем, что люди вот уже год как просят вернуть в их двор асфальт. Коммерческие организации ещё в 2020-м, меняя инженерные коммуникации, не удосужились привести разрытый двор в первоначальное состояние. Официальные жалобы и обращения горожан ни к чему не привели.

АЛЕКСАНДР ЖИРНИКОВ, житель дома №147 по проспекту Генерала Острякова: «Как вы видите, дорожное полотно перекопано так, что есть большие траншеи. Проезжающие машины цепляют днищем, и естественно повреждают выхлопные трубы и днища автомобилей. Также сейчас лёд и это не очень заметно, но когда это всё растает и когда дождь – здесь будет сплошная грязь».

Ещё в начале апреля прошлого года на телеканале НТС вышел сюжет на эту тему. Однако, как показало время, на проблему жителей двух домов никто не обратил внимание.

АЛЕКСАНДР ЖИРНИКОВ, житель дома №147 по проспекту Генерала Острякова: «Уже прошло больше года. Наши обращения игнорируются. Даже обращались в Прокуратуру. Но по всей видимости, так как идут суды и идёт разбирательство – это всё дело в подвешенном состоянии».

Как стало известно журналистам НТС, административные материалы в отношении коммерческих организаций, орудовавших на внутридомовой территории, сейчас действительно находятся в суде.

МАКСИМ МИШИН, глава Ленинского муниципального округа Севастополя: «Здесь идёт речь о том, что подрядная организация, которая осуществляла здесь работы – не осуществила восстановление. Соответственно, сегодня дело находится в суде. И как говорится, пока не решится в суде данный вопрос, вряд ли что-то здесь поменяется».

Глава Ленинского муниципалитета прокомментировал жалобы жителей домов №149 и 147 по проспекту Генерала Острякова на общее неудовлетворительное состояние дороги во дворе.

МАКСИМ МИШИН, глава Ленинского муниципального округа Севастополя: «Относительно дороги, которая здесь разбита – она ещё с украинских времён. Единственно, что стало сейчас намного хуже. Опять же всё прекрасно понимаю, но муниципалитет, к сожалению, зайти на эту территорию не может, потому что это придомовая территория».

В общем, Жители домов №149 и №147 по проспекту Генерала Острякова оказались заложниками ситуации, выход из которой явно случится не скоро. Муниципальные власти не могут отремонтировать двор, а проблема с восстановлением асфальта зависла в суде.

Хорошая новость недели! Севастопольские школы пополняют новыми учебниками на 186 миллионов рублей. Средства на эти цели выделены из федерального бюджета. Одна из первых партий обучающего материала для начальных, средних и старших классов поступила в образовательный центр «Бухта Казачья».

ИГОРЬ МИХЕЕВ, заместитель губернатора Севастополя: «У нас за последние несколько лет контингент школьников увеличился в половину, а если точнее на 51%. Каждый год у нас увеличивается контингент, плюс меняется образовательная программа, меняется содержательный компонент и поэтому требуется обновление учебного фонда. На закупку учебников выделены деньги из резервного фонда почти 186 миллионов рублей. Это эквивалент боле 446 тысяч экземпляров».

Образовательный центр «Бухта Казачья» получил более 46 тысяч новых учебников. Это одна из самых крупных поставок, отметил Игорь Михеев.

ИГОРЬ МИХЕЕВ, заместитель губернатора Севастополя: «Мы подразумеваем, что в этом году будет открыт дополнительный корпус школы в бухте Казачья по программе ФЦП. Он будет на 700 мест, тем самым мы уже фактически заранее обеспечиваем будущих учащихся учебным фондом».

ЕВГЕНИЯ ВОРОБЬЁВА, педагог-библиотекарь образовательного центра «Бухта Казачья»: «Сегодня мы получили 46 тысяч 395 экземпляров на 19 миллионов рублей. Всё это благодаря федеральной субсидии, которая помогла обеспечить школы нашей города. Благодаря этой закупке наши профильные классы с углублённым изучением истории, химии, математики, мы смогли сделать закупку, и наши дети укомплектованы учебниками».

Новые учебники все севастопольские школы получат до конца января. В целом, книжный фонд обновят на 70%.

Но есть те, кто не хочет, чтобы севастопольские дети спокойно учились и читали вот эти новые, умные книжки.

Утром 21 января в 10 образовательных учреждений Севастополя поступили анонимные письма о минировании. Из сообщений в городских социальных сетях стало известно, что угрозы пришли и в школы, и в колледжи, а также в высшие учебные заведения. Как сообщил губернатор города, все сообщения поступили из-за рубежа с иностранных серверов. Все образовательные объекты были проверены и нигде не подтвердилась угроза минирования.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «Соответственно, везде уже нормальная жизнь восстановлена. Естественно, все регламентные вещи, которые в данной ситуации предписывают, были соблюдены. В том числе и эвакуация, это приходится делать, потому что обязаны, особенно по регламенту правоохранительных органов такие мероприятия проходить. Повода для беспокойства нет. Понятно, что, к сожалению, неспокойная обстановка в мире, большое давление на нашу страну. В том числе понятно, что и Севастополь, и Республика Крым тоже подвергаются таким атакам с точки зрения психологического давления».

Ну и очень хорошая новость недели! Севастопольские зоозащитники вновь получили Президентский грант. Теперь активисты смогут продолжить помогать собакам и кошкам, попавшим в беду. В прошлом году в нашем городе появилась первая специализированная служба спасения животных 911. Проект оказался успешным. В фонде президентских грантов высоко оценили результаты работы севастопольцев, и в 2022 году решили продолжить финансирование этого важного для города направления.

ТАТЬЯНА БОЛЬШАКОВА, волонтёр-зоозащитник: «Новости хорошие. Фонд президентских грантов выделил нам грант в этом году. Это идея Ирины Коробовой, руководителя проекта, всё-таки проект 911 немного продлить, в силу того, что собаку невозможно сразу после клиники выпускать. То есть собакам зачастую нужна реабилитация, и здесь будет вот такая реабилитация. Она не медицинского характера, мы это прекрасно понимаем. У нас ни клиники, ни условий, ни возможностей. Это будет что-то вроде, как если бы собаку забрали «аля домой».

получив поддержку и финансирование со стороны оператора грантов Президента России, севастопольские зоозащитник смогут в разы увеличить эффективность своей работы. И помочь ещё большему количеству животных.

ТАТЬЯНА БОЛЬШАКОВА, волонтёр-зоозащитник: «В этом году по гранту за 8 месяцев мы должны принять около 60 животных, среди которых в основном собаки и немного кошек. Для кошек мы тоже будем создавать особые условия. Кошки в этом плане немного сложнее, чем собаки – им требуется постоянно более высокая температура. Учитывая условия, в которых мы находимся на Монастырском, нам нужно будет особым образом их создавать. То есть их здесь готовых нет».

В этом году волонтёры сделают дополнительные 10 вольеров для собак и специальную комнату для содержания кошек.

Вот такой доброй новостью и закончим обзор событий прошедшей севастопольской недели.

Мне остаётся добавить, что за минувшие сутки в Севастополе на свет появилось 5 детей. 2 девочки и 3 мальчика! Будьте здоровы, хорошей рабочей недели!