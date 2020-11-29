Основные события недели в Севастополе: 23 — 29 ноября

Фото: Алёна Назаркина

На этой неделе в городе практически отменили Новый год. Все гулянья и хороводы – только у домашних ёлок. С 20 декабря запрещается проведение корпоративов и праздников в санаторно-курортных комплексах и общепитах. Причем, запретят принимать заявки даже на торжества в дневное время.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «Корпоративы и прочие все мероприятия не проводятся в дневное время. То есть, все эти большие форматы в заведениях общепита и в тех местах, которые я перечислил, запрещены».

Также будет введен запрет на новогодние ёлки, культурно-массовые мероприятия и свадьбы с большим количеством гостей. Полиции поручено усилить меры по работе с нелегально сдающими жилье, так как там не проверяют наличие отрицательного теста на COVID-19 при заселении. От запрета на работу общепита в ночное время руководство города отказаться пока не может.

По словам губернатора Михаила Развожаева, любые послабления могут привести к новому пику заболеваемости.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «Мы говорим о том, что все специально организованные новогодние форматы с 20 по 15-е также не проводятся. Как неоднократно было сказано – Новый Год должен стать исключительно семейным праздником из-за эпидемиологической обстановки и той ситуации, которая может развиваться».

В детских садах предложили все-таки разрешить утренники – так как там сформированы устойчивые группы, а потому риск минимален. В школах тоже предложили не вводить ограничения и провести новогодние праздники, но организовать их немного по-другому: делать не общие ёлки, а разрешить каждому классу отметить наступающий праздник в своем кабинете без участия родителей. Мероприятия в актовых залах проводить нельзя.

Но есть и хорошая новость – в декабре власти Севастополя рассмотрят возможность вновь открыть театры и кинотеатры при загрузке зала в 30%.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «Предлагаю к этому вопросу вернуться и, возможно, где-нибудь на неделе, первого декабря. С 30% заполняемостью какие-либо новогодние мероприятия провести. Но это только после того, как мы посмотрим, как будет развиваться эпидемиологическая ситуация. Что такое новогоднее мероприятие? Это, условно говоря, новогодний спектакль в театре при заполняемости зала в 30%».

Кстати, ранее Новый год отменил и Глава Крыма. Журналисты «НТС» поинтересовались у севастопольцев, нужны ли жёсткие ограничения на празднование Нового года.

А вот приближающуюся зимнюю непогоду отменить не получится. К ней можно только готовиться. Этот вопрос обсудили 23 ноября на аппаратном совещании в Правительстве.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «В конце следующей недели у нас такая нестабильная погодная обстановка. Будут дожди, потом потепление, потом резкое похолодание. Евгений Сергеевич, у нас в этом году не будет так, что зима пришла внезапно?»

По словам исполняющего обязанности директора Департамента городского хозяйства Евгения Горлова, его ведомство готовится к грядущим изменениям погоды. Так, сотрудники ГБУ «Парки и скверы» уже заготовили по 50 тонн песка, соли и посыпочной смеси.

ЕВГЕНИЙ ГОРЛОВ, и.о. директора Департамента городского хозяйства Правительства Севастополя: «У «Автодора» 16 единиц комбинированной техники, 6 тысяч тонн куплено пескосоляной смеси. Департамент транспорта подтвердит, мы эту работу начинали в мае по приобретению аварийного запаса, соответственно, были куплены щетки к комбинированным машинам для чистки от снега, ковши. Техника, которую вы поручали приобрести, тоже приходит. Сейчас ее на регистрацию поставим».

В свою очередь, губернатор города Михаил Развожаев дал поручение коммунальным службам совместно с Департаментом транспорта выработать единый регламент действий в случае морозов и образования наледей.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «Все точки наши проблемные мы знаем, все спуски, подъемы, где традиционно потом происходят утренние мероприятия с соответствующей реакцией. Просто надо выработать регламент, какие единицы техники задействовать, кто откуда едет, что делает, чтобы у нас была схема действия по каждой ситуации, которые могут возникнуть в связи с изменением погодных условий».

Городское хозяйство также закупает технику для аварийных коммунальных бригад. В ближайшее время планируется приобретение 8 единиц техники для «Севтеплоэнерго» и двух – для «Водоканала»

ЕВГЕНИЙ ГОРЛОВ, и. о. директора Департамента городского хозяйства Правительства Севастополя: «Мы приобретаем «Газель» для перемещения рабочих. Дополнительно было уже 2 единицы приобретено, дополнительная третья как раз для устранения аварийных ситуаций и перемещения по объектам эксплуатации. И один автомобиль Lada Largus. Он тоже бортовой, он может уже во дворы заезжать».

Кром того, глава Горхоза сообщил, что городом уже закуплены 4 илососные машины, 5 водовозных и 1 фургон. Сейчас эта техника проходит регистрацию.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «По водовозным машинам, я проработать вопрос поручал – передача одной машины в Орлиновский муниципалитет, чтобы у них была своя машина для Гончарного. Не забудьте, пожалуйста. Доложите мне».

Разбираться со всеми этими вопросами теперь придётся новому профильному вице-губернатору Николаю Жигулину. Законодательное собрание Севастополя утвердило его кандидатуру на этой неделе. Получив образование горного инженера, Николай Жигулин прошёл путь от слесаря до заместителя главы города Норильска, попутно получив второе высшее образование в сфере экономики и управления на предприятиях.

НИКОЛАЙ ЖИГУЛИН, заместитель губернатора Севастополя: «Почти 8 лет, а точнее, 7.5 я работаю в отрасли жилищно-коммунального хозяйства. В 2018-2019 году в Норильском государственном институте я прошёл переквалификацию по специальности Управление и экономика ЖКХ. От заместителя начальника Управления прошёл путь до заместителя главы города по городскому хозяйству. Не понаслышке знаю проблематику всей отрасли»

Среди первостепенных задач, которые по мнению чиновника необходимо решить в Севастополе: проблемы водообеспечения, газификация и теплоснабжения. В ближайшее время вице-губернатор намерен провести аудит севастопольского «Водоканала», а работу на незавершённых объектах коммуникаций запустить в ускоренном темпе.

НИКОЛАЙ ЖИГУЛИН, заместитель губернатора Севастополя: «По газификации тоже планы на следующий год по этому вопросу уже сформированы. До конца года мы планируем взять на себя повышенные обязательства – закончить три объекта 2021 года. Они будут завершены».

Отдельное внимание Жигулин обещал уделить и внешнему виду Севастополя. В частности – распределить ответственность за содержание детских игровых площадок между управляющими компаниями и муниципалитетами. Не забудут и про подпорные стены города.

НИКОЛАЙ ЖИГУЛИН, заместитель губернатора Севастополя: «Из 74 стенок, которые сегодня находятся в неудовлетворительном состоянии – они все зафиксированы. 7 сделаны уже в этом году. 20 планируем сделать в следующем году. Услышал про технологию работ, обязательно съезжу по некоторым объектам, в том числе – и на Луначарского».

А мы бы посоветовали новому куратору сферы ЖКХ съездить ещё и в Комсомольский парк, полюбоваться на ремонт, который там идёт, на кривые парапеты, к примеру. И заодно, рядом, взглянуть на результаты благоустройства тротуаров улицы Очаковцев.

У Комсомольского парка около двух недель назад рабочие приступили к благоустройству парапетов. По непонятной причине, уложенные каменные плиты установлены так, что смотрят в абсолютно разные стороны, из-за чего общая конструкция выглядит разрозненно и вызывает вопросы о качестве проведенной работы строительным контролем, считает глава Ленинского муниципального округа Севастополя.

МАКСИМ МИШИН, глава Ленинского муниципального округа Севастополя: «На каждом объекте существует стройконтроль, который должен отслеживать качество выполняемых работ, который, фактически, актирует выполненные работы. Складывается такое ощущение, что здесь просто-напросто как таковой не присутствовал».

А брусчатка у здания севастопольского ЗАГСа на пару сантиметров возвышается над прилегающим бордюром. Камни практически не примыкает друг к другу. На некоторых участках говорить о какой-либо симметрии не приходится – на первый взгляд создается ощущение, что камни просто сгрузили на пешеходную зону и лишь примерно уложили для создания целостного образа. Немалую часть из камней можно легко вытащить руками, а потому пешеходная зона не имеет даже самой примитивной защиты от вандалов. Не лучше выглядят заездные пути и спуски на пешеходный переход для маломобильных групп граждан. В некоторых местах камень возвышается на несколько сантиметров над землёй. Учитывая, что фонарного освещения на данном участке не хватает – вечерняя прогулка в этом районе города может легко закончится травмой.

МАКСИМ МИШИН, глава Ленинского муниципального округа Севастополя: «Люди ходят и постоянно спотыкаются. Моё мнение – если работы выполнены по укладке плитки, то всё в округе должно приводиться в соответствие тех требований, которые есть».

В общем, поле для деятельности нового вице-губернатора Николая Жигулина – огромно и не очень-то пока «пахано», как говорится. Хотя деньги на «вспашку» есть.

Вот, к примеру, на исправление скандального проекта летней эстрады Приморского бульвара какая-то сумма нашлась.

ИГОРЬ МИХЕЕВ, заместитель губернатора Севастополя: «Второе изменение – это увеличение бюджетных ассигнований за счет бюджета города Севастополя для исправления сметной документации зрительного зала с обустройством шахматного клуба в рамках капитального ремонта летней эстрады Приморского бульвара «Ракушка».

По словам губернатора Развожаева, средства требуются на разработку проекта охраны территории объекта культурного наследия «Приморский бульвар». Сумма дополнительных ассигнований не уточняется. Напомним: На Приморском у милой и «домашней» «Ракушки» при капитальном ремонте возвели монстра- бетонный амфитеатр с будкой для аппаратуры. Общественники, архитекторы и власти сошлись во мнении, что «новодел» искажает исторический облик центра города. Теперь всё это придётся переделывать, за отдельные деньги.

Дополнительные средства выделены и на завершение работ по строительству берегозащитных дамб на реке Кача. Это 19 миллионов 460 тысяч рублей. Напомним, реконструкция берегозащитных укреплений на реке Кача началось в конце февраля этого года.Согласно контракту, завершить все работы строители должны уже в декабре.

ИЛЛАРИОН ГАПИЦОНОВ, директор Департамента капитального строительства Правительства Севастополя: «Объект находится в высокой степени готовности. Данные средства практически уже все освоены. Это сейчас чисто технические мероприятия для того, чтобы завершить, расплатиться с подрядчиком, ввести объект в эксплуатацию. – Экспертизой эти расходы подтверждены или это выпадающие из контракта? – Это утерянный аванс 2018-го года, который после введения объекта в эксплуатацию из резервного фонда будет восстановлен».

Подсобят деньгами и молодым семьям Севастополя. Они смогут погасить ипотеку социальной выплатой на приобретение жилья. Соответствующее постановление было принято на заседании городского Правительства во вторник.

ИЛЛАРИОН ГАПИЦОНОВ, директор Департамента капитального строительства Правительства Севастополя: «При расчете обеспеченности молодых семей жилыми помещениями не будут учитываться помещения, обремененные ипотечным кредитом. Таким образом участвовать в программе и получить выплату теперь могут молодые семьи, уже ранее оформившие себе квартиру в ипотеку и за счет данной выплаты погасить ипотечный кредит либо часть этого кредита».

Кроме того, по словам главы Департамента капитального строительства Иллариона Гапицонова, социальную выплату на приобретение жилья также можно будет использовать на оплату первоначального взноса при заключении договора долевого строительства.

Более того, власти Севастополя планируют строительство доступного жилья. Правительство приняло постановление о создании некоммерческой организации «Фонд развития жилищного строительства и ипотечного кредитования».

ИЛЛАРИОН ГАПИЦОНОВ, директор Департамента капитального строительства Правительства Севастополя: «Основной стратегической целью Фонда будет являться улучшение жилищных условий граждан посредством строительства доступного жилья с отделкой со стоимостью квадратного метра, не превышающую нормативную, утвержденную Минстроем России для города Севастополя. Приобретать такое жилье смогут граждане, состоящие на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, работники государственных учреждений, иные категории граждан, определенные нормативными актами города Севастополя».

Кроме того, по словам директора Департамента капитального строительства Илларион Гапицонова, ведомство сможет закупать у Фонда жилье для обеспечения переселенцев из аварийного фонда и детей-сирот. Строительство будет вестись на средства целевого кредита, в дальнейшем будет проведен отбор банков для участия в проекте.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «Этот инструмент позволит строить необходимое городу жилье для реализации жилищных программ, не преследуя коммерческую выгоду. То есть это исключительно реализация задачи по обеспечению необходимых категорий необходимой квартирографией, которую мы должны закупать в нужном метраже».

Однако, добавим ложку дёгтя в бочку мёда возрадовавшихся будущих собственников жилья. На этой неделе Законодательное собрание Севастополя приняло Закон «О налоге на имущество физических лиц». Завершая бурное обсуждение этого законопроекта спикер Законодательного собрания Владимир Немцев подчеркнул, что новый налог – решение непопулярное, однако это, Цитата: «вклад севастопольцев в снижение финансовой нагрузки федерального центра, в том числе и на преодоление пандемии». Также он напомнил, что Севастополь – единственный из регионов России, где до сих пор не действует налог на имущество. В утешение – слова руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Севастополю Алексея Могилы. Он сообщил, что закон начнет действовать на территории города не раньше 1 декабря 2022 года. При этом льготы на оплату данного налога получат 18 категорий граждан, в том числе пенсионеры, инвалиды, участники боевых действий, ветераны, военнослужащие и так далее.

О «ковидных» темах недели. Севастополь закупит средства для борьбы с коронавирусом на 92 миллиона рублей. Соответствующее решение принято на заседании Правительства Севастополя во вторник – данную сумму перераспределят в рамках городского бюджета.

Виталий Денисов, директор Департамента здравоохранения Правительства Севастополя: «Пульсоксиметры, экспресс-тесты, расходные материалы, средства индивидуальной защиты, лекарственные препараты для лечения пациентов с COVID-19 в условиях стационара, на региональные выплаты персоналу, проведение лабораторной диагностики на COVID-19».

Ещё 4,5 млн рублей направлено на приобретение лекарств для пациентов с коронавирусом, которые проходят лечение в амбулаторных условиях.

Виталий Денисов, директор Департамента здравоохранения Правительства Севастополя: «В связи с увеличением потребности в лекарственном обеспечении в амбулаторных условиях, что требует перераспределения бюджетных ассигнований в размере 4,5 миллиона рублей».

Поправки включили в госпрограмму «Развитие здравоохранения Севастополя». В документе также предусмотрены ещё 14 миллионов рублей из резервного фонда Российской Федерации на оплату медицинской помощи за борьбу с COVID-19, и 63 миллиона рублей – на стимулирующие выплаты медперсоналу. Таким образом, общая перераспределённая сумма, направленная на борьбу с инфекцией, составляет 173,5 миллиона рублей.

Скоро в Севастополе появится новая ПЦР-лаборатория, как обещают, «экспертного класса», которую развернут на территории Инфекционной больницы. В город начало поступать оборудование.

АЛЕКСАНДР КУЛАГИН, заместитель губернатора Севастополя: «Часть первая приехала. Дальнейшее будет поступление оборудование, сейчас происходит монтаж».

А тем временем, когда «силы света» в городе бьются с новой заразой, «силы тьмы» не желают присоединяться к этой борьбе. Но их приведут в чувство! Севастопольским правоохранителям предстоит разобраться с заведениями общепита и гостиницами, работающими нелегально и нарушающими эпидемиологические меры безопасности. Соответствующее поручение глава города Михаил Развожаев дал главе Департамента общественной безопасности Михаилу Савчину.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «Тем не менее, в городе огромное количество рекламы, где предлагаются неофициальные места, где можно 24 часа в сутки отдохнуть, покурить кальян и со всеми вытекающими. В соцсетях жители, кстати, тоже много пишут о таких местах, которые, несмотря на запрет, всю ночь куролесят».

По словам Михаила Развожаева, в то время, как добросовестные предприниматели терпят убытки, теневой сегмент бизнеса активно пользуется сложившейся в Севастополе ситуацией.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «Тоже самое касается большого количеств рекламы по поводу мест размещения нелегальных, которые открыто предлагают заселение без всяких справок и проблем. Прошу эту неделю с полицией поработать и максимально принять меры по этому поводу».

И некоторых несознательных чиновников тоже придётся «прижать к ногтю». В то время, когда изыскивается финансирование для борьбы с коронавирусом, господа из Медицинского информационно-аналитического центра решили потратить 6 миллионов на покупку весьма дорогих авто Peugeot Traveller, причем один из них в комплектации «Бизнес VIP». Эти машины на профильных сайтах описывают как авто «для взыскательных корпоративных клиентов».

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «Там, видимо, вообще какие-то затемнения в полушариях происходят у руководства МИАЦ, несмотря на частичную потерю кадрового состава. Там они какой-то автотранспорт решили себе приобрести непонятный совершенно, которого не было ни в одном бюджете и никогда это не согласовывалось. Так как закупка еще не завершена, ее срочно отменить, автотранспорт этот вернуть. Эти деньги нам пригодятся на другие цели при борьбе с ковидом. И кто там принимал такое решение, соответствующие организационные выводу сделать, вплоть до увольнения».

И ещё по теме здравоохранения и борьбы с вирусами. На этой неделе медики города забили тревогу. родители массово отказываются от сезонной вакцинации детей от гриппа. По информации из Департамента здравоохранения, накануне зимнего периода планировалось привить 70 тысяч детей, на сегодняшний день вакцину получили примерно 35 тысяч. В последние годы родители часто отказывались от добровольных прививок, однако в этом году явление стало по-настоящему массовым.

СВЕТЛАНА КОВАЛЕНКО, главный внештатный специалист — педиатр Департамента здравоохранения Правительства Севастополя: «У нас привито более 35 тысяч детей в городе Севастополе. И не было ни единого случая сильного, жесткого побочного эффекта или какого-то осложнения. Да, могут быть какие-то местные реакции в виде покраснений, припухлости, некоторых болезненностей, но не было осложнений. Очень много отказов родителей. Отказываются родители от иммунизации против гриппа. Я не знаю, какая-то наверно антипрививочная кампания пошла серьёзная».

Массовые отказы от сезонной вакцинации детей от гриппа вызывают особую тревогу у врачей. Особенно на фоне второй волны коронавирусной инфекции.

СВЕТЛАНА КОВАЛЕНКО, главный внештатный специалист — педиатр Департамента здравоохранения Правительства Севастополя: «Учитывая то, что новой коронавирусной инфекцией дети практически не болеют или переносят в лёгкой форме в виде носительства, то в условиях попадания гриппа и новой коронавирусной инфекции — мы не можем предугадать, как будут развиваться события».

О цивилизации и безопасности! В Севастополе появился чудо-пешеходный переход стоимостью в 260 тысяч рублей. С новинкой можно ознакомиться у остановки «памятник Матросу Кошке». Здесь городская ГИБДД, совместно с Севавтодором установили дополнительные светофорные элементы – светодиодные ленты. Они размещаются по обе стороны от дорожного полотна и синхронизированы со светофором.

ДЕНИС РАЗОРЁНОВ, начальник отдела ГИБДД УМВД России по Севастополю: «Это сделано для того, чтобы привлечь внимание пешеходов, особенно детей. Рядом находится средняя образовательная школа №6. Как мы понимаем, дети часто используют гаджеты, бывают невнимательными – на проезжей части, при переходе, пользуются пешеходами, отвлекаются. Соответственно, этот элемент помогает даже при условии, если взор пешехода направлен под ноги, заблаговременно увидеть соответствующий разрешающий или запрещающий сигнал светофора».

Пользу технического нововведения юные пешеходы оценили – важность безопасности на дороге понятна даже детям.

«- Идея хорошая, интересная.

— У вас у самих бывает такое, что в телефон засмотрелись и не увидели зелёный свет или красный?

— Бывало пару раз.

— А здесь часто бываете? Как думаете, именно здесь нужна такая штука?

— Я думаю, да. Потому что поток машин сильный. Поэтом да, нужна, я думаю».

Весьма кстати в Севастополь прибыла мобильная «Лаборатория безопасности». Это автомобиль со специальным оборудованием для проведения со школьниками занятий по правилам дорожного движения. В комплекте — велосипеды и самокаты, конусы, стенды, дорожные знаки и даже модели автобуса и автобусной остановки – всё для того, чтобы на примерах обучать детей правилам безопасности на дороге.

«Лаборатория безопасности» будет базироваться на «Станции юных техников», но пользоваться ей смогут все севастопольские школьники.

ВИКТОР ЛАКТИОНОВ, и. о. директора «Севастопольской станции юных техников»: «Мы будем проводить занятия для удалённых школ и в сельской местности, а также на локациях в нашем городе. У нас имеется три, четыре базовых школы и четыре детских сада, на базе которых мы проводим основные занятия».

Для обучения школьников будут моделироваться различные дорожные ситуации, чтобы ребята на конкретных примерах запоминали важные правила.

РАМИЛЬ БАЙРАМОВ, ученик школы №6: «Самое что главное — нельзя путать его с этим знаком. На этот знак переходить нельзя. Этот знак, он предназначен для машин. Там, где установлен этот знак, переходить нельзя. А там, где установлен этот знак, можно».

Скандал недели. Севастопольский Департамент имущественных и земельных отношений лишает помещений предприятие, которое на протяжении 45 лет разрабатывает проекты крупных промышленных комплексов в городе и за его пределами. Речь идёт об ООО «Югрыбпроект», руководство которого получило решение суда, согласно которому ДИЗО разрывает договор аренды по причине, якобы, неуплаты аренды.

Согласно документам предприятия, с 2014-го по 2020-й год за аренду было уплачено почти 600 тысяч рублей. О каком долге идет речь на предприятии не знают, как и не знали о суде, который прошел без их участия.

АНТОНИНА КАЛЕНТЬЕВА, председатель Профсоюза работников рыбного хозяйства Крыма и Севастополя: «Состоялся суд по упрощенной системе, но никто – ни руководство, никто из членов этого коллектива – не были предупреждены о том, что будет суд, когда будет проходить, где будет проходить, какие необходимы документы. Это нарушение законодательства. Они получили уведомление о решении суда, распоряжение о том, что они выселяются из данных помещений только после того, как прошла проверка».

Поданная предприятием апелляция не помогла: сейчас приговор приводится в исполнение. Куда идти, инженеры не знают. За годы работы в «Югрыбпроекте» создали сотни проектов для предприятий Севастополя, Украины и России. По разработкам предприятия проводились строительства и реконструкции в Севастопольском рыбном морском порту, рыбоконсервном заводе «Новый», на предприятиях «Царь-хлеб» и «Золотая балка», в Севастопольском госуниверситете и Балаклавском рудоуправлении.

СВЯТОСЛАВ КУЛИЦКИЙ, ведущий инженер-конструктор ООО «НПКП «Югрыбпроект»: «У нас архив, который накоплен за многие годы, за 45 лет существования, который нашему поколению пригодится. Очень много документов наших предприятий, планов, потому что это хоть и разрабатывалось при Украине, но документы не отличаются по строительству и проектированию. Это хорошая база для нашего будущего поколения».

Примечательно, что въехать в помещения в центре города, на Батумскую, 34 желает «Центр эффективного использования собственности города». Напомним: эта организация уже известна попыткой выселить теннисный клуб «Лайв» с обустроенных теннисистами кортов. Причем, согласно документам, «эффективный» Центр получит более 750 квадратных метров площади в здании на Батумской по балансовой стоимости 1 рубль.

О наболевшем, о наследии, о скрепах, так сказать! В смысле — о мысе Хрустальном и уникальных археологических находках, сделанных там. Керамическая печь эллинистического периода и каменные конструкции XIX века могут «переехать» в другую часть города. К таким выводам пришёл губернатор Севастополя Михаил Развожаев, который 24 ноября посетил стройплощадку культурного кластера. На месте он провёл встречу с работающими на объекте археологами и обсудил дальнейшую судьбу найденных исторических построек.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «Специалисты говорят, что если принимать решение об их сохранении и музеефикации – их всё равно придётся полностью разбирать и перекладывать, нумеруя – и так далее. В таком виде пара дождей – и всё это начнет разваливаться. Они не входят в точку застройки, а должны были быть в зоне благоустройства. Моё личное мнение: их надо постараться сохранить, даже если их придётся разобрать и перебрать. На мой взгляд, это очень интересный и показательный объект».

Это вселяет оптимизм и надежду на то, что каменные кладки не пойдут под бульдозер. Но кроме стен на Хрустальном археологи открыли древние керамические мастерские. Печь для обжига, скорее всего, «переедет» в Херсонес.

ИНГА ШВЕДОВА, заведующая отделом научной реставрации Государственного историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический»: «Сначала идёт очень длительный процесс тестирования материалов, после чего пройдёт утверждение. Будет согласование с научно-методическим советом Министерства культуры, ИКОМОСом. И только после того, как будет принято коллективное решение группой специалистов, которые возьмут ответственность за этот памятник – памятник будем переносить».

Что касается других найденных археологических объектов – стен механического завода и найденных черепков амфор, – их судьбу ещё только предстоит решить. Она станет ясна после проведения всех необходимых экспертиз.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «В горизонте двух-трёх недель исследования должны быть завершены, все отчёты представлены в Севнаследие, после чего будет приниматься решение».

А вот вопрос, который очень странно «подвис в воздух» на этой неделе – количество жилых высоток на мысе Хрустальном для размещения в них будущих сотрудников «культурного кластера». 23 ноября Севстройнадзор официально сообщил редакцию «НТС» о том, что на мысе Хрустальном планируется строительство двух 12-этажных высоток на 238 и на 218 квартир. Подрядчик в разговоре без камер также подтвердил этот факт. А 24 ноября губернатор Севастополя Развожаев заявил – на территории культурного кластера будет возведен только 1 дом.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «Два здания здесь не будет. Здесь будет этот единственный дом, который вы видите на этой площадке. Представлять собой он будет, понятно, что, только с более интересными фасадами. Это служебное жильё для сотрудников культурного кластера».

В общем, почему в одних ответах проходят 400 с лишним квартир, а в других вдвое меньше – загадка. Кстати, напомним, актуальных проектов объектов культурного кластера, по-прежнему, никто не видел.

И продолжим тему исторического наследия. На этой неделе Следком начал следственные действия на месте обнаружения останков мирных граждан, погибших от рук нацистов в годы Великой Отечественной войны на Максимовой даче. Место массового захоронения людей, уничтоженных в годы оккупации полуострова, обнаружено на основании рассекреченных архивных данных ФСБ, передаёт пресс-служба Следственного комитета по Республике Крым и Севастополю. В рамках уголовного дела о геноциде Сотрудники Следкома с привлечением поискового отряда «Долг» проводят масштабные работы по извлечению останков.

Ещё одна «военная тайна», вернее, послевоенная, раскрыта на этой неделе. Надпись на румынском языке, написанную на стене одного из старых домов на улице Будищева, расшифровали с помощью пользователей социальных сетей. Долгое время историки терялись в догадках – о чем и для чего были начертаны эти слова. Текст был наполовину стёрт. Однако это не помешало подписчикам сообщества «Архитектура Севастополя» во ВКонтакте расшифровать и перевести надпись.

СТЕПАН САМОШИН, заместитель председателя севастопольского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры: «Переводится этот отрывок так: «… избежания катастрофы разорвать отношения с немцами и выйти из военного положения». Интересные слова. Наверное, эта надпись относится к 1944 году, к периоду после освобождения Крыма и Севастополя, когда здесь было взято в плен много румын, немцев. Они размещались как раз здесь – на Будищева, занимались восстановительными работами».

Как известно, в августе 1944 года Румыния вышла из союза с Германией. По всей видимости, надпись связана с этими событиями и либо только призывает к разрыву отношений с немцами, либо уже констатирует свершившийся факт – для политинформации военнопленных.

А вот прививать патриотизм современным школьникам в Севастополе решили попробовать с помощью интерактива. Квесты, викторины, документальное кино и многие подобные формы начнут использовать севастопольские учителя для вовлечения молодёжи в изучение истории родного города. Эту тему обсудили на региональной конференции, которую организовал «Центр духовно-патриотического просвещения имени адмирала флота Павла Степановича Нахимова».

ЕКАТЕРИНА АЛТАБАЕВА, сенатор Российской Федерации: «Ну и ещё мне очень важным кажется самим ребятам давать возможность заниматься поисковой работой, заниматься проектной деятельностью, потому что тогда, когда они находят сами, а им не преподносят что-то в готовом виде, вот тогда это, наверное, самая эффективная вещь. Потому что то, что я сам нашёл, сам выучил, сам создал, для меня дороже всего на свете».

О такой работе больше всего знают в Севастопольском объединении поисковых отрядов «Долг». В эту субботу вокруг 365-й батареи, легендарного и героического места поисковики высаживали деревья.

МАРИНА ГАВРИЛЕНКО, председатель Севастопольского объединения поисковых отрядов «Долг»: «Сегодня будут высажены 50 кипарисов, которые предоставила севастопольская организация «Парки и скверы», это их питомник. И эти кипарисы будут расположены по периметру охранной зоны батареи, как «солдаты, охраняющие батарею». Через несколько лет они поднимутся и таким дружным кольцом по окружности территории батареи будут стоять как солдаты в строю».

Одновременно с благоустройством и озеленением территории продолжаются и поисковые работы.

МАРИНА ГАВРИЛЕНКО, председатель Севастопольского объединения поисковых отрядов «Долг»: «Подняты останки 64 батарейцев. Их на момент окончания Обороны числилось порядка 120. Поэтому возможно, что ещё столько же лежит их в земле. При благоустройстве батареи вполне возможно, что будут обнаружены останки. Вот последний боец прошлым летом поднят».

Тема патриотизма и защиты Отечества звучала на этой неделе и в 810-й отдельной гвардейской бригаде морской пехоты. Бойцы отметили свой профессиональный праздник. Есть такая профессия – Родину защищать. Отличников боевой службы, проявивших высокую выдержку, стойкость и физическую подготовку, удостоили чести быть представленными к награде – медали за отличие.

Показательную часть торжественного митинга открывало дефиле оркестра. Привычные маршевые композиции музыканты умело чередовали с более современными песнями, успевая при этом разыгрывать миниатюрные сцены.

На смену задорным мелодиям пришли автоматные очереди. Сквозь рыжий дым к зрителям вышла элита 810-й бригады.

За минувший год у 810-й бригады накопилось немало достижений – морские пехотинцы достойно проявили себя на многих учениях, среди которых и стратегические командные штабные – «Решительность 2020».

СЕРГЕЙ КЕНС, командир 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты: «Венцом уходящего 2020 года явились учения стратегические – «Кавказ 2020», где личный состав бригады в целом был оценен командованием вооружённых сил. Личному составу бригады была дана высокая оценка».