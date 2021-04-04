Основные события недели в Севастополе: 29 марта — 4 апреля

Пожалуй, самая обсуждаемая тема недели в Севастополе – строительство новой железнодорожной ветки в объезд Инкерманского монастыря. История, напомним, началась в середине марта, когда неожиданно выяснилось, что рельсы планируют проложить через объект Федеральной целевой программы – новый стадион в Инкермане. Уточним, его готовность составляет сейчас 30%, в объект уже вложено более 30 миллионов рублей. На этой неделе губернатор Севастополя заявил, что стадион в Инкермане будет достроен в этом году, а новая железнодорожная ветка через его территорию проходить не будет.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «Там было несколько версий отрисовано, одна из них, которая проходила по нашему объекту ФЦПшному – по Инкерману. Естественно с регионом это не было согласовано, это были предварительные проектные разработки, который делал проектный институт, нанятый РосЖелДором – Федеральным агентством железнодорожного транспорта, который в рамках ФЦП отвечает за этот проект. Сегодня у меня были их представители, проектировщики и все, кто отвечает за проект — они привезли свои наработки. Также у нас были представители Российской академии наук Института археологии, естественно наши все специалисты, кто этим занимается. Мы ещё раз на это всё посмотрели. Сейчас как раз идёт обсуждение. Точно принято решение, что стадиону ничего не угрожает. Здесь точно будет сменена трассировка. Я ещё на той неделе дал команду – строительство стадиона в Инкермане продолжается. Мы сделали небольшую паузу, чтобы самим разобраться, что происходит. Но стадион в Инкермане уже продолжаем строить и объект будет сдан в этом году, досрочно, как и планировали».

Губернатор также пообещал, когда проект будет принят, он обязательно расскажет о нём севастопольцам.

Однако жителей Инкермана волнует не только сохранность стадиона. Около 50 человек, пришедших на встречу со съёмочной группой нашего телеканала, высказала опасения за свои дома. Представители «Крымской железной дороги» уже предупреждали горожан о грядущем сносе.

МИХАИЛ ДЖАФАРОВ, житель дома №73 по улице Карьерной: «Они колышки поставили и нам сказали, что вот эти дома и стадион будем сносить. Это было три-четыре раза. Много людей сюда приезжало, наверное, даже человек 50 было. И нам сказали, что будет вот так железная дорога идти – прямо через мой дом и этот стадион. Три-четыре раза они приезжали. И каждый раз я спрашивал, и они говорили, что будет вот так. Я говорю, вот ведь дом и стадион. Ну а что, говорят. У нас есть проект уже готовый, мы будем сносить этот стадион и дом».

Напомним, Президент Владимир Путин поручил подготовить предложения по строительству электрифицированной железной дороги в обход Свято-Климентовского монастыря 6 февраля прошлого года, после проведения в Ялте совещания по вопросам социально-экономического развития Севастополя. Основная цель переноса существующей ветки – сохранить Свято-Климентовский мужской монастырь, который является объектом культурного наследия. Однако, жители Инкермана беспокоятся, что строительные работы нанесут непоправимый ущерб другому уникальному памятнику – объекту культурного наследия федерального значения «Загайтанское укрепленное поселение».

«Всё, нельзя. Нельзя там ничего делать, никакие работы там проводить, надо сохранять! Что же вы по живому идёте! Для чего этот проект нужен? Для того, чтобы сохранить Инкерманский монастырь? Который 150 лет на железной дороге? Сейчас поезда вообще не ходят, перестали ходить как раньше! Раньше ничего не разрушалось, а теперь с тех пор как они там поселились – стало разрушаться? Провести ветку к домам жилым, они значит разрушаться не будут, а скальная порода будет. Это глупость! Не надо дурить людей, понимаете!».

ОЛЬГА РЯБКОВА, жительница дома №24 по улице Карьерной: «Я выражаю мнение большинства инкерманцев. Я думаю, что и большинства жителей города Севастополя – настоящих севастопольцев, которые были бы возмущены. Вернее, мы уже возмущены вот этим безумным проектом, как он нам кажется. Который несёт в себе разрушительную силу. Если проведут эту ветку – это пройдёт какой-то незаживающей раной на земле Инкермана».

Одновременно с группой нашего телеканала на встречу с местными жителями приехал директор Департамента внутренней политики Правительства Севастополя Сергей Бездольный. Он рассказал об инициаторах переноса ветки.

«- Вот объясните, всех интересует вопрос – для чего нужен этот перенос железной дороги? Кто подал эту идею и начинает её активно внедрять?

— Изначально в поручениях, которые существуют по прокладке железной дороги в обход, звучало обоснование такого решения как сохранение исторического памятника и инициатива Благочиния».

Мы получили комментарий по поводу строительства новой железнодорожной ветки в обход Свято-Климентовского мужского монастыря от Благочинного по делам монастырей Симферопольской и Крымской епархии, епископа Бахчисарайского владыки Каллиника. По его словам, переноса Ж/Д ветки в епархии добиваются с 1992 года. Мы спросили владыку Каллиника о том, что он думает по поводу возможного сноса жилых домов жителей Инкермана из-за строительства новой железной дороги.

ВЛАДЫКА КАЛЛИНИК, благочинный по делам монастырей Симферопольской и Крымской епархии, наместник обители: «Я заявлял это на собрании, когда у нас было совещание, что прежде всего не должны пострадать жители. Мы не должны улучшить жизнь монастыря за счёт кого-либо. Мы спасаем монастырь от разрушения, но при это должны учитываться проектом все объекты культурного наследия, которые есть рядом находящиеся – все пещеры, горы, которых у нас там достаточно, чтобы они тоже не пострадали. В том числе конечно же, самое главное – чтобы там не пострадали люди».

Владыка Каллиник понимает беспокойство местных жителей и считает, что в случае, если чьи-либо дома попадут под снос из-за строительства новой железнодорожной ветки, местные власти должны компенсировать убытки граждан в большем размере.

ВЛАДЫКА КАЛЛИНИК, благочинный по делам монастырей Симферопольской и Крымской епархии, наместник обители: «Если проект будет таким образом, что необходимо перемещение домов. Это опять-таки же только с согласия самих жителей, я думаю и надеюсь, что это так будет, и с улучшением их жилищных условий».

Подробно изучив ситуацию, председатель постоянного комитета по градостроительству и земельным вопросам Вячеслав Горелов принял решение затребовать результаты научных исследований и обоснование проекта, который стоит 4 миллиарда рублей из наших с вами налогов.

ВЯЧЕСЛАВ ГОРЕЛОВ, председатель постоянного комитета Законодательного собрания Севастополя по градостроительству и земельным вопросам: «Здесь сказано следующее: Инкерманский Свято-Климентовский монастырь – уникальный объект культурного наследия. Скала, в которой расположен монастырь, постепенно разрушается. Этому способствует, в том числе, и железная дорога, проложенная на расстоянии 50-100 метров от неё. Тяжёлые поезда создают вибрации, которые разрушают камень. На самом деле, это же не шутка. 4 миллиарда рублей выделяются под проект, под основание которого на сегодняшний день я вижу только одну фразу – «Тяжёлые поезда создают вибрации, которые разрушают камень». Дайте, пожалуйста, научно-технический отчёт».

Сейчас известно, что жители Инкермана уже направили коллективное обращение на сайт Президента Российской Федерации «Против сноса стадиона, футбольного поля, домов жителей, разрушения объекта культурного наследия федерального значения «Загайтанское укрепленное поселение», содержащее 423 подписи. Кроме того, на базе Интернет-платформы change.org создана петиция Владимиру Путину.

Но совсем падать духом жителям Инкермана не стоит. Всё-таки есть и что-то светлое в их городе. К примеру, им строят физкультурно-оздоровительный комплекс с двухэтажным бассейном.

МАРГАРИТА БОРИСЕНКО, корреспондент: «Строители уже заканчивают подготовку котлована под универсальный бассейн на первом этаже. Он будет предназначен для детей с ограниченными возможностями здоровья, а также не умеющих плавать. Бассейн будет неглубоким (не больше 1 метра, 20 сантиметров) и оборудован пандусами».

Это одна из двух чаш бассейна. На первом этаже также будет тренерская комната, помещение дежурной медсестры, лаборатория анализа воды. На втором – бассейн размером 25 на 8,5 метров для спортивного плавания, оздоровительных занятий и проведения соревнований. Там тоже будет комната для тренеров, медсестры, врача и лаборатория для проверки воды. На третьем этаже запланирован спортзал. Физкультурно-оздоровительный комплекс строят близко к морю, на участке проходят подземные воды. Геологические особенности территории в проекте учли.

ИЛЛАРИОН ГАПИЦОНОВ, директор Департамента капитального строительства Правительства Севастополя: «Здесь есть особые технологические решения по размещению фундамента комплекса здания. В данный момент мы наблюдаем откачку воды. И в дальнейшем уже будет обустройство приямков для откачки грунтовых, подпочвенных вод».

ИВАН БУТОВЧЕНКО, производитель работ ООО «Каркас-Строй»: «К подземным водам мы готовы были. Это указано в рабочей проектной документации. Работаем с откачкой воды. На момент возведения нижней плиты проблем никаких не будет. Воды к котловане не будет, будет сухая земля. Сейчас мы производим вынос из пятна застройки сетей канализационных и напорной трубы».

Позаботились и о жителях сёл. В Орловке к декабрю следующего года обещают построить новые очистные сооружения. КОС спроектированы с функциями полной биологической очистки и доочистки, обеззараживания и сброса после очистки в технологический пруд, с обработкой и обезвреживанием. Также на территории предусмотрен цех механического обезвоживания. Это позволит отказаться от открытых площадок, соответственно в округе не будет запахов, весь осадок будет обезвожен до 80%, упакован в мешки и утилизирован.

АЛЕКСЕЙ ЯКОВЕНКО, технический директор компании «ЭКОС»: «Степень очистки здесь будет до норм сброса в водоёмы и рыбохозяйственные предприятия с назначением первоё категории. Эта самая высокая степень очистки для сточных вод»

С учётом перспективного развития территорий Северной стороны, департамент капстроительства принял решение об увеличении мощности канализационных очистных сооружений Орловки в 10 раз.

ИЛЛАРИОН ГАПИЦОНОВ, директор Департамента капитального строительства Правительства Севастополя

«Было принято решение увеличения мощностей канализационных очистных сооружений с 300 до 3000 переработки метров кубических в сутки. В данный момент мы наблюдаем разработку грунта под устройство подпорной стены, защитной территории канализационных очистных сооружений. Идет разработка фундамента оборудования для биологической очистки первого этапа».

Наконец услышаны жалобы жителей Фронтового на непомерно высокую стоимость газификации частных домов. На этой неделе директор Горхоза Горлов сообщил, что цены на газификацию удалось снизить.

ЕВГЕНИЙ ГОРЛОВ, директор Департамента городского хозяйства Правительства Севастополя: «В части проектирования у нас есть договор с юридическим лицом, договорные отношения, которые составляют 21 тысячу 111 рублей, в которые входят мероприятия на 6 тысяч – это установка автоматической пожарной сигнализации внутри. Это физическое выполнение. Это те приборы, которые не позволят в случае утечки газа подавать газ в помещения для безопасности самих людей».

Кроме того, из этой суммы, по словам Евгения Горлова, 3,5 тысячи рублей – НДС, 15 тысяч – разводка газовой системы внутри двора и к газовому котлу.

ЕВГЕНИЙ ГОРЛОВ, директор Департамента городского хозяйства Правительства Севастополя: «При этом подключение к самому оборудованию – это тоже всё учитывается в проекте. И мы взяли типовую разработку. Средние показатели по подключению СМР составляют 54 тысячи рублей. Это с выполнением физическим внутри дома и внутри двора. Это средний расчёт с приобретением труб, с работой, в том числе врезка, опрессовка. Это всё включено в общую смету».

Таким образом, общая сумма, которую должны заплатить сельские жители для получения газа, по подсчётам городского Правительства, составляет около 80 тысяч рублей. Жители Фронтового просили об установлении льгот при подключении к газу. 29 марта Михаил Развожаев рассказал о мерах социальной поддержки.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «Надо будет просто смотреть. Если действительно есть люди, чья нуждаемость подтверждена, и у них единственный источник дохода, допустим, пенсия. Понятно, что от 30 до 60 тысяч обустройство внутри своего дома, участка – это сложно, мы вместе с депутатами Законодательного собрания можем выработать программу рассрочки, найти какие-то ресурсы. Это не огульно, потому что большое количество людей может справиться, и у всех разные желания, как это сделать и какой мощности».

Радостная новость недели. В апреле начнется устройство фундамента Севастопольской Больницы скорой медицинской помощи. Об этом во время осмотра строящихся объектов медицинского кластера рассказал губернатор Михаил Развожаев. На месте строительства ещё одного объекта ФЦП— онкологического диспансера — завершаются археологические раскопки. В ближайшее время начнутся работы по устройству котлована. Управляющий директор по контролю за строительством госкорпорации «Ростех» Елена Сиэрра подчеркнула, что работы выполняются строго с соблюдением графика.

ЕЛЕНА СИЭРРА, директор по контролю за строительством госкорпорации «Ростех»: «Объект достаточно сложный, интересный. Изменения в проект внесены, входим в Главгосэкспертизу с подтверждением новых проектных решений».

Параллельно со строительными работами ведется формирование перечня оборудования, которым будет наполнен медицинский кластер.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «Ориентируемся на возможности концерна «Ростех», на группу «Швабе», которая производит большую линейку отечественного, но соответственно, качественного необходимого оборудования. Это тоже сейчас важная задача. Соответственно, вместе с «Ростехом» наш Департамент, наши специалисты сейчас уточняют позиции по оборудованию, чтобы своевременно их заказать».

И – не радостная новость недели. Недавно отремонтированная улица Толстого уже «посыпалась». Дыры в асфальте, неровности – на всё это жалуются местные жители. Напомним, история этого ремонта была достаточно шумной. Люди возмущались, что им не показали проект, устроили парковку под окнами и снесли деревья.

ЛЮБОВЬ КЛИМЕНКО, жительница дома №25 по улице Льва Толстого: «Сказали, что зелёные насаждения уберут и посадят новые. Старые убрали – новые не посадили. Переместили остановку, которая «ни уму, ни сердцу. Самое низкое место улицы Толстого, сюда стекает вся вода. Значит дорогу сделали – ливнёвки начнём проектировать в 2022 году. А до этого будем всех людей обливать в дождливую погоду, потому что остановка стоит на самом низком месте».

Однако, озеленение на новой дороге всё-таки присутствует. На участке от пересечения с улицами Ивана Голубца и Ковпака были высажены кипарисы, которые к большому сожалению местных жителей не прижились. Отдельная история – закрытие пешеходного перехода в районе перекрестка с Киевской улицей. Люди по привычке продолжают переходить проезжую часть в старом месте.

АЛЕКСАНДР БРЕЗА, житель дома №15 по улице Льва Толстого: «Создаётся аварийная ситуация, люди рискуют. Как стало известно, поступили многочисленные обращения, но пока реакции никакой. Пешеходные переход никто не восстанавливает и судя по всему восстанавливать не собирается. Потому что как следует из ответа директора Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры – этот пешеходные переход не предусмотрен проектным решением».

Невесело и жителям улицы Генерала Лебедя. О чём они и сообщили в редакцию «НТС». Прямо на остановке общественного транспорта, уже загромождённой ларьками, выросли новые торговые павильоны. С лёгкой «инженерной» задумки проектировщика в качестве фундамента здесь используются бетонные блоки и бордюрный камень, точь-в-точь такой, который укладывают при ремонте дорог. Мнение горожан о новых торговых павильонах, в большинстве своём – негативное.

«Полный бардак – я так считаю. Тут одна, тут вот вторая, тут третьи. Там вон четвертые. Никакого плана, никакой объединённой программы – ничего нет. Где разрешат – там и ляпают». «Зачем? Тут и так хватает всяких магазинов. А тут ещё за этим, за фисташкой, стоит рыба живая. Ну такая погода, ну отравится человек на раз-два». «Я считаю, что может быть даже и нет. Потому что их очень много. Я считаю, очень много. Можно было туда дальше где-то как-то. А то один за одним. Как грибов позарастало».

Город контрастов. Где-то лепят на остановках громоздкие ларьки, а где-то хотят обустраивать новые скверы. На этой неделе власти запустили очередной процесс по выбору пяти общественных пространств, которые должны преобразиться. В списке их 20, но победят только пять при реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Голосование пройдёт с 26 апреля по 30 мая в онлайн режиме. Горожан призывают активно участвовать в процессе. Важно, чтобы местные жители активно участвовали в судьбе городских пространств.

КОНСТАНТИН ПИРОГОВ, руководитель центра компетенций НИПИ градостроительства, архитектуры, изысканий и среды Севастополя: «Показали, проголосовали за проект. На следующий год приезжает техника, и появился парк. А оказывается, кто-то не успел сказать, что здесь очень важен был именно этот пенёк или какое-то знаковое место, потому что Севастополь богат на такие знаковые вещи, богатая история. Поэтому создадутся сейчас такие рабочие группы, в которые войдут жители, активисты, а самое главное – профессионалы и архитекторы».

Пока представители проектировщика ездят по районам и спрашивают у граждан, что бы они хотели видеть рядом со своими домами. В основном народ требует тенистых аллеек и удобных скамеек. На улице Хрусталёва раньше был небольшой, но ухоженный сквер. Сейчас среди зарослей — разрисованная граффити стена, а под ней ещё и стихийное кладбище домашних животных.

НАТАЛЬЯ КОСИЙ, жительница дома №148 по ул. Хрусталёва: «Вот нам, как пенсионерам, хочется вот выйти, в лесочке посидеть. Когда объявили самоизоляцию, мы выходили на 15 – 20 минут. Мне было так жаль, что этот парк был заброшен, пропал. И в то время было голосование. И нас голосовало очень мало, мы не победили, так было обидно, хотя мы всех привлекали».

Ещё участники обсуждения единогласно просят не втыкать на эту небольшую территорию детские или спортивные площадки, в округе их хватает. И главное, чтоб по недавно укоренившейся традиции, благоустройство не начали со сноса деревьев.

НАТАЛЬЯ ИВАНОВА, жительница дома №97 по ул. Хрусталёва: «Беспокоит, что здесь много старых деревьев. При реконструкции и ремонте сквера, скорее всего, их будут вырубать. А здесь тень, это листва, кислород. Потому что у нас много дорог. Мы зажаты между проспектом Острякова, здесь большой трафик. Ниже еще Индустриальная, недалеко ещё завод по переработке строительных отходов. Очень ощущается пыль».

А вот жители улицы Дмитрия Ульянова были намного суровее с проектировщиками. На стендах народ перечеркнул все предложенные сценарии реновации парка имени Ульянова. Горожане не хотят видеть в обновлённом пространстве поднадоевшие навесы, типовые детские площадки и настил из плитки, резины или пластика.

ЛИДИЯ КОСОВА, жительница дома №18 по улице Дмитрия Ульянова: «Ну вот сейчас то, что предлагают и нарисовали нам – это будет всё взрыто, зарыто в бетон, в песок. Ну ненужно нам это, понимаете! Не нужно!. Мы хотим просто дышать зеленью. Чтобы закрыли дорогу высокими кустарниками, чтобы пыль не шла. Благоустройте для стариков! Здесь же в основном-то район какой? Одни пенсионеры. И нам выйти некуда! Внизу дома – машины стоят. Здесь машины стоят, там машины стоят. Нужно сделать только лёгкий такой шарм!».

ИГОРЬ СУХАРЕВ, житель дома №6 по улице Дмитрия Ульянова: «И начинать, конечно, с памятника. Начинать с памятника, которого мы не видим на этом проекте. Там фонтан есть. Кому нужен фонтан? Он тут явно ни к месту».

На этой улице вообще живут суровые люди. 8 лет объединение граждан «Ульяновские дворы» отстаивает маленький клочок земли – по сути придомовую территорию – от точечной застройки. В итоге иностранный инвестор, компания-застройщик «Сезам ЛТД» подал на активистов в суд и хочет взыскать с них два миллиона рублей.

ГРИГОРИЙ ДОНЕЦ, председатель научно-методического совета при Севнаследии Управлении охраны объектов культурного наследия Правительства Севастополя: «Группа людей, которые не согласны с началом строительства на земельном участке, который у меня за спиной, получила повестку в суд. Мы уже знаем предмет разговора в суде, с нас пытаются взыскать 2 миллиона рублей за ущерб, который нанесён как бы нами в виде препятствия строительству. Ну это право человека, который пытается здесь уже построиться без малого 10 лет, на которой он не может строится, как таковой»

Суд назначен на 19 апреля. Активисты «Ульяновских дворов» говорят, что прятаться не собираются.

ЛЮБОВЬ СУТУБАЛОВА, председатель объединения граждан «Ульяновские дворы»: «Он сильно задолжал за аренду участка и с него будут требовать эту аренду. И вот он решил скинуть эту аренду на пять человек. Я вообще пенсионерка, сумма неподъёмная. В принципе я, наверное, раньше умру, чем выплачу. Поэтому мне не страшно».

А ведь ещё в прошлом году губернатор чётко высказал позицию по этой земле – многоквартирный дом здесь строить нельзя. Но, как рассказал нам арендатор участка, представители исполнительной власти по вопросу выделения другой территории с ним так и не связались. Редакция «НТС» направила запрос в Департамент по имущественным и земельным отношениям Правительства города, чтобы выяснить, ведут ли специалисты работу по предоставлению застройщику компенсационного участка и по прекращению договора аренды территории, которую 8 лет отстаивают активисты «Ульяновских дворов».

Невесёлые новости. Начальник УМВД по Севастополю Павел Гищенко доложил Законодательному собранию о том, что в городе растёт число совершаемых преступлений. Самый значительный скачок наблюдается в IT-сфере.

ПАВЕЛ ГИЩЕНКО, начальник УМВД России по Севастополю: «В частности, в Севастополе в несколько раз возросло количество преступлений с использованием компьютерных и информационных технологий. Сложившиеся в 2020 году обстоятельства социально-экономического характера, вызванные пандемией, создали дополнительные условия для усиления данного вида криминальной активности».

В то самое время, когда Павел Гищенко докладывал депутатам о росте криминальной активности, сложилась чрезвычайная ситуация на Большой Морской в офисе Севастопольского отделения партии «Единая Россия». Пресс-секретарь Севастопольского отделения партии «Единая Россия» подтвердил телеканалу «НТС», что утром на рабочую электронную почту Общественной приёмной председателя партии Дмитрия Медведева в Севастополе поступило сообщение о том, что здание №4 по улице Большая Морская заминировано. Оперативно были вызваны сотрудники полиции. Сотрудников исполкома и общественной приёмной партии эвакуировали. К 15 часам, как сообщил пресс-секретарь партии, проверка была окончена, сотрудникам разрешили вернуться на рабочие места.

И в тот же день об активизации мошенников заявили уже в Правительстве Севастополя. Вице-губернатор Александр Кулагин сообщил журналистам, что неизвестные злоумышленники предложили предприятиям Севастополя закупить ковидные койки. С утра 30 марта в приёмную Александра Кулагина стали поступать звонки от представителей городских крупных коммерческих структур.

АЛЕКСАНДР КУЛАГИН, заместитель губернатора Севастополя: «Говорят, что в их адрес поступают письменные обращения и телефонные звонки с просьбой оплатить стоимость создания ковидных коек в Севастополе. Для этого им якобы необходимо перечислить на счета некой коммерческой фирмы от 500-т тысяч до одного миллиона рублей. Эта информация, естественно, является фейковой. Это работают мошенники»

Александр Кулагин подчеркнул, что на сегодняшний день коечный фонд для лечения коронавирусной инфекции в Севастополе сформирован полностью. Оказалось, что фирма, которая направляет подложные документы и предлагает оплатить оборудование коек, зарегистрирована в Краснодаре.

АЛЕКСАНДР КУЛАГИН, заместитель губернатора Севастополя: «Мы проверили по системе единого реестра юридических лиц — предприятие существует с такими реквизитами, создано оно в конце февраля в Краснодаре. Звонки поступают номера телефона московского оператора. Подпись на документах, которые присылают на электронную почту предприятиям, конечно, не моя. Даже не воспроизведена моя подпись, а совсем другого человека. Подпись от имени меня. Это чистой воды мошенники».

Власти Севастополя обратились в полицию, чтобы отыскать и наказать злоумышленников.

Но зато севастопольские полицейские выявили и ликвидировали на этой неделе притоны для занятия проституцией. Сотрудники управления уголовного розыска УМВД России по Севастополю при силовой поддержке ОМОН «Беркут» Росгвардии пресекли деятельность группы лиц, организовавших в Крыму четыре притона. 30-летняя жительница Краснодарского края в массажных салонах в Севастополе, Симферополе и Керчи организовала предоставление услуг сексуального характера за денежное вознаграждение.

«Женщина вместе с двумя подконтрольными ей администраторами размещала в сети

Интернет объявления о трудоустройстве на высокооплачиваемую работу, а также проводила отбор кандидаток, контролировала выполнение правил и условий

занятия проституцией, распределяла полученный доход от незаконной

деятельности. Все притоны были оснащены системами видеонаблюдения и охранной

сигнализации, в помещениях оборудованы комнаты для обслуживания клиентов и

проживания девушек».

Задержаны организатор сети притонов, администраторы подпольных заведений и 21 девушка в возрасте от 19 до 30 лет.

В любой деятельности есть и взлёты, и падения. Ликвидировали притоны – отлично. Выбили дверь пенсионерке в поисках наркотиков – уже не очень. Учительница с 40-летним стажем стала жертвой ошибки правоохранителей. Об этом начальнику УМВД России по Севастополю Павлу Гищенко в ходе сессии Законодательного собрания города сообщила депутат Елена Глотова. В декабре 2020 года в ходе обыска на наличие наркотиков, сотрудники полиции решили обыскать квартиру преподавательницы, пока её не было дома.

ЕЛЕНА ГЛОТОВА, депутат Законодательного собрания Севастополя: «Никто её в известность об обыске не ставил. С постановлением не знакомил. Сотрудники полиции выбили двери, сломали замки. После безрезультатного поиска они удалились, оставив жильё открытым и не дождались хозяйку квартиры».

По данному факту пенсионерка обращалась в полицию, ответ о проведенной в её доме проверке она получила лишь спустя два месяца после инцидента.

ЕЛЕНА ГЛОТОВА, депутат Законодательного собрания Севастополя: «По сегодняшний момент, четвертый месяц пенсионерка закрывает свою дверь на скотч и веревочку. Потому что пенсия не позволяет ей незапланированно менять двери и замки».

Павел Гищенко, по его словам, об этом инциденте не знал, но пообещал разобраться в ситуации.

ПАВЕЛ ГИЩЕНКО, начальник УМВД России по Севастополю: «Сегодня же дам команду, мы проведем встречу. Однозначно, я сам разберусь, выйду на это место. Если мы выбивали незаконно – мы поставим назад, я вам гарантирую. По поводу оценки деятельности – сегодня же назначим служебную проверку. Истина где-то посередине, мы должны установить вопиющий факт. Звучит на состав уголовного деяния».

Если у пенсионерки найти наркотики не удалось, люди подскажут, где искать продавцов. Как рассказал нам телезритель, на стене дома-памятника в историческом центре Севастополя «рекламируют» тяжёлые наркотики. Севастополец направил в редакцию фотографии изрисованной стены Дома Волохова, в котором была расположена последняя квартира одного из прославленных героев севастопольской обороны – вице-адмирала Владимира Алексеевича Корнилова. Здание имеет статус объекта культурного наследия. В этот раз надпись – не просто граффити-роспись, как это было в случае с Таврической лестницей, а контактные данные по продаже запрещённых веществ. Мы «замылили» адреса, но прейскурант нелегальных предпринимателей проверили. В непосредственной близости от двух судов, Городского и Арбитражного, а также недалеко от городской прокуратуры рекламируют тяжёлые наркотические вещества.

А в это время Законодательное собрание Севастополя ограничило продажу энергетических напитков. Решение принято для сохранения здоровья молодого поколения.

ЕЛЕНА ГЛОТОВА, депутат Законодательного собрания Севастополя: «Особенно опасно регулярное воздействие высоких доз кофеина на детей и подростков, поскольку приводит к формированию зависимости и склонности к рискованному поведению. Высокие дозы кофеина вызывают неврологические и сердечно-сосудистые нарушения, депрессию, а иногда – могут привести к смерти».

Против данной инициативы выступил депутат Вячеслав Горелов. Он обратил внимание своих коллег на то, что данная инициатива не имеет под собой никакого научного обоснования. Повышенное число заболеваний желудочно-кишечного тракта лишь косвенно связывается авторами документа с продажей тонизирующих напитков. Более того, у регионов, где уже действуют подобные ограничения, не запрашивали данные об изменении динамики заболеваний.

ВЯЧЕСЛАВ ГОРЕЛОВ, депутат Законодательного собрания Севастополя: «Я допускал бы, если бы было сказано – в таких-то субъектах на момент принятия законов был такой-то уровень заболеваний. Затем, после принятия этих законов, кривая заболеваемости пошла вниз и теперь мы точно знаем, что это вызвано ограничением продажи этих напитков. С таким же успехом можно было бы запросить данные по детской травматологии и подготовить проект закона об ограничении продажи велосипедов, самокатов, роликовых коньков и чего-то ещё».

Уточним, что по этой же причине соответствующие законопроекты более 5 раз не находили поддержку в ходе рассмотрения в Государственной Думе. Однако решение принято. Теперь не допускается розничная продажа безалкогольных тонизирующих напитков несовершеннолетним, а также продажа подобной продукции через торговые автоматы. Помимо этого, реализовывать такие товары запрещается на территории организаций, осуществляющих деятельность в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, их социальной защиты и социального обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, культуры и искусства, в медицинских организациях, физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружениях и в местах проведения культурно-массовых мероприятий с участием несовершеннолетних.

На финише недели, наперекор холодной погоде, в городе было решено объявить о наступлении весны. Один из характерных признаков настоящей севастопольской весны – это многочисленные субботники. Губернатор города предложил начать традиционный «месячник чистоты» не откладывая.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «Сейчас был на детском комплексе 5-й больницы. Там территория парка, больницы. Если сказать, что там бардак, значит ничего не сказать. Я прошу месячник благоустройства начнём с территории 5-й больницы. Безобразие просто. Помойка рядом с детской больницей».

И 3 апреля около сотни простых горожан вместе с губернатором, чиновниками, депутатами и общественниками вышли на уборку мусора из заросшего скверика у Детского комплекса.

ЛАРИСА МЕЛЬНИК, руководитель исполкома Севастопольского штаба Общероссийского народного фронта: «Как-то так получилось, что территория без присмотра оказалась. Раньше Ленинский муниципалитет делал ежегодные такие субботники на территории Детского комплекса. Ещё тогда мы установили фигурки, к которым до сих пор подходят жители города. Сегодня, к сожалению, мы обнаружили, что грязновато и решили почистить город, потому что стыдно в городе-герое иметь вот такие территории».

ТАТЬЯНА ЩЕРБАКОВА, депутат Законодательного собрания Севастополя: «Никакому городскому хозяйству никаких сил и средств не хватит, чтобы сразу охватить эти все залежи и лежбища. А почему пришла? Во-первых, в поликлинику через этот парк я со своими детьми ходила, и это своё, родное, поэтому мне кажется здорово приводить порядок».

СОФИЯ, студент Севастопольского государственного университета: «Сегодня мы помогли очистить огромную свалку, выгребли около 10 мешков мусора, и рады будем поучаствовать в таких же важных для нашего региона акциях».

Губернатор обратил внимание на массу пустых бутылок от спиртного и груды шприцов, которые извлекли из зарослей. Это свидетельствует о неблагоприятной криминогенной обстановке в этом месте, с которой предстоит разобраться правоохранителями. Городские же службы займутся благоустройством зелёной зоны.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «Здесь всё приведём в порядок, уберём мусор, и сейчас будем делать проект благоустройства. Сейчас есть 2 версии, как это будет происходить: либо мы выделим часть территории и сделаем общегородским парком и передадим в «Парки и скверы», либо, если эта территория по нормативам должна быть в пределах медучреждений, это останется больничным городком».

Вот на такой весенней, позитивной ноте мы заканчиваем обзор событий минувшей севастопольской недели.