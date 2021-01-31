Основные события недели в Севастополе: 25 — 31 января

На этой неделе в Севастополе, фактически, объявили о прорыве «коронавирусной блокады». Губернатор сообщил о снятии ряда ограничительных мер, обрадовав массу горожан. С 1 февраля разрешат проведение корпоративов, откроют музеи и отменят обязательное предоставление справок с отрицательными результатами теста на коронавирус при заселении в отели. Со следующего месяца для ресторанов и кафе отменяется запрет на работу после 22:00. Заведения общепита смогут работать в прежнем режиме с соблюдением всех мер эпидемической безопасности.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «Ещё раз говорю, каждое заведение общепита понимает и ещё при открытии весной подписывали документы о соблюдениях правил Роспотребнадзора, они также будут продолжать контролироваться. Временное ограничение предлагаю с 1 февраля отменить. Все праздничные большие мероприятия прошли, сейчас город живёт в обычном режиме, предлагаю бизнесу эти ограничения отменить».

Кроме того, в заведениях общественного питания снова можно будет проводить корпоративы и праздники, однако количество участников на таком мероприятии должно быть не больше 15 человек. Также с 1 февраля вновь смогут принимать гостей музеи Севастополя.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «Разрешить предоставление экскурсионных услуг на открытом воздухе без ограничений по численности. А в закрытых помещениях — музеях в – количестве не более 30% от общей вместимости помещения, при условии соблюдения социальной дистанции, масок и всего остального. То есть до этого у нас были группы ограниченные экскурсионные уличные, сейчас без ограничений в этом смысле. При этом предлагаю с 1 февраля открыть закрытые музеи, и руководствоваться тем, что площадь от вместимости допущенных в залы – до 30% от максимальной вместимости».

Спортивные мероприятия на открытом воздухе могут проводиться при 50% заполняемости трибун, в закрытых помещениях этот показатель не должен превышать 30%. Отменяется также обязательный режим самоизоляции для горожан, старше 65 лет.

Вторая воодушевляющая новость недели – начало с 8 февраля в городе долгожданной всеобщей вакцинации. 25 января об этом сообщил Михаил Развожаев.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «На Госуслугах, как я понимаю, у нас всё подготовлено, единственное, что пока не опубликовано расписание. Я прошу сегодня это расписание с коллегами из Департамента здравоохранения отработать, и с 8 февраля, чтобы первые слоты были открыты на запись на всеобщую общедоступную вакцинацию по желанию. У нас к этому времени будет достаточное количество вакцины, чтобы обеспечить безусловную вакцинацию всех желающих».

Запись на вакцинацию открылась 26 января, к полудню все имеющиеся к этому времени «окна» уже были забронированы севастопольцами. В Севздраве сообщают, что ажиотаж очень большой, но информация на Госуслугах о возможности сделать прививку обновляется каждое утро и новые слоты открываются.

Если Вы не знаете, как оформить онлайн-заявку, то можно обратиться за консультацией к работникам МФЦ города. Все действия занимают не более трёх минут.

АЛЕКСАНДРА ОСИПОВА, директор Департамента цифрового развития Правительства Севастополя: «Вам необходимо зайти на сайт «www.gosuslugi.ru», авторизоваться. И буквально на первой странице доступен баннер «Запись на вакцинацию». Нужно выбрать данную услугу и в списке медицинских организаций выбрать удобную Вам. Будет выпадающий список, в котором будут перечислены также посещения врачей и в конце списка будет запись на вакцинацию».

Директор Департамента цифрового развития Александра Осипова призвала горожан ответственно отнестись к процедуре.

АЛЕКСАНДРА ОСИПОВА, директор Департамента цифрового развития Правительства Севастополя: «Если вдруг по каким-то причинам Вы понимаете, что не сможете прийти на данную вакцинацию, запись можно отменить в личном кабинете на Едином портале госуслуг. Я призываю это делать всех, кто не сможет приходить в назначенное время, чтобы была возможность для других граждан записаться на данный тайм-слот».

Ещё одна позитивная новость. У города появилась возможность госпитализировать всех граждан, больных коронавирусом, в возрасте от 65 лет. Причём, новый регламент будет применён, даже если течение болезни приходит в лёгкой форме. Об этом на заседании штаба по противодействию распространения COVID-19 сообщил вице-губернатор города Александр Кулагин. По его данным, свободный коечный фонд в городе составляет 48%.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «Обязательно, чтобы мониторить 65+, так как мы видим, что доля смертности высокая. Поэтому мощности сейчас позволяют, то 65+ в принципе не оставляем дома на амбулаторном, забираем даже с лёгким течением, наблюдаем. Таким образом постараемся более тщательно мониторить ситуацию с тем, чтобы не было уже, когда с тяжелой формой привозят с амбулаторного лечения. Бывает при ковиде очень быстрая смена состояний».

Есть хорошая новость недели и для медиков. Тем, кто награждён медалью Даши Севастопольской, будут выплачивать единовременно по 150 тысяч рублей. Правительство города утвердило порядок получения этой премии. В год запланировано награждение 20 медицинских работников. Первые отчеканенные награды уже доставили в Севастополь. Михаил Развожаев продемонстрировал одну из них на заседании и предложил вручать медаль не раз в год – к профессиональному празднику медиков, а по мере поступления предложений от севастопольских медицинских учреждений.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «Такая получилась. Вы видели её в дизайне, теперь она уже физически поступила, можем уже вручать нашим достойным севастопольцам. Было принято решение, что медаль №1 будет вручена нашей медсестре Пелагее Мазуровой, которая погибла, я прям так говорю, в борьбе с COVID-19. Прошу в кратчайшие сроки вручить родственникам медаль №1. И, если есть уже какие-то предложения, тоже их рассмотреть».

Непростая неделя выдалась у дорожников и коммунальщиков города. Они боролись с последствиями стихии, потрепавшей Севастополь. Автодор зачищал следы недолгой зимы.

СЕРГЕЙ СУКОРЦЕВ, заместитель директора по содержанию автомобильных дорог ГБУ «Севастопольский Автодор»: «Мы высыпали в агломерации города Севастополя более 3 тысяч тонн песочно-соляной смеси. Сегодня ситуация с погодой нормализовалась – положительные температуры, сохнет. То, что мы высыпали в течении зимнего содержания за эту неделю – нам надо сегодня максимально быстро убрать».

Всего на улицах города работало 11 единиц техники и более 20 человек, убирающих сложные участки вручную.

На городской набережной уже, можно сказать, традиционно очередной шторм разнёс очередную плитку. От разгула стихии пострадало гранитное покрытие у памятника Затопленным кораблям, участок набережной у Дворца детского и юношеского творчества, а также пляж мыса Хрустальный.

ЕВГЕНИЙ ГОРЛОВ, директор Департамента городского хозяйства Правительства Севастополя: «Порядка 150 квадратов у нас сейчас будет подлежать замене. Сегодня мы заберём эту плитку. Уберем, чтобы её не смывало. Ту плитку, которая находится сейчас в море – мы наймём водолазов, которые достанут её с дна, чтобы мы её дальше применяли. Сделаем текущий ремонт, то есть так же применим технологию – будем усиливать, чтобы подмывания дальнейшего не было. Шторм действительно сильный, штормовое предупреждение было».

Больше всего в результате разгула стихии пострадал пляж на мысе Хрустальном. Напомним, на данном участке было уложено обычное плиточное покрытие, которое неоднократно смывало в море в результате очередного шторма. В этот раз море не пощадило даже детскую площадку. По словам директора Департамента городского хозяйства Правительства Севастополя Евгения Горлова, первоочередная задача – собрать остатки сломанного покрытия. Работы по ремонту начнутся позднее.

ЕВГЕНИЙ ГОРЛОВ, директор Департамента городского хозяйства Правительства Севастополя: «Когда штормовое предупреждение у нас, шторм закончится – мы приступим к этим работам. Сейчас будет не целесообразно проводить текущий ремонт, потому что, во-первых, волна не позволяет. В том числе, чтобы не утратить то, что было разрушено».

Отметим, что до момента, когда украинский градоначальник Куницын решил заменить бетон и асфальт городской набережной на плитку, ни один шторм был не страшен – об этом говорят старожилы города в соцсетях. Теперь же деньги, затраченные на очередную укладку плитки, смываются морем регулярно.

Знаменательное событие в области благоустройства города произошло на этой неделе. Правда, официальные власти и городские службы к нему отношения не имеют. Общественное движение Севсвалки провело юбилейный, сотый субботник! Больше 9 лет активисты проекта регулярно выходят на улицы и собирают вокруг себя севастопольцев, чтобы сделать любимый город хоть немного чище. Каждую последнюю субботу месяца они вывозят десятки мешков мусора из различных уголков Севастополя – легендарных исторических мест и спальных районов города.

ОЛЕГ НИКОЛАЕВ, основатель проекта «Sevsvalki.net»: «Эмоция основная – это удивление. Я удивлён, что сотый субботник, а город продолжает оставаться грязным. Мне хотелось бы, чтобы он был чище. Я хотел бы просто сказать спасибо людям, которые приходят на субботники и которые любят свой город. И мне всё-таки хотелось бы надеяться, что мы когда-нибудь прекратим их проводить».

В субботниках «Севсвалок» регулярно принимают участие школьники и студенты. Причём практически все приходят сюда добровольно и с радостью, а не по указу преподавателей – проблемы экологии для них не пустой звук.

ВАЛЕРИЯ АНИКЕЕВА, ученица школы №22: «Природа не может жить в грязи. Вообще, это неприятно, когда идёшь и горы мусора лежат».

ИРИНА ЗОТОВА, ученица школы №22: «Я думаю, что нужно ходить на субботники, чтобы не было грязно в городе, чтобы было чисто, чтобы может быть животные находили себе пищу, питьё».

Любовь к городу и природе передаётся детям от взрослых. Нередко на субботники приходят целые семьи или классы. Татьяна Лащевская, учитель школы №22, вот уже 6 лет регулярно приводит своих воспитанников на мероприятия «Севсвалок».

ТАТЬЯНА ЛАЩЕВСКАЯ, учитель школы №22: «Я хочу, чтобы дети сделали наш любимый город самым чистым на планете. И с каждым разом моих ребят становится всё больше и больше. После данных субботников, я уверена, надеюсь и знаю, что они никогда не выбросят ту же бумажку после конфеты или что-то подобное на улице. Они обязательно отнесут её в мусорный бак».

Продолжим тему благоустройства. Неожиданно выяснились интересные детали ремонта Парка Победы, объясняющие регулярные проблемы с освещением. Оказывается, электрокабели были проложены в парке кое-как, из-за этого приходится еженедельно их чинить.

ЕВГЕНИЙ ГОРЛОВ, директор Департамента городского хозяйства Правительства Севастополя: «В процессе эксплуатации некачественно выполненной работы линия рвётся. Постоянно сами в рамках эксплуатации вскрываем, её ремонтируем. Соответственно, формируем претензионную работу в отношении предыдущего подрядчика. Очень некачественно выполнена система освещения».

Более того, кабель был проложен не просто «кое-как», а с фантазией!

ЕВГЕНИЙ ГОРЛОВ, директор Департамента городского хозяйства Правительства Севастополя: «Он проложен не последовательно по зелёной зоне от опоры к опоре, а пересекает тротуарное покрытие, зигзагообразно. Соответственно, в этом проблема и есть. Без коробов, просто кабель лежит. Нет технических пространств. – Поднимайте акт выполненных работ и в соответствующие органы передайте, а то они долго ещё отношения с нами выясняли».

По словам директора Департамента капитального строительства Иллариона Гапицонова, претензия по этому объекту уже сформирована и направлена подрядчику, в ближайшее время специалисты ведомства планируют обратиться в суд.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «Взыскивайте полностью. Если там такое, значит, полностью требования по перекладке всех этих видов работ. Всё переделывать придётся, если это так сделано. Значит, полную стоимость считайте и всё. Если добровольно не оплачивают, есть органы, которые тоже нарушениями этими занимаются».

А вот в Инкерманском сквере проблем пока не замечено. Правда, он только-только открылся, не проверен временем и выглядит достаточно презентабельно. Здесь развлечение найдёт и ребёнок, и взрослый. Малышам есть, чем заняться: их ждут разные качели, горки и «паутинка». Радость для детей и родителей. Светлана Яценко специально приехала в Инкерман, чтобы погулять с детьми.

СВЕТЛАНА ЯЦЕНКО, жительница Балаклавы: «Места очень много. Площадка просторная, именно для деток маленького возраста, горки есть, качели, чтобы лазать. В общем, просторный и красивый детский парк. В Балаклаве вообще нет никаких скверов. Там одна площадка на ДК, но, к сожалению, она не рассчитана на деток младшего возраста. Там сделали только сейчас новую, и она только для взрослых, а маленьким там очень высоко, и горки очень большие. Поэтому приходится ездить по другим паркам, чтобы погулять с детками».

Жители Инкермана, не избалованные вниманием в сфере благоустройства территорий, считают, что получили очень хороший подарок. Вот, к примеру, мнение школьника о единственной в городке скейт-площадке.

ЕГОР КУЗЬМИН, житель Инкермана: «Если по пятибалльной шкале, то это пять. Я говорю это как самокатер.Когда катаешься, чувствуешь свободу. Тебе становится тепло, как летом. Хочется снять крутку и надеть шорты. Раньше для практики были только бордюрчики. А сейчас я могу ходить сюда, и хочу очень часто ходить. И когда есть свободное время, я постоянно сюда приезжаю».

В сквере высадили около 200 деревьев и 400 кустарников, засеяли газон и сделали систему орошения, чтобы насаждения прижились. Необычным решением было сделать на территории общественного пространства сухой ручей и мостики через него. У входа в сквер установлен туалет, в том числе и для маломобильных граждан. Возле моря появилась смотровая площадка и небольшой оборудованный пляж. На ремонт потратили около 80 миллионов рублей. Подрядчик гарантирует, что сквер 60-летия Октябрьской революции будет радовать жителей Инкермана, как минимум, три года без проблем. Работа проведена большая, тут Горхоз получает несомненный «плюс в карму».

ЕВГЕНИЙ ГОРЛОВ, директор Департамента городского хозяйства Правительства Севастополя: «И по освещению большую работу провели, поскольку здесь была проблема с подключением данного парка. Здесь не было никакой возможной точки подключения. Мы тоже решили этот вопрос».

А вот люди с улицы Суворова предстоящим благоустройством обеспокоены. Здесь начался капитальный ремонт проезжей части и пешеходной зоны. Вдоль улицы растут многолетние деревья-великаны, но корни некоторых софор сейчас выступают на тротуар. Это может помешать строителям при укладке плитки. Преподаватель Севастопольской художественной школы Виталий Либа, живущий в этом районе, переживает за судьбу деревьев. Ведь их могут попросту спилить, а не увеличить ширину клумб для сохранения софор. Общественник уже собрал сотню подписей и направит коллективное обращение губернатору Севастополя. За сохранность деревьев подписались местные жители, преподаватели расположенной здесь первой гимназии, депутат Законодательного собрания Вячеслав Горелов, заместитель председателя регионального отделения ВООПИК Степан Самошин, директор драматического театра имени Луначарского Ирина Константинова, а также специалисты Института биологии южных морей.

ВИТАЛИЙ ЛИБА, преподаватель Севастопольской художественной школы: «Мы абсолютно на 100% уверены, что Михаил Владимирович отреагирует на наше обращение и сам пройдётся по улице и посмотрит здесь все деревья, и также, как и мы будет беспокоиться об их судьбе. Единственное – очень жалко, что, когда создавали наблюдательный совет по улице Суворова во время ремонта, не включили в него ни одного местного жителя. Из жителей улицы Суворова и Советской – жителей центра – ни одного человека. Почему такое произошло, когда говорится, что будут прислушиваться к мнению общественности?»

Деревья на улице Суворова обследовали в прошлом году, говорит Виталий Либа. Тогда специалисты отметили те, что должны пойти под снос и под частичную обрезку веток. Софоры с красными горизонтальными линиями запланировано спилить, а с белыми вертикальными – кронировать. Таких большинство, говорит общественник. Но горожане хотят видеть полный проект капитального ремонта улицы, который должен быть опубликован, как и обещали власти города.

ВИТАЛИЙ ЛИБА, преподаватель Севастопольской художественной школы: «Жители почему беспокоятся? Каждый житель хочет узнать, какие именно деревья будут спилены. То есть какие-то деревья будут убраны, мы точно это знаем. Одни говорят – четыре дерева, другие говорят – пять деревьев. Сегодня мне написали, что шесть деревьев. И это не придирки со стороны местных жителей. Это просто нормальный, совершенно естественный интерес: какие именно деревья будут спилены. То есть желательно увидеть порубочные листы до начала проведения ремонта. И тогда, может быть, какой-то диалог возникнет».

Вернёмся к теме «лицом к народу». Что ещё хорошего сделано для нас, для людей в городе Севастополе за неделю? Вот, к примеру, директор Горхоза Горлов сообщил, что в севастопольском Едином информационно-расчётном центре увеличат количество операторов и касс обслуживания. Напомним, недавно губернатор пожурил Евгения Сергеевича за очередь в ЕИРЦ на Большой Морской. Евгений Сергеевич отреагировал на замечание.

ЕВГЕНИЙ ГОРЛОВ, директор Департамента городского хозяйства Правительства Севастополя: «Мы увеличили количество операторов, которые принимают платежи, и, соответственно, социальную дистанцию. Провели работу с жителями по поводу оплаты. Мы разнесли данные платёжные обязательства на целый месяц, тем самым понизив оперативность, чтобы люди не переживали, что им пени будут выставляться. Соответственно в этом месяце мы сделали 2 этапа приёма платежей».

В первую очередь платежные поручения доставят в Балаклавский и Гагаринский районы, где, по словам Евгения Горлова, работают 6 кассовых участков. Затем квитанции получат жители Ленинского и Нахимовского районов. При этом, сообщил глава Горхоза, ЕИРЦ дано поручение открыть 2 дополнительные кассы – в Инкермане и на площади Захарова.

ЕВГЕНИЙ ГОРЛОВ, директор Департамента городского хозяйства Правительства Севастополя: «И проведение работы с населением для того, чтобы организовывали платежи всё-таки через онлайн-услуги, через банковскую систему. У нас есть некоторые банки, которые предоставляют автоплатежи беспроцентные. Люди считают, что это заложено в тарифе. Нет, в 2020 году по решению ФАС исключен был этот комиссионный сбор из тарифа, и, соответственно, сегодня самостоятельно человек принимает решение по системе оплаты онлайн».

Ещё нам пообещали, что через 2 года в микрорайоне бухты Казачьей появится поликлиника. Подрядчик – ООО «Теплостройсервис» — уже вышел на объект, строители готовят площадку для проведения основных работ, разбирая заброшенный недострой.

ИЛЛАРИОН ГАПИЦОНОВ, директор Департамента капитального строительства Правительства Севастополя: «Это с украинского периода. Планировалось также возведение поликлиники, но, к сожалению, не было доведено до конца. Здание пришло в негодность, использовать его в дальнейшем и достраивать не представлялось возможным после заключения экспертизы. Соответственно, было принято решение его демонтировать».

ИГОРЬ МУХИН, руководитель проекта ООО «Теплостройсервис»: «Сейчас мы завершаем демонтажные работы, приступаем к выполнению внутриплощадочных сетей: вода, канализация, тепловые сети. Подготовительный период подходит к концу».

Планируется, что новая поликлиника будет универсальной: в ней разместится детское отделение, рассчитанное на 120 посещений в смену, взрослое – на 200 посетителей, а также женская консультация. После возведения территорию вокруг поликлиники благоустроят: пустырь превратиться в зелёную зону с тротуарами и парковкой на 21 место. Подрядчику также предстоит достроить детский сад, расположенный рядом. Учебное заведение придётся возводить практически с нуля: предыдущая компания успела лишь подготовить участок к работам, огородить его и пробурить две скважины под сваи.

ИЛЛАРИОН ГАПИЦОНОВ, директор Департамента капитального строительства Правительства Севастополя: «Детский садик – у нас один подрядчик, он работает сейчас на двух площадках – поликлиника и детский садик. Контракт уже заключён, к работам он приступил».

Ещё один детский сад строят в Каче. Он будет рассчитан на 260 мест для детей от года до 7 лет. Возведением объекта занимается подрядная организация ООО «Антей-Стройинвест». Стоимость контракта – 240 миллионов рублей. Сейчас на объекте завершаются подготовительные работы – строители обустраивают фундамент.

ИЛЛАРИОН ГАПИЦОНОВ, директор Департамента капитального строительства Правительства Севастополя: «Общая стоимость строительства – 240 миллионов рублей. Общая площадь садика – 6 000 квадратных метров. Готовность объекта по договору декабрь 2021 года.Замечаний нет. Для нас как для заказчика очень важно, чтобы работа выполнялась качественно и в срок. Отставания от графика нет, есть даже небольшое опережение графика».

В здании оборудуют медицинский блок, административно-хозяйственные помещения, компьютерный класс. В центральной части расположится пищеблок, прачечная, служебно-бытовые помещения, музыкальные залы, физкультурный зал, учебный класс, изостудия и зимний сад. Здесь предусмотрена и «доступная среда» – здание оборудуют пассажирским лифтом. Строители обещают сдать объект в декабре.

ЕВГЕНИЙ ИВАНОВ, начальник строительного участка ООО «Антей-Стройинвест»: «В настоящий момент ленточный фундамент по первому блоку выполнен на 100%, в ближайшее время планируем бетонирование. На втором блоке выполняется устройство бетонной подготовки и приступаем к разработке грунта по третьему блоку детского садика».

Порадовала на этой неделе «Единая Россия». Региональное отделение и руководство Совета Ленинского муниципального округа обратились к Председателю партии Дмитрию Медведеву с инициативой выплатить 75 тысяч рублей жителям осаждённого Севастополя. Эти люди, которых осталось в городе всего 1096 человек, только недавно официально были прировнены в статусе к ветеранам войны, которые получили единовременную выплату к юбилею Победы.

«У нас появилось предложение изыскать возможность и выплатить жителям осаждённого Севастополя эти деньги. В связи с этим мы обращаемся к Дмитрию Анатольевичу с огромной просьбой – поддержать наше предложение».

Очень надеемся, что инициатива будет воплощена в жизнь.

Ну а теперь об «ужасах нашего городка». О тех гражданах, к которым пока лицом никто из власти, в общем-то, пока не повернулся. Через кладбище и лес жителям домов с отдалённых улиц в селе Верхнесадовое приходится добираться на работу и в школу.

«Вот мы прошли буквально 200 метров короткой дороги… впереди ещё километр. Но это самый короткий путь».

Люди с улицы Симиренко обратились в редакцию «Независимого телевидения Севастополя» с просьбой о помощи. Они несколько лет пишут обращения к городским властям с просьбой установить на дороге дополнительные остановочные павильоны и увеличить количество рейсов общественного транспорта, пока безрезультатно. Граждане рассказали, что в этот отдалённый район села Верхнесадовое ходит лишь один автобус №51 А. Количество его рейсов ограничено.

ИННА ДРОБОТ, жительница дома по улице Симиренко: «Я работаю в детском саду № 113, живу в доме на улице Симиренко, находится она за этой горой. От неё до центральной трассы – 5 километров. Добирается мы, если есть автобус – в 7:35 мы садимся, приезжаем к этой трассе, а дальше бежим два километра до садика. Там, где мы проходим, там большой обрыв, иногда страшно за ребёнка».

Вечером люди, у которых нет личного транспорта, с сумками наперевес бредут с детьми пешком по неосвещённой дороге к единственной остановке общественного транспорта. До неё 1,5 километра, жалуются севастопольцы. С транспортной проблемой граждане обращаются к районным и городским властям не один год.

ЛЮДМИЛА ПАЩЕНКО, жительница села Верхнесадовое: «У нас есть письма, где мы обращались неоднократно установить остановочные павильоны на Симферопольской трассе, потому что жителям домов по улице Симиренко и Виноградная идти около двух километров по трассе. Но наши проблемы не слышат. У нас есть письма от СевАвтодора, где они пишут, что не против установить, но вся загвоздка в транспортном управлении».

«Не доезжая винзавода буквально 300-400 метров осыпается два года дорога. Каждый дождь мы переживаем. Над остановкой нет освещения, по темноте дети идут в школу, мало ли что может случиться. Буквально 11 числа ребёнку чуть не проломили голову».

В Департаменте транспорта нас не особо обнадёжили. Подтвердили факт, что автобус №51А выполняет всего 6 рейсов в рабочие дни. И рассказали, что должны сделать граждане.

ВЛАДИСЛАВ МИНИН, начальник сектора контроля за осуществлением пассажирских перевозок Департамента транспорта: «Департамент транспорта совместно с специалистами проводит работы по разработке транспортных схем в эти транспортные схемы входят и создание маршрутов, и изменение, в том числе графика движения. И если это действительно необходимо и есть потребность, такие вопросы подымаются и в дальнейшем будут внесены изменения. Как правильно жители сёл обращаются с такими вопросами в муниципальные образования. Главы муниципальных образований аккумулируют эти обращения составляют общее письмо на Департамент транспорта мы уже рассматриваем».

В общем, народ должен написать очередную челобитную, а её рассмотрят. Про возможность появления на Симферопольской трассе дополнительных остановок — подумают.

РОМАН РАМАЗАНОВ, начальник отдела организации дорожного движения Департамента транспорта Правительства Севастополя: «По этой проблеме у нас тоже запланирован выезд, будут сотрудники ГАИ, СевАвтодора, мы вместе выйдем, проверим, просмотрим, примем решение окончательно — возможно или нет».

Ну а пока будут рассматривать и думать – пешком 5 километров через кладбище и лес, дорогие жители села Верхнесадовое. Увы.

Битва за свет в садовых товариществах продолжается. Сейчас свет в домах СТ периодически выключается, если местные жители перерасходуют электричество. Для увеличения мощности на сетях председателям садовых товариществ нужно подать документы в ресурсоснабжающие организации. С оформлением документов у садоводов вечные проблемы. Напомним, для решения вопросов электроснабжения СТ директор Горхоза Горлов даже создал специальный штаб. 28 января на его заседании все порадовались успеху. СТ «Троллейбусник-1» наконец сделало всё, чтобы отдать свои сети в руки города.

СТЕПАН МУЗЫКА, председатель СНТ «Троллейбусник-1»: «Сейчас по законам Российской Федерации мы как хозяева высоковольтной линии №17 питаем 56 садовых товариществ. За это мы ни копейки не берём, и нас обязывают обслуживать эту линию и обеспечивать все садовые товарищества. А у нас в садовых товариществах бабушки и дедушки, не могут это всё тянуть».

Порадовался слаженной работе глава Гагаринского муниципалитета Алексей Ярусов. Это понятно – огромные дачные массивы расположены на его территории, поэтому ясно, чья это головная боль.

АЛЕКСЕЙ ЯРУСОВ, глава Гагаринского муниципального округа Севастополя: «Мы видим, что садоводы пошли навстречу, «Севастопольэнерго» пошли навстречу, ДИЗО пошло навстречу, Департамент городского хозяйства. Соответственно, в этой связке мы уже сегодня видим, что потихоньку шаги поступательного решения этой проблемы начались».

Однако, как выяснилось буквально через день, штаб по работе с садоводами сворачивать рано. Уже 29 января начальник штаба Горлов возмущался безынициативностью садоводов, а в некоторых случаях и практически подрывной деятельностью некоторых председателей СТ.

ЕВГЕНИЙ ГОРЛОВ, директор Департамента городского хозяйства Правительства Севастополя: «Сегодня садовое товарищество «Скиф» не пустило представителей ресурсоснабжающих организаций и наших представителей к себе, чтобы мы замерили мощности, которые идут по потреблению от трансформаторной подстанции. Наверное, у садоводческого товарищества «Скиф» есть косвенное подключение. Но смысл скрывать? Не дать сделать общий мониторинг потребления?»

Первостепенная задача, которую перед собой поставил севастопольский горхоз – завершить полный аудит трансформаторных подстанций. Исходя из полученной информации, в ведомстве будут прорабатывать возможные варианты устранения дефицита электроэнергии в садовых товариществах. Резонный вопрос: если все, кто живёт в огромных дачных массивах, не хотят открытости, то зачем они обрывают телефоны городских аварийных служб, когда у них отключается свет и требуют немедленного спасения?

Сенсация недели. Некрополь римского времени с надгробиями и стелами обнаружила экспедиция Института археологии РАН в районе строительства восьмого участка трассы «Таврида» под Севастополем. Археологические изыскания предшествуют началу строительных работ на участке трассы. Исторические находки обнаружены при исследовании грунтового могильника Киль-Дере. По информации директора Института археологии Российской академии наук Николя Макарова, в древних захоронениях погребены представители варварского населения, которые, скорее всего, защищали жителей Херсонеса от других племён. Учёные исследовали около 250 погребений римского времени II – начала IV веков нашей эры – и выяснили, что на сегодняшний день это самая крупная коллекция каменных изваяний, относящихся к «позднескифской» культуре.

НИКОЛАЙ МАКАРОВ, директор Института археологии РАН: «Собрана очень интересная коллекция предметов римского времен. Выдающееся значение имеет серия стел – это надгробные памятники, каменные стелы с антропоморфными изображениями, которые отражают своеобразную художественную традицию, которая сформировалась в этой варварской среде под влиянием античного искусства».

Археологи обнаружили традиционный набор предметов, представляющих заупокойные дары: керамическую краснолаковую посуду, изготовленную на гончарном круге, стеклянные сосуды, изделия из металла. Однако предметы из драгоценных металлов изъяли «чёрные копатели». Огорчением для археологов стало то, что основная часть могил была разграблена приблизительно в 2008-2009 годах, так как именно к этому времени относится большинство найденных пивных бутылок на месте древних захоронений.

НИКОЛАЙ МАКАРОВ, директор Института археологии РАН: «Только 15 могил не разграблены. Все остальные подверглись незаконным раскопкам. Уничтожены погребения, изъят погребальный инвентарь. Это следы варварского грабительства, которое лишило нас полноценной информации об этом памятнике, результатом которого стали утраты по нашим оценкам нескольких тысяч древних вещей, которые бесследно исчезли».

И – красота недели. Вернее, красота и мощь российского оружия. Боеготовность Черноморского флота укрепил новый малый ракетный корабль. МРК «Грайворон» оснащён современным артиллерийским, противодиверсионным, зенитным и радиотехническим вооружением, в том числе крылатыми ракетами «Калибр». «Грайворон» – четвёртый корабль серии «Буян-М», построенный специально для Черноморского флота. Над палубой корабля зареял освящённый в соборе Архистратига Михаила Андреевский флаг.

Моряков поздравили начальник Главного штаба Военно-морского флота России Александр Витко и командующий Черноморским флотом Игорь Осипов.

АЛЕКСАНДР ВИТКО, первый заместитель Главнокомандующего Военно-морским флотом Российской Федерации: «Это серийный корабль, с серийными возможностями. Мы будем продолжать их строить. Вчера был спущен на воду «Сергей Котов» — патрульный корабль. Идёт строительство кораблей не только для Черноморского флота, для других флотов идёт большое серьёзное обновление – с новым оружием, с новыми возможностями».

ИГОРЬ ОСИПОВ, командующий Черноморским флотом: «Это боевая единица, носитель высокоточного оружия. Группировка этих кораблей увеличена. Мощь Черноморского флота возросла. Поэтому все те поставленные задачи, которые стоят перед Черноморским флотом, мы будем уже с более высокой ответственностью выполнять и с высокими достигнутыми результатами».

Малый ракетный корабль оборудован также артиллерийскими и зенитными установками, противодиверсионным радиотехническим вооружением. С вводом нового корабля в состав флота черноморцев поздравил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «Черноморский флот набирает мощь, восстанавливается. Президент делает всё, чтобы на Чёрном море у нас была мощная, сильная группировка, способная решать любые задачи. Для меня сегодня особенно важно, что у нас и новые севастопольцы появились, которые прибыли на службу. Забота губернатора – сделать так, чтобы их семьи чувствовали себя здесь хорошо, комфортно. Мы это обязательно будем делать».

Вот такой была последняя январская севастопольская неделя, такой она осталась в материалах журналистов «Независимого телевидения Севастополя».