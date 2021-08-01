Основные события недели в Севастополе: 26 июля — 1 августа

На этой неделе губернатор Севастополя Михаил Развожаев дал большое интервью нашему телеканалу. В ходе беседы были раскрыты некоторые подробности планов Правительства по застройке Севастополя. На следующей неделе Михаил Развожаев намерен провести первое за долгое время заседание Градостроительного совета. Обсудить на нём намерены участки, которые согласно градостроительному обоснованию, можно будет перепрофилировать под многоэтажную и среднеэтажную застройку. Дискуссия будет проходить в рамках обсуждения разработки Генерального плана Севастополя.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «Так называемые ГОТы – градостроительное обоснование территорий. Сейчас проведена предварительная работа по семи участкам. Их не так вообще много есть, мест, где теоретически возможна комплексная жилищная застройка. Меня торопит и федеральный центр, потому что есть задачи по росту жилья. Есть потребность что-то делать с ценой квадратного метра».

Также прояснилось отношение главы города к многим проблемным вопросам, волнующим севастопольцев. «Это стройплощадка, а не парк», – так Михаил Развожаев высказался по поводу вырубки деревьев, сопровождающей работы по возведению жилого комплекса на улице Военных строителей. С точки зрения губернатора, оставшаяся часть зелёных насаждений после масштабных вырубок для освобождения места под высотки – достаточна, а поводов отказать в сдаче объектов подрядчику и как-либо заморозить работы у Правительства города нет.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «Большое количество зелени там сохранено. Я заезжал на строительную площадку. Там и посредине памятник, который никто не тронул и не перенёс, о которым вы постоянно говорите. По закону, мы не можем отказать застройщику. У него все документы к настоящему моменту в порядке. Он ничего не нарушает. Это никакая не особо охраняемая природная территория, никогда ей признана не была. Это не парк, а строительная площадка, законно ему переданная и оформленная со всеми необходимыми разрешениями».

Что касается другого застройщика – агрофирмы «Золотая Балка», получившей земли сельхозназначения под коттеджную застройку всего за 170 тысяч рублей, Михаил Развожаев сообщил, что компания готова доплатить в казну недостающую сумму, чтобы выкуп городской земли произошёл по адекватной цене. Мол, ранее это случилось из-за до сих пор неурегулированной кадастровой стоимости территорий Севастополя.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «Я считаю, что земля очень недооценена в Севастополе. Мы знаем её «чёрную» цену на рынке, но официально она очень недооценена. Это ведёт к большим проблемам для бюджета – актуализировать её и сделать кадастровую цену максимально приближённой к рыночной, которая и будет формировать реальную стоимость».

В пятницу Севастополь с рабочим визитом посетил вице-премьер страны Марат Хуснуллин. Он рассказал, что выделенные Правительством России Севастополю 2 миллиарда рублей потратят для ускорения строительства объектов городской инфраструктуры. Кроме того, заместитель председателя Правительства России поручил севастопольским властям отремонтировать все школы в городе.

Севастополь получил дополнительные средства и от Правительства Москвы. 43 миллиона рублей выделены на газификацию жилого сектора. Как пояснил директор Департамента городского хозяйства Евгений Горлов, деньги направят на проведение коммуникаций в удалённых районах.

ЕВГЕНИЙ ГОРЛОВ, директор Департамента городского хозяйства Правительства Севастополя: «Это Лабораторное шоссе – 1 километр 700 метров. Потом участок «Союз Чернобыль». Это квартал жилой, по вашему поручению. Там тоже 1 километр прокладки сетей. И подвод газопровода (уже выполненные мероприятия) к школе во Фронтовом».

Финансирование из бюджета Москвы также позволило ускорить работы, связанные с капитальным ремонтом многоквартирных жилых домов. Как уточнил глава Горхоза Евгений Горлов, новые средства позволили сдвинуть сроки по ремонту 29 зданий, а также приступить к замене 12 лифтов уже в этом году.

ЕВГЕНИЙ ГОРЛОВ, директор Департамента городского хозяйства Правительства Севастополя: «11 домов мы убрали как аварийные и подлежащие сносу. Добавили 36 новостроек, у которых уже подошёл период, чтобы включить их в программу для дальнейшего проведения капитального ремонта. Итого у нас было 3283 многоквартирных жилых дома. Стало 3308».

На прошедшей неделе в Севастополе создали отдельное предприятие для проведения строительного контроля. Решение утвердил 29 июля губернатор Михаил Развожаев. Государственное автономное учреждение «Севастопольский строительный контроль» будет следить за ходом капремонтов и работ на возводимых объектах. О перспективах работы организации рассказал директор Департамента капитального строительства Илларион Гапицонов.

ИЛЛАРИОН ГАПИЦОНОВ, директор Департамента капитального строительства Правительства Севастополя: «Принятие распоряжения позволит государственным заказчикам и подрядным организациям заключать договоры с ГАУ «Севстройконтроль» на проведение строительного контроля по объектам Федеральной целевой программы и региональных программ, а также оказание услуг строительного контроля по тем объектам, где такие требования есть».

На этой неделе начался первый за 50 лет капитальный ремонт Севастопольского тубдиспансера. Работы, завершение которых планируется на конец 2022 года, разбиты на два этапа. Первый предусматривает реконструкцию шестого этажа, замену инженерных систем, монтаж вентиляции, полный комплекс работ по фасаду. Вторым этапом завершат внутреннюю отделку пяти этажей медучреждения.

ИЛЛАРИОН ГАПИЦОНОВ, директор Департамента капитального строительства Правительства Севастополя: «В этом году на ремонт данного здания выделен 171 миллион. Общая сумма комплекса работ в 2 этапа – 500 миллионов рублей. Сейчас идёт доработка 2 этапа. В дальнейшем пациентов будут перемещать уже по мере готовности тех или иных помещений. Соответственно, больница действующая. Закрыть её полностью невозможно – это единственная подобное учреждение на территории города Севастополя. Соответственно, приходится работать в стеснённых условиях».

Прошедшая неделя отметилась и несколькими громкими происшествиями. В детском лагере «Ласпи» несколько детей заболели коронавирусом. Поднятый после этого шум в социальных сетях привёл к тому, что около 70 детей досрочно закончили отдых в лагере, а властям города пришлось отправлять специальную проверку в оздоровительное учреждение и давать несколько официальных комментариев.

ИГОРЬ МИХЕЕВ, заместитель губернатора Севастополя: «Согласно требованиям Роспотребнадзора было принято решение, что ребёнок с положительным тестом, хотя подчеркну, это было бессимптомно, и те контактировавшие, ну по сути, весь отряд, с которым он контактировал, были изолированы и вывезены из лагеря. Они были направлены домой под наблюдение к родителям. Также хочу сказать, что все те трое детей, которые были госпитализированы неделю назад, они уже тоже выписаны из больниц и находятся дома. Поэтому, наверное, говорить о массовом заболевании – это, ну, как минимум, преждевременно».

В ходе визита в детский лагерь выявили нарушения организационного характера.

ИГОРЬ МИХЕЕВ, заместитель губернатора Севастополя: «Это замечания, они носят такой, я бы сказал, организационный характер. Это увеличение количества градусников, это входные группы для того, чтобы дети не контактировали друг с другом уже на территории изолятора. Вот эти все замечания, такие организационные, администрация лагеря уже устранила».

В Роспотребнадзоре рассказали, что массового заражения в лагере нет. ПЦР-тест оказался положительным лишь у одного ребёнка.

ЕЛЕНА БОЛЬШАКОВА, главный врач севастопольской городской больницы №5: «Специалисты городской больницы №5, а также один врач с городской больницы №9, медицинские сёстры, дети были осмотрены моментально, все 30 человек контактные, дети, которые находились в медицинском пункте с признаками респираторной инфекции – у всех взяли мазок на ПЦР-тест. Если бы результаты были бы положительные, мы бы знали. Слава Богу, этого нет».

Уровень распространения коронавируса в Севастополе пока остаётся на высоком уровне. Каждый день заражается около 170 человек, умирает – 5-6 севастопольцев. Всего за неделю выявлено 1175 новых случаев заражения коронавирусом, скончались 35 человек.

АЛЕКСАНДР КУЛАГИН, заместитель губернатора Севастополя: «На сегодняшний день свободный коечный фонд составляет 15% (143 койки остаются свободными). В отделении интенсивной терапии находится 59 человек, из них три на аппарате искусственной вентиляции лёгких. На сегодняшний день в стационарах находятся 329 человек, неделей ранее было 311. В инфекционной больнице находятся 106 детей».

Заместитель губернатора Александр Кулагин подчеркнул, что дети поступают в инфекционную больницу с признаками ОРВИ и не подтверждённым ковидом. В ходе заседания оперативного штаба по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции глава Департамента здравоохранения Виталий Денисов сообщил, что на следующей неделе планируется открытие инфекционного модуля на базе 9-й городской больницы на 40 коек.

ВИТАЛИЙ ДЕНИСОВ, директор Департамента здравоохранения Правительства Севастополя:

« — Что ещё? Какие ещё варианты по дополнительному разворачиванию? Резервные планы есть?

— Будем управлять выпиской, регулировать. Резервные планы у нас такие: на всякий случай держим ещё на Надеждинцев отделение геронтологии. Там 30 коек, но мы пока его бережём, но тем не менее это в плане есть».

Два крупных пожара произошли в среду и в пятницу. Перед выходными сгорел рынок на улице Тараса Шевченко. Сообщение от очевидцев поступило в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Севастополю в 6 часов 34 минуты утра пятницы. Площадь пожара составила 250 квадратных метров. Пламенем повреждён 21 торговый павильон. Погибших и пострадавших нет.

Во втором пожаре, уничтожившем частное домовладение и три автомобиля в садоводческом товариществе «Якорь» в районе Юхариной балки, также никто не пострадал. Полная ликвидация пожара на 400 квадратных метрах заняла почти 18 часов.

Почти курьёзным стало еще одно происшествие, которое вошло в сводки МЧС на этой неделе. В четверг вечером у мыса Фиолент затонул прогулочный катер. Девять человек оказались в воде, в том числе четверо детей – из подобрали и доставили на берег проходившие рядом экскурсионные суда.

Причиной ЧП стали медуза и чрезмерное любопытство туристов. На месте происшествия в тот же день в случившемся разбирались сотрудники Севастопольского линейного отдела и представители Главного следственного управления следственного комитета России по Республике Крым и Севастополю.

В ходе опроса пострадавших и капитана маломерного судна следователи установили, что во время морской прогулки люди, находящиеся на судне, увидели в морской воде медузу. Все, кто находился на плавсредстве (кроме капитана), вскочили на ноги и бросились её рассматривать. От резкого изменения центра тяжести и слишком большого крена на борт судно перевернулось.

В среду Севастополь отметил один из главных религиозных праздников страны – День крещения Руси. Торжества прошли на территории античного Херсонеса.

Протоиерей СЕРГИЙ ХАЛЮТА, благочинный Севастопольского округа: «Мы сейчас с вами совершаем молитву на месте, где князь Владимир совершил это очень важное и эпохальное событие, которое задало нам вектор развития на многие тысячелетия для нашего народа. Духовного развития, культурного развития, политического развития».

В церемонии приняли участие около пятисот человек – не только священнослужители и миряне, но и военнослужащие Черноморского флота.

С первых дней августа начинают действовать несколько нововведений в организации автомобильного движения в районе строительства 8-го этапа трассы «Таврида». На улице Чернореченской ограничат движение всех видов транспорта, кроме общественного и специального – с 1 августа до 1 мая следующего года. Прямой выезд с улицы на Президентскую дорогу у путепровода будет перекрыт. Кроме того, закроют съезд с указанной дороги на Чернореченскую. Начиная с 1 августа выехать из Севастополя и заехать в него со стороны столицы Крыма можно минуя Терновку, Сахарную Головку, Инкерман.

Новую схему движения на Ялтинском кольце, которое в составе трассы «Таврида» должно стать двухуровневым, запустят с 5 августа. Как говорят дорожники – эта вынужденная мера продлится почти два года. Пока рабочие будут возводить новый путепровод, движение организуют по объездной дороге.

АЛЕКСАНДР КУМИНОВ, заместитель начальника строительного управления АО «ВАД»: «На данный момент производятся работы по устройству монолитного сооружения «путепровод тоннельного типа». Подготовительные работы по переустройству сетей: сети связи, электросети, водопроводы и устройство объездной дороги. Объездная дорога, как мы видим, почти закончена, планируется к запуску переключение по временной схеме с 5 августа».

Какие-либо особые регулировки в новой схеме движения не предусмотрены.

АЛЕКСАНДР КУМИНОВ, заместитель начальника строительного управления АО «ВАД»: «Светофоры не планируются, такой необходимости нет. Если будут возникать заторы, мы будем оперативно принимать решение для устройства приоритетов. Хочу дополнить, что также у нас будут вынесены автобусные остановки, что немаловажно для жителей. Они будут обеспечены, то есть проблем не будет. Доступ к автобусному маршрутному транспорту будет обеспечен».

В севастопольском МФЦ появилась платформа обратной связи для обращений жителей. В преддверии Дня работника МФЦ об этом рассказали в севастопольском центре оказания госуслуг.

МАРИЯ ГОТОВЩИК, заместитель начальника отдела приёма и выдачи документов МФЦ в Севастополе: «Платформа позволяет любому гражданину Российской Федерации, юридическим лицам оставить обращение по любому интересующему вопросу, который будут рассматривать органы исполнительной власти и их подведомственные организации. Вот такая вот платформа, где мы заполняем суть проблемы или пишем своё предложение. Добавляем дополнительную информацию, выбираем категорию (она может быть любая в зависимости от жалобы) и отправляем обращение».

Воспользоваться платформой можно через портал Госуслуги при наличии учётной записи. Если же у заявителя таковой нет, то в центре «Мои документы» помогут составить обращение, отправят его, и позвонят, когда будет получен ответ.

В эти дни севастопольский филиал предприятия «Гранит» празднует 5-летний юбилей. Все эти годы рабочие и инженеры предприятия занимались ремонтом вооружения и военной техники противовоздушной обороны всех видов и родов войск.

НИКОЛАЙ КАЛИК, генеральный директор АО «Головное производственно-техническое предприятие «Гранит»: «Тяжелое время было, 2016-ый, даже 2015 год, когда мы начинали, осознавали, что надо обеспечить группировку противовоздушной обороны Республики Крым и города Севастополя. Техника только поступала, были очень большие организационные мероприятия».

Почетными гостями мероприятия стали заместитель губернатора Севастополя Мария Литовко, заместитель командующего Черноморским флотом Валерий Хорун, советник главы Республики Крым Андрей Шишкин. Из их рук свои награды получили и отличившиеся на производстве сотрудники филиала.

МАРИЯ ЛИТОВКО, заместитель губернатора Севастополя: «Важно, что индустриальным партнером в НОЦе является также «Гранит». И это и задачи по созданию дизайн-центра – заложена капсула в этом году. Это и те программы, которые будут реализовываться вместе с нашим Севастопольским государственным университетом. И, конечно, те задачи, которые мы с вами ставим вместе с Правительством, и обязательно будем и соратниками, и партнерами».