Основные события недели в Севастополе: 27 сентября — 3 октября

В севастопольской избирательной гонке на этой неделе поставлена окончательная точка. В городском избиркоме победителям – Вячеславу Аксёнову и Татьяне Лобач, которая прошла в Госдуму, вручили удостоверения. Вячеслав Аксёнов уже имел опыт работы в городском парламенте первого созыва. Теперь он готов вернуться к исполнению своих депутатских обязанностей и представлять интересы жителей 6-го округа.

ВЯЧЕСЛАВ АКСЁНОВ, депутат Законодательного собрания Севастополя: «Я знаю, что на выходе уже проект бюджета города Севастополя. Для того, чтобы реализовать те наказы, которые я получил в ходе избирательной кампании, мне уже завтра надо браться за работу с бюджетом Севастополя в первую очередь. Сделаю всё что в моих силах для того, чтобы выполнить все наказы севастопольцев».

На пленарном заседании Законодательного собрания Севастополя Аксёнов принял присягу депутата.

ВЯЧЕСЛАВ АКСЁНОВ, депутат Законодательного собрания Севастополя: «Клянусь при осуществлении полномочий депутата законодательного собрания Севастополя соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные законы, Устав Севастополя и законы Севастополя. Честно и добросовестно исполнять возложенные на меня обязанности, служить процветанию города и благополучию его жителей. Клянусь».

Заместитель председателя городского парламента Татьяна Лобач досрочно прекратила полномочия в связи с избранием депутатом Государственной думы России. Вторым представителем города в российском парламенте стал Дмитрий Белик.

О политике – всё, спустимся на землю. Отопительный сезон в Севастополе планируют начать в конце октября или начале ноября, когда в течение 5 дней температура воздуха будет составлять +8 градусов. Такое заявление сделал заместитель губернатора города Николай Жигулин. Чиновник отметил, что в Севастополе увеличивается потребление электроэнергии. Это естественно, ведь народ начал замерзать. Однако введение графиков временного отключения электроэнергии, по словам Жигулина, грядущим отопительным сезоном не прогнозируется.

НИКОЛАЙ ЖИГУЛИН, заместитель губернатора Севастополя: «Напомню, что 19 февраля прошлого года был достигнут максимум потребления электричества в Севастополе. При наружной температуре воздуха -6 он составлял 300 мегаватт. По данным Черноморского РДУ на сегодняшний день энергопотребление города составляет 313 мегаватт. Прогноз на зиму 2021-2022 года будет 344 мегаватта. Мы по потреблению растём. Об этом нам и перепись скажет – что население города увеличивается».

По словам Николая Жигулина, до 10 октября предприятие «Севастопольэнерго» планирует заменить трансформаторы на более мощные в районе Фиолента. В садовых товариществах прошлой зимой отключалось электричество – подстанции не выдерживали нагрузку.

Успокаивающие речи о скором старте отопительного сезона были сказаны чиновником в понедельник.

А уже в среду городская прокуратура вручила Жигулину предостережение о недопустимости нарушения законодательства в жилищно-коммунальной сфере. Дело в том, что надзорное ведомство выяснило и опубличило неутешительные данные. Проверками установлено, что не все объекты готовы к отопительному сезону. Не приняты достаточные меры по приведению зданий и, в целом, инфраструктуры в соответствие с требованиями законодательства. В связи с непринятием необходимых мер ГУПС «Севтеплоэнерго», управляющими компаниями и организациями, обслуживающими многоквартирные дома и образовательные учреждения, котельные, трубопроводы и приборы учета в ряде случаев находятся в ненадлежащем техническом состоянии, персонал не готов к работе с оборудованием, не проведены проверки работоспособности систем отопления. Выявленные нарушения могут привести к сбоям теплоснабжения в отопительный сезон. Утвержденный постановлением Правительства Севастополя в мае текущего года План мероприятий по подготовке жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы города Севастополя к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов не исполнен в полной мере. Уровень подготовки многоквартирных домов на сегодняшний день составляет 77 %. Паспорта готовности к отопительному периоду организациям, в управлении которых находятся многоквартирные дома, до сих пор не получены. Надлежащий контроль за ходом подготовки к работе жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы уполномоченной комиссией не обеспечен. Так что успешность отопительного сезона в Севастополе пока под большим вопросом.

К зиме по-своему готовится и ГБУ «Парки и скверы». Накануне начала сезона больших севастопольских штормов предприятие приступило, наконец, к укладке новой плитки на набережной Приморского бульвара. 8 месяцев, после прошлых ударов морской стихии, ступени и покрытие набережной напротив Памятника затопленным кораблям находились в плачевном состоянии. Напомним: их латали кусками выловленной из моря старой разбитой плитки, «сажали» на монтажную пену и так далее. И вот, видимо, наступило самое удачное время для большого ремонта.

«- Подскажите, пожалуйста, вы плитку снимаете, или назад будете класть?

— Новую будем класть.

— Новую? Сегодня?

— Нет, не сегодня».

После зимних штормов разбитые плиты обещали заменить в течение полутора месяцев. Тогда директор Департамента городского хозяйства Евгений Горлов сообщил, что материал придётся заказывать из-за рубежа.

ЕВГЕНИЙ ГОРЛОВ, директор Департамента городского хозяйства Правительства Севастополя: «Есть вопрос в доставке этого гранита. Он довольно-таки редкий, не везде он к свободной реализации доступен. Мы нашли поставщика. Проговариваем по срокам. Это не в Российской Федерации, будем его ждать. Всё будет зависеть от того, в какой период придёт».

Однако поставка материала несколько раз переносилась, ремонт не был завершён ни в мае, ни даже в августе. В очередной раз оправдать затянувшиеся работы директор Департамента городского хозяйства Евгений Горлов попытался во время прямого эфира в социальных сетях во вторник, 28 сентября.

ЕВГЕНИЙ ГОРЛОВ, директор Департамента городского хозяйства Правительства Севастополя: «Потому что набережную на данном участке не ремонтировали очень-очень давно. Мы в настоящий момент после большого шторма закупили плитку, её меняют. Сегодня мы меняем, 4 дня назад был шторм, её опять разбило. Разбивает не новую, а старую, потому что уже все несущие функции раствора, металлов, которые поддерживают эту плитку, они разрушились в процессе эксплуатации».

По словам Евгения Горлова, работы на этом участке ведутся постоянно из-за буйства стихии и ветхости материалов.

ЕВГЕНИЙ ГОРЛОВ, директор Департамента городского хозяйства Правительства Севастополя: «Конечно, её нужно комплексно ремонтировать. Все об этом прекрасно знают. У меня там закреплён специальный человек, который обходит это всё. Её когда сбивает, её нужно выловить из моря, потом её отчистить. Это же не просто так – взял, обратно прилепил. Растворы тоже надо подготавливать для того, чтобы устанавливать. Это целая история. Это не дома у вас кафель отвалился».

Отметим, стихия у Приморского бульвара бушевала всегда, даже до момента его возникновения. Но пока набережную покрывал бетон и асфальт, печальных последствий не было. Однако бетон – это на века. Ну а плитку можно закупать и менять круглогодично.

Продолжим тему благоустройства города. Жители дома 240 по проспекту Генерала Острякова остались недовольны проведённой работой по приведению в порядок их дворовой территории. Подрядчик лишь частично заасфальтировал старые, плохо сохранившиеся дорожки, а детскую площадку и вовсе обошёл стороной. Как выяснилось – виной тому плохо продуманный проект из-за отсутствия какого-либо диалога с местными жителями.

АНАТОЛИЙ ЗАХАРЧУК, житель дома №240 по проспекту Генерала Острякова: «Эта тропинка была сделана еще в 82 году, и детский комплекс сделан в этом же году лично жителями этого дома. Вот этих вот тротуаров, которые они понаделали… да лучше бы они дорогу на 30 сантиметров шире сделали. Этих тротуаров здесь по жизни никогда не было. Но они посчитали, что это должно быть по проекту».

Люди возмущены – добиваться благоустройства им приходилось большими усилиями. Итоговый вариант работ жителей не устраивает. По их словам, укладка нового пешеходного покрытия была сделана безграмотно. И ближайшие дожди наглядно это докажут.

ОЛЕГ ХОДЕНКОВ, житель дома №240 по проспекту Генерала Острякова: «Особенно эта территория, та, где они делать не стали. Там резко заканчивается асфальт – пройти просто невозможно. Опять же, приезжал подрядчик. Люди говорили им – люди ходят, тропы натоптаны. Школа рядом 38-я. Нам сказали: «Проект сделали, а мы сделаем по проекту. За шаг влево, шаг вправо – нас накажут».

С трудностями люди сталкиваются не только внутри двора, но и в доме. Жильцы регулярно обращаются в коммунальные службы с просьбой помочь им спасти дом от постоянных подтоплений в сезон дождей. Каждую осень с фасада из-за влажности отваливаются крупные куски облицовки, которые могут упасть прохожим на голову.

ВИТАЛИЙ СУХОВ, житель дома №240 по проспекту Генерала Острякова: «Приехали альпинисты, полдня поработали, замазали кое-что и говорят: «Извините, мы больше работать не будем, потому что у нас нет денег». Новый начальник РЭПа, Илья Александрович – он тоже старается. Тоже ему всё показывал. Но факт в том, что денег нет, и они не могут это делать».

Складывается впечатление, что район проспекта Генерала Острякова – какое-то заколдованное место. Разбитый асфальт во дворах, мусор, убогое благоустройство. Кстати, и его норовят лишить. В редакцию «НТС» обратились жители дома №1 по Флагманской. У них…спилили детскую площадку. Три недели назад жители показали нашему корреспонденту старенькое, ещё советское оборудование, установленное во дворе. Поддерживали его в более-менее приличном состоянии сами жильцы, но высказывали мысли о том, что это железо уже небезопасно, и говорили, что очень хочется для детей установить современную и красивую площадку. После выхода сюжета во двор приехала делегация – рассказывают люди.

СВЕТЛАНА ГЕРТЦ, жительница дома №1 по улице Флагманской: «Приходила делегация с управляющей компанией, с Мишиным. И он ходил ругался, что ему проще всё здесь убрать с этой площадки, чем сделать новую, чтобы на него не было никаких жалоб от жителей дворов. В итоге к нам сначала пришли выкопали колёса, на которых были лавочки, и дети лазали, потом спилили турники у нас все. Ждём дальнейших действий».

Увидев, как легко результаты их стараний просто демонтировали, многие жильцы сильно расстроились. А кто-то решил искать справедливости и обратился в правоохранительные органы.

ВЛАДИСЛАВ БЕЛОУСОВ, житель дома №1 по улице Флагманской: «Мы обратились в полицию. Со следователем был составлен протокол, дальше этим делом будет заниматься наш участковый. Не знаю, как решится этот вопрос. Надеюсь, положительно для нас. Потому что нашим детям играть вообще негде теперь. Им остаётся только висеть на деревьях, сидеть на покосившемся заборе или подтягиваться на газовой трубе теперь».

Больше всего севастопольцев расстроил даже не сам факт того, что часть площадки просто взяли и спилили. Все жильцы хотят поскорее получить новую. Расстроило людей то, что представители органа местного самоуправления и депутаты, за которых голосовали местные жители, не пообщались с народом.

АНАСТАСИЯ МИХАЙЛОВА, жительница дома №3 по улице Генерала Коломийца: «Никто ничего не объяснял, никаких объявлений. Может если бы просто объявление повесили хотя бы на одном подъезде о том, что будет какая-то реконструкция, что-то будет производиться там. Сейчас очень много способов информирования людей, и никакого информирования не было произведено, что вот в такой-то день что-то будет производиться. Хотя бы даже причину услышать вот таких вот действий».

В управляющей компании заняли позицию «наша хата с краю». На диалог с людьми никто не идёт и не объясняет – а что вообще происходит с детской площадкой на улице Флагманской? Как рассказал один из жильцов, все стрелки обслуживающая организация переводит на администрацию Ленинского муниципалитета.

ВЛАДИСЛАВ БЕЛОУСОВ, житель дома №1 по улице Флагманской: «Неоднократно я приходил в управляющую компанию, связи с директором нету. Единственное, что удалось добиться – это от его заместителя: они ссылаются, что им якобы дал устное распоряжение Мишин Максим Анатольевич».

«Мы хотим новую площадку».

А вот детям Инкермана, в отличие от ребятишек с Флагманской, повезло. В школе №28 открыли многофункциональную спортивную площадку. Спортивное оборудование установили для воспитанников учебного заведения по региональному проекту «Успех каждого ребёнка». Спортивная зона рассчитана на учеников всех возрастов: от первоклашек до выпускников. Ребята вместе с педагогами с нетерпением ждали открытия новой площадки.

Дети смогут здесь не только заниматься физкультурой, но и сдавать нормативы ГТО. Раньше это было возможно только на площадках, расположенных в центральной части Севастополя, и ученикам отдалённых школ приходилось ездить десятки километров от дома.

Прежде во дворе школы была одна спортивная площадка для игры в мини-футбол и баскетбол. Теперь же здесь пять разных зон: детская площадка, беговые дорожки, яма для прыжков, тренажёры, поле для игры в мини-футбол. Спортивная инфраструктура давно нуждалась в модернизации. В день открытия площадки учителя организовали спартакиаду для школьников.

АННА ВИНОКУРОВА, учитель химии и биологии школы №28: «Школьники наши нуждались, потому что последний раз здесь ремонт делался давным-давно. Наши школьники были заинтересованы, чтобы всё это модернизировать. Теперь, я надеюсь, мы будем проводить ежегодно такие спартакиады, потому что дети у нас достаточно развитые, очень в спорте заинтересованы».

В 28-й школе занимаются 189 детей. Для них открытие спортивной площадки – настоящий подарок к новому учебному году.

«- Что тебе здесь больше всего понравилось?

— Тренажёры, прыжки в песок, футбольное поле. Вообще нормально здесь».

«Нам очень нравится, мы будем заниматься спортом всегда, каждый день. Будем бегать, прыгать».

Кому ещё повезло на этой неделе? Жителям улицы Кокчетавской. Строительную технику с участка, где планировалось построить дом для сирот, убрали. Об этом стало известно в ходе аппаратного совещания Правительства Севастополя. Новое место для возведения социального жилья должны выбрать на ближайшем заседании Градостроительного совета.

ИЛЛАРИОН ГАПИЦОНОВ, директор Департамента капитального строительства Правительства Севастополя: «Заканчиваем анализ всех высвобожденных после сноса аварийного жилья земельных участков. Соответственно, дадим предложения по дальнейшему размещению социального жилья.

— То, что вы мне предварительно показали, просто сейчас уже сами определитесь технически, где наиболее выгодно и правильно это сделать. Потом обсудим на градостроительном совете и будем передислоцировать проект».

Кому ещё не повезло на этой неделе? Членам гаражного кооператива «Ливадия» на Проспекте Октябрьской революции.

«- Мы выносим пока сюда.

— Это грабёж называется!

— Чего вы кричите? Я же с вами нормально разговариваю.

— Вы можете присутствовать, мы сделаем опись всего имущества, которое там будет, вместе с вами».

ВИКТОР ЛОЗОВОЙ: «Соседи позвонили, сказали, что своевольно строители в присутствии не то Департамента капитального строительства, ни то ДИЗО ведут срез моей задней половины гаража. Приехал – увидел, как проникли в гараж и начали выносить вещи на стройплощадку».

Реакция собственников была незамедлительной. Они спешно обступили чиновника с требованием пояснить, что происходит. Их действительно предупреждали, что скоро гаражи будут демонтировать. Но крайний срок был обозначен до 20 декабря 2021 года. В разговоре выясняется – такую отсрочку дали только для капитальных строений. А гаражи без фундаментов начинают вывозить уже сейчас.

АРТЁМ УШЕВ, заместитель начальника Управления административно-технического контроля Департамента городского хозяйства Севастополя: «Требования о демонтаже объектов здесь размещались 14 января. У нас есть фиксация. На 17 объектах, где мы сейчас начинаем демонтаж – требования вывешены были еще в январе этого года. Сейчас их, конечно, нет. Здесь вы можете сейчас увидеть требования о демонтаже капитальных объектов. Три месяца у них срок на демонтаж этих объектов».

Свои действия представитель Департамента городского хозяйства мотивировал, в том числе тем, что гаражи находятся на территории объекта из Федеральной целевой программы. А люди говорят, что давно собирались узаконить свои строения, но сделать этого до сих пор не смогли. По их словам – из-за непреодолимых факторов.

ВЛАДИМИР ГЕДЗУЛ, председатель ПК ГСК «Ливадия»: «Было обращение в городскую администрацию ещё в украинские времена, чтобы расположить здесь гаражи. Данное обращение было одобрено. Но предыдущие председатели, которые были до меня – ни одного ни другого нет в живых – просто не довели этот вопрос до логического конца, не оформили это всё в соответствие с законодательством. Поэтому сейчас мы ждали как раз вступления в силу закона о гаражной амнистии, чтобы воспользоваться им и уже всё это привести в соответствие».

Граждане надеялись, что нынешнее Правительство сможет пойти им на встречу и дать отсрочку на оформление документов. Теперь опасаются – времени может не хватить даже на эвакуацию своих вещей из кооператива.

Нет документов – нет гаража, снесут. Однако не было документов, но появился котлован с фундаментом под оперный театр на мысе Хрустальном, и никто эту стройку не останавливал. Да, вот так бывает. Государственная экспертиза только на этой неделе сообщила о том, что проект театра оперы и балета в Севастополе получил положительное заключение. При этом уже вырыт гигантский котлован, в котором ведутся бетонные работы. Пресс-служба Главгосэкспертизы сообщает, что площадь застройки составит 15 140 м, а общая – 61 361 м. Здание будет «летящей» формы с консольной террасой. В нём будет два зала – Большой на 1100 мест, и Малый – на 200. Ещё один зал станет репетиционным. На подземных этажах устроят автостоянку, склады, технические помещения. Проектом предусмотрен и ресторан на 350 посетителей.

Хорошие новости из Законодательного собрания. Законопроект «Об охране зелёных насаждений» принят в первом чтении. На рассмотрение парламентариев документ представил губернатор Михаил Развожаев. Как заверяет глава города, принимаемый закон полностью регулирует вопросы сохранения зелёных насаждений в Севастополе.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «Он призван ограничить вырубку, особенно бесконтрольную и немотивированную. Третье – обеспечить инвентаризацию зелёных насаждений, чтобы мы наконец-то уже понимали объём зелёного фонда, зелёного щита Севастополя. Законопроект также совершенствует механизм выдачи порубочного билета, проведения компенсационного озеленения. В нём детально прописано, кто и как занимается непосредственно высадкой, дальнейшим уходом за молодыми деревьями либо оплачивает компенсационную стоимость зелёных насаждений и их дальнейший уход».

Предполагается общественное обсуждение вопросов, связанных с озеленением городских улиц. Михаил Развожаев напомнил, что в Севастополе действует портал «Зелёный фонд», где на карте показаны места вырубки деревьев, а также их компенсационная стоимость.

Некоторые депутаты указали на бюрократическую составляющую закона.

РОМАН КИЯШКО, депутат Законодательного собрания Севастополя: «Из изучения этого закона, который, на мой взгляд, носит откровенно рамочный характер, я насчитал около 10 ссылок на Правительство: «инвентаризация зелёных насаждений осуществляется в порядке, установленном Правительством, по результатам инвентаризации формируется реестр зелёных насаждений, порядок ведения которого определяется Правительством».Не утонет ли в этих бюрократических ссылках на Правительство суть этого закона и, соответственно, не потеряет ли город своё богатство зелёное?»

Однако Михаил Развожаев парировал: Правительство будет действовать в рамках принятого закона, опираясь на нормативные акты, разработанные профильными департаментами.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «То, что закон рамочный, по отношению к этому закону, я бы так не сказал, потому что все порядки, которыми должна будет руководствоваться исполнительная власть для реализации этого закона, будут приняты и разработаны соответствующими департаментами. Всегда порядок – это плотная увязка в том числе с федеральным законодательством. Оно часто корректируется, но суть от этого не поменяется. Мы должны просто принять те правила, которые установлены законом, и их исполнять. Сейчас практически все подзаконные акты уже разработаны».

Председатель комитета Законодательного собрания Севастополя по градостроительству и земельным вопросам Вячеслав Горелов поддержал принятие закона «Об охране зелёных насаждений». Однако депутат выразил пожелания для более эффективной разработки документа.

ВЯЧЕСЛАВ ГОРЕЛОВ, депутат Законодательного собрания Севастополя: «Привлечь к разработке нормативно-правовых актов представителей общественного совета при Севприроднадзоре и научное сообщество, потому что они имеют определённое представление о том, каким должно быть правоприменение в этой сфере. Я думаю, что эти рекомендации будут небесполезны. Второе – после того, как было закончено благоустройство улицы Большая Морская, я направил письмо в Севприроднадзор, чтобы предусмотреть в бюджете Севастополя средств на приобретение инструментального оборудования для оценки состояния деревьев».

И ещё хорошие новости из «зелёной повестки» этой недели. По факту вырубки деревьев в Казачьей бухте возбуждено уголовное дело. Об этом в интервью телеканалу НТС сообщил Вячеслав Горелов. Депутат направил в Севастопольскую прокуратуру обращение с просьбой провести проверку ситуации. В ответе от надзорного ведомства сказано, что следственный отдел ОМВД России по Гагаринскому району Севастополя 28 сентября 2021 года возбудил и расследует уголовное дело по части третьей статьи 260 Уголовного кодекса – то есть речь идёт о незаконной вырубке зелёных насаждений, совершённой в крупном размере. Напомним, в начале сентября многие севастопольцы были потрясены известием о том, что застройщик, наспех получив порубочный билет от Севприроднадзора, самым варварским способом вырубил сотни деревья в Казачьей бухте ради строительства очередной бетонной коробки.

ВЯЧЕСЛАВ ГОРЕЛОВ, депутат Законодательного собрания Севастополя: «Установлен факт незаконной вырубки зелёных насаждений в крупном размере. И соответствующее уголовное дело возбуждено по одной из статей Уголовного кодекса РФ. Я очень благодарен сотрудникам Прокуратуры за ту работу, которую они выполнили. За объективное и тщательное расследование всех обстоятельств, которые связанны с этим резонансным вопросом – вопросом вырубки зелёных насаждений на западном берегу Казачьей бухты».

Кроме того, сотрудниками Прокуратуры на основании архивных данных зафиксировано следующее: в 1991 году Севастопольским горсоветом было принято решение об установлении 50-метровой охранной зоны вблизи надгробия на братской могиле 9-ти советским воинам.

ВЯЧЕСЛАВ ГОРЕЛОВ, депутат Законодательного собрания Севастополя: «И выяснилось, что один из домов, который предполагается возвести в ЖСК «Скифия» расположен в непосредственной близости от этой могилы. И соответствующие документы, как я понимаю, направлены в Гагаринский районный суд для того, чтобы было принято решение о запрете строительства этого дома на территории, прилегающей к братской могиле».

И ещё немного позитива экологической тематики. За уничтожение Языковой балки все-таки придётся заплатить штраф в 850 тысяч рублей. Такую сумму для ООО «Листригоны», которое возглавляет директор Сергей Скурский, назначил Севприроднадзор ещё в сентябре 2019 года. Всё это время предприятие пыталось опротестовать решение. Теперь точку в вопросе поставили решения Арбитражного суда Севастополя и Верховного суда России. Напомним, работы в балке велись под видом берегоукрепления. Без лицензий и согласований там добывали для последующей продажи галечно-песчаную смесь. На участке, в том числе, работала тяжелая строительная техника, десятки гружёных фур ежедневно увозили «добычу».

В 2019-м году Севприроднадзор оценил ущерб экологии в 44 млн рублей. Власти пытались неоднократно вмешаться и остановить добычу песчано-галечной смеси, но конкретных успехов достичь не получалось – предписания о запретах игнорировались.

Был ещё один штраф – суд обязал ООО «Листригоны» выплатить 200 тысяч рублей по иску Севреестра о нецелевом использовании сельскохозяйственной земли. Во время судебных тяжб сумма уменьшилась в два раза, но предприятие всё равно с этим не согласилось, и потребовало полной отмены. Окончательное решение по этому делу еще не вынесено, но оснований к отмене штрафа, исходя из имеющихся судебных решений, нет.

Экологическую повестку недели завершим рассказом о выходе на маршрут первого в городе электробуса. Его длина 10 метров, один заряд электрического двигателя позволяет проехать расстояние от 300-т километров и выше. Севастополь стал первым городом в России, кто получил такой экологичный и современный транспорт. Пока в количестве одной единицы.

РОМАН КРИВОПАЛЕНКО, представитель завода ТОО «QazTehna» (Республика Казахстан): «У нас самый крупный парк электрических автобусов в Республике Казахстан. Это город Нур-Султан (столица). У нас используются 12-тиметровые электрические машины. Их уже работает 100 единиц. Сейчас у них подготовка к зимнему периоду. Автобус оснащён системой рекуперации электроэнергии, то есть при спусках автобус подзаряжает свою батарею. Есть система кондиционирования, есть USB-порты для подзарядки гаджетов для пассажиров».

В салоне установлены лампы для кварцевания, что особенно актуально сейчас, во время ковида. Новый транспорт начнёт работу на маршруте №109.

ВАСИЛИЙ ЦЫБУЛЬКИН, директор ПАО «Севастопольское АТП 14369»: «Это самый протяжённый маршрут по всему городу, начиная с проспекта Победы и заканчивая Камышовой бухтой. По моему мнению – это на сегодняшний день идеальный транспорт, который может обслуживать население Севастополя. Я думаю, севастопольцы достойны такого транспорта. Во-первых, это экологичность, вы сами видите, что никаких выбросов нет».

В салоне нового электробуса проехал глава Департамента транспорта Павел Иено. Он оценил скорость и манёвренность транспорта.

ПАВЕЛ ИЕНО, директор Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Правительства Севастополя: «Слушайте, ощущения самые позитивные. Я хочу сказать, что за этим будущее. Мы вместе видели, что автобус достаточно современный, экологичный и комфортный. Да, автобус недешёвый. Его стоимость порядка 30 миллионов. Но вы знаете, технологии не стоят на месте, я думаю, что дальше если будет спрос, то стоимость на автобусы эти будет уменьшаться».

Позитив недели от Севздрава. В городе прибавилось хорошего медицинского оборудования. Во-первых, в поликлинике №3 начал работу эндоскопический кабинет. За неделю профильные специалисты успели принять и обследовать около 50 пациентов, нуждающихся в диагностике желудочно-кишечного тракта.

ДЕНИС ДАВЫДОВ, заведующий отделением эндоскопии филиала №1 Городской больницы №1 им. Н. И. Пирогова: «Как для поликлиники событие в нашем городе абсолютно беспрецедентное, потому что в поликлинике открывается эндоскопический кабинет. Нигде больше в поликлиниках эндоскопических кабинетов нет. В этом плане событие беспрецедентное. Тем более аппаратура, которая сюда поставлена, достаточно высокого уровня. Я не скажу, что это прямо топ, но для поликлиники больше, чем достаточно».

Такая аппаратура, как правило, работает на базе стационаров, однако туда пациенты попадают уже в сложных случаях. Диагностика в поликлинике с помощью высокоточного оборудования поможет выявлять, в том числе, онкологические заболевания на раннем этапе.

Новая аппаратура для лечения мочекаменной болезни появилась и в урологическом отделении девятой больницы. Система «ЛитоВью», как считают хирурги, — революционная.

ИГОРЬ АРБУЗОВ, заведующий урологическим отделением Городской больницы №9: «Эта система LithoVue, она предназначена к использованию с целью визуализации органов, полостей и каналов мочевыделительного тракта, то есть это уретра, это мочевой пузырь, это мочеточники, это чашечки, это почечные сосочки, с применением трансуретрального доступа – это доступ без всяких надрезов и всяких проколов».

Система «ЛитоВью» состоит из видео станции и гибкого уретеронефроскопа. Она используется при удалении многочисленных камней в почках размером до двух сантиметров. Также этот аппарат используют в тех случаях, когда операция через прокол невозможна. Наблюдать за процессом хирург может через маленький цифровой чип вместо камеры, размер которого – всего два с половиной миллиметра.

ИГОРЬ АРБУЗОВ, заведующий урологическим отделением Городской больницы №9: «Уникальность этого аппарата в том, что флексия так называемая – изгибание концевого отдела составляет 270 градусов. То есть это нам позволяет спокойно попасть в любой отдел чашечно-лоханочной системы почки».

Врачи называют это «хирургией одного дня», и это, действительно, большой прорыв для севастопольской медицины.

ИГОРЬ АРБУЗОВ, заведующий урологическим отделением Городской больницы №9: «Попадая сюда, после выполненной этой оперативной техники уже в вечерние часы мы отпускаем больных или активизируем на следующий день. Максимум госпитализация занимает двое-трое суток».

Патриотические новости недели из патриотической столицы России. В Севастополе, на Втором кордоне Мекензиевых гор началась Вахта памяти. Это – очень значимое в истории города место.

МАРИНА ГАВРИЛЕНКО, председатель Севастопольского объединения поисковых отрядов «Долг»: «Во время Великой Отечественной войны здесь шли первые ожесточённые бои. Здесь сражался 3-й полк морской пехоты, 7-ая бригада морской пехоты. Вообще здесь, в какую сторону не пойдёшь – везде история или Первой обороны или Второй, поэтому наше объединение «Долг» много лет здесь проводило Вахты памяти».

В торжественной церемонии открытия Вахты памяти приняли участие губернатор Севастополя Михаил Развожаев и сенатор Российской Федерации Сергей Колбин.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «В Севастополе работа по поиску бойцов ведётся постоянно и очень важно, что вахта памяти сменяет следующую Вахту памяти. Сегодня очень хороший и важный проект, который делается несколькими организациями это и Музеем техники, и нашим Объединением поисковых отрядов «Долг» и при поддержке Правительства Севастополя, здесь с нами вместе ещё и Российское военно-историческое общество».

В этом году участие в Вахте памяти принял директор Музея техники Вадим Задорожный. Из Москвы он приехал вместе с коллегами, чтобы помочь возвращать бойцов Великой Отечественной из небытия.

ВАДИМ ЗАДОРОЖНЫЙ, директор Музея техники Вадима Задорожного (Москва): «Конечно же, совесть и долг заставляют всякий раз возвращаться к тому, чтобы сделать то, что мы должны были сделать очень давно – перезахоронить павших в годы Великой Отечественной войны молодых. Здесь в основном ребята, которым 19, 20, 22 года. Те вахты, которые проходят здесь – это правильное продолжение правильных понятий. Нужно оказать долг каждому воину, который погиб в годы Великой Отечественной войны».

Вахта памяти на Втором кордоне Мекензиевых гор продлится две недели.

А в Инкерманской школе-интернате в день 125-летия героя второй обороны Севастополя Ивана Ефимовича Петрова в его честь открыли мемориальную доску.

ВЛАДИМИР РЫНДИН, ветеран Военно-морского флота СССР: «В школе, где учатся дети, должно быть воспитание, построенное не только на учебниках, на текстах различных наук. Но и на тех признаках памяти, которая должна сохраняться».

Петров был командиром 25-й чапаевской стрелковой дивизии, затем командовал Приморской армией. После эвакуации из Одессы был одним из руководителей обороны Севастополя. Свой вклад в установку памятной доски внесло и руководство Чувашской Республики.

АНДРЕЙ ЯКОВЛЕВ, торгово-экономический представитель Кабинета министров Республики Чувашия в Крыму и Севастополе: «25-я Чапаевская дивизия очень связана с нашим регионом, с Чувашией. Имя Василия Ивановича Чапаева знают все. Это также наш легендарный земляк. Мы проводим большую работу по увековечиванию памяти 25-й Чапаевской дивизии».

На этой неделе севастопольским школьникам показали фильм «Тень каравеллы», снятый по повести Владислава Крапивина, писателя, необыкновенно любившего Севастополь. Картину привезла в город Лариса Крапивина, продолжательница дела великого Командора известной детской флотилии «Каравелла», выросшей уже в центр патриотического воспитания.

ЛАРИСА КРАПИВИНА, руководитель Центра гражданско-патриотического воспитания «Каравелла» (Екатеринбург): «Мы вместе с ребятами в Екатеринбурге сняли детский художественный фильм. Он называется «Тень Каравеллы», поставлен по одноимённой повести Владислава Петровича Крапивина. Для нас было делом чести приехать сюда, в город-герой Севастополь и показать это кино. Потому что в творчестве Владислава Крапивина очень много тем и книг связано с этим городом».

А в Верхнесадовом поспели осенние яблочки. Ещё совсем небольшие деревца не склонились перед проливными дождями. Они успешно пережили и холода, и непогоду и дали хороший урожай. Сам сад был высажен совсем недавно – в 2020-м году. Уже сейчас он может похвастаться разнообразием сортов.

ТАТЬЯНА МЕНЬШИКОВА, агроном АО «Артвин»: «Сорта, в основном, зимние. Сейчас идёт уборка «Голден Делишес», планируется «Фуджи» и «Гренни Смит». «Это один из наиболее востребованных сортов яблони. Он, как правило, любим населением. Он сладкий, красивый, крупный».

Этот сезон, даже со всеми благами современного сельского хозяйства, всё равно выдался непростым.

ТАТЬЯНА МЕНЬШИКОВА, агроном АО «Артвин»: «Год тяжёлый, год сложный. Год дождливый. Это способствовало развитию болезней, что тоже не очень хорошо для яблони. Плюс низкие температуры. Вот все сроки затянулись от 7 до 10 дней. То есть всё в этом году позже, чем обычно».

Если дожди опять не внесут свои коррективы в работу аграриев, последнее спелое яблоко попадёт в корзину 15 октября. С каждого гектара сейчас урожай составляет 10-15 центнеров.

ДАНИИЛ СТЕПАНЕНКО, заместитель директора Департамента сельского хозяйства и потребительского рынка: «При этом, сбор в прошлом году составил 25 тонн. В текущем уже собрали 14.5 тонн. А плановый сбор вообще 70 тонн. А в следующем году, понятно, в геометрической прогрессии будет увеличиваться объём сбора яблок».

Вот на такой позитивной ноте и закончим обзор событий последней сентябрьской недели Севастополя.