Основные события недели в Севастополе: 18-24 октября

Главное событие этой севастопольской недели – старт отопительного сезона, который состоялся 18 октября. И – полилось. В прямом и переносном смыслах. Уже в первый день отопительного сезона в Департамент городского хозяйства поступили десятки жалоб о холоде в квартирах и авариях в системе.

Мёртвые птицы в затопленном подвале и фонтан воды, льющийся из труб на чердаке. Именно такую картину увидели жильцы дома №21 по улице Колобова в первый день начала отопительного сезона.

«Да, просто лопнула. И в итоге фонтан. Ой, и здесь тоже. Отовсюду уже что-то льётся».

Пострадавшие от потопа жители дома, а некоторые только недавно закончили дорогостоящий ремонт, в случившемся винят управляющую компанию.

ВИКТОРИЯ ПОЛИЩУК, председатель совета дома №21 по улице Колобова: «И очень их просили, сделайте опрессовку качественно, хорошо, чтобы, когда дадут воду – людей не затопило. В итоге вчера затопило полностью 3-й и 19-й подъезды. Прорвало трубы естественно, так как опрессовка была некачественно сделана. Слесари не ходили так, как надо было – по чердакам, по подвалам проверять трубы и так далее. Залило людей, залило так, что с чердака до третьего, до второго этажа. Полностью мокрые квартиры, люди пострадали, у людей ремонт. И 19-й подъезд сейчас готовит оценку ущерба – будут обращаться в суд. По-другому с этой управляющей компанией ну никак не получается».

Местные жители пожаловались и на другие проблемы, которые по их мнению, не решаются долгое время.

ВИКТОРИЯ ПОЛИЩУК, председатель совета дома №21 по улице Колобова: «Мы просим выполнять тариф. То, что входит в тариф – это обслуживание системы отопления, конечно трубы канализационные. У нас дыры в канализационных трубах сквозные. Слесари профнепригодны абсолютно. Обращаемся в управляющую компанию, просим «Поменяйте нам слесаря», который на дыру в канализации нам говорит, что это вентиляция. И вот уже больше месяца этой заявки – сквозные дыры в канализации. И такое повсеместно».

Во многих местах на новых трубах отсутствует теплоизоляция. К слову, капитальный ремонт инженерных сетей в доме №21 по улице Колобова производился 2 года назад.

Жительница дома, Татьяна Шоленинова показала съёмочной группе НТС своеобразное ноу-хау от управляющей компании. По её мнению, таким образом обслуживающая организация борется за то, чтобы в подъезде всегда был свежий воздух.

ТАТЬЯНА ШОЛЕНИНОВА, жительница дома №21 по улице Колобова: «Управляющая компания предоставляет нам такое своеобразное проветривание, и отопление окружающей среды. В частности, здесь нарушена теплоизоляция, отсутствует остекление. Второй производится отопление подъездов и квартир, и всё тепло уходит на улицу. И все эти потери оплачиваем мы. Заявки в управляющую компанию по поводу остекления и восстановление теплоизоляции поданы неоднократно. В прошлые годы, в этом году подана в августе. По настоящий момент – ну вы видите состояние».

По словам директора Управляющей компании «Гагаринская-2» Олега Карелина, всё хорошо, работа с обращениями граждан в организации автоматизирована. Кроме того, коммунальщики активно используют соцсети для общения с местными жителями.

ОЛЕГ КАРЕЛИН, директор управляющей компании «Гагаринского района-2»: «Я сейчас вижу все заявки. Эти заявки поступают диспетчеру. Диспетчер фиксирует, и они автоматически поступают мастерам по своим участкам, по своей дислокации. Я вижу, как мастер берёт в работу, как назначает и отрабатывает. Вижу на карте все заявки, поэтому весь процесс у нас сейчас автоматизирован. И говорить, что мы что-то не выполняем – не совсем корректно».

Жители дома №21 по улице Адмирала Макарова три дня ожидали подачи отопления в свои квартиры. Из-за наступивших холодов, людям пришлось мёрзнуть в ожидании действий управляющей компании.

«Вот, она выходит из нашей квартиры. Она до сих пор… какое сегодня число? 21-е. Она холодная! Ледяная!»

18-е число с нетерпением ждали все. Но когда заветная дата всё же наступила – чуда не произошло.

РАИСА ЖОРИНА, жительница дома №21 по улице Адмирала Макарова: «С субботы отопление уже у всех. Мы думали, что только в нашем микрорайоне нет отопления. А потом выяснилось – и в соседнем доме, и в этом доме есть отопление. Только в нашем доме нет. И никакой реакции с управляющей компании».

Возмущённые такой ситуацией люди обратились в управляющую компанию. Ответ оказался неутешительным.

ВЯЧЕСЛАВ САВЧЕНКО, житель дома №21 по улице Адмирала Макарова: «Звонили во все линии. В горячие, в холодные. Всё обзванивали. У некоторых вообще ответ был такой, что они не знали, что здесь нет отопления. Вчера жена звонила в администрацию, во все инстанции. Ответ был такой: «Сейчас высылаем бригаду». Другой ответ: «У нас очень много заявок, и мы не успеваем их выполнять».

Мастер к жителям дома не приходил. «Диагноз» в управляющей компании поставили дистанционно – предположили, что в доме где-то есть протечка трубы.

ВЯЧЕСЛАВ САВЧЕНКО, житель дома №21 по улице Адмирала Макарова: «Квартира находится в цокольном этаже, внизу. Естественно, прохладно. Не то, что прохладно – окна с утра запотевают из-за разницы температур. В доме маленький ребёнок болеет, жена болеет, я тоже только отхожу от кашля».

РАИСА ЖОРИНА, жительница дома №21 по улице Адмирала Макарова: «Должны были якобы вчера прийти делать. Но никто до сих пор не пришел. Мёрзнем. Ещё и как мёрзнем! Ни искупаться, ничего».

После выхода сюжета в дневном выпуске «Севинформбюро», по данному адресу прибыл мастер и провёл необходимые работы для отладки системы теплоснабжения.

Пять дней замерзали жители некоторых домов по проспекту Генерала Острякова и улице Ленина. Отчаявшиеся граждане звонили в редакцию телеканала «НТС». Причём, жители девятого дома по Проспекту Генерала Острякова говорят, что такая история у них случается ежегодно, и нареканий к работе Управляющей компании предостаточно.

ТАТЬЯНА ТИМАКОВА, жительница дома №9 по проспекту Генерала Острякова: «Вы обслуживаете наш дом. А что вы делали летом? Вот сейчас дадут отопление, и я помню, мы регулярно два-три раза за сезон вызываем управляющую компанию. Был ещё случай года три назад – кипяток лился. Получается, что в эти три дома отопление даже раньше дали – наш дом, как всегда, без отопления. Ну, ладно мы взрослые, но дети маленькие, а сейчас эпидемия, грипп, ОРВИ».

Пять дней жильцы забытого дома обращались по телефонам «горячей линии», организованной для решения вопросов отсутствия отопления. Но обратной связи не было.

ОЛЬГА СТЕТЮХА, жительница дома №9 по проспекту Генерала Острякова: «Мы звонили в котельную по горячей линии, там сказали, что наш дом подключён. Все жильцы нашего дома звонили в РЭП – трубка не берётся. Мы звонили 15-63 – заявка была принята 18-го. Мы звонили по телефону 112. Все телефоны горячих линий, которые были предоставлены, никаких извещений не было. Как начинается отопительный сезон каждый год вот такая петрушка. Это просто-напросто невозможно».

Через неделю после начала отопительного сезона в холодных квартирах мёрзли жильцы дома №72 по улице Ленина. Мало того, что трубы в здании старые, так и подготовку к зиме управляющая компания не провела, пожаловались люди. При этом в соседних зданиях тепло есть.

НАДЕЖДА ШОЦКАЯ, жительница дома №72 по улице Ленина: «У нас с отоплением последние 10, наверное, лет очень плохо. После того, как включают отопление в городе, у нас появляется тепло где-то дней через 10, а то и позже. Если раньше я помню, что вода булькала, проверяли что-то, то в этом году ничего не делалось».

После очередной заявки жильцов и сообщения управляющей компании о том, что приедет телевидение, нашлась рабочая бригада для решения проблемы. Сотрудники УК обнаружили утечку трубы на первом этаже.

АЛЕКСАНДР ЧУМАК, газоэлектросварщик ООО «Управляющая компания «Центр»: «Ориентировочно до конца рабочего дня мы должны будем устранить эту аварию и запустить дом в отопление.

— Почему до начала отопительного сезона не проверили систему?

— Во-первых, сложности возникают с тем, что сложно найти утечку, когда трубы спрятаны под полами. Когда они на виду, гораздо проще. А когда они под полами, это очень проблематично. Дом опрессовывался, но выявилась утечка, поэтому работаем».

Однако жильцы дома переживают, что после окончания ремонта отопление в доме появится нескоро.

НАДЕЖДА ШОЦКАЯ, жительница дома №72 по улице Ленина: «Даже когда поменяют трубы, у меня есть опасение, что всё-таки сразу тепла не будет. Наш дом последний в нитке. И там что-то связано с обраткой, они там что-то говорят, надо разбираться в том, как производить включение».

Директор Департамента городского хозяйства Евгений Горлов сообщил, что не отапливаются всего 163 дома, и это временные проблемы.

ЕВГЕНИЙ ГОРЛОВ, директор Департамента городского хозяйства Правительства Севастополя: «Они связаны с завоздушиванием системы. Необходимо просто стравить воздух. Сейчас управляющие компании вместе с домовыми комитетами и нанятыми бригадами проводят как раз эту работу. Есть трудности с тем, что люди находятся на рабочих местах – будем вечером уже с ними отрабатывать».

Отвечая на вопрос журналиста «НТС» о том, в каком проценте многоквартирного жилья была фактически проведена опрессовка труб, а не просто выдан акт, Евгений Горлов заявил – ещё ни одного факта работ только «на бумаге» не зафиксировано.

ЕВГЕНИЙ ГОРЛОВ, директор Департамента городского хозяйства Правительства Севастополя: «Руководитель, ответственное лицо подписывает эти документы. Такого факта на сегодняшний момент нет. Опять же, в рамках своего контроля мы ещё раз проверим. Каждый год – это новая история. Мы всё лучше и лучше подходим к этой ситуации. Опять же – изношен фонд очень сильно, внутренние индивидуальные сети повреждены, хоть и где-то сделали ремонт в рамках капитального ремонта».

Однако люди в тех домах, куда выезжали наши съёмочные группы говорили о том, что опрессовка систем не проводилась, слесарей, проверяющих исправность и готовность труб, стояков и прочего замечено не было.

Губернатор Михаил Развожаев отметил увеличившееся количество жалоб на работу Whats-app-приёмной и горячей линии Департамента городского хозяйства Севастополя по вопросам теплоснабжения. Глава города отметил возросшее число жалоб людей на возникающие у них проблемы с обогревом жилья, при этом оперативность в их решении замечается не всегда.

«Точки контроля держите. То, что там кому-то перепоручили – это еще не значит, что что-то произошло. Судя по тому, что нам, хоть не массово, но люди пишут – 3-4 раза по всем линиям позвонили, но все сказали «всё здорово», всем поручили. Движения никакого не происходит при этом».

Отсутствие оперативного отклика на текущий момент отметил и председатель Законодательного собрания Севастополя Владимир Немцев, который также ранее не смог получить ответ от главы горхоза.

«- Евгений Сергеевич, ко мне обращались люди с Макарова, 11. Я вам писал сообщение – там не было отопление. Решен вопрос? Вы просто не ответили.

— Сегодня должны уже закончить всю эту работу. Там такая же система стравления воздуха. Сегодня этот вопрос уже должны закрыть».

Михаил Развожаев поручил активизировать работу модераторов и обеспечить диалог с жителями – в том числе, и запрашивать обратную реакцию севастопольцев о проделанной мастерами работе.

«— Ну и Госжилнадзор подтягивайте. Управляющие компании как-то в расслабленном состоянии. Понятно, что нет целей, особенно в пике, еще сильнее их деморализовать. Но тем не менее, если откровенное раздолбайство – надо соответствующие решения тоже принять. Хорошо?

— Есть».

Однако и после этих указаний жалобы на отсутствие отопления продолжали поступать. В Любимовке мёрзли жители нескольких домов по улице Фёдоровской. Граждане рассказали, что теплоснабжение специалисты перекрыли частично и намеренно. В подвале дома №49 есть аварийная труба, которую слесари до начала отопительного сезона не починили.

АЛЕКСЕЙ ХРАМОВ, житель дома №49 по ул. Фёдоровской: «Об этой проблеме знают в управляющей компании «Север», которая нас обслуживает, ведь именно они проводили опрессовку первого и второго октября. Но, по всей видимости у них не хватает сил. Насколько нам жильцам известно, в управляющей компании «Север» на сегодняшний день три слесаря и один сварщик. Поэтому труба не подключена к отоплению. Мы частенько обращаемся в управляющую компанию с различными другими вопросами по состоянию внутридомовых сетей. Но реагирование на наши просьбы происходит далеко не оперативно».

В течение недели люди продолжали звонить на горячие линии по вопросам подключения отопления. Севастопольцы пытались выяснить, когда повреждённую трубу в подвале всё же починят, и в квартирах станет тепло.

АЛЕКСЕЙ ХРАМОВ, житель дома №49 по ул. Фёдоровской: «Нам удалось дозвониться в главное Управление жилищно-коммунального хозяйства, заявку у нас приняли, сказали передадут в управляющую компанию, в госжилнадзор было обращение два дня назад».

В доме проживает много пожилых людей, некоторые сидят на карантине и болеют коронавирусом. Севастопольцы вынуждены согреваться своими силами. Представитель управляющей компании «Север», узнав о том, что к сорок девятому дому приехала съёмочная группа, оперативно прибыла на место, прокомментировала ситуацию, и рассказала, когда людям ждать тепло в их домах.

ЮЛИЯ ЕВГРАШКИНА, начальник участка Управляющей компании «Север»: «Когда дом запустили на циркуляцию произошёл прорыв лежака, не стояка, а именно лежака. Краны отсечные работают, по секторам отключили сектор у которого произошёл прорыв. Заказали недостающий материал, планировали на сегодня работы, если материал подвезут вовремя, то ребята приедут сегодня. Если материал подвезут вечером, то приедут люди работать завтра»

Несчастливый старт отопительного сезона стал неприятным бонусом к уже имеющимся проблемам ЖКХ. Никуда не делась мусорная тема. Забитые источающие смрад мусоропроводы и нашествие крыс – с такими трудностями пришлось столкнуться жителям дома №240 по проспекту Генерала Острякова. Кормовая база для размножения грызунов здесь подходящая: мусоропровод каждого подъезда полон разлагающихся и пахучих отходов, которых с каждым днём становится всё больше.

ВАЛЕНТИНА КОСАРЕВА, жительница дома №240 по проспекту Генерала Острякова: «Конечно неприятно, когда тут крысы. Она может тебе и куда-нибудь ещё залезть. Это же невозможно так».

«- Мы же за это платим деньги.

— В итоге – вонь и грязь?

— Конечно, в подъезд нельзя зайти. Ужасный запах».

Люди возмущены – почему отловом грызунов и вывозом мусора со двора должны заниматься местные жители и телевидение, а не управляющая компания, которая как раз и должна следить за санитарным состоянием территории.

СВЕТЛАНА ЧУЙКОВА, жительница дома №240 по проспекту Генерала Острякова: «Мы платим деньги ежемесячно. Я лично плачу 650 рублей за текущий ремонт. А что нам делают за эти деньги? Абсолютно ничего. Мы подъезды убираем сами. Моем, убираем, красим, белим. Все эти годы. Нам ничего вообще не делали. Уже начинает забиваться с 9-го этажа мусор. Почти всё не проходит – мы палками пробиваем. В нашем подъезде открыли – выскакивают вот такие две здоровенные крысы. Они же пойдут по квартирам!»

Совсем другую картину описывают в управляющей компании — обществе с ограниченной ответственностью «УК». Телеканалу «НТС» удалось связаться с её генеральным директором Ильёй Полтавским, который рассказал о планах по уборке данного двора.

ИЛЬЯ ПОЛТАВСКИЙ, генеральный директор ООО «УК»: «Там не критическая ситуация. Там раз в два дня убирает дворник. Сегодня там будет уборка.

—Что касается мусоропровода? Его там тоже полностью уберут сегодня?

—Конечно. Раз в два дня дворник убирает.

— То есть, накопившийся мусор в мусоропроводе – это свежий мусор после очередной уборки, накопившийся за два дня?

—Конечно».

Сообщил Илья Полтавский и о ежемесячной дератизации, которую проводят в многоквартирных домах. Назвать точную дату, когда будет проходить очередная процедура, и кто её будет выполнять, генеральный директор ООО «УК» не смог, но пообещал уточнить в начале рабочей недели.

О других темах недели. Севастопольские архитекторы написали коллективное письмо председателю Правительства России Михаилу Мишустину и министру обороны страны Сергею Шойгу с просьбой остановить строительство культурного кластера на мысе Хрустальном. навсегда исказят сформированный десятилетиями, узнаваемый и любимый тысячами туристов внешний облик Севастополя. Это мнение и свои опасения опасения городские архитекторы изложили в открытом письме.

СЕРГЕЙ КОМАРОВ, председатель Союза архитекторов Севастополя: «Городское кольцо города имеет свой стиль. Его называют севастопольским, сталинским. Это стиль, который сформировался по масштабу рельефа, значений Севастополя. И это входит в границы исторического поселения, куда и мыс Хрустальный входит, где чётко прописано, какой высоты должны быть здания, какой трассировки улицы должны быть (что частично нарушено на Большом Морской). То есть весь центр города сформулирован, а в этом проекте полностью всё рубится».

Под коллективным письмом архитекторов подписались и представители ветеранского сообщества Севастополя. Для них мыс Хрустальный – символ обороны города-героя. Здесь расположено несколько береговых батарей. Памятник Солдату и Матросу и обелиск «Городу-Герою Севастополю» – знаменитый Штык и парус – должны доминировать над остальными архитектурными объектами. А в итоге они будут теряться среди нагромождения монументальных сооружений, говорят подписанты.

ИГОРЬ КУЛЬЧАНОВСКИЙ, член президиума Совета Севастопольской общественной организации ветеранов: «Мы за это и стоим, чтобы на этом святом месте, потому что там было в Первую оборону Севастополя, во Вторую оборону Севастополя одно из ключевых мест, возвышенность над Севастополем, там стояли батареи и был штаб обороны Севастополя во вторую оборону. Поэтому и хотели, чтобы на этом святом месте был музей Великой Отечественной войны».

Культурный кластер необходим Севастополю, соглашаются и ветераны, и архитекторы, и общественники. Но в выбранной для строительства точке это неуместно.

НАТАЛЬЯ МИЛЬЧАКОВА, сопредседатель Севастопольского отделения Общероссийского народного фронта: «Из-за того, что эти дома и планировочные сооружения на этом небольшом участке будут достаточно хаотично размещены, мы теряем прежде всего видовую привлекательность центра города (особенно со стороны моря, по моему мнению). Давайте хотя бы сохраним эту зону не только в архитектурном плане, но и так, как это было в концепции генерального плана – открытое зелёное парковое пространство. Думаю, что ещё есть время принять правильное решение».

Под письмом председателю Правительства России Михаилу Мишустину и министру обороны страны Сергею Шойгу подписались руководители двадцати двух севастопольских общественных организаций.

А тем временем в Новом Херсонесе подрастает без всяких документов и разрешений здание филиала «Артека» — центра «Корсунь».

Стройка продолжается под грифом «коммерческой тайны». На кадрах, которые имеются в распоряжении «Независимого телевидения Севастополя», видно, что за минувшие полтора месяца строители залили бетонный фундамент под ещё одно здание.

Судя по визуализации проекта, оно относится к школе искусств и филиалу «Артека» «Корсунь».

Работы по строительству основного здания уже прошли нулевой цикл. Напомним: бетонированный фундамент для него появился ещё в начале сентября. А сейчас здесь уже смонтирована арматура и опалубка для продолжения возведения здания гуманитарного центра. Кроме того, достроен строительный городок, который сейчас состоит из трёх двухэтажных модульных корпусов.

Примечательно, что в ответе Департамента архитектуры на запрос НТС от 1 сентября говорится, что ведомство не выдавало разрешений на проведение строительных работ в отношении каких-либо объектов капитального строительства на этой территории. А проектная документация в отношении планируемых к размещению объектов капитального строительства в распоряжении Департамента отсутствует.

Ещё один удивительный штрих в истории застройки Южного пригорода Херсонеса Таврического – режим секретности. Сведения, касающиеся проектной, исполнительной, разрешительной и исходной документации фактически скрывают от общественности и журналистов, установив режим «коммерческой тайны». О том, что работы ведутся под этим грифом, нам официально сообщили в Управлении имуществом специальных проектов Министерства обороны Российской Федерации. Ранее депутат Законодательного собрания Севастополя Вячеслав Горелов в интервью НТС подчеркивал, что такая ситуация – удивительна, учитывая, что речь идет о будущем общественном пространстве, которое строится на государственные деньги.

Ещё о нашем многострадальном наследии. Брусчатку улицы Суворова сорвало с песочной «подушки» и накренило. Вздыбленные булыжники хорошо видно в самом начале мостовой. Некоторые камни буквально перевернуло на бок: их грани возвышаются над и без того неровным покрытием. Очевидно, что камни совершенно не держатся на положенном им месте: во многих местах песок между ними вымыло, а в образовавшиеся крупные щели набилась осенняя листва. Стоит отметить, что часть мостовой со стороны Владимирского собора находится в более — менее пристойном состоянии, в то время как состояние той половины проезжей части, которая расположена около жилых домов, не выдерживает никакой критики. Видимо, больше всего страдает тот участок, по которому активно движется транспорт.

При этом укладка булыжника продолжается выше по улице – напротив Гимназии №1. Рабочие мостят уже новые, специально закупленные камни, в то время как историческая брусчатка просто лежит в ящиках без всякого присмотра.

Напомним, в начале сентября после того, как телеканал «НТС» впервые обратил внимание на эту проблему, директор Департамента транспорта Правительства Севастополя Павел Иено согласился с тем, что брусчатка на улице Суворова уложена плохо и пообещал, что работа по мощению проезжей части будет переделана. Однако за 1,5 месяца ситуация не изменилась. А тем временем, согласно контракту, ремонт улицы Суворова должен быть завершён до конца нынешнего года.

Хорошие новости. Правительство внесло изменения в проект Постановления о комплексном развитии территории Севастополя. Прислушались к мнению депутата Законодательного собрания Вячеслава Горелова и приняли его существенные поправки. Теперь Глобальная реновация городу не угрожает.

ВЯЧЕСЛАВ ГОРЕЛОВ, депутат Законодательного собрания Севастополя: «По итогам наших обсуждений была принята другая редакция, которую я сейчас тоже хочу прочесть, чтобы её не искажать. «Малоэтажные многоквартирные дома, построенные в период индустриального домостроения до 1980-го года включительно, и имеют деревянные перекрытия, либо стены которых содержат следующие материалы: дерево, кирпич, камень, железобетон».

С точки зрения председателя постоянного комитета по градостроительству и земельным вопросам Законодательного собрания Севастополя, уточнение про малоэтажность домов, подпадающих под реновацию – одно из ключевых изменений проекта постановления.

ВЯЧЕСЛАВ ГОРЕЛОВ, депутат Законодательного собрания Севастополя: «Что это означает: это дома до 4 этажей включительно. То есть, по сути дела, из вопроса реновации выведены наши замечательные пятиэтажки, построенные в 60-е, 70-е, 80-е годы и сложенные из инкерманского камня. Это очень важное достижение, которое, по сути дела, снимает риск с огромной территории Севастополя».

По мнению Вячеслава Горелова, формулировку нужно сделать ещё более точной, чтобы избежать попыток иного толкования. В документе четко должно быть прописано, что речь идёт о зданиях высотностью до 4 этажей включительно. При этом, в учёт нужно брать и индивидуальные случаи, уверен парламентарий.

ВЯЧЕСЛАВ ГОРЕЛОВ, депутат Законодательного собрания Севастополя: «Вчера, на депутатском приёме мне позвонили жители двухэтажных домов, которые находятся на проспекте Гагарина с нечётной стороны. Они мне сказали о том, что тоже не хотят быть в этой программе, независимо от того, что их дома вроде как попадают под эту историю. Потому что в этих домах сейчас сформирована централизованная система водоотведения, у них отремонтирована кровля. Они находится в хорошем состоянии. Я их попросил, чтобы они тоже направили в мой адрес коллективное обращение, чтобы в Департаменте архитектуры тоже понимали, что на эту территорию планы строить не нужно. Там люди будут протестовать против этого».

Второе ключевое изменение новой редакции постановления касается частного жилого сектора.

ВЯЧЕСЛАВ ГОРЕЛОВ, депутат Законодательного собрания Севастополя: «Теперь из вопроса реновации выведены индивидуальные жилые дома, которые не подключены к централизованной системе водоотведения. Если у вас, в вашем индивидуальном жилом доме стоит индивидуальная система отведения, построенная, в том числе, на основании септика, то он не подпадает, что очень важно».

И, конечно, ещё одна главная тема недели – ковид. Город ежедневно ставит страшные рекорды по заболеваемости и смертности.

Заместитель губернатора Севастополя Александр Кулагин обратился к медикам из частных клиник и врачам-пенсионерам. Он призвал вместе бороться с пандемией. За прошедшую неделю в Севастополе значительно увеличилась заболеваемость коронавирусной инфекцией. В связи с этим вырос уровень госпитализации, а в работе задействован весь медицинский персонал.

АЛЕКСАНДР КУЛАГИН, заместитель губернатора Севастополя: «В Севастополе сложилась критическая ситуация из-за новой волны пандемии коронавируса, эпидемии гриппа и ОРВИ. Не хватает специалистов во всех сферах – в «красных зонах», больницах, поликлиниках, в бригадах скорой помощи и в колл-центрах. Городу нужны ваша помощь, ваши знания, опыт и милосердие. Прошу вас встать в ряды тех, кто противостоит распространению опасных инфекций и помогает врачам и медперсоналу спасть человеческие жизни. Только вместе мы можем справиться с пандемией».

Медицинским сотрудникам, которые хотят присоединиться к борьбе с коронавирусной инфекцией, необходимо обращаться по телефонам, которые вы видите на экране.

В Севастополе ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю. Сделать прививку необходимо людям, которые работают в сфере образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания; торговли, общественного питания, в том числе курьерской доставки; предоставления услуг по временному проживанию, транспорта общего пользования, в том числе такси; бытовых услуг, в том числе прачечных и химчисток. Кроме того, сделать прививку обязательно для тех, кто проводит мастер-классы и работает в области культуры.

Город, как и всю страну, ожидают «ковидные» выходные с 30 октября по 7 ноября. Кроме того, в Правительстве Севастополя утвердили ряд дополнительных мер по противодействию распространения коронавируса. Так, всю нерабочую неделю во всех поликлиниках будут работать кабинеты неотложной помощи, обслуживаться вызовы на дом и работать все пункты вакцинации, в том числе мобильные. С 1 по 3 ноября поликлиники работают в обычном режиме.

Кружки и секции намерены оставить закрытыми на этот период нерабочих дней.

ИГОРЬ МИХЕЕВ, заместитель губернатора Севастополя: «Театры, кинотеатры и дворцы культуры – здесь, с учётом того, что билеты уже проданы на все спектакли – всё зависит уже от нашего решения».

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «Предлагаю с 30 октября по 7 ноября всё-таки сделать полный стоп по учреждениям культуры, по спорту. Понятно, что спектакли надо перенести на более поздние сроки с этой даты. А эту неделю – чтобы максимально замотивировать людей побыть дома».

Заведениям общепита разрешили в период мини-локдауна работать только на вынос.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «Полностью режим работы такой, какой был прошлой весной. Тоже самое с салонами, парикмахерскими. Всё то, что касается необязательного посещения – на неделю приостанавливается. После 7-го возвращаемся к режиму работы, который принят указом моим – с QR-кодами и всеми остальными делами».

Изменения в базовый Указ губернатора о мерах по предотвращению распространения ковида прокомментировала заместитель директор Департамента аппарата губернатора и Правительства Севастополя Вита Романив. В частности – объяснила, каким будет порядок работы детский садов в период с 30 октября по 7 ноября.

ВИТА РОМАНИВ, заместитель директора Департамента аппарата губернатора и Правительства Севастополя: «Что касается дежурных групп детских садов – они будут организованы по заявлениям родителей. Эти нормы прописаны нами в указе губернатора. Родитель, у которого ребёнок устроен в детский сад, в праве написать заявление, что нуждается в том, чтобы детский сад работал. Это заявление будет рассмотрено, дежурная группа будет организована в обязательном порядке».

Пояснила Вита Романив и принцип посещения мест общественного питания и других заведений после окончания нерабочей недели. Изменились требования к документам, которые должны предъявлять посетители.

ВИТА РОМАНИВ, заместитель директора Департамента аппарата губернатора и Правительства Севастополя: «Что касается справки ПЦР – она действительно для того, чтобы наши рестораторы и другие учреждения имели возможность установить подлинность данной справки, её нужно представлять в оригинале, с печатью должностного лица, который там указан. В электронном виде ПЦР невозможно проверить на подлинность. С QR-кодами другая ситуация, когда ты сканируешь и всё можешь проверить. С ПЦР такого нет».

При себе необходимо будет иметь не только оригинал документа с мокрой печатью, но и документ, удостоверяющий личность. Паспорт будет необходим и при предоставлении справки о прохождении вакцинации. А вот справка на антитела теперь вообще не является документом, позволяющим посещать места скопления людей и общепит. Приняли такое решение на основании поступивших рекомендаций Роспотребнадзора.

ВИТА РОМАНИВ, заместитель директора Департамента аппарата губернатора и Правительства Севастополя: «В данном случае от Натальи Александровны Пеньковской поступило письмо в адрес губернатора города с просьбой о том, что сейчас статистически не установлено конкретных уровней и значений антител, которые гарантируют стопроцентную защиту от заражения. В связи с этим она рекомендовала исключить данные нормы из базы, что было сделано нами. Из-за этого, данная справка уже не будет котироваться при посещении общепита».

С частного бизнеса Севастополя, напрямую обслуживающего клиентов, соберут информацию о количестве вакцинированных сотрудников. Такую задачу поставили в Правительстве Севастополя в рамках постановления временно исполняющего обязанности главного санитарного врача Роспотребнадзора Дмитрия Крутикова. Завершить сбор данных необходимо до 5 ноября.

МАРИЯ ЛИТОВКО, заместитель губернатора Севастополя: «Мы решили упростить задачу нашим юрлицам и индивидуальным предпринимателям. На базе нашей автоматизированной информационной системы взаимодействия бизнеса и власти (а вы знаете, что у нас такая существует). Мы на ней как раз сейчас разворачиваем ещё один модуль, который позволит собирать эти сведения».

Для передачи сведений предпринимателям будет необходимо зайти на сайт grant.sev.gov.ru и через учетную запись «Госуслуг» заполнить сведения о своей компании.

МАРИЯ ЛИТОВКО, заместитель губернатора Севастополя: «Причем, многие сведения будут уже из реестров подтягиваться. Если вы получали, например, как раз нашу меру поддержки региональную, то, фактически, ваши сведения уже есть в системе. И вам нужно будет только внести данные о ваших сотрудниках и вакцинированы они или нет. В том числе – можно будет импортировать файл. Мы сделаем максимально упрощенную систему. Она будет развернута до понедельника, до 25 числа. Поэтому вводить данные можно будет с 26 октября».

Департамент здравоохранения будет иметь прямой доступ к представленным данным. Общие сведения работодатель должен будет обновлять раз в неделю. Также Мария Литовко уточнила – кого именно касаются данные требования.

МАРИЯ ЛИТОВКО, заместитель губернатора Севастополя: «Согласно постановлению, необходимо подать сведения индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, которые осуществляют деятельность в сферах дополнительного образования, туристической деятельности, обеспечение и организация досуга, общественное питание, торговля и несколько еще. Мы активно будем размещать данную информацию в социальных сетях и на сайте Правительства».

Хорошая функция появилась в МФЦ. Теперь здесь помогут с распечаткой сертификата о вакцинации, это особенно будет полезно пожилым людям, у которых нет интернета, компьютера, принтера.

МАРИНА ГАРАЩУК, директор государственного автономного учреждения «Цифровой Севастополь – МФЦ г. Севастополя»: «И вот здесь как раз возникает вопрос у наших заявителей – как это делать. Сотрудники МФЦ в этом помогают. Что нам для этого нужно – нам нужен заявитель. У заявителя должен быть паспорт, он должен знать свой пароль и логин от портала «Госуслуг». Дальше мы помогаем пошагово осуществлять вход в портал, находим где сертификат и распечатываем его с QR-кодом».

Если же человек еще не зарегистрирован на портале Госуслуг, ему помогают пройти и эту процедуру.

МАРИНА ГАРАЩУК, директор государственного автономного учреждения «Цифровой Севастополь – МФЦ г. Севастополя»: «Те, кто встречает первую «волну» заявителей – это так называемые «люди на стойке». В то же время, если заявитель выразил своё желание – любой сотрудник окажет ему такую помощь».

Подобные обращения в МФЦ поступали еще в июне этого года. В последнее время спрос на такую услугу значительно вырос, отметила Марина Гаращук.

Когда только появилась информация о возможном введении нерабочей недели, мы спросили севастопольцев их мнение: поможет ли эта мера затормозить пандемию?

Ну а когда мини-локдаун был утверждён, мы спросили у людей, чем они собираются заниматься в эти нерабочие дни.

Предполагается, что здравомыслящие люди попытаются как можно реже выходить на улицу в эти семь дней. Но если уж придётся куда-то ехать в общественном транспорте – будьте любезны носить маску. Нет маски – будет штраф. Сотрудники Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Правительства Севастополя совместно с полицией города проводят рейды в транспорте. 20 октября такая проверка началась на остановке «Парк Победы». Увидев целую делегацию проверяющих из окна автобуса, севастопольцы спешно приступают к поиску залежавшейся маски в одном из своих карманов. Но это уже бесполезно. Проверяющие сразу же фотографируют салон со всеми его пассажирами. Этого достаточно, чтобы доказать – человек проявил беспечность и решил нарушить требования, введённые для борьбы с распространением коронавируса.

ВЛАДИСЛАВ МИНИН, начальник отдела развития транспортной инфраструктуры Департамента транспорта Севастополя: «Обращаем особое внимание на соблюдение масочного режима пассажирами, а также сотрудниками транспортных предприятий – водителями, кондукторами. Также сотрудники обращают внимание на санитарное состояние транспортных средств».

Буквально в каждом автобусе или троллейбусе находится, по меньшей мере, два-три человека без маски. С такими гражданами разговор короткий – их высаживают и ведут в другое транспортное средство, автомобиль полиции, но уже не для продолжения поездки, а для составления протокола.

ВЛАДИСЛАВ МИНИН, начальник отдела развития транспортной инфраструктуры Департамента транспорта Севастополя: «На всех физических лиц, водитель это или пассажир, штраф составляет от одной тысячи рублей – на усмотрение судьи. На юридическое лицо составляются акты. И по заключённым государственным контрактам эти акты превращаются в весомые акты, которые являются основной для принуждения перевозчика к соблюдению всех мер ограничительных мер на территории Севастополя».

Подобные рейды проводятся в Севастополе регулярно, но для многих горожан они порой по-прежнему являются своеобразным «неприятным сюрпризом». Сказать нарушителям в своё оправдание, зачастую, нечего.

«- Здравствуйте. А вы чего без маски катаетесь?

— Все в масках!

— Но мы же видели.

— А я только зашла.

— Надо соблюдать. Сейчас же проверки идут. Штрафуют… ну, здоровья вам!»

Не все воспринимают подобные проверки с энтузиазмом.

«Уважаемые пассажиры, санитарно-масочный режим проверяем.

— Вали отсюда, дядя, мы все спешим.

— Прекрати, у них работа такая! «Все спешим»!

— Дядя, давай иди, мне на работу пора!

— Успеешь!»

В ходе проверки ощущалась определенная нехватка сотрудников полиции. Представители Департамента транспорта оперативно проверяли автобус за автобусом и даже находили нарушителей, но правоохранители в составе 1 экипажа полиции просто не успевали оформлять протоколы. Так что полиции нужно больше.

Кстати, в городском государственном транспорте возобновили ежедневную дезинфекцию. Особое внимание мойщики уделяют поручням, ручкам, полам, стёклам и валидаторам – этих элементов пассажиры касаются чаще всего. Чтобы пройти полную обработку, троллейбус два раза в сутки проезжает через специальный моечный комплекс в Депо.

ДМИТРИЙ ЩЕРБЯК, начальник Депо №2 ГУП «Севэлектроавтотранс им. А.С. Круподёрова»: «У нас работа производится сейчас – дезинфекция транспортного средства, которое заходит на профилактический осмотр. Это называется у нас ТО-1. Производится это днём, убираются троллейбусы – дезинфекция производится, и ночью. Есть бригада мойщиков-уборщиков в ночную смену, есть и мойщики-уборщики в дневную смену».

На моечных комплексах обычно работает бригада из трёх человек. По времени полная санитарная обработка одного троллейбуса занимает порядка часа. Кроме того, в ближайшие дни дезинфекцию подвижного состава на конечных остановках начнут проводить и водители. Как рассказали в ГУП «Севэлектроавтотранс», для этого уже закупили специальные дезинфицирующие средства. Все препараты абсолютно безвредны для людей.

ДМИТРИЙ ЩЕРБЯК, начальник Депо №2 ГУП «Севэлектроавтотранс им. А.С. Круподёрова»: «Амисепт – там один грамм на 10 литров воды. И буквально его свойства хватает на сутки. После обработки проходит минут 20-30 и троллейбус можно эксплуатировать на линии. У нас машин 115 машин. Есть выходящие, есть не выходящие. Например, есть в ремонте машины. Все машины, которые выходят на линию – они все обрабатываются. Выходящие – 77 у нас выпуск рано утром и резервные. В пределах 90 машин».

Помимо троллейбусов, полную дезинфекцию в государственном унитарном предприятии «Севэлектроавтотранс» проводят и в автобусах. Частные же организации также обязаны дезинфицировать автобусы, маршрутки и даже автомобили такси.