Основные события недели в Севастополе: 21 — 27 декабря

На этой неделе Президент Владимир Путин подписал закон о закреплении статуса ветерана Великой Отечественной войны за жителями осажденного Севастополя. Специалисты Департамента труда и социальной защиты населения Правительства города начали выдавать удостоверения новым льготникам. Глава профильной структуры Станислав Борисенко пояснил, какие меры социальной поддержки теперь положены этой категории граждан.

СТАНИСЛАВ БОРИСЕНКО, директор Департамента труда и социальной защиты населения Правительства Севастополя: «Основное, конечно, это улучшение жилищных условий тем, кто в этом нуждается. Они получат компенсацию на капитальный ремонт, в случае необходимости. Льготы по пенсионному обеспечению. Лица из числа жителей осаждённого Севастополя, имеющие инвалидность, будут получать вторую пенсию».

Размеры этой так называемой «второй пенсии» будут рассчитываться исходя из группы инвалидности, уточнил Станислав Борисенко. Специалисты Департамента будут выезжать на дом, чтобы все без исключения получили необходимый документ. По состоянию на сегодня, насчитывается 1096 человек, которые относятся к категории «Житель осаждённого Севастополя». Четверо из них проживают в других регионах России.

Одной из главных тем недели остается эпидемическая ситуация. Интенсивность заражения не снижается. По информации пресс-службы Правительства Севастополя, за неделю в городе выявлено 497 новых случаев коронавируса; 24 человека, у которых диагноз был подтверждён, за это время скончались.

Кроме того, продолжает расти число пациентов с внебольничной пневмонией. Об этом на аппаратном заседании в Правительстве города сообщил заместитель губернатора Александр Кулагин.

АЛЕКСАНДР КУЛАГИН, заместитель губернатора Севастополя:

«– За эту неделю составило выявление 790 случаев против 673 неделей раньше.

– Это где не подтвержден ковид?

– Это где и подтвержден, и не подтвержден, и диагностирована внебольничная пневмония, и с ковидом, и без ковида».

Вице-губернатор отметил, с каждой неделей в севастопольских больницах становится все больше пациентов пожилого возраста.

АЛЕКСАНДР КУЛАГИН, заместитель губернатора Севастополя: «Значительно выросло госпитализированных больных в возрасте 65+: 479 человек на сегодняшний день находится в стационарах против 426 неделей раньше. То есть это в 1,12 раз идет увеличение».

Памятными президентскими медалями за бескорыстный вклад в организацию акции взаимопомощи «Мы Вместе» наградили севастопольских общественников, журналистов и активистов. Почётные награды и грамоты вручили тем, кто в условиях пандемии посвятил себя организации помощи жителям города и трудился, не боясь коронавирусной угрозы.

ЛАРИСА МЕЛЬНИК, руководитель исполкома Севастопольского штаба Общероссийского народного фронта: «Грамота непростая, она за личной подписью Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Губернатор Севастополя передавал слова искренней благодарности каждому награждённому данной медалью и благодарил за то, что люди неравнодушны, люди отзывчивы, люди очень обязательны. Это наши севастопольцы!»

Среди награждённых жителей нашего города – и сотрудники телеканала «НТС». Редакторы, журналисты и операторы, мы всегда были на информационной передовой, рассказывая о том, как город переживал первые дни пандемии. В сюжетах и новостных программах сохранилась полная хронология эпидемии COVID-19 в Севастополе. От подготовки коечного фонда до последних административных решений, принимаемых Правительством города.

ЕКАТЕРИНА КОЛОМИЕЦ, тележурналист-корреспондент «Независимого телевидения Севастополя»: «Это, конечно, очень приятная и почётная награда, но надо отметить, что с начала пандемии все журналисты телеканала «НТС» сняли десятки сюжетов. И о волонтёрах, которые совершенно бескорыстно доставляют лекарства и продукты людям из групп риска. И, конечно, о врачах, которые не смотря на какие-либо опасности, продолжают дежурить на рабочих местах. Вот, чтобы вышел в эфир новый выпуск «Севинформбюро», все журналисты «Независимого телевидения Севастополя» работают на передовой».

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев представил отчёт о деятельности своего Правительства за два года. В пятницу глава города выступил с докладом перед севастопольскими парламентариями.

Стало известно, что средства Федеральной целевой программы по развитию Севастополя освоят эффективнее, чем в прошлом году – показатель составит 95%.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «В 2020 году мы стремимся к освоению программы выше 95%. Все мероприятия программы, которые должны быть начаты в 2020 году, законтрактованы. На сегодня кассовое исполнение составляет 75%».

В 2020 году на средства ФЦП в Севастополе построены 20 объектов: это газопроводы в Андреевке, Любимовке, Резервном и Фронтовом; 5 котельных, 2 детских сада – по улице Симонка и в Орлином, школа на Античном проспекте, седьмой этап трассы «Таврида». Из-за недобросовестных подрядчиков не успели сдать в срок две новые подстанции скорой помощи – №2 и №10.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «Вы знаете, что 10-я подстанция – это будет первый объект медицинский, который будет введён в новейшее время. К сожалению, в этом году, хотя объект, подчёркиваю, полностью готов, запустить его в этом году не удастся, хотя мы максимальные усилия предпринимали. Но постараемся сделать это в конце января – начале февраля. По подстанции скорой помощи №2 ситуация чуть хуже – не очень добросовестный подрядчик. Это, я напомню, на территории пятой городской больницы строится подстанция скрой помощи. Порядка 20% средств – совершенно очевидно, при всех заверениях и обещаниях реализованы не будут».

Объём финансирования ФЦП до 2024 года составит 134 миллиарда рублей. При этом, по словам губернатора, программу развития региона продлят до 2025 года – планируется, что городу выделят дополнительные средства на капитальный ремонт домов и решение проблемы водоснабжения.

Перечень объектов Федеральной целевой программы может и уменьшиться – в следующем году Михаил Развожаев предложил обсудить, нужна ли Севастополю новая инфекционная больница. Расходы на борьбу с коронавирусом в Севастополе составили 1 миллиард 550 миллионов рублей. Из них 756 миллионов выделил региональный бюджет, остальное – федеральный.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «Посмотрим после ковида. Вернёмся к этому вопросу. Очевидно, что в том виде, в котором инфекционка выйдет из ковида – она точно сможет решать все проблемы Севастополя. Вопрос только в том, что нужно всё равно модернизировать оборудование».

Рассмотрение проекта Генерального плана Севастополя и правил землепользования и застройки снова откладывается. Одна из причин – пандемия. Необходимы публичные слушания, которые невозможно провести из-за эпидемической обстановки. Несмотря на это, губернатор надеется, что Генплан всё же будет принят в 2021 году. При этом Правила землепользования и застройки уже разработаны, добавил он.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «Что касается Правил землепользования и застройки – они разработаны. Некоторые коррективы последние вносим. Понятно, что нашим законом Севастополя мы определили, что впервые проводимые слушания, обсуждения при утверждаемых ПЗЗ и Генплан обязательно проходят процедуру публичных слушаний, а не общественных обсуждений. Поэтому ПЗЗ будем обсуждать после снятия ковидных ограничений».

В пятницу же Правительство Севастополя презентовало долгожданный проект застройки мыса Хрустального. Документацию изменения планировки территории с визуализацией Театра оперы и балета и Академии хореографии, а также элементы концепции благоустройства парка, проектирование которого начнётся в следующем году, опубликовали на сайте Департамента архитектуры и градостроительства города.

Общественные обсуждения проходят в режиме онлайн из-за ограничений, которые накладывает пандемия коронавируса.

Для удобства на Ленина, 25, в Севастопольском центре культуры и искусств организована экспозиция. Можно прийти и ознакомиться с проектами на стендах и высказывать своё мнение через специалиста Департамента архитектуры. Такой возможностью севастопольцы воспользоваться не спешат. В первый день представления проекта за три часа с эскизами ознакомились всего два человека. По словам специалиста профильного департамента, Театр оперы и балета в форме летящей чайки и Академия хореографии в виде нагромождения больших «скворечников» создают особый ансамбль с памятником Матросу и Солдату.

ЛАРИСА АНИСОЧКИНА, начальник отдела архитектурного облика Департамента архитектуры и градостроительства Севастополя: «Это общеобразовательное учреждение, поэтому оно такое более строгое. Поэтому форма более выдержана, в строгом виде. Театр оперы и балета. Тут в принципе всё даже рассказано и описано: это визуально открытое и прозрачное здание, общедоступное для жителей и гостей города Севастополя. Форма здания и его размещение на участке максимально учитывает существующий рельеф территории. Благодаря общей компоновке объёма здания между театром и мемориалом Матрос и Солдат создаётся особый ансамбль».

За два дня до того, как проект культурного кластера на мысе Хрустальном представили общественности, севастопольские активисты вышли на место стройки, чтобы выяснить у подрядчика, на каких основаниях ведутся работы на территории у памятника Солдату и Матросу.

На днях представители общественных организаций получили ответ из Администрации Президента, где сказано, что устройство котлованов для будущего Театра оперы и балета идёт без разрешения, а уведомление о начале строительных работ в Управление государственного строительного надзора и экспертизы не поступало. В официальном документе такие выводы сделаны на основании данных Севгосстройнадзора об итогах внеплановой проверки, которую провели на объекте по согласованию с прокуратурой в период с 30 октября по 6 ноября.

АНАТОЛИЙ ТУМАНОВ, реставратор первой категории памятников каменного зодчества: «Наконец-то, пришёл нормальный ответ, говорящий о том, что работы ведутся незаконно».

Имея документальное подтверждение, севастопольцы решили пообщаться с подрядчиком, так как работы за забором не прекращаются. Общественники уверены – строители находятся на объекте незаконно.

АНАТОЛИЙ ТУМАНОВ, реставратор первой категории памятников каменного зодчества: «Об этом прямо пишет Севгосстройнадзор, об этом пишет заместитель губернатора Севастополя. Об этом прямо пишет Администрация Президента Российской Федерации. Работы ведутся без разрешительных документов. Об этом возбуждены административные иски».

ВАСИЛИЙ ФЕДОРИН, сопредседатель общественного движения «Возрождение Севастополя»: «Мы хотели послушать представителя застройщика, представителя собственника и посмотреть те документы, о которых они говорят, что якобы эта стройка ведётся на этих основаниях. Но те три документа, которые у нас на руках, говорят об обратном».

Однако на месте никого из руководства Фонда не оказалось. Стоит отметить, что губернатор Севастополя Михаил Развожаев прокомментировал стройку на мысе Хрустальном в интервью интернет-порталу ForPost.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «Где вот сейчас ведутся фундаментные работы (котлован), понятно, что сроки реализации проектов достаточно короткие тоже. В идеале эти проекты должны быть реализованы к 2023 году. Понятно, что часть рабочей документации есть, та, которая не связана с принятием проекта планировки территории. Поэтому, конечно, строители и делают там эти котлованы. И ждут, когда будет принято решение пойти вверх».

На этой неделе появились новости и о других масштабных реконструкциях значимых объектов в Севастополе. О работах в Севастопольском военно-историческом музее рассказал его новый директор Александр Барков. Реконструкция Исторического бульвара не возобновится раньше марта.

АЛЕКСАНДР БАРКОВ, директор Севастопольского военно-исторического музея-заповедника: «Большое количество экспертных мероприятий, связанных с необходимостью понимания, что было сделано, что не было сделано, что было сделано с соблюдением всех требований, что было с определёнными нарушениями, существенно тормозит эту работу. Поэтому, к сожалению, завершение всех экспертных технических процедур состоится в конце февраля – начале марта».

Кроме того, специалисты судебной экспертизы оценивают коммерческие объекты на Историческом бульваре по вопросу выкупа и использования земли для нужд музея. Однако единой концепции туристско-рекреационного использования этой территории пока нет.

АЛЕКСАНДР БАРКОВ директор Севастопольского военно-исторического музея-заповедника: «Если это объект, который дополняет, мы вместе решим с общественным советом, с горожанами. Если этот объект дополняет единую концепцию того, для чего мы приглашаем туда жителей и гостей города – это одна история. Если мы считаем, что он должен быть каким-то образом обособленным, значит он должен обособиться и жить своей концептуальной жизнью».

При этом директор военно-исторического музея-заповедника допустил сокращение сотрудников учреждения, в связи с оптимизацией учреждения и закрытием на реконструкцию в следующем году двух основных объектов музея – Панорамы и Диорамы.

АЛЕКСАНДР БАРКОВ, директор Севастопольского военно-исторического музея-заповедника: «Если мы человеку не можем обеспечить работу по его профилю, потому что этот музейный объект закрыт, и он не готов чем-то заниматься дополнительно, то мне тяжело представить, какие предложения должен дать работодатель. Но я уверен, что в отношении сотрудников музея, учитывая их неравнодушное отношение, все, кто захотят жить жизнью музея, может быть, в непривычном качестве, пусть даже кассира, в каком-то другом, всегда найдётся большое количество работы».

В начале недели в Правительстве Севастополя ответили на вопрос, который волнует многих горожан – когда возобновится ремонт «Ракушки», и кто занимается исправлением проекта. Как стало известно, контракт на корректировку проектной документации по капремонту «Ракушки» получило ООО «Архант» из Москвы. Сейчас этот исполнитель исправит проект и дополнит его разделом по обеспечению сохранности объекта культурного наследия. Затем документы будут отправлены на согласование в Севнаследие и архитектурно-художественный совет. И уже после экспертизы и согласований определят подрядчика с лицензией на работу с объектами культурного наследия для завершения капремонта. Таким образом, работы на «Ракушке», начавшиеся в августе 2019 года, будут закончены не раньше, чем к лету 2021 года

В пятницу депутатами Заксобрания был принят бюджет города на 2021-й и плановые периоды 2022 и 2023 годов. Документ утвердили сразу в двух чтениях после поправок, внесённых губернатором.

«За – 16, против – 0, воздержался – 1. Решение принято. Поздравляю, товарищи, бюджет принят».

Глава парламентской бюджетной комиссии Сергей Лисейцев привёл основные изменения в доходах и расходах бюджета.

СЕРГЕЙ ЛИСЕЙЦЕВ, председатель постоянной комиссии по бюджету Законодательного собрания Севастополя: «Изменяются основные параметры бюджета города Севастополя на 2021 год и плановые периоды 2022-2023 годов. Общий объём доходов в 2021 году увеличился на 1,321 миллиарда рублей. В 2022 году планируется на 1,245 млрд рублей. В 2023 году – снижение планируется. Расходная часть проекта бюджета в 2021-2022 годах увеличилась на 1,297 миллиарда рублей и 1,163 миллиардов рублей соответственно».

А в субботу, 26 декабря, власти Севастополя утвердили проект планировки и межевания территории яхтенной марины в Балаклаве. Соответствующий проект распоряжения был поддержан в ходе заседания Правительства. Заместитель директора Департамента архитектуры и градостроительства Правительства Севастополя Ирина Марочкина рассказала, что в ходе обсуждения проекта на официальном сайте профильного Департамента и в социальных сетях поступило более 50 предложений. Севастопольцы оценили проект положительно, уточнила Ирина Марочкина.

ИРИНА МАРОЧКИНА, заместитель директора Департамента архитектуры и градостроительства Правительства Севастополя: «Зарегистрировали два предложения, потому что мы вносим только тех, кто является непосредственным участником публичных слушаний. Это люди имеющие в собственности объекты недвижимости на данной территории либо постоянно зарегистрированы».

Заместитель руководителя профильного департамента сообщила, что остальные 48 предложений, которые не зарегистрировали специалисты, также будут переданы разработчикам и учтены в процессе реализации яхтенной марины.

ИРИНА МАРОЧКИНА, заместитель директора Департамента архитектуры и градостроительства Правительства Севастополя: «Вся процедура у нас завершена согласно требованиям Градостроительного кодекса. Последний этап – это утверждение нормативным актом проекта планировки и межевания территории. Ориентировочная площадь, занятая проектом – территория в гранцах 11 гектаров. Проектом Межевания территории предусмотрено образование 30 земельных участков. Из них улично-дорожная сеть и территория общего пользования – это пять гектаров (ориентировочно), озеленение — 2 гектара, и набережная с улично-дорожной сетью — 4 гектара».

Создание яхтенной марины – это только первый этап комплексного развития Балаклавы. Планируются инфраструктурные изменения, реставрация исторических зданий, отметили в Правительстве города.

Прошедшую неделю севастопольцы запомнят и крупной аварией на магистральном газопроводе, из-за которой 22 декабря многие жилые дома и объекты инфраструктуры города были отключены от центрального газоснабжения.

НИКОЛАЙ ЖИГУЛИН, заместитель губернатора Севастополя: «На 18 часов осталось работ буквально на 30, максимум 40 минут по последнему сварному шву. В 19 часов мы планируем отдать систему под продувку, под заполнение и прессовку. В районе 20 часов ГУПС «Севтепло» планирует подать уже газ на наши все котельные. Начнется поэтапный запуск всех котельных».

Первым делом газоснабжение восстанавливали в котельных, чтобы в дома севастопольцев стало поступать тепло. Возобновление подачи бытового газа было запланировано на следующий день.

Напомним, утечка газа из магистрального трубопровода произошла в минувшее воскресенье при строительстве ледового катка на улице Генерала Мельника. На место происшествия выехала бригада ПАО «Севастопольгаз», специалисты обследовали систему, поставив хомут на аварийный участок. По итогам работы специальной комиссии было принято решение заменить изношенную трубу.

Неделя заканчивается обнадеживающими новостями. На серьёзную операцию родителям маленькой Кати Коринюк осталось найти чуть больше четверти суммы – около 3 миллионов рублей из 11-ти. Благодаря помощи неравнодушных людей, семья Катюши собрала один миллион рублей на личные реквизиты. На счёт благотворительного фонда «Алёша», который содействует севастопольцам в сборе средств, поступило более 6,5 миллионов рублей. Времени собрать недостающую сумму совсем немного. До заветной операции осталось всего две недели.

ИРИНА КОРИНЮК, мама Кати Коринюк: «Мы очень боимся не успеть. Последние обследования показали, что состояние ребёнка требует срочной операции, иначе она не нужна будет совсем. У нас остался только месяц. Осталось собрать ещё огромную часть суммы – 67%. Мы очень надеемся, что благодаря помощи добрых людей, информационной, любой поддержке у нас всё получится, и Катенька будет здорова, что мы вернёмся в наш любимый город Севастополь уже со здоровой малышкой».

Кате Коринюк нужна поддержка севастопольцев. Помочь девочке просто. Нужно отправить сообщение на номер 9112 с любой суммой, например: 100; или любым удобным способом через сайт Благотворительного фонда «Алёша». Родители Кати уже собрали чуть больше 7,5 млн рублей. Осталось – ещё 3 млн.

В субботу, 26 декабря, 45 Дедов Морозов отправились поздравлять детей севастопольских медиков – так стартовала акция «Новый год в каждый дом». По инициативе добровольцев штаба «Мы вместе» семьи врачей, которые беспрерывно работают в период пандемии, поздравит главный декабрьский волшебник.

РОМАН ПИГАРЕВ, волонтёр акции «Новый год в каждый дом»: «У каждого Деда Мороза есть определённый свод правил, по которым он должен действовать. Основная наша задача – обезопасить общение. У нас не допускается прямого контакта. Приехали, поздравили, вручили подарочек, пожелали всего наилучшего в новом году и ушли. Я считаю, что это, в принципе, очень важно перед Новым годом — поздравлять детей, они верят в новогоднюю сказку, чудо. И не важно, пандемия или нет – их необходимо поздравить».

По адресам новогодний отряд Дедов Морозов отправился из штаба «Мы вместе». Акция «Новый год в каждый дом» продлится до 31 декабря. За 5 дней волонтёры-волшебники объедут более 200 семей севастопольских медиков и подарят детям маленькое чудо.