Основные события недели в Севастополе: 27 июля — 2 августа

Новая рабочая неделя в Севастополе началась с визита в город вице-премьера страны Марата Хуснуллина. В ходе рабочей встречи заместителя председателя Правительства Российской Федерации и временно исполняющего обязанности губернатора Севастополя Михаила Развожаева принято несколько важных решений. Одно из них – строительство новых канализационных очистных сооружений «Южные» должно начаться в течение месяца.

МАРАТ ХУСНУЛЛИН, заместитель председателя Правительства Российской Федерации: «Я хочу добавить, что вопрос с очистными – очень нехорошая ситуация. Сегодня мы еще раз все посмотрели и решение приняли. В течение ближайшего месяца подрядчик выйдет на строительство. Я сам лично буду курировать этот вопрос, я его поставил на особый контроль. В рамках штаба, в рамках ФЦП мы будем контролировать строительство этого объекта. Я уверен, что в ближайшее два-три года КОС «Южные» будут построены».

Также возникли договоренности, что восьмой, завершающий трассу «Таврида» участок сдадут не в 2023-м, а в 2022-м году.

МАРАТ ХУСНУЛЛИН, заместитель председателя Правительства Российской Федерации: «Трасса имеет огромное значение. Почти 250 километров, новая скоростная трасса практически через весь Крым. Хотя срок окончания – конец этого года – сегодня мы проведём рабочее совещание, чтобы максимально быстро запустить дорогу в эксплуатацию».

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя: «Марат Шакирзянович ставит задачу, чтобы не в 2023 год был восьмой участок, а, возможно, 2022 год. Это, конечно, очень важно, потому что даёт разгрузку, прежде всего, Ялтинского кольца – вы знаете, огромный трафик идёт по трассе «Таврида» и потом направляется на ЮБК. Сейчас всё это замыкается на старую, тяжёлую развязку на Ялту, где бесконечные пробки на въезд в Севастополь и на ЮБК».

Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова прибыла с визитом в Севастополь в четверг, 30 июля. Чиновница отметила, что во время ремонтно-строительных работ при восстановлении Исторического бульвара было допущено немало ошибок, которые теперь нужно оперативно исправлять, не повредив сложившийся облик территории.

ОЛЬГА ЛЮБИМОВА, министр культуры Российской Федерации: «На нас теперь огромная ответственность – привести это всё в порядок, должный вид. И не только, конечно, внутри «Панорамы», но и всё, что происходит снаружи – вот это, конечно, не выдерживает пока никакой критики».

С ней согласился глава города Михаил Развожаев, отметив, что придется переделывать проект и изыскивать дополнительные средства финансирования.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя: «Понятно, что всё устарело, надо перепроектировать, нужно продумывать с тем, чтобы сделать здесь современное, удобное, комфортное общественное пространство, при этом сохранив всё, что касается привычных традиционных вещей».

В Севастополе на этой неделе обсудили возможность появления реставрационных мастерских, которые могли бы стать настоящим спасением в вопросе сохранения исторического и культурного наследия города-героя. Реставрационные мастерские могут избавить Севастополь от горе-реставраторов, которые искажают облик объектов культурного наследия, заявил в эфире НТС архитектор, аттестованный специалист Министерства культуры России Анатолий Пряшников.

АНАТОЛИЙ ПРЯШНИКОВ, аттестованный специалист Министерства культуры РФ по реставрации объектов культурного наследия: «Реставрация – это не строительство, её нельзя так рассматривать: вот эти «сжатые сроки», «к концу года надо закончить». Реставрация – это на 50% наука, на 50% – производство».

Эту идею поддержал и депутат Законодательного собрания города Вячеслав Горелов, который уже сообщил о необходимости формирования реставрационных мастерских главе города Михаилу Развожаеву.

Если предложение одобрит городской Департамент финансов, в ноябре 2020 года деньги на реставрационные мастерские будут включены в трёхлетний бюджет Севастополя.

ВЯЧЕСЛАВ ГОРЕЛОВ, депутат Законодательного собрания Севастополя: «Надеюсь, что в ноябре, когда мы будем обсуждать проект на будущий год и на плановый период 2022 и 2023 годов, то эта строчка в бюджете появится. Во всяком случае, если не появится, у меня будут основания спросить: а почему, собственно?»

Во вторник Севастополь отметил День Крещения Руси. 1032 года назад, в 988 году, князь Владимир принял христианство в Херсонесе.

Протоиерей СЕРГИЙ ХАЛЮТА, благочинный Севастопольского округа: «Здесь совершилось эпохальное событие: здесь было заложено будущее нашего государства, будущее культурное, духовное прежде всего, экономическое, политическое. Отсюда началось собирание земель русских, именно с этого места. Здесь князь Владимир закладывал нашу историю, наше будущее. Поэтому мы с благодарностью сегодня, все люди земли Русской, поклоняемся этому великому угоднику божьему, его подвигу, равноапостольному подвигу, который даровал нам возможность видеть Бога, видеть спасение».

В этот же день и накануне севастопольцы получили возможность встретиться с исполнителем роли одного из главных героев фильма «Офицеры», лауреатом Ленинской премии, Героем труда Российской Федерации, народным артистом Советского Союза Василием Семёновичем Лановым. Любимого актёра нескольких поколений советских и российских зрителей встречали с особенным душевным трепетом, радушием и теплом.

В среду в Севастополе стартовал фестиваль «Опера в Херсонесе». В этом году артисты Большого театра исполняют известные арии и дают балет «Кармен сюита». Масштабный проект, ставший одной из визитных карточек Севастополя и известный далеко за его пределами, является знаковым событием отечественной культуры и занимает видное место среди российских фестивалей классического искусства. Именно этот фестиваль неоднократно посещал Президент страны Владимир Путин.

На этой неделе Севастополь ухудшил статистику по эпидемической обстановке. Прибавилось трое погибших от осложнений коронавируса, все – пожилые пациенты с осложненной пневмонией и отёком лёгких.

По состоянию на утро 2 августа зарегистрированы три новых случая заболевания COVID-19 в Севастополе. Двое заболевших – мужчины, приехавшие в город-герой на заработки из других регионов России. Также диагноз подтверждён у женщины, контактировавшей с ранее заболевшими.

Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболел 351 человек. В настоящий момент в стационарах находится 41 пациент. Всего выздоровел 291 человек, 9 – умерло. В режиме обсерваторов работают пансионаты «Изумруд» и «Солнышко».

За 1 августа на территории Крыма зарегистрировано 28 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом на своих официальных страницах в социальных сетях сообщает глава республики Сергей Аксёнов.

«10 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 9 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 9 – при скрининге здоровых лиц», — уточняет глава соседнего региона.

Всего на текущий период в Республике Крым зарегистрировано 1269 случаев заражения коронавирусом нового типа. 72 из них завозные из-за границы, 108 случаев завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 928 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтверждёнными результатами, 161 – при лабораторном скрининге здоровых лиц.

По информации, озвученной Сергеем Аксёновым, за истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики обследовано 2412 человек. Выздоровевших за весь период – 923 человека.

На этой неделе в Правительстве Севастополя озвучили, что ожидают в городе вспышку кишечных заболеваний. Пик таких эпидемий приходится на вторую половину купального сезона, отмечают специалисты. Глава Севздрава рассказал, что пока всех заболевших помещают в инфекционную больницу в Инкермане. Но свободных коек там уже практически нет, говорит Сергей Шеховцов.

СЕРГЕЙ ШЕХОВЦОВ, директор Департамента здравоохранения Правительства Севастополя: «Коечный фонд там небольшой, он всего на 30 коек, если увеличить до 39 максимально, то что можно было поставить. И на сегодняшний день практически 100% наполнение. Потому что количество заражений кишечной инфекцией стремительно растёт».

Михаил Развожаев поинтересовался, есть ли другие варианты размещения больных. По словам градоначальника, в инфекционную больницу направлять нельзя, ведь сейчас она работает в режиме госпиталя для больных коронавирусом нового типа.

СЕРГЕЙ ШЕХОВЦОВ, директор Департамента здравоохранения Правительства Севастополя: «Мы рассматриваем тот корпус, который находится на территории инфекционной больницы, где пациенты с кишечной инфекцией раньше располагались. У нас отдельно стоящие корпуса. Посоветовавшись с Росприроднадзором, можно рассматривать. Если у нас вспышка будет, тогда мы сможем там размещать. Если вспышки не будет – у нас ситуация пока терпимая и маршрутизация работает».

Между тем, городская скорая готовится к серьезным нововведениям. С 1 августа здесь начинают работу педиатрические бригады. Об этом рассказала главный врач севастопольского Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Татьяна Стульба. По её словам, ежедневно в городе будут работать по две такие бригады. В состав каждой из них войдут педиатр, медицинская сестра и водитель. Их распределят на две подстанции скорой помощи.

ТАТЬЯНА СТУЛЬБА, главный врач севастопольского Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф: «Никогда не было в городе Севастополе педиатрических бригад. Это связано с тем, что по порядку оказания скорой медицинской помощи, вообще структура скорой помощи, кроме специализированных бригад, как реанимационные бригады, так и психиатрические бригады, ещё должны быть педиатрические бригады. Это те бригады, которые будут осуществлять только работу с нашими детьми».

А другой службе экстренного реагирования – пожарной охране Севастополя – на этой неделе исполнилось 145 лет.

СОФИЯ ДРАГОВОЗ, корреспондент: «2 августа 1875 года, 145 лет назад, началась история пожарных в Севастополе. Сейчас в городе насчитывается 42 пожарные части. Ежедневно на службу выходят 300 сотрудников и 50 единиц техники. По большей части, это новейшие машины, катера и мотоциклы – всё для быстрой и эффективной работы огнеборцев».

Почётные знаки отличия в этот день получили около 30 сотрудников пожарных отрядов. Поздравить огнеборцев с профессиональным праздником пришёл и временно исполняющий обязанности губернатора города Михаил Развожаев. Он вспомнил заслуги севастопольских пожарных во время Великой Отечественной войны, в послевоенное время, в период аварии на Чернобыльской АЭС и при других масштабных экстренных ситуациях.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя: «Дорогие друзья, от всего сердца желаю вам крепкого здоровья, счастья, надёжного плеча боевого товарища и, конечно же, сухих рукавов. А Правительство Севастополя сделает всё, чтобы людям вашей благородной профессии работалось и жилось комфортно. С праздником!»

В пятницу глава города побывал на запуске 4-полосного движения по мосту на проспекте Гагарина, пережившему серьезную реконструкцию.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя: «Конечно, хотелось бы, чтобы он был сделан быстрее, но у мостовиков есть определённые технологии, которые, ну, никаким образом нельзя нарушить, чтобы в будущем мост стоял в эксплуатации много лет и не требовалось никаких дополнительных мероприятий. Поэтому, видите, сегодня с утра, наконец-то, запущено движение в обе стороны без ограничений».

Подрядчик ещё будет укладывать здесь финишный слой асфальтобетона, все работы будут проводиться ночью.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя: «Сейчас решается вопрос с тем, чтобы купить так называемое покрытие ЩМА, которое будет уложено сверху. Это самые последние технологии в укладке асфальта. Такой асфальт у нас на трассе «Таврида» и будет также на этом участке дороги им выполнен. Он будет выполнен до 15 августа, но уже без остановки движения».

Ширина обновлённого участка дороги избавила эту часть дорожной сети от многочасовых пробок. Однако на следующий же день здесь случилась первая серьезная авария, в которой пострадали 14 человек.

Чёрный Мерседес врезался в автобус, который шёл по 10-му маршруту общественного транспорта. Фото произошедшего редакции телеканала НТС предоставили очевидцы ДТП. Момент аварии попал на камеры системы городского видеонаблюдения «Око Севстар», легковой автомобиль перед столкновением двигался со значительной скоростью.

По сообщению пресс-службы МВД России по Севастополю, пострадало 14 человек – среди них 6 детей. Все участники аварии живы.

«Водитель легкового автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения, в отношении него составлен протокол по статье 12.8 КоАП РФ. В суд будут направлены материалы для принятия решения о лишении его водительских прав», – уточнили в пресс-службе регионального управления МВД.

В пресс-службе городского Депздрава сообщили, что всех детей, доставленных в пятую городскую больницу Севастополя, осмотрели хирурги, нейрохирурги и челюстно-лицевые хирурги. Все ребята — в удовлетворительном состоянии. Они выписаны из медучреждения. Вечером 1 августа под наблюдением врачей Первой горбольницы оставались три пациента, пострадавших в ДТП с участием легковой машины и пассажирского автобуса на проспекте Гагарина.

С 31 июля по 3 августа мусульмане по всей России отмечают один из главных исламских праздников – Курбан-Байрам. В Севастополе торжество состоялось селе Орлином, на месте будущей мечети.

ЛЕВИЗА АСАНОВА: «Сегодня мы здесь отмечаем Курбан-Байрам. Это великий праздник мусульман. Я вижу здесь очень много гостей. Хочу всех поздравить с этим великим праздником. Это день милосердия, когда люди прощают друг друга и побеждает добро».

Представители севастопольской власти пожелали мусульманам мира, благополучия и пообещали помочь в улучшении инфраструктуры сёл Байдарской долины.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя: «Я думаю, что в ближайшее обозримое будущее мы многое сможем преобразить в этих прекрасных деревнях, в этих сёлах, где должны появиться и детские площадки, и асфальтированные дороги. И это не какие-то обещания, а конкретный план, который уже положен на бумагу, который мы будем воплощать».

ВЛАДИМИР НЕМЦЕВ, председатель Законодательного собрания Севастополя: «Разрешите сегодня от имени депутатов Законодательного собрания поблагодарить вас за те усилия, которые вы прилагаете в деле укрепления семейных ценностей, по воспитанию молодёжи на истинных духовных и нравственных идеалах и за активное участие в культурной и общественной жизни нашего города».

Но самым главным событием для севастопольцев на этой неделе, несомненно, стало долгожданное открытие Матросского бульвара. Большой праздник для горожан и гостей региона подготовили в субботу, 1 августа. В воскресенье поток желающих прогуляться по обновленному, красивейшему бульвару не ослабевает.

Общественное пространство, история которого насчитывает без малого 200 лет, и за сохранение которого отчаянно боролись люди осенью 2018-го года, стал ещё лучше, чем был когда-либо, утверждают его первые гости. За тем, как севастопольцы вновь знакомятся с любимым местом отдыха, наблюдала Дарья Юхновская.