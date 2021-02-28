Основные события недели в Севастополе: 22 — 28 февраля

На уходящей неделе вся страна отмечала один из главных национальных праздников – День защитника Отечества. Президент России Владимир Путин поблагодарил военнослужащих за достойное исполнение своего долга, отметил боеспособность вооружённых сил страны и выразил особую благодарность ветеранам.

ВЛАДИМИР ПУТИН, Президент Российской Федерации: «Многовековая история России наполнена немеркнущими примерами героизма наших предков, и потому так крепки у нас традиции патриотизма, традиции неразрывной, прочной связи между народом, государством и их надёжными защитниками – армией и флотом. Этот союз выкован столетиями, и сегодня его значимость остаётся такой же важной и востребованной».

Ратная профессия всегда была уделом волевых, отважных и сильных духом, отметил Президент.

ВЛАДИМИР ПУТИН, Президент Российской Федерации: «Современный мир требует постоянной бдительности и готовности отвечать на самые сложные вызовы, действовать грамотно, решительно и эффективно. Наша армия и флот умеют это делать. Мы гордимся их боеспособностью, выучкой, отточенным владением современными знаниями и новейшим оружием».

К поздравлениям присоединился и командующий Черноморским флотом. Игорь Осипов отметил, что этот праздник является символом мужества, достоинства, чести и самоотверженного служения Отчизне.

ИГОРЬ ОСИПОВ, командующий Черноморским флотом: «Мы хорошо знаем историю своей страны, и прекрасно помним, какая важная роль в самые сложные и переломные её моменты была отведена армии и флоту. Великие подвиги и победы российских воинов, их мужество и отвага вызывают особую гордость. Героические традиции и уважение к защитникам страны мы храним как высочайшую ценность и передаём из поколения в поколение».

За последние годы произошли события, которые позволяют говорить о том, что Черноморский флот стал мощным фактором поддержания стабильности в Черноморском регионе, добавил Игорь Осипов.

ИГОРЬ ОСИПОВ, командующий Черноморским флотом: «Силы флота непрерывно выполняют задачи в Средиземном море, совершают походы в океанскую зону. Черноморский флот пополняется современными надводными кораблями, подводными лодками, самолётами и техникой береговых войск. Нынешнее поколение моряков-черноморцев успешно осваивает новое вооружение и эффективно применяет его на практике. Сегодня наследники победителей фашизма в Великой Отечественной войне надёжно обеспечивают безопасность государства и защиту его национальных интересов на южном морском направлении».

Для севастопольцев 23 февраля – особый праздник, ведь именно в этот день десятки тысяч людей вышли на площадь Нахимова, чтобы выразить свою гражданскую позицию несогласия с событиями на Майдане, таким образом сделав первый шаг по возвращению в состав России. О событиях тех дней севастопольцы вспоминают с теплом и гордостью – в Музейном историко-мемориальном комплексе «35-я береговая батарея». В те холодные, полные неопределённости дни их – современных защитников Севастополя – одолевали не счастье победы и чувство выполненного долга, а совсем другие эмоции.

ВЯЧЕСЛАВ ГОРЕЛОВ, депутат Законодательного собрания Севастополя: «Когда на площади мы были 23 февраля, когда всё уже было организовано, когда ни на что уже повлиять невозможно, я как человек математически точный ожидал точного начала митинга нашего в 16.00, мне казалось, что в 16.00 всё должно начаться. Но события сложились так, что он начался чуть позже и эти 15-17 минут были самым тяжким ожиданием в моей жизни, потому что казалось, что сердце колотилось так, что казалось, оно сейчас выскочит из груди».

Ни шагу назад. С таким чувством шли организаторы на митинг 23 февраля. Иначе просто не могли – за спиной родной город и история героических предков, которую нельзя дать попрать ни самопровозглашённой украинской власти, ни фанатикам-националистам. Их поддержали тысячи севастопольцев: казалось, потоку людей, стекающемуся на площадь Нахимова 23 февраля, не будет конца.

ВЯЧЕСЛАВ АКСЁНОВ, советник губернатора Севастополя: «Тогда для меня, конечно, самое большое впечатление – это тот поток людей. Я шёл со своей семьёй тогда на митинг по улице Ленина. В этом потоке было уникальное ощущение, когда понимаешь, что ты не один, когда понимаешь, что рядом с тобой плечом к плечу готовы стать тысячи севастопольцев. Это было здорово, конечно».

ВЛАДИМИР НЕМЦЕВ, председатель Законодательного собрания Севастополя: «Тогда, действительно, тысячи севастопольцев пришли на митинг, чтобы высказать свою волю, чтобы защитить свой город, родной язык, убеждения, право жить в великой стране, в России. Для нас это один из основных праздников».

АЛЕКСАНДР КУЛАГИН, заместитель губернатора Севастополя: «Было понятно, что легко это не произойдёт. Нужно было создавать команду, единомышленников собирать, но всё оказалось намного проще, потому что митинг показал, сколько единомышленников, сколько родных людей стояло рядом. Севастопольцы в едином порыве сделали свой выбор, поэтому это были очень счастливые дни».

2014 год круто изменил не только историю Крыма и Севастополя, но и всего мира, уверена сенатор Российской Федерации Екатерина Алтабаева.

ЕКАТЕРИНА АЛТАБАЕВА, сенатор Российской Федерации: «Мы, полагаю, никогда вообще того, что произошло, не забудем. Это очень искренняя настоящая история. История, в которой севастопольцы были едины, которые все вместе добились того, о чём мечтали четверть века – вернулись домой, на Родину, в Россию. И только тот, кто жил вне России может понять ту силу желания, когда нас тогда вела».

Музейный историко-мемориальный комплекс «35-я береговая батарея» стал одним из центров воспитания настоящих патриотов, помнящих свою историю. Однако в феврале 2014 года сотрудникам музея пришлось взять на себя и вполне материальные обязанности.

ВАЛЕРИЙ ВОЛОДИН, директор Музейного историко-мемориального комплекса «35-я береговая батарея»: «Нам была поручена техническая часть. Мы должны были подготовить сцену, решить вопрос с разрешением проведения митинга, нужно было решить вопрос о подключении с Севэнерго, иначе митинг невозможен. Нужно было расклеивать и разносить листовки, нужно было, чтобы резограф, который работал на «Тавриде», не останавливался. Нужно было затем принимать деньги, которые шли городу, мы были единственными, кому доверяли, и мы сидели принимали эти деньги для города».

Историко-мемориальный комплекс «35-я береговая батарея» стал традиционным местом встречи тех, кто 7 лет назад творил историю. Однако, ни когда музей закладывался, ни когда его открыли официально, никто и подумать не мог, что севастопольцы своей отвагой и мужеством сами выберут свою судьбу.

АЛЕКСЕЙ ЧАЛЫЙ: «Я действительно тогда думал, что мы какое-то бессмысленное поколение оказались, потому что в этой длинной исторической цепочке Российского государства, ничего не совершили. У предыдущего поколения ещё более сложные взаимоотношения с историей, потому что при нём развалился Советский Союз. При нас вроде бы ничего не случилось, и мы такими бессмысленными в истории останемся. Я всех хочу поздравить с тем, что этого не произошло, по крайней мере, жителей Севастополя. Мне кажется, мы все можем гордиться тем, что сделали».

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «Сейчас вспоминаем, говорим, но то, что испытывали люди, многие из них здесь присутствуют, в те дни, это тоже сложно себе представить. Одно дело, когда ты читаешь, смотришь её в хронике, фотографиях, другое дело, когда являешься непосредственным участником этих событий. Поэтому я хотел бы сказать всем, кто участвовал в Русской весне, Алексею Михайловичу, который олицетворение этих событий, что это великое дело – великое дело для города, великое дело для нашей страны».

Память павших во время Великой Отечественной войны бойцов почтили торжественным возложением цветов к Некрополю Музея, а затем гости комплекса смогли первыми увидеть обновлённый Пантеон, в котором увековечены имена последних защитников Севастополя.

В этот же день на площади Нахимова была развернута тематическая выставка, посвящённая событиям 23 февраля 2014 года. В память о героях, которые защищали город в далёком прошлом – во время Великой Отечественной войны и в знак уважения к тем, кто отстаивал город в современной истории, к Мемориалу героической обороны 1941 – 1942 годов возложили венки и цветы. На экранах – архивные фото и документы, рассказывающие о ходе Русской весны, а также исторические справки – о предпосылках возвращения Крыма и Севастополя в Россию и хроника разворачивающихся событий.

ДМИТРИЙ БЕЛИК, депутат Государственной думы Российской Федерации: «Конечно же, очень много воспоминай: внеочередные сессии городского совета, за нашей спиной городская администрация, где происходило очень многое. Хочется поблагодарить тех, кто стоял у руля – Алексея Михайловича Чалого, который взял на себя ответственность, тех людей, которые были рядом с ним. И вообще, всех с огромным праздником. Потому что, на самом деле, 23 февраля – двойной праздник для Севастополя. И мы доказали всем, что город-герой Севастополь – самый лучший город на Земле».

«Сейчас трудно как-то говорить об этом без волнения. Потому что это действительно было возвращение домой после оккупации прямо скажем, я по-другому не могу сказать». «А Севастополь всегда был русским городом, и я рад, что он вернулся в родню гавань… без слёз не могу».

На уходящей неделе решилась судьба дальнейшего преображения первого севастопольского бульвара – Матросского. Депутаты Законодательного собрания Севастополя одобрили проект II очереди реконструкции. Презентация проекта прошла в рамках слушаний, организованных по просьбе губернатора города Михаила Развожаева. Высокую оценку проведённым работам на отреставрированном Матросском бульваре дали все депутаты Законодательного собрания – непривычно единогласно, позабыв конфронтации.

ВЛАДИМИР НЕМЦЕВ, председатель Законодательного собрания Севастополя: «Сегодня, по сути, был одобрен первый опыт меценатской истории, когда благоустраивается территория, большая территория, передаётся потом городу, за счёт мецената. И очень важно было высказать и поддержать эту историю потому, что мы же не хотим, чтоб на этом – на Матросском бульваре – закончилась история с меценатством».

Представил проект II очереди реконструкции Матросского бульвара губернатор города Михаил Развожаев.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «Хотел бы отметить, что проект II очереди реконструкции Матросского бульвара также реализуется исключительно на средства Благотворительного фонда «35-я береговая батарея» и очень важен для города, так как позволит замкнуть пешеходное кольцо Приморский бульвар – Матросский бульвар – Синопская лестница. Тем самым будет закончено формирование малого прогулочного кольца в центре Севастополя».

Главный архитектор проекта Дмитрий Прокофьев рассказал, что от Матросского бульвара в сторону Синопской лестницы планируется неширокий пешеходный переход с освещением и озеленением. В непосредственной близости от Южных ворот бульвара – два стеклянных павильона, внутри которых расположат бильярдные столы – именно так выглядело это место в середине XX века. Дальше пешеходная дорога через треугольную развязку будет уходить прямо к Синопскому спуску. Слева предусмотрены перголы с лавочками, куда предлагается привлечь местных художников – для реализации сувенирной или арт-продукции.

ДМИТРИЙ ПРОКОФЬЕВ, главный архитектор ООО «Сенаб Проект»: «Ниже перголы, с левой стороны склона вырезана беседка-грот, куда нужно подняться от променада по лестнице, а еще ниже, но уже в пологой части склона разместился амфитеатр со сценой для проведения небольших, камерных концертов. Променад заканчивается 8-угольной мини-площадью, которая является «шарниром» между Синопской лестницей и началом Матросского бульвара. В центре мини-площади будет установлен пьедестал, гранитный пьедестал, на котором будет бронзовая плита с рассказом о Синопском сражении».

Что касается самой Синопской лестницы, которая находится не в лучшем сохранном состоянии, по словам Михаила Развожаева, планы по её ремонту у Правительства Севастополя есть. Однако это сложный объект культурного наследия, требующий больших затрат. Как только будут найдены источники финансирования, город займётся реконструкцией Синопского спуска.

В резолюции по итогам слушаний, принятой депутатами Заксобрания единогласно, прописано несколько решений. Среди них – рекомендация Благотворительному фонду «35-я береговая батарея» «рассмотреть возможность продолжить строительные работы на объекте своими силами».

ЕКАТЕРИНА АЛТАБАЕВА, сенатор Российской Федерации: «Полагаю, что его осуществление будет столь же качественным, как и I очередь, которая выполнена по реконструкции Матросского бульвара. Мы видим новый, мощный и очень важный для нашего города этап. Я благодарна всем тем, кто имеет к этому непосредственное отношение. Всем севастопольцам и, конечно, Правительству города и Михаилу Владимировичу [Развожаеву], потому что мы понимаем, как сложно было организовать нормальную, повседневную, эффективную, конструктивную работу».

Проект II очереди был рассмотрен и единогласно утверждён на Архитектурно-художественном совете в этот же день.

На этой же неделе было принято ещё одно важное решение – День Матросского бульвара в Севастополе будут отмечать 26 мая. Дату выбрали, исходя из главной ценности Матросского бульвара – памяти подвига брига «Меркурий».

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «В ближайшее время в Законодательное собрание города будет внесён законопроект о внесении изменений в закон города Севастополя от 10 марта 2015 года №122-ЗС «О праздниках и памятных датах города Севастополя». Будет предложено установить памятную дату – 26 мая – День подвига брига «Меркурий», победа флотского экипажа под командованием капитан-лейтенанта Казарского в неравном бою во время Русско-турецкой войны 1827-1829 годов. И этот день, конечно же, будет предложено отмечать на Матросском бульваре».

Судьба ещё одного знакового для севастопольцев объекта определена. Проект зрительного зала народной эстрады «Ракушка» с обустроенным шахматным клубом продемонстрировали на заседании Архитектурно-художественного совета в пятницу, 26 февраля. На суд участников представили сразу два варианта исполнения. Однако от второго – более современного – достаточно быстро отказались. Он подразумевает установку лавочек анатомической формы и модернизированный вид операторской рубки. По мнению представителя проектной организации, такое исполнение будет выбиваться из общей концепции Приморского бульвара, но в то же время будет акцентировать на себе внимание. Шахматный клуб предложили перенести за лицевую линию фасада эстрады, а на прежнем месте установить обычные столы и лавочки с возможностью зарядки гаджетов.

ИЛЬЯ ЧУДАЕВ, реставратор ООО «Архант»: «Система зрительного зала сохраняется трёхлепестковой, к лавкам добавляем спинки, чтобы люди могли не на 2-5 минут присесть, а достаточно длительное время и сидеть смотреть целые концерты».

В центральной части амфитеатра обустроят афишу. Она же будет площадкой для размещения аппаратуры и работы звукооператоров, её оборудуют крышей.

ВЯЧЕСЛАВ ГОРЕЛОВ, депутат Законодательного собрания Севастополя: «Мне очень понравился первый вариант. Я считаю его абсолютно точным попаданием в стилистику Севастополя. Добавить больше нечего, я обеими руками за первый вариант».

Однако эксперты посчитали, что его нужно будет доработать: заменить перголы на беседки и рассчитать высоту опор освещения. Кроме проектирования амфитеатра «Ракушки» изменения коснутся и самой эстрады. На ней уберут некоторое световое и звуковое оборудование.

И завершая тему преображения и благоустройства нашего города –18 марта в Севастополе появится первый Сад памяти. Он будет посвящён Василию Семёновичу Лановому. Народный артист СССР был активным общественным деятелем и для многих остался в памяти как человек воли, долга, нерушимых ценностей и традиций. Его называли «народным офицером», безмерно уважали и знали в разных уголках России. Именно он был одним из основателей и председателем попечительского совета всероссийской акции «Бессмертный полк». В начале января Василий Семёнович был госпитализирован с диагнозом коронавирус и скончался 28 января в возрасте 87 лет. Одна из последних заслуг Василия Ланового – роль главного амбассадора международной акции «Сад памяти», которая началась в России в 2020, объявленным годом памяти и славы. Вскоре в нашем городе пройдёт ещё одна высадка – Сад памяти посвятят заслугам Василия Ланового.

СЕРГЕЙ КОЛБИН, сенатор Российской Федерации: «Сад будет носить имя Василия Семёновича Ланового, потому что он много раз принимал участие и проводил форумы в Севастополе, посвящённые защитникам Отечества, патриотам, сотрудникам Росгвардии, сотрудникам севастопольской полиции, военнослужащим Министерства обороны, которые своими подвигами поднимают престиж и авторитет службы в армии и в силовых органах».

Вопрос о месте размещения будущего Сада и посадочного материала ещё решается. По информации Департамента природных ресурсов и экологии, предпочтение планируют отдать характерным для региона растениям, но не краснокнижным – кипарисам и туям, миндалю, акации и платану. Акцию с готовностью поддержали многие севастопольцы.

ТАТЬЯНА АНДРЕЕВА, исполнительный директор общественного фонда «Армия и культура»: «Скорбит вся страна. В одной публикации даже по Севастополю три тысячи комментариев: со слезами, с уважением, с памятью. Это единодушное решение – увековечить память такого человека, который является героем нашего времени. Это не просто актёр и общественный деятель – это большая личность и человек, который нас всех объединял».

Помимо высадки деревьев в будущем Саду памяти, 18 марта в Севастополе планируют провести ещё ряд памятных мероприятий: выставку фото Василия Семёновича и небольшой концерт. Их подготовкой занимаются профильные учреждения города и руководство общественного фонда «Армия и культура», председателем которого на протяжении 15 лет был Василий Лановой.

Но не только позитивными новостями запомнилась уходящая неделя. В интернете севастопольцам предложили вложиться в застройку Языковой балки. Видео с подобными предложениями появилось на просторах Youtube. Авторы ролика предлагают превратить и так страдающую от действий владельца участка землю в водоохранной зоне в коттеджный посёлок для «рекреации». В представленных концептах – 16-этажный комплекс, пирсы и десятки жилых частных домов. О плюсах грядущей застройки зрителям рассказывает главный инженер проекта, представитель объединения «СВелио» Вадим Каштан.

«Настоящие проекты выполнены нашим предприятием в соответствии с нормативными правилами и государственными стандартами Российской Федерации. Проект разработан и включён в Генеральный план развития города и утверждён на градостроительном совете при Правительстве города Севастополя».

Примечательно, что на представленных в ролике документах о конкретных решениях утвердить план создания эко-деревни речи не идёт. Более того, отдельно указано о несоответствии целевого использования земельного участка поставленным целям. Саму идею создания «эко-деревни» общественности представляют в виде инвестиционного проекта и просят севастопольцев вкладывать свои деньги в застройку Языковой балки, обещая выгоду.

ЛЮДМИЛА РУДЕНКО, председатель СТ «Берег»: «Какой же там был лозунг… «Не вкладывайте деньги в Форекс – Языковая балка, коттеджи, вот перспектива! Сюда вкладывайте деньги». На сегодняшний день до конца не проведена никакая оценка оползневой зоны. Нет никаких геодезических испытаний. Но уже идет продажа, уже идёт коммерческое предложение. «Пожалуйста, покупайте». И при этом нет никакой реакции».

Люди возмущены отсутствием реакции властей города на появление информации о поиске инвесторов для застройки Языковой балки. В лучшем случае, по их опасениям, люди просто потеряют свои сбережения. В худшем – Севастополь потеряет береговую зону Северной стороны. Отдельно стоит вопрос безопасности находящегося рядом аэродрома.

ИГОРЬ АЛФЕРЬЕВ: «И вообще этот проект сводит на ноль антитеррористическую защиту этого объекта. И по большому счёту, если брать уровень аэродрома и его назначение – то этот проект можно было создать только в двух городах мира. Либо в Вашингтоне, в Пентагоне, либо где-то в Брюсселе в штаб-квартире НАТО».

Люди выражают надежду, что Правительство города обратит внимание и детально изучит этот инвестпроект, а также примет меры, чтобы не допустить этой застройки и обмана людей.

В Севастополе 24 февраля на улице Ленина, 20 после ремонта открылась детская поликлиника. Учреждению присвоено имя известного севастопольского педиатра Сергея Устинова, скончавшегося в начале года от коронавируса. В историческом здании XIX века отремонтированы кровля и фасад, полностью заменены все инженерные сети. В рамках ремонта в здании были полностью обновлена кровля, заменены все инженерные сети, а также окна и двери. Строители отреставрировали фасад, по возможности сохранив исторический вид здания. В поликлинике появилось подъёмное устройство для маломобильных пациентов, а также новый современный рентген-кабинет.

ВИТАЛИЙ ДЕНИСОВ, директор Департамента здравоохранения Правительства Севастополя: «У нас здесь 9 участков педиатрических. Девять педиатров работают во врачебных бригадах с медицинскими сёстрами. Здесь также есть узкие специалисты: эндокринолог, невролог, зал ЛФК и много других кабинетов – процедурные, прививочные и так далее».

Отремонтированная поликлиника будет обслуживать примерно 8,5 тысяч детей.

ЕЛЕНА БОЛЬШАКОВА, главный врач Городской больницы №5 – Центра охраны здоровья матери и ребёнка: «У нас есть несколько видов обследований, исследований, которые мы можем проводить здесь, на Ленина, 20 – это ЭКГ исследования, ультразвуковые исследования и рентген. Специалисты, врачи педиатры, работают в две смены. Узкие специалисты: офтальмолог, ЛОР, эндокринолог, ведут здесь приём травматолог-ортопед, невролог».

Обновлённая поликлиника имени Сергея Устинова будет работать с понедельника по пятницу с 8 до 19 часов.

В Севастополе постепенно стабилизируется ситуация с зараженностью и смертностью от коронавируса. По состоянию на воскресенье, COVID-19 подтвердился у 60 человек, 3 пациента скончались. За всю неделю диагноз установили у 447 севастопольцев, коронавирус унёс жизни 21 человека. Всего в период пандемии в Севастополе заболел новой коронавирусной инфекцией 11951 человек. В настоящий момент выздоровели 10945, 493 умерли. Под наблюдением остаются 624 человека, контактировавших с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.

Севастополь постепенно оправляется после вспышки коронавируса. Так, Городские больницы №9 и №4 возобновляют плановый приём пациентов.

ВИТАЛИЙ ДЕНИСОВ, директор Департамента здравоохранения Правительства Севастополя: «Оставили 60 коек. – В 9-й? – Да, в 9-й, в том числе 6 реанимационных коек. Весь корпус лечебный вывели под оказание плановой помощи, сейчас там проводится дезинфекция, будет всё готово к плановой помощи».

После завершения дезинфекции медучреждения специалисты Роспотребнадзора должны будут провести проверку качества выполненных работ. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев дал поручение закончить все необходимые мероприятия как можно быстрее.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «Постарайтесь побыстрее, у нас осталась как раз 3 дня, завершите это, чтобы со следующей неделе уже вернуть плановую помощь в 9-ю больницу. Давно она ожидаема».

На аппаратном совещании также сообщили, что места для больных коронавирусом пациентов были закрыты в пансионате «Лазурь». На данный момент севастопольцы с подтверждённой инфекцией проходят лечение в городской инфекционной больнице, а также в травматологическом отделении Первой горбольницы, перепрофилированном для этих целей. Однако вскоре в последнем «коронавирусные» койки тоже будут свёрнуты: отделение планируют отремонтировать и вернуть к плановой помощи пациентам.

Кроме того, Виталий Денисов сообщил, что в одном из зданий санатория «Изумруд», в котором ранее располагался обсерватор для севастопольцев, контактировавших с больными коронавирусом, планируется открыть отделение реабилитации пациентов, перенёсших новую инфекцию, на 65 коек.

А теперь об объектах, которые пока находятся на самых первых стадиях строительства. В селе Дальнее подрядчик приступил к созданию канализационных очистных сооружений. Сейчас на объекте Федеральной целевой программы фирмой «ЭКОС» ведутся подготовительные работы – с помощью техники выравнивается фундамент и возводится подпорная стена. Пока на огороженной забором территории не особо людно – одновременно на объекте трудятся не больше дюжины специалистов. Основную роль в подготовке фундамента сейчас играет строительная техника – с её помощью выравнивается земля, на которой скоро появится современный комплекс канализационных очистных сооружений. Как сообщил технический директор компании «ЭКОС» Алексей Яковенко, особое внимание в документации уделили автоматизации большей части процессов.

АЛЕКСЕЙ ЯКОВЕНКО, технический директор ООО «ЭКОС»: «Эксплуатировать данный комплекс будут не более трёх человек. Уровень автоматизации достаточно высокий. Везде предусмотрено 100% горячее резервирование. А это значит, что при выходе из строя оборудования – автоматически включается резервное».

Сама станция будет обеспечивать несколько этапов очистки воды: механическую, биологическую, отдельную доочистку и финальное обеззараживание ультрафиолетом. На объекте также будет работать система обезвоживания осадка – благодаря этому его можно будет оперативно транспортировать и утилизировать.

ИЛЛАРИОН ГАПИЦОНОВ, директор Департамента капитального строительства Правительства Севастополя: «Данное решение по строительству канализационных сооружений было принято по многочисленным обращениям граждан данного села. Также дирекция капитального строительства выдала отдельное поручение губернатора. Мы тоже уверены, что этот проект будет завершён успешно».

Закончить работы на объекте планируют в декабре 2021 года.