Основные события недели в Севастополе: 19-25 апреля

Главная новость севастопольской недели – в город пришла весна. 23 апреля в домах отключили отопление – самый верный и официальный признак. О наступлении весны сообщил заместитель губернатора Николай Жигулин.

НИКОЛАЙ ЖИГУЛИН, заместитель губернатора Севастополя: «В связи с тем, что устоялась на территории города Севастополя среднесуточная температура воздуха больше 8 градусов, как того требует законодательство действующее, то с завтрашнего дня, с 23 апреля мы планируем закончить отопительный период этого года. Хочется отметить, что отопление в социальных объектах таких как детские сады, школы, медицинские учреждения прерываться не будет».

К суровым темам. Владимир Путин в своём Послании к Совету Федерации заявил, что «Россия всегда найдёт путь отстоять свою позицию и готова иметь добрые отношения со всеми участниками международного общения, но тот, кто будет воспринимать подобное поведение как слабость должен знать – ответ нашего государства будет, ассиметричным, быстрым и жёстким». Полностью поддержала это заявление сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева.

ЕКАТЕРИНА АЛТАБАЕВА, сенатор Российской Федерации: «С позиции силы с Россией говорить не надо и не нужно. Это контрпродуктивно и чревато последствиями. Я считаю, что это очень правильная мысль».

В подтверждение того, что «чужой земли мы не хотим ни пяди, но и своей вершка не отдадим» 22 апреля в Крыму на полигоне Опук прошли масштабные учения Южного военного округа, в которых приняли участие и наши черноморцы. Высадку морского десанта поддерживали малые ракетные корабли Черноморского флота «Вышний волочёк» и «Грайворон». Они обстреливали дислокацию огневых средств обороны условного противника. Транспортные вертолёты доставляли на берег пехотные звенья, которые, укрепившись на позиции и обеспечив прикрытие, вызвали подкрепление – десантные катера с боевой техникой на борту – и перешли в наступление.

СЕРГЕЙ ШОЙГУ, министр обороны Российской Федерации: «Российские вооруженные силы адекватно реагируют на все изменения в обстановке вблизи российских границ».

Боеготовность Черноморского флота была продемонстрирована всему миру в полной мере. Но, видимо, для «некоторых» этого недостаточно, хочется узнать ещё больше. 22 апреля в Севастополе взяли шпиона. Гражданин России собирал секретные данные о ЧФ для военной разведки Украины, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности государства. Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, в отношении него возбуждено дело о государственной измене.

А в это время очередные 16 новобранцев весеннего призыва отправились из Севастополя на военную службу. Несекретные данные: всего их будет более пятисот человек, на сборном пункте, каждому вручают именной жетон, банковскую карту и форму. В комплект входит нижнее бельё, так называемая «офиска», демисезонная куртка, кепка и берцы. Кроме того, бойцам собирают с собой и сумку.

«Сумка установленного образца. Поясной ремень, кружка, ложка, мыло. Кашне. Второй комплект носков. Несессер. Мочалка. Полотенца вафельные и носовой платок».

Также в дорогу новобранцы получают напутственные слова отцов и городского военкома.

«Всё, Вадим, служи честно. Достойно. Ждём тебя через 360 дней обратно домой живым и здоровым. Чтобы тебе было комфортно, набирайся знаний. Смело, ничего не бояться. Слушай командиров и всё будет хорошо. Счастливого пути».

СЕРГЕЙ ЧИЖОВ, военный комиссар Севастополя:«Пожелание одно. Или два. Первое – это получить военную специальность и вернуться живым и здоровым. Крепким, для того, чтобы оказать помощь в промышленности, в развитии города Севастополя. И второе, не опозорить Севастополь».

И от внешних вызовов Севастополю перейдём ко внутренним. Не продержался и года ремонт объектов культурного наследия – парапетов у кинотеатра «Победа» и Таврической лестницы. Штукатурка отваливается, обнажая не только огрехи строителей, но и фальшивку – замазанный специальным штукатурным раствором ракушечник, уложенный вместо исчезнувшего в неизвестном направлении ценного крымбальского камня.

АНАТОЛИЙ ТУМАНОВ, реставратор первой категории памятников каменного зодчества: «Вот эти крышки парапетов были в хорошем состоянии. Зачем их нужно было демонтировать и, вместо крымбальского камня, который крепкий, имеет шикарные характеристики по своей долговечности, поменяли на ракушечник, который даже года не простоял, а уже разваливается».

При проведении работ севастопольским специалистам обещали соблюдение всех технологий: зачистку камня, пропитку флюатами и покрытие гидрофобизатором. Фактически же здесь просто был нанесён слой шпаклёвки, которая, судя по всему, испытание временем не прошла.

АНАТОЛИЙ ТУМАНОВ, реставратор первой категории памятников каменного зодчества:

«А швы между, якобы, камнями, нарисованы то ли спичкой, то ли мастерком. Видно, что эти швы нарисованы.

-Художественная самодеятельность?

-В некоторых местах на углу строения даже эти швы не совпадали. Здесь как раз можно видеть. Вот эта та штукатурка, которой они покрыли. Вот она рассыпается. А вот те самые швы, нарисованные спичкой».

В ответ на критику директор Департамента городского хозяйства Евгений Горлов пообещал обратиться в правоохранительные органы с заявлением на реставраторов Туманова и Пряшникова. Как следует из слов Горлова, штукатурка на парапетах стала обваливаться именно потому, что два севастопольца трогали её пальцами.

ЕВГЕНИЙ ГОРЛОВ, директор Департамента городского хозяйства Правительства Севастополя: «В отношении данного мероприятия мы обратимся в полицию и в Севнаследие с обращением. Пускай проведут разбирательства соответствующие. Давайте каждый будет подходить к объекту нашего культурного наследия или к какому-то ремонту и осуществлять какие-то механические действия».

Глава Горхоза выразил недовольство тем, что аттестованные специалисты-реставраторы Анатолий Пряшников и Анатолий Туманов, наглядно показывая огрехи подрядчика, снимали куски и так опадающей с парапетов кинотеатра шпаклёвки.

ЕВГЕНИЙ ГОРЛОВ, директор Департамента городского хозяйства Правительства Севастополя: «Можно расценивать каждые действия людей, которые разрушают то, что уже было создано. Это тоже вандализм. Здесь будем разбираться с правоохранительными органами, заявления такие будут написаны. Любому, будь он гражданин или специалист, не даёт право производить какие-то механические действия в отношении объекта культурного наследия, либо который был подвержен ремонту. Если сделают ремонт – это не значит, что там надо ковырять пальцами и отколупывать, отрывать. Это категорически запрещено вообще любому».

Отметим, что это заявление Евгения Горлова вызвало возмущение в севастопольских соцсетях и резонанс в городских СМИ.

И уже на следующий день рабочие подрядной организации, которая ремонтировала парапеты, начали спешно счищать с них обваливающуюся штукатурку. Этот факт утром 20 апреля зафиксировали очевидцы. Когда на место прибыла съёмочная группа, все работы уже были прекращены, а облицовка расфасована по мусорным пакетам. Человек, который, судя по фотографиям, работал на объекте, своё участие в этом процессе не признал.

«- Вы не работаете на этом объекте?

— Нет, уже ушли.

— Уже ушли люди, которые здесь работали?

— Да.

— А давно ушли?

— Где-то полчасика назад.

— А что делали?

— Я не в курсе, я не при делах».

В курсе оказался дававший интервью на месте проведения работ государственному телеканалу подрядчик – заместитель директора общества с ограниченной ответственностью «Технологии реставрации» Вадим Погодин.

ВАДИМ ПОГОДИН, заместитель директора ООО «Технологии реставрации»: «О том, что он начал рушиться, известно уже давно, с зимы. Проводить какие-либо работы зимой в принципе невозможно из-за сырости и всего остального. По этой причине, зная даже проблему, мы оставляли стену, чтобы она хоть издалека эстетически выглядела нормально до начала работ, пока не установится нормальная погода, мы не трогали и ничего не сбивали. После недавних событий, когда некоторые реставраторы обвалили её – пришлось хоть как-то свалить, убрать здесь мусор».

При этом на прямой вопрос, согласованы ли работы с Севнаследием Вадим Погодин не ответил.

АНАТОЛИЙ ПРЯШНИКОВ, аттестованный специалист Министерства культуры РФ по реставрации объектов культурного наследия: «Здесь был представитель подрядной организации, которая, якобы, по гарантийным обязательствам здесь что-либо делает. Я вам как скажу: сейчас здесь происходит очередное преступление. Ещё раз хочу донести до всех граждан Севастополя – любые действия в границах объекта культурного наследия должны сопровождаться согласованием с Севнаследием, научно-проектной документацией и проекта на реставрационные работы. Здесь этого, естественно, ничего не было. Завтра будет написано заявление в Севнаследие – Севнаследие вынесет предписание на приостановку этих работ».

Интересно, что представитель подрядчика объясняет обвал штукатурки не халтурной работой и непонятными применёнными технологиями, а невероятным природным явлением.

ВАДИМ ПОГОДИН, заместитель директора ООО «Технологии реставрации»: «Почти со 100% вероятностью могу сказать следующее – здесь наверху проходит подземная река. Оттуда с подпорной стены грунтовые воды просто-напросто разрушают камень».

Добавим, что в севастопольских соцсетях горожане тут же язвительно предложили назвать неожиданно открытый Вадимом Погодиным подземный поток Стиксом – как речку в преисподней у древних греков.

Кстати, о Древней Греции. Один из реставраторов, которым директор Горхоза пригрозил полицией – Анатолий Туманов – на этой неделе вышел на первое заседание суда «Туманов против администрации Херсонеса и Фонда «Моя история». Дело рассматривает Гагаринский суд Севастополя. Реставратор требует демонтировать конструкцию, построенную в 2018 году возле башни Зенона – крупнейшей в Херсонесе. В результате новодел загораживает вид на древние оборонительные фортификационные сооружения. Сотрудники музея-заповедника утверждают, что сооружение возведено временно. Однако в ходе судебного заседания стало известно, что проведение фестиваля «Грифон» продлили до 2024 года. Более того, Анатолий Туманов считает, что руководство музея нарушило закон тем, что для строительства временного сооружения на месте древней дороги оборудовали фундамент, который заглубили в землю на 20-80 сантиметров.

АНАТОЛИЙ ТУМАНОВ, реставратор первой категории памятников каменного зодчества: «Написано у них, что фундамент – это сборная железобетонная конструкция, но на самом деле это монолитный фундамент, его залили бетонно на месте, собирая опалубку. Это зафиксировано на фотографиях, когда это всё делалось. То есть для чего я требовал, например, акт о скрытых работах? Как раз-таки в акте о скрытых работах должно быть указано, как делался этот фундамент».

Ответчики привлекли третью сторону – Министерство культуры, которое является учредителем музея-заповедника «Херсонес Таврический». Юрист учреждения утверждает, что установка сооружения абсолютна законна. При этом на вопрос, возможно ли демонтировать сооружение и привести территорию в аутентичный вид, представитель «Херсонеса Таврического» дал категоричный ответ.

ДМИТРИЙ НЕДОГИБЧЕНКО, начальник юридического отдела Государственного историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический»: «На данный период времени такой вопрос не рассматривается. Музей-заповедник развивается и будет развиваться в соответствии с законодательством Российской Федерации».

Следующее заседание суда запланировано на 29 апреля в 17 часов вечера.

Но есть и хорошая новость! Фонд содействия капитальному ремонту планирует ремонтировать фасады некоторых исторических домов с применением реставрационных технологий. Вместо нанесения обезображивающей шпаклёвки типа «короед» подрядчик, как много лет назад делали в городе, будет чистить инкерманский камень от накопленной пыли. У Севастополя появилась надежда вернуть себе название «белокаменный». Как это делается – наглядно продемонстрировал всё тот же реставратор Анатолий Пряшников, поработав над стеной дома №6 по улице Генерала Петрова. Дом возвели в 1950-х годах из инкерманского камня. Десятилетия назад строители позаботились об эстетике здания в центре города: аккуратная кладка, помпезные элементы декора, светлые, приятные глазу оттенки. Однако он не имеет статус объекта культурного наследия. Поэтому фасады такого уникального строения изначально при ремонте предполагалось покрыть штукатуркой-короедом и, таким образом, просто обезличить. Спасает ситуацию верное решение руководства Фонда содействия капитальному ремонту Севастополя. Здание обещают оставить в аутентичном виде – почистить исторические камни и архитектурные элементы. Чтобы выбрать правильную технологию, руководство ФСКР пригласило специалиста, аттестованного Министерством культуры России.

ДМИТРИЙ ШПАГИН, временно исполняющий обязанности директора Фонда содействия капитальному ремонту Севастополя: «Дом представляет историческую ценность для жителей города, в первую очередь. Он может не быть объектом культурного наследия, но он несёт в себе историю города. Поэтому закрывать инкерманский камень какими-то накрывками, делать из него что-то другое – это убивать историю города. Из объектов, не являющихся объектами культурного наследия, это единственный дом в текущем году, выполненный из инкерманского камня. Кроме него, мы будем выполнять ещё четыре объекта культурного наследия, один из которых выполнен из инкерманского камня. Там будет применена аналогичная технология, но с применением реставрационных материалов».

Многолетнюю копоть и пыль со стен дома смоют гидроструйным способом – то есть водой под высоким давлением. В этом случае грязь смывается не только с поверхности камня, но и выбивается из пор. После этого строители будут вручную чистить фасад абразивными материалами, повторно промывать и покрывать его водоотталкивающим средством.

АНАТОЛИЙ ПРЯШНИКОВ, аттестованный специалист Министерства культуры РФ по реставрации объектов культурного наследия: «Сначала надо гидроструить – это предварительная обработка камня, потом промежуточная обработка облицовочного материала с применением абразивов. Можно сухой способ и мокрый. Мы применяем мокрый принципиально, потому что это центр города. Сухой способ – это неэкологически. А применение абразива с водой позволяет сделать это с минимальным вредом для экологии города».

Власти продолжают обсуждать с севастопольцами благоустройство городской среды. На этой неделе представители проектного института встречались с жителями улицы Богданова и Любимовки. «Богдановцы» сообщили, что детские площадки с качелями и песочницами они уже сделали сами, поэтому деньги нужно тратить не на эту инфраструктуру, а на создание зелёной зоны на месте вытоптанного лошадьми и собаками пустыря и на организацию парковки.

ОЛЬГА МАТВЕЕВА, жительница дома №6 по улице Чехова: «Тротуары, освещение, остаётся этот периметр. Он у нас прямоугольный. И вот тогда мы приступаем к озеленению, тротуарам, качелям, каруселям. Идите в наши дворы. Мы качели карусели сделали сами»

ИРИНА БИБИК, председатель ТОС «Северная сторона»: «Конечно лучше, чтобы специалисты – дендрологи предложили высадить здесь деревья, которые будут удачно произрастать на крымской земле и не требовать большего полива. И давать тень этому скверу. Кончено, нужны детские площадки, но хотелось бы не типовые, как обычно делают это».

А вот в Любимовке народу нужно всё. И зелень, и детские площадки, и скамейки, и фонари. Потому что пока у людей нет вообще ничего, кроме заросшего тиной пруда, который когда-то давно был довольно милым водоёмом.Привести его в порядок – одно из основных пожеланий жителей Любимовки.

НИНА МАТВЕЕВА, жительница дома №49 по улице Фёдоровской: «Вот я лично хотела, чтобы было как 40 лет назад – красивое озеро у нас тут здесь. И всё было очень прекрасно. Зимой замерзало, дети катались. Рыба была, рыбу ловили. И даже дети купались, и было всё прекрасно. Почему всё вот так стало? Мы не знаем, мы уже 45 лет здесь живём». Во дворе действительно не хватает детских площадок.

Комфортно отдохнуть, погулять с детьми в Любимовке негде – пожаловались жители.

«Дорог не хватает. Площадок не хватает детских, игровых на этой территории. Вообще, в Любимовке негде гулять».

В городе проблем с комфортной средой тоже достаточно. Жители улицы Надежды Островской на этой неделе высказали пожелания по обустройству дворов спикеру Заксобрания Владимиру Немцеву. Возле 13, 15 и 16 домов собрались асфальтировать междворовые проезды, ремонтировать дворы. И проект уже готов, и начать должны вот-вот. Но граждане просят: «А давайте хоть на этот раз сделаем по уму и сначала переложим коммуникации!»

ВЛАДИМИР НЕМЦЕВ, председатель Законодательного собрания Севастополя: «Опасаются, что, сделав новое дорожное покрытие, впоследствии будет разрыто для проведения ремонтных работ. Мы также обратились в Управление благоустройства, и уже состыковались в Департаменте городского хозяйства с ресурсоснабжающими организациями – и Водоканал, и Севтеплоэнерго проведут ремонт и замену сетей на этих участках до начала строительно-монтажных работ по благоустройству».

А вот жители «Московского квартала» на улице Адмирала Фадеева уже почти 1,5 года ждут реализации проекта планировки и межевания части территории Западного берега Стрелецкой бухты. Проект, принятый на общественных слушаниях в октябре 2019 и утверждённый постановлением севастопольского Правительства в январе того же года, должен был решить ряд важных для местных жителей проблем: сохранность прибрежной зоны от застройки и создание подпорной стены, предотвращающей обрушение грунта, на котором стоят жилые дома. Однако за 16 месяцев для его реализации так и не было предпринято никаких действий. Берег моря всё также изуродован строительными заборами, а подпорная стена, о которой жильцы улицы Адмирала Фадеева просят уже почти 5 лет, так и не была построена.

ГАЛИНА БЫЧКОВА, председатель ТОС «Московский квартал»: «Укрепительное сооружение – даже нет никаких подвижек по решению этого вопроса – оно отсутствует, потому что после многократных обращений, от губернатора до всех Департаментов города, мы просто получаем бюрократический футбол в ответ. До сих пор не найден ни один Департамент, ни одно должностное лицо, которые бы нам вразумительно дали ответ, что этот Департамент конкретно занимается или намеревается заниматься проектом и реализации укрепительного сооружения».

Дома ползут со склона, в их стенах и на тротуарах рядом растут трещины.

ЕЛЕНА МАРТЫНЕНКО, жительница дома №32 по улице Адмирала Фадеева: «Моя квартира находится в торце дома, и напротив окон находится пешеходный тротуар. И буквально за полгода трещина между бордюром и самой площадью тротуара расширилась примерно на ладонь. Уже можно ладонь вот так пропустить. И это произошло буквально за полгода, как начались дожди».

И, главное и самое печальное, что никто не спешит что-то делать с этим бедствием.

ГАЛИНА БЫЧКОВА, председатель ТОС «Московский квартал»: «Поступил ответ от исполняющего обязанности вице-губернатора города Севастополя, где сказано, что будет собрано совещание, а о дате и времени нам сообщат дополнительно. Но видя то, как у нас всё движется, мы уже не знаем, когда оно состоится, состоится ли и каков будет результат».

А теперь – «вишенка на торте» городского благоустройства этой недели. Второй раз с начала года в Комсомольском парке Севастополя частично разрушился памп-трек. Об этом редакции «НТС» сообщили телезрители. Щебёночное основание трассы «поплыло», из-за чего асфальтовое покрытие в некоторых местах треснуло и частично обвисло, на откосах оголилась арматура, порвалась сетка, сдерживающая насыпь. Детям стало небезопасно кататься на памп-треке – велика вероятность пораниться о торчащие железные прутья. В пресс-службе Департамента городского хозяйства редакции нашего телеканала сообщили, что в рамках гарантийных обязательств подрядчик капитального ремонта детского парка устранит дефекты. Также планируется полная замена существующей сетки.

Отметим, что во многих городах России в парках строят подобные спортивные сооружения. Однако на откосах памп-треков укладывают георешётку, сверху на неё – растительный грунт и рулонный газон. В таком случае конструкция безопасна. В Департаменте городского хозяйства Севастополя уточнили, что укладка арматуры с сеткой на щебеночную насыпь предусмотрена проектом, который прошёл государственную экспертизу.

Напомним, Комсомольский парк имени Марии Байды открыли после капитального ремонта в конце прошлого года. Его ремонт обошёлся городу в 77 миллионов рублей.

Опять свалки. На этой неделе активизировались нелегальные перевозчики строительного мусора и грунта. Из Байдарской долины жители вновь сигнализируют о десятках КАМАЗов, которые курсируют через их населённые пункты и сбрасывают грунт в неположенном месте. Ранее с помощью Севприроднадзора вывоз удалось приостановить. Однако около месяца назад грузовые автомобили вновь начали свозить тонны строительного мусора в район села Широкое. На этот раз нарушителей уже не пугает надзор природоохранного органа.

АЛЕКСАНДР МАРЧУК, член Общественной палаты Севастополя: «Позавчера местные жители сняли видео, нам прислали. Вчера мы попросили Севприроднадзор – они выехали, зафиксировали с Городским хозяйством. Буквально на сутки они приостановили эти работы, и сегодня опять местный житель позвонил и дал нам информацию, что в очередной раз поехали КАМАЗы со строительным мусором»

Местные жители рассказывают, что за день на незаконную свалку съезжаются до 20 нагруженных КАМАЗов. Можно представить, какие объёмы грунта и строительного мусора сбрасываются в Байдарской долине их силами. У людей есть предположения, что источник грунта – стройка в селе Орлином. Хотя конструктивного разговора с водителями добиться не получается – те уверяют, что все разрешительные документы у них есть, однако, показать бумаги отказываются.

ИГОРЬ ВОЛКОВ, житель села Широкое: «Я у него спросил, он говорит: «у меня все документы есть: есть путёвка, накладная». Я говорю: «дай сфотографировать». Он мне отвечает, что это не моё дело и всё – дальше поехал»

А некоторые даже не утруждают себя выездом для свала отходов за город. Жители Молочной балки регулярно фиксируют на видео грузовые автомобили, привозящие в район тонны строительного мусора. С жалобой люди обратились к сенатору Сергею Колбину. По его поручению на место оперативно выехали представители Общественной палаты города, при содействии которых выгрузку грунта 21 и 22 апреля зафиксировали специалисты Севприроднадзора и Департамента городского хозяйства. По словам местных жителей, к образовавшей свалке строительного мусора ежедневно приезжают несколько КАМАЗов с тоннами мусора.

АНАТОЛИЙ МОРОЗ, житель Молочной балки: «Они частями привозят: по 5-6 КАМАЗов, потом на недельку затихают. Потом опять приезжают внезапно – 5-6 КАМАЗов и опять затихают. Сначала, как мне сообщили, приехал грузовой трактор. Он там начал равнять, потом приехал этот хозяин и КАМАЗы тоже уже начали подъезжать, выгружать вот этот мусор весь».

Однако, как только на место приезжают активисты, автомобили тут же исчезают в неизвестном направлении. Некий мужчина, оказавшийся на месте и представившийся хозяином участка, предоставить документы на территорию и проводимые работы не смог.

АЛЕКСАНДР МАРЧУК, член Общественной палаты Севастополя: «Мы ещё по кадастровой карте проверили этот участок. На кадастровой карте он числится как государственный. Я задал вопрос хозяину участка. Он ответил, что они подали документы, и им сейчас делаю разрешение на этот участок. Я понимаю посыл… Я задавал уточняющие вопросы: сколько у вас тут гектаров, что вы будете строить. Он начал путаться в показаниях. Есть большие сомнения, что это никакой не хозяин участка, а очередной смотрящий за этими машинами, который фиксирует и руководит этим».

По словам местных жителей, как только общественники и представители государственных органов уехали, перевозка строительных материалов моментально возобновилась. Видимо, гражданам остаётся только одно – забаррикадировать подъезды к участкам противотанковыми ежами.

К знаменательным событиям и датам этой недели. Монумент с непростой историей, с массой сломанных копий, бурей дискуссий и споров наконец открыт. Памятник «100-летию окончания гражданской войны» появился благодаря совместной инициативе Российского военно-исторического общества и Правительства Севастополя по поручению Президента России. Он установлен на берегу Карантинной бухты.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «Очень символично, что памятник появился именно в Севастополе. Семь лет назад именно в Севастополе началась и случилась Русская Весна, и показала России пример единства, патриотизма. И сейчас здесь мы открываем памятник 100-летию вот тех событий в тоже очень непростое время. Когда есть много желающих развязать какие-то новые внутренние конфликты. И вообще история не терпит сослагательных направлений, но она очень часто идёт по спирали, мы не должны эту спираль очередную допустить».

В церемонии открытия приняла участие делегация, среди которых был председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, губернатор Севастополя Михаил Развожаев, командующий Черноморским флотом вице-адмирал Игорь Осипов, сенатор Российской Федерации Екатерина Алтабаева, а также представители парламентских партий. Автор памятника — советский и российский скульптор Андрей Ковальчук. Доминантой композиции является женская фигура, представляющая образ России, образ матери. У подножия постамента расположены две статуи солдат. Это – братья, судьбы которых развела гражданская война. Старший – поручик Белой Армии, принявший воинскую присягу Российской Империи. Младший – командир-красноармеец, вдохновлённый идеями грядущих перемен. По замыслу скульптора образ матери призывает сыновей к примирению.

ВЛАДИМИР МЕДИНСКИЙ, помощник Президента Российской Федерации, председатель РВИО: «Этот мемориал делался достаточно долго, несколько лет. Было очень много споров как он должен выглядеть. Каждая надпись, каждая запятая проходила через общественные обсуждения и через выбор. Предложения вносили разные партии, некоторые из них, может быть, видят себя наследниками ещё тех противоборствующих сторон. Но мы увидели, что гражданская война закончилась. Она закончилась в сердцах наших людей. И люди хотят единства, они хотят мира, хотят спокойствия и видят, что когда мы едины – нас никто не одолеет».

В основании колонны с трёх сторон выбиты в камне стихи поэтов – Максимилиана Волошина, Марины Цветаевой и Николая Туроверова, также бессмертные строки Михаила Шолохова. Строчки стихотворения Марины Цветаевой в своей речи процитировала сенатор Российской Федерации Екатерина Алтабаева.

ЕКАТЕРИНА АЛТАБАЕВА, сенатор Российской Федерации: «Белый был – красным стал: кровь обагрила. Красным был – белый стал: смерть побелила. Они там, они ушли в небытие. Но они с нами и они учат нас. И здесь на святой севастопольской земле мы молимся за них, а они за нас. Дай бог всем мира и процветания».

В Севастополе началась ежегодная «Вахта памяти». Поисковики вновь идут в бой за память, идут искать и возвращать Родине её сыновей, павших в боях Великой Отечественной. Севастопольское объединение поисковых отрядов «Долг» традиционно накануне Дня Победы собрало своих бойцов у Вечного огня Мемориала героической обороны Севастополя, чтобы «сверить часы» накануне большой и нужной работы.

МАРИНА ГАВРИЛЕНКО, председатель Севастопольского объединения поисковых отрядов «Долг»: «Сегодня по очень давней традиции на главной площади нашего города-героя Севастополя собираются поисковики объединения «Долг», чтобы символично открыть «Вахту памяти» этого года. Для нас «Вахта памяти» тянется от 9 мая до 9 мая, потому что в преддверии этого праздника мы производим захоронения – это главный итог нашей поисковой работы».

В этом году «Долг» принял в свои ряды поисковый отряд «Патриоты Победы» Главного управления Следственного Комитета России по Республике Крым и городу Севастополю. В его составе 25 человек – сотрудников Следкома. Решение о создание специального поискового отряда при Следственном Комитете было принято после того, как осенью прошлого года на Максимовой даче было обнаружено массовое захоронение.

КОНСТАНТИН НЕЛЮБИН, старший следователь-криминалист главного Следственного управления СК России по Крыму и Севастополю: «Предположительно, это были жертвы немецко-фашистских захватчиков, которые были казнены в 1942 году после захвата Севастополя. После этого наше руководство приняло решение вступить в поисковый отряд «Долг», чтобы в дальнейшем уже на постоянной основе, как члены отряда участвовать в таких мероприятиях».

Кроме ветеранов поискового движения памятными знаками «Юных защитников Отечества» наградили и новичков. Ученица школы №31 Эвелина Довгополова в этом году стала поисковиком. Девушка интересуется историей родного города и рассказывает о своих эмоциях, которые испытала во время поисковых работ.

ЭВЕЛИНА ДОВГОПОЛ, участница поискового отряда «Память»: «А вот знаете, это само чувство. Ты понимаешь, что ты должен что-то найти. Даже если не нашёл, оно просто остаётся – ты уже что-то сделал. Это такое чувство, этим надо заниматься. Это надо любить. И вот именно вся эта атмосфера – она дарит какое-то особое чувство».

Эту севастопольскую неделю можно назвать и «библиотечной». 22 апреля исполнилось 120 лет со дня открытия старейшей и самой крупной библиотеки нашего города – Толстовке. Праздничные мероприятия начались с высадки в библиотечном дворике каменного дуба – дерева из пушкинских сказок. Двухлетний саженец подарили члены Союза писателей России – в знак крепкой дружбы и как символ мощного развития, которого в библиотеке добились за 12 десятилетий работы.

ЕЛЕНА ВОЛКОВА, директор Региональной информационной библиотечной системы Севастополя: «Пройден славный путь. За эти годы библиотека накопила значительный опыт, и в то же время не может не откликаться на вызовы современности. Конечно, сохраняя традиции, мы движемся вперёд. В эпоху цифровизации мы не можем остаться без внедрения информационных технологий, новых форм и методов работы, мы активно внедряем инновации в нашу деятельность. Но, конечно, самым главным сокровищем всегда была, есть и будет живая книга».

В фондах Толстовки более 300 тысяч экземпляров – это в 100 раз больше, чем в день её открытия в 1901 году. Всего же в региональной информационной библиотечной системе нашего города, в которой библиотека имени Толстого является головной, более миллиона книг в различном формате. В день рождения поздравить коллектив Толстовки пришли руководители и сотрудники многих учреждений города. Ведь все они – театры, музеи, школы и университеты – единая система, каждый участник которой растёт и развивается, взаимодействуя друг с другом.

ВАЛЕРИЙ ВОЛОДИН, директор Музейного историко-мемориального комплекса «35-я береговая батарея»: «Конечно, цифра 120 впечатляет, но хотелось бы, чтобы соответствовала зарплате в перспективе. Мы, чтобы улучшить обитаемость в отсеках, Вам передаём наш подарок бытовой, к нему поздравление «За вклад в культуру и историю города Севастополя». И как без книжек? Вот ещё одна редкая книга, которую нам передали, а мы решили передать Вам».

Литературную аллею высадили и у библиотеки в селе Первомайское. Читальне подарили двадцать молодых саженцев яблони. Поводом стало 60-летие со дня основания этого филиала региональной информационной библиотечной системы. Торжественная церемония, посвящённая этой дате, состоялась в понедельник.

ЕЛЕНА ВОЛКОВА, директор Региональной информационной библиотечной системы Севастополя: «Из Никитского ботанического сада было привезено двадцать саженцев яблонь, которые носят имена писателей. Шолоховская, Чеховская и так далее. В честь писателей, поэтов, которые посетили город Севастополь после визита Александра Сергеевича Пушкина, который состоялся в 1820 году».

Ну и апофеозом «библиотечной недели» Севастополя стала «Библионочь-2021». Все городские читальни открыли свои двери для книголюбов на всю ночь – до последнего посетителя. В библиотеке Толстого для горожан подготовили очень интересные площадки, севастопольцы смогли и посмотреть театрализованные представления, и поучаствовать в викторинах, примерить космический скафандр и даже приготовить особенный десерт.

«Берём ванильный бисквит, пропитываем лимонный сиропом. Добавляем крем из черной смородины и украшаем все домашним зефиром из чёрной смородины».

А те читатели, кому сладкое не по душе, смогли спуститься в «ТерраИнкогнита» — самую загадочную часть библиотеки, недоступную для посещения в рабочие будни. В ней находятся книги в единственном экземпляре. Например, в коллекции газета «Слава Севастополя» 1961 года выпуска о первом полёте человека в космос.

ВИКТОРИЯ БУРБЕНКО, заведующая сектором книгохранения Центральной городской библиотеки имени Л. Н. Толстого: «Вот посмотрите, видите, человек в космосе. Советское сообщение ТАСС. Обращение советского правительства к народу. Беспримерный подвиг в истории человечества. Все газеты сообщали об этом полёте. И у нас есть эта газета «Слава Севастополя».

Детские библиотеки города тоже присоединились к Всероссийской акции и провели «Библиосумерки» для маленьких читателей под слоганом «От мечты к реальности». Примерить на себя роль космонавта и испытать свой вестибулярный аппарат ребята могли уже на входе в здание Гайдаровской библиотеки.

«Так, вперед немножко, чтобы ты не упал. Держишься?»

О космосе, науке и технологиях мальчикам и девочкам рассказывал Звездочёт.

АННА НОВОКРЕЩЕНОВА, библиотекарь городской детской библиотеки им. А.П.Гайдара: «Персонаж Звездочёт, что он делает. Он тоже участвует в интерактивных площадках, которые присутствуют. Во-вторых, он для детей рассказывает познавательные факты о звёздах. И естественно ходит фотографируется со всеми. Создаёт атмосферу, скажем так».

Конец недели ещё раз подтвердил, что в её начале отопление выключили не зря, и весна действительно пришла в Севастополь. Поэтому горожане бросились активно озеленять и чистить город. Аллею из 76 плакучих берёз в память о победе в Великой Отечественной войне высадили у школы «Экотех +».

Желающих поучаствовать в высадке деревьев оказалось неожиданно много – даже глава Гагаринского муниципалитета был приятно удивлён инициативностью активистов.

АЛЕКСЕЙ ЯРУСОВ, глава Гагаринского муниципального округа Севастополя: «Отрадно, что молодёжь, общественные организации, партии, федерации спорта, неравнодушные жители передают березы для того, чтобы мы озеленяли район. Положительная тенденция, что стало приходить людей на эти акции намного больше. Видят, что есть добрые и положительные тенденции. Люди объединяются вокруг позитива. А потому у нас хорошие перспективы для развития района и города»

Принять участие в высадке деревьев решила и сенатор Российской Федерации от Севастополя Екатерина Алтабаева, которая вернулась из рабочей поездки в Москву. В подобной акции она видит особый символизм.

ЕКАТЕРИНА АЛТАБАЕВА, сенатор Российской Федерации: «И место-то выбрали важное. Это недавно открывшаяся школа. Здорово, если эти плакучие берёзы вырастут, закроют забор и будут таким зелёным лесом вокруг новой школы. Я очень хотела бы, чтобы те люди, которые принимают участие в субботнике, делали это именно с дорогой душой».

Подарить городу 76 плакучих берёз смог один из активистов Севастополя, волонтёр Максим Максименко. Ранее он уже закупал более сотни можжевельников для того, чтобы украсить дворы Гагаринского района. И в этот раз он проявил привычную ему скромность, лишь вкратце сказав об организации субботника.

МАКСИМ МАКСИМЕНКО, волонтёр: «Просто приятно делать добро, и оно тебе вернётся. Просто делай добро! Просто так! И надо не забывать, какой подвиг совершили 76 лет назад и продолжать эти подвиги».

А губернатор города вышел на субботник на Камчатский люнет. Находясь в отдалении от основных транспортных и туристических маршрутов, знаковое место начинает тонуть в мусоре. На это обратил внимание губернатор города.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «У нас вторую неделю общегородской субботник. Все наши органы исполнительной власти собираются, районы, общественные организации. Сегодня мы вместе с нахимовцами и управлением Севнаследия по охране памятников здесь на Камчатском люнете решили убраться. Ну и чего говорить, мусора много. Понятно, что управляющие компании работают. Понятно, что это задача вроде как штатная, но субботник имеет же ещё одну большую функцию – когда ты вышел и лично собрал несколько мешков мусора, то в следующий раз подумаешь надо ли бросать бутылку в надежде, что кто-то за тебя уберёт».

Собрать несколько десятков мешков разнообразного мусора губернатору помогли представители Нахимовского муниципалитета, а также сотрудники Севнаследия. Чиновники говорят, мусора накопилось очень много.

ВИКТОРИЯ ЗАЗУЛИНСКАЯ, главный специалист-эксперт Управления охраны объектов культурного наследия Севастополя: «Разбрасывают в основном пивные бутылки. Пластиковые бутылки из-под воды – это очень много. И бумага, обёртки».