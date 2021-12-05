Основные события недели в Севастополе 29 ноября — 5 декабря

Из событий недели севастопольцам, наверное, больше всего запомнился натиск стихии, обрушившейся на город. Первый штурм ураган предпринял в ночь на 30 ноября. Но – не тут-то было! Готовясь отражать атаку, Правительство создало 16 дополнительных аварийных бригад для быстрого реагирования на все экстренные вызовы и ситуации. За ночь стихия снесла 72 дерева, повредила три автомобиля. Пострадали два человека.

НИКОЛАЙ ЖИГУЛИН, заместитель губернатора Севастополя: «Что касается теплоснабжения, была одна авария, наехал спецвоз на теплотрассу, раздавил в районе Президентской дороги. Но буквально за пять часов была данная ситуация устранена. 118 жилых домов Сахарной головки у нас находились без отопления на тот момент».

Прогноз погоды не сулил ничего хорошего, поэтому город начал готовится к очередному штурму и шторму.

НИКОЛАЙ ЖИГУЛИН, заместитель губернатора Севастополя: «Приводим в готовность боевую все наши силы и средства, чтоб эта ночь тоже прошла под нашим контролем полностью, будем реагировать на каждую нашу проблемную ситуацию».

Во время второй атаки непогоды аварийным службам пришлось нелегко. Возглавил борьбу со стихией лично директор Департамента городского хозяйства, контролировавший работы в сложных условиях.

30 ноября, в 20:57, в связи с резким ухудшением погодных условий часть Севастополя была обесточена – сработала автоматика на электрической подстанции. От электричества было отключено 125 тысяч абонентов в разных районах города: Нахимовском, Ленинском и Гагаринском. Работу остановили 70 котельных и Севастопольская ТЭЦ.

«Вот такая темень у нас. Свет отключили, котельную отключили. Тепла нет, сидим».

Авария была устранена меньше, чем за час. В 22:00 были включены все потребители: ПС-17, ПС-11, ПС-Омега, ПС-15 Т-2, ПС-19. На восстановление теплоснабжения потребовалось 4 часа – порывов теплотрасс зафиксировано не было. Работы проводились силами оперативного персонала, находящегося постоянно на источниках теплоснабжения, и аварийно диспетчерской службой ГУПС «Севтеплоэнерго».

ЕВГЕНИЙ ГОРЛОВ, директор Департамента городского хозяйства Правительства Севастополя: «Сейчас позвонил руководитель «Севэнерго». Сказал, что по резервным всё запитали, всех потребителей. Поэтому тоже давайте информацию, где нет ещё электроснабжения, будем отрабатывать уже в точечном режиме. Прошу поберечь себя и быть дома всё-таки».

Также из-за сильного ветра за ночь упали 8 деревьев и было повреждено 3 кровли. С 21 часа оказались обесточенными 16 объектов системы водоснабжения и водоотведения предприятия в Ленинском, Гагаринском и Нахимовском районах. За 20 минут, в результате оперативных действий сотрудников, насосные станции были переведены на резервное питание. В 21:45 электроснабжение от городских сетей на объектах предприятия начало восстанавливаться. К 22 часам 20 минутам все объекты были переведены на энергоснабжение от сетей и выведены на номинальные режимы работы. За первую зимнюю ночь силами дорожных служб было очищено 160 км дорог от мокрого снега, который шел до 03:00.

Днём, когда обстановка более-менее стабилизировалась, Евгений Горлов уточнил масштабы урона, нанесённого штормом городу. Во многих районах города оказались повалены деревья. На улице Руднева упали несколько рекламных конструкций. Работы велись также и на внутридомовых территориях. Весь день бригады коммунальщиков занимались устранением последствий шторма.

ЕВГЕНИЙ ГОРЛОВ, директор Департамента городского хозяйства Правительства Севастополя: «Что касается работы управляющих компаний – там также работали бригады. У нас у трёх домов оторвало листы кровли, слава богу без каких-либо последствий для жизни и здоровья населению. Две кровли требуют восстановительного ремонта, остальное идёт в текущем содержании за счёт эксплуатации управляющих компаний. Параллельно у нас сегодня около 500 человек работает на уборке города – это наряду с муниципальными округами, управляющими компаниями и ГБУ «Парки и скверы». Общее количество 500 человек сегодня занимается ликвидацией последствий стихии».

Однако не всё получилось так браво, как рапортовали. К примеру, в редакцию Независимого телевидения Севастополя обратились жители дома №31 по улице Горпищенко. Штормом у них снесло часть крыши, остатки покрытия свисали вдоль стены и угрожали жизни прохожим.

ЛЮБОВЬ ГЕРЕЦ, жительница дома №31 по улице Горпищенко: «Четверть крыши нашего дома снесена. Это очень страшно. Обвалилось всё. Я лично обращалась в управляющую компанию. Многие телефоны, которые были даны – не отвечали. Мне пришлось позвонить в МЧС и только благодаря тому, что я позвонила в МЧС началось какое-то движение, какая-то работа».

Управляющая компания Нахимовского района, вместо помощи людям разместила на подъездах дома объявление с просьбой не выходить из дома пока сильный ветер не прекратится. Демонтировали опасные оборванные куски кровли сотрудники МЧС. Но в крыше теперь зияют дыры. Кстати, кровля этого урагана выдержать и не могла – дом в 2015 году признан аварийным и нуждающимся в капитальном ремонте – рассказали жильцы.

ЛЮБОВЬ ГЕРЕЦ, жительница дома №31 по улице Горпищенко: «Проблема висит остро и очень давно. Когда в июне месяце нас всех сильно заливало дождями, мою квартиру тоже залило. Я обратилась в УК, они временно устранили проблему, но к сожалению, это ни к чему не привело и протекание идёт сейчас. И жители 5 этажа дежурят с тряпочками во время сильных дождей».

Понятно, что следующий ураган только прибавит дыр в прохудившейся ветхой крыше и, соответственно, прибавит проблем жителям дома.

Царившая в Севастополе непогода обострила и проблемы жителей проспекта Генерала Острякова. горожане никак не могут добиться от муниципалитета, чтобы под их окнами банально убрали остатки поваленных деревьев.

МАРИНА ФРОЛОВА, жительница дома №216 по проспекту Генерала Острякова: «И звоню Максиму Мишину. Вот вчера позвонила, попросила – пусть уберут. [Ответ] Придёт время – уберут. Он сказал мне, что это поэтапно делается. То есть везде видно упали эти деревья, попадали. Сейчас обрезка, потом уборка. Не знаю, я говорю: «Гагаринский район процветает. Ленинский район в такой грязи».

Вообще, в этих дворах смешались в кучу опавшие листья, грязь и спиленные ветки деревьев. Такая картина на радость только стаям голубей – птицам, благодаря закопанному мусору, всегда есть чем поживиться. Местные жители устали жаловаться в управляющую компанию на неудовлетворительное состояние дворов. Кстати, горожане уже давно подметили, что периоды уборки каким-то неведомым образом совпадают с различными выборами депутатов.

НИНА КУРАБЦЕВА, жительница дома №192 по проспекту Генерала Острякова: «Живу я здесь с самого начала как заселились, все мы сюда и въехали, дружно жили и всё у нас было хорошо. А теперь вот как говорила предыдущая товарищ – полная разруха, так и есть. Листья вокруг первый раз нам убрал Мишин, когда хотел в депутаты идти. Он приехал с волонтёрами и убрали листья. Перед этими выборами уже не приехал – уже выбрали, ему зачем? Депутатов мы ни разу здесь у себя не видели. Не приходят и не отчитываются, что они делают, а хотелось бы увидеть».

ВАЛЕНТИНА НИКОНОВА, жительница дома №210 по проспекту Генерала Острякова: «Дворника нету у нас. Какая-то женщина такая, выпивает которая. Она не оформлена. Она мне сама сказала: «Мне платят 500 рублей в день». Бывает есть, бывает нет. В основном нету её. Никого буквально нет. Вот так пригонят, они посидят покурят и уходят, и всё – это систематически такое».

Редакция телеканала НТС получила оперативный комментарий от Ильи Полтавского, директора общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания».

ИЛЬЯ ПОЛТАВСКИЙ, директор ООО «Управляющая компания»: «Штатных дворников там действительно нет. Мы ведём набор персонала. Сейчас там работает подрядная организация. В связи с тем, что был сильный ветер, конечно много листьев. Подрядчик сейчас будет убирать. И листья, и ветки. Соответственно, усилим контроль за подрядной организацией. И как только наберём персонал – поставим штатного дворника».

Привести в порядок территорию директор управляющей компании пообещал в течение следующей недели.

И продолжим тему «ударной работы» управляющих компаний и Горхоза в целом. Заброшенные полуразвалившиеся сараи во дворе дома №30 по улице Большой Морской стали прибежищем для бомжей и стихийной свалкой. Внутри изрисованных граффити стен горы мусора копятся уже довольно долго. О проблеме местные жители рассказывали ещё с прошлого года. Жаловались, писали письма в ответственные инстанции, обращались к телеканалу «НТС». Каких-то реальных действий добиться до сих пор не удалось. Свалка находится в паре десятков метров от подъездов ближайшего дома, примерно столько же – до благоустроенной властями Большой Морской.

Жители домов с проблемой ничего сделать не могут, да и просто опасаются делать замечания бомжующим личностям. Пока гражданам приходится мириться с ситуацией, надеясь на реакцию властей.

«— Это вообще кошмар, конечно. Как здесь находиться, когда здесь такой бардак и вообще неприятно со всей этой грязью жить рядом и смотреть на всё это? Хочется чистоты и порядка.

— Оно же потом и грызунов может привлечь.

— И грызуны, и кого здесь вообще только не будет! Ну и бомжи, естественно, им же там приятно находиться!»

Настораживает людей и устойчивость давно обветшавших конструкций.

«Если ветер посильнее – то всё! Может что-то завалиться и упасть. Если дети будут играть – конечно. А если дети туда заходить будут? Мало ли, кто там будет сидеть? Это ведь вообще неприятно!»

Отметим, что после выхода в эфир телеканала «НТС» сюжета о плачевном состоянии заброшенных сараев в центре города, на улице Большой Морской, Ленинский муниципалитет приступил к уборке территории. Об этом сообщил глава района Максим Мишин. Прибывшие на место специалисты полностью вычистили весь накопившийся мусор, а заодно убрали опавшую листву. Как стало известно телеканалу «НТС», эти объекты муниципалитет ещё в начале года подавал в списки Департаменту городского хозяйства как аварийные. Однако реакции со стороны профильного ведомства так и не последовало до сих пор.

Ну а вот со стихийными свалками Нахимовского района беда не кончается. Три недели назад наша съёмочная группа фиксировала пугающих масштабов завалы. Сейчас не изменилось практически ничего. Из десятка самых крупных полигонов убраны менее трети. По словам Валерия Стрюкова, председателя общественной организации «Офицерский корпус Севастополя», горожане настолько привыкли к свалкам отходов, что обычная работа коммунальщиков по уборке мусора уже воспринимается как праздник.

ВАЛЕРИЙ СТРЮКОВ, председатель общественной организации «Офицерский корпус Севастополя»: «Отметить можно одно положительное: с улицы Комсомольской напротив дома №93 свалку ликвидировали, мусор убрали. С улицы Лазаревской напротив дома №16 тоже убрали, напротив сквера. И я вот наблюдаю – их убрали 20-21 числа [ноября], и стали постоянно вывозить оттуда мусор. Более-менее частично можем так сказать, на «троечку с плюсом» убрали вот улицу Коли Пищенко, которая сзади стоит у нас мусорная площадка. Не знаю хватило сил или не хватило до конца убрать вот эти ветки, мусор, который стоит за нашей площадкой – вот это не прибрали. Всё остальное, извините, находится в плачевном состоянии. Свалок стало гораздо больше, и мусор продолжает распространяться».

На мусорной площадке по улице 3-й Бастионной к оставленным веткам добавились автомобильные покрышки. При чём здесь их такое количество, как будто по соседству открылся новый шиномонтаж. На стихийной свалке по улице Горпищенко, напротив дома №79 – всё стабильно. Там всё так же разбросаны ветки деревьев и прочий мусор, а на самой площадке красуется лаконичная надпись «Свиньи». Аналогичная ситуация и на улице Муромской. Здесь, в считанных метрах от детского сада №91 по-прежнему лежит мусор. Сильным ветром его разносит по округе, отходы залетают в том числе на территорию дошкольного учреждения. Примечательно, что в большинстве стихийных свалок контейнеры и «лодки» стоят пустые. Исключение – мусорная свалка на улице Адмирала Макарова. По словам Валерия Стрюкова, лодка здесь заполнена строительным мусором, обломками камня настолько, что мусоровоз не в силах оторвать её от земли. А пальма первенства в этот раз достаётся мусорному полигону на улице Горпищенко, напротив дома №126. Здесь, как говорится – найдётся всё: бытовой мусор, строительные отходы, автомобильные покрышки и даже выброшенная одежда. Основной вывод, который можно сделать в результате очередного рейда журналистов НТС по стихийным свалкам Нахимовского района – уборка произведена лишь частично. Валерий Стрюков, председатель общественной организации «Офицерский корпус Севастополя», считает, что существующая система вывоза мусора мягко говоря неэффективна.

ВАЛЕРИЙ СТРЮКОВ, председатель общественной организации «Офицерский корпус Севастополя»: «В результате халатности, безразличия – никто здесь ничего не убирает. И таких свалок, как говорится, по Нахимовскому району и по городу очень много. Раньше была система в городе, всегда наводился порядок. Сейчас этого нет. Знаете, что самое страшное: когда придут новые подрядчики, придут новые люди на новых должностях – им понадобится год, чтобы восстановить ту систему, которая была. Это всё нужно менять»

Департамент городского хозяйства выделил 2 миллиона рублей муниципалитету на ликвидацию несанкционированных мусорных полигонов. Однако сейчас в телефонном разговоре с журналистами НТС Михаил Лазарев поделился следующей информацией: администрация Нахимовского муниципалитета запустила тендер на оказание государственной услуги, но результат отбора поставщика устроил не всех участников торгов.

МИХАИЛ ЛАЗАРЕВ, глава Нахимовского муниципального округа Севастополя: «Мы разыграли по 44-ФЗ через площадку, представители «Чистого города» подали на нас в ФАС жалобу. Пока эти деньги находятся там, мы ими пользоваться не можем. Наши юристы ведут претензионную работу, по идее мы правы. Следовательно, в ближайшее время займёмся вывозом свалок мы. На сегодняшний день Департамент городского хозяйства полномочия по вывозу несанкционированных свалок передал ГБУ «Парки и скверы».

Кроме того, глава Нахимовского района Севастополя в очередной раз подчеркнул – в компетенцию муниципалитета входит только фиксация стихийных свалок, и на сегодняшний день в Горхоз отправлено порядка 1800 заявок. Итого: что деньги, выделенные городским Правительством Нахимовскому муниципалитету на уборку стихийных свалок, оказались заморожены до завершения судебных разбирательств, помойки, тем временем, растут.

Незаконная свалка строительного грунта обнаружена между сёлами Фронтовое и Пироговка. Около ста тысяч кубометров земли уже изменили природный рельеф – исчезла балка. По словам местных жителей, грузовые машины сваливают здесь грунт уже на протяжении полугода. По одной из версий – землю везут после строительства дорог. Однако, определено ли это место для утилизации грунта, получена ли вся разрешительная документация и кто несёт ответственность за свалку земли – открытые вопросы, ответы на которые ещё предстоит выяснить.

МИХАИЛ ЧАЛЫЙ, депутат Законодательного собрания Севастополя: «Мощная засыпка, которая ликвидировала балку, она здесь была. Всё похоронено. Экосистема этого района. Мы будем разбираться, писать в профильные органы запросы насколько это законно. Если это сделано по правилам, то замечательно. Но что-то…надо это проверить, потому что если оставлять это без контроля, то мы можем лишиться одной из самых наших драгоценных вещей Севастополя – природы».

Насыпи строительного грунта растянулись примерно на 3-4 гектара. По мнению члена Общественной палаты Севастополя Александра Марчука, необходимо выяснить, что скрывается под слоями земли и классифицировать класс опасности. Вполне вероятно, что там может оказаться и строительный мусор.

АЛЕКСАНДР МАРЧУК, член Общественной палаты Севастополя: «Мы сами видим, что здесь, на самом деле, чернозём сняли. Мы думаем, что когда всё закончится, то просто закроют чернозёмом, чтобы никто не догадался и не мог понять, что здесь происходило и как это происходило. Потому что жители сказали, что полгода сюда реально вывозили мусор»

За последние полгода это уже не первый случай отвала строительного грунта. Такая же ситуация сложилась в Балаклаве, на Северной стороне города, на Фиоленте, в Байдарской долине и Молочной балке.

Хорошая новость недели. Президент России Владимир Путин распорядился выделить 58 миллионов рублей на выплаты участникам обороны Севастополя, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации. Средства выделят уже в этом году из резервного фонда президента, говорятся в документе.

Единовременные выплаты в размере 50 тысяч рублей получат граждане, награждённые медалью «За оборону Севастополя» или знаком «Житель осажденного Севастополя».

В регионе проживает более тысячи человек, имеющих соответственные награды. Кроме того, 50 жителей осажденного Севастополя проживают в других субъектах России — они также получат по 50 тысяч рублей.

Напомним, Владимир Путин в ходе визита в Севастополь 4 ноября поддержал просьбу губернатора города Михаила Развожаева о единовременной денежной выплате жителям осажденного Севастополя и награжденным медалью «За оборону Севастополя» по случаю 80-летия начала обороны города.

Также Президент рекомендовал главам регионов лично контролировать введение и соблюдение санитарно-эпидемиологических ограничений, а также ход вакцинации от коронавируса. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Взять под личный контроль своевременное введение и соблюдение ограничительных мероприятий, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), а также наращивание темпов вакцинации населения против данной инфекции», — говорится в тексте поручений.

О выполнении задачи губернаторы будут отчитываться ежемесячно. Ранее российский лидер неоднократно обращался к главам регионов с просьбой самостоятельно оценивать ситуацию с распространением коронавируса в субъектах и вовремя принимать необходимые меры.

Более 100 млн рублей здравоохранение Севастополя получит из федерального бюджета. Директор Департамента здравоохранения Виталий Денисов рассказал, что средства пойдут на закупку лекарств и приобретение нового оборудования.

ВИТАЛИЙ ДЕНИСОВ, директор Департамента здравоохранения Правительства Севастополя: «На лекарственное обеспечение пациентов с новой коронавирусной инфекцией в амбулаторных условиях – 36,9 млн рублей, а также на приобретение двух кислородных концентраторов, с учётом стоимости доставки, пусконаладочных работ – 64,7 млн. рублей».

В рамках перераспределения средств внутри Департамента Севздрав выделит 15 миллионов на льготное лекарственное обеспечение и другие цели.

ВИТАЛИЙ ДЕНИСОВ, директор Департамента здравоохранения Правительства Севастополя: «На погашение кредиторской задолженности перед субъектами малого и среднего предпринимательства 7,9 миллионов рублей, на обязательное тестирование лиц, которые контактировали с больными ковид – на эти цели мы перераспределяем 14, 2 млн рублей. На погашение задолженности перед главными внештатными специалистами 2,1 млн рублей»

Кислородные концентраторы, о которых говорил директор Севздрава, предназначены для выработки газа в крупных объёмах. Ими будут обеспечены три больницы, в Инфекционной уже готовят площадку для установки оборудования.

ВИТАЛИЙ ДЕНИСОВ, директор Департамента здравоохранения Правительства Севастополя: «Договор заключён по инфекционной больнице, по первому постановлению Правительства, и вышло ещё второе постановление. Там ещё нам два концентратора выделили. Один будем планировать в 9 больницу, один в первую больницу. Там сейчас идёт подготовительная работа. Готовим изменения в государственную программу на подготовку площадки. В ближайшее время планируем вынести».

Первое оборудование для крупного производства кислорода в Севастополе ожидают в апреле 2022 года, согласно контракту. Губернатор Михаил Развожаев поручил своему подчинённому ускорить процесс получения оборудования.

ВИТАЛИЙ ДЕНИСОВ, директор Департамента здравоохранения Правительства Севастополя:

«- А вот эти два дополнительных, когда будут?

— Это такие же два концентратора. На наш город 64 миллиона рублей выделили. Сейчас готовим документацию. Контракты ещё не заключены, только работаем.

— Получится, что у нас собственным генератором кислорода для систем будут оборудованы все три наши ключевые больницы, правильно?

— Да, но они не всю потребность будут закрывать. Значительная часть будет покрываться, да».

О других «околоковидных» темах. Торжественного открытия городских ёлок в Севастополе не будет. Но чтобы встреча Нового года не получилась совсем тихой и печальной, глава города поручил ответственным департаментам подумать над музыкальным оформлением города к праздникам.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «Понятно, что у нас опять в этом году из-за ковида не будет концерта уличного, не будет открытия ёлки. Она понятное дело появится, и понятное дело, что город будет украшен. Надо подумать, чтобы была музыка, соответствующая с использованием уличного радио».

В общественном транспорте Севастополя продолжают ловить нарушителей масочного режима. В среду, первого декабря специалисты Департамента транспорта совместно с представителями правоохранительных органов провели очередной рейд. На такие проверки чиновники выходят регулярно, по установленному графику. Начальник отдела развития транспортной инфраструктуры Владислав Минин рассказал, что ни один рейд не проходит без составления протокола.

ВЛАДИСЛАВ МИНИН, начальник отдела развития транспортной инфраструктуры Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Правительства Севастополя: «Информирование об обязательном ношении масок в общественном транспорте присутствует в каждом транспортном средстве, как снаружи, так и внутри автобусов, троллейбусов и катеров. Также информация уже давним давно размещена и дублируется еженедельно во всех средствах массовой информации. Некоторые люди не соблюдают, считают, что это необязательно. Как раз-таки к таким лицам применяются меры административного воздействия в виде составления протокола».

Составленные протоколы направляются в суд для дальнейшего рассмотрения. Чиновники рассматривают вопрос о возбуждении дела об административном нарушении в отношении перевозчиков.

ВЛАДИСЛАВ МИНИН, начальник отдела развития транспортной инфраструктуры Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Правительства Севастополя: «Так на прошлой неделе у нас уже два таких дела были составлены и доведены до суда там штрафы от 100 тысяч рублей. Мы также раз в неделю проверяем соблюдение масочного режима и на автостанциях, и на автовокзале города. Это пригородные наши маршруты. На прошлой неделе там также проведи мероприятие. Выявили несколько нарушений, составили протоколы ведётся работа».

В городе идёт обсуждение федеральных законопроектов о QR-кодах в общественных местах и на транспорте. Напомним: Государственная Дума планирует уже 16 декабря приступить к их рассмотрению. В Общественной палате Севастополя в обсуждении приняли участие медики, представители бизнеса и общественники.

АНДРЕЙ КУДРЯВЦЕВ, член общественной палаты Севастополя: «То, что введение таких мер необходимо – это уже состоявшийся и назревший факт. Чем больше люди провакцинируются, тем больше они сберегут и свои жизни, и жизни своих близких. Я вам ещё хочу сказать про контингент наших военнослужащих. Поверьте, они самыми первыми прошли вакцинацию, и, насколько мне известно, по общению не только в Севастополе, но и других субъектах, процент заболеваемости ребят, которые провакцинировались – до 35-40 лет – очень минимален».

Общественники отметили необходимость детально проработать все нюансы, связанные с законопроектами, в том числе работу бизнеса во время переходного периода, однако в целом законопроекты поддержали.

СЕРГЕЙ ЮХИН, политолог: «Общее мнение такое: законопроект очень необходим, особенно в период пандемии, в период, когда появляются новые штаммы, особенно опасные для жизни и здоровья населения. Эти законопроекты направлены исключительно на сохранение жизни севастопольцев и россиян. Эти законопроекты должны снизить нагрузку на медицинскую инфраструктуру. Они полезны и никоем образом не ущемляют права и свободы граждан России».

Согласно законопроектам, которые будут рассмотрены в Государственной Думе России, все совершеннолетние граждане при посещении большинства общественных мест должны будут предъявить QR-код о вакцинации против коронавируса или о перенесённом заболевании, или же медотвод от прививки. Аналогичные меры планируют ввести для покупки билетов на самолёты и поезда дальнего следования.

И далее, как говорится, о наболевшем. О ставшей бедой города теме уродования историко-культурного наследия Севастополя. На этот раз атаке варваров подвергся выявленный ОКН на Северной стороне. На стены дореволюционного офицерского флигеля наклеили листы пенополистирола, закрыв аутентичную каменную кладку. Флигель на Гвардейской, 2 – является одним из старейших домов Севастополя: он был построен примерно в 70-х годах XIX века.

СТЕПАН САМОШИН, заместитель председателя севастопольского отделения ВООПИК: «Ещё весной этого года этот дом выявлен как объект культурного наследия, имел статус пока что выявленного. Тем не менее, надо понимать, что с этого момента здание берётся под охрану полностью, и любые изменения в его облике, даже внутреннем, запрещены. При чём уведомление об этом должен получить собственник. Приказ о выявлении этого здания, как ОКН, был ещё в конце апреля этого года. Не знаю, получал ли собственник эти уведомления, но мы видим, что внешний облик здания он начал менять».

Былую красоту здания по Гвардейской, 2 всё ещё можно увидеть на другом – нетронутом горе-строителями – фасаде. Под розовой штукатуркой всё ещё сохранилась декоративная кладка, обрамляющая окна, карнизы и два деревянных окна. На своём месте спустя десятилетия остались отмостка и каменные ступени. Однако другому фасаду уже причинён серьёзный урон: натуральный камень иссечён топором, а поверх него наклеены плиты утеплителя, которые – для надёжности – прибиты десятимиллиметровыми дюбелями. Затраты на восстановление культурного облика фасада после такого ремонта для собственника увеличится в разы, считает реставратор Анатолий Пряшников.

АНАТОЛИЙ ПРЯШНИКОВ, аттестованный специалист Министерства культуры РФ по реставрации объектов культурного наследия: «Достаточно было просто сделать аккуратную расчистку от этих предыдущих слоев. Если вы видите, это всего лишь слой штукатурки, при чём, известково-песчаной, не на цементной основе. А современный клей имеет серьёзную адгезию, и чтобы его отчистить, придётся утратить часть камня, который не облицовочный, а кладочный камень. Он в прекрасном состоянии был, как вы видите, до того, как здесь начали делать насечки вот этим варварским способом».

СТЕПАН САМОШИН, заместитель председателя севастопольского отделения ВООПИК: «В среду работы на объекте по предписанию Севнаследия были остановлены. И кроме того, как вчера стало известно, мне написал один из экспертов, который участвовал в экспертизе по этому объекту. Как мне сообщили, экспертиза дала положительное заключение, так что в ближайшее время этот объект станет уже полноценным региональным объектом культурного наследия, что позволит его охранять в совершенно новом качестве».

Отметим, однако, что работы были приостановлены только после огласки инцидента в социальных сетях. Да и «новое качество охраны» начнётся уже после того, как фасад здания был безнадёжно испорчен. Понять, кто же всё-таки виноват в случившемся – собственник или чиновники Севнаследия, не отправившие ему своевременно уведомление о признании дома выявленным ОКН – можно будет только после получения ответа на информационный запрос редакции «НТС».

Ещё один скандал недели, связанный с объектом культурного наследия. Фонд содействия капремонту Севастополя признался в использовании перфоратора при работе на доме-памятнике на Большой Морской, 24. Информация содержится в ответе, полученном редакцией «НТС». Объекту по адресу Большая Морская, 24 решили «придать исторический вид» при помощи инструмента, не регламентированного в проекте. Далее, приводим цитату: «При проведении работ по расчистке фасадов подрядной организацией… …был применен перфоратор на низких оборотах для очистки участков поля стены от цементных домастиковок на фасаде, которые не поддавались расчистке методами, предусмотренными научно-проектной документацией». Примечательно, что ранее представитель подрядчика – компании «ПСК-Норматив» Всеволод Шаров заявлял, что рустовая поверхность камня инструментально обрабатывалась «троянкой».

«Проверьте, написано – стена была обработана троянкой».

Однако использование и этого инструмента проектом не предусмотрено.

Отметим, что в разговоре с севастопольским реставратором Анатолием Тумановым директор ФСКР Дмитрий Шпагин, в принципе, оправдывал работу перфоратора на стенах дома-памятника.

«- Как можно в проекте предусмотреть «бей зубилом по камню», который охраняется государством?

— Есть такой способ реставрации, восстановления

— Бить зубилом по камню?

— Если положено бить зубилом по камню – значит надо бить зубилом по камню».

Сейчас ФСКР официально подтвердил редакции «НТС», что на объекте был применён перфоратор. В связи с этим, телеканал направил информационный запрос: кто конкретно принял решение об использовании перфоратора на объекте культурного наследия в обход регламента проекта. В ответ мы получили отписку с отказом в информации. Дмитрий Шпагин заявляет, что не может раскрывать имена и фамилии лиц, отвечающих за авторский и технический надзор, ссылаясь на то, что это – личные данные. Отметим, что подобные, якобы, «личные» данные (имена, фамилии и даже номера контактных телефонов) ответственных лиц указываются на информационных щитах на любом объекте строительства, благоустройства или реставрации.

На этой неделе опять говорили о многострадальной исторической брусчатке на Суворова. Обновлённый проект скандально известного ремонта улицы зашёл в экспертизу. Ранее допущенные ошибки при его разработке повлияют на сроки сдачи объекта, но не на его стоимость. Об этом сообщил директор Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Правительства Севастополя Павел Иено.

ПАВЕЛ ИЕНО, директор Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Правительства Севастополя: «Была допущена ошибка при разработке проектной документации. Отсутствовал полностью раздел о сохранении объектов культурного наследия. Мы столкнулись с этими проблемами в начале года. Есть технические правки по проекту. Это связано и с толщиной применяемого камня, и с технологией укладки самой брусчатки».

Теперь проект должен пройти повторную процедуру утверждения. Нынешние работы на участке дороги останавливать смысла нет, заявил глава Дептранса.

ПАВЕЛ ИЕНО, директор Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Правительства Севастополя: «Это не останавливает работу на том участке, где укладывается новая брусчатка, где меняются коммуникации. Работы ведутся на данном участке дороги. Ни в коем случае это не уменьшает те штрафные санкции, которые будут выставлены подрядчику за каждый день просрочки».

Теперь в этом году сдать объект Департамент транспорта не успеет.

ПАВЕЛ ИЕНО, директор Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Правительства Севастополя: «Мы планируем закончить эти работы в первом квартале следующего года. Будем для этого прикладывать все усилия».

А вот ещё один затянувшийся ремонт обещают закончить уже в декабре. Речь о Родильном доме №2, в котором с инспекцией побывал на этой неделе губернатор. Работы должны были завершить осенью, но подрядчик в срок не уложился. Причина – несоответствие проектно-сметной документации реальному положению дел. Об этом в ходе проверки строительной готовности объекта рассказал губернатор Михаил Развожаев. За время проведения работ изменились требования к пожарной безопасности. Кроме того, в изначально разработанном проекте отсутствовала система охлаждения.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «Модуль охлаждения – вот он пришёл. Сейчас начинается его монтаж – это последнее, что нас держало. Лифт, вы видели, уже смонтирован, которого раньше не было. Доделали поручни, довели до ума палаты, доделали потолки. То есть в принципе, все строительные недоделки, которые необходимы – все исправлены, все приведены в порядок».

В здании идет завершающий этап капитального ремонта. Дело остаётся за малым – смонтировать уже доставленное оборудование. Михаил Развожаев озвучил срок сдачи готового объекта.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «План, следующий – до 13 числа отсюда все уходят: строители, подрядчики, монтаж, клининг и так далее. То есть 13 декабря у нас полностью готовое, отмытое и полностью подключенное помещение. После этого приходит Роспотребнадзор, берёт финальные смывы. Берут итоговые 13-го числа анализы, изготовление их примерно неделя – 5 рабочих дней и 2 выходных. И я поставил задачу, чтобы 20-го числа первого уже пациента, первую нашу роженицу роддом принял».

Как рассказала представитель подрядной организации, во время капитального ремонта возникли трудности.

ТАТЬЯНА СУПТЕЛЯ, представитель ООО «СЗ Горстрой»: «Очень сложный объект, потому что объект – ремонт, а не строительство. Мы имели дело с существующими конструкциями, очень многое выяснилось уже в процессе демонтажа – не соответствие проекта. Проект разрабатывался как новый.99% недостатков мы исправили. Мы приложили максимум усилий в сотрудничестве с проектировщиками, с другими субподрядными организациями, приглашали независимых специалистов, чтобы сделать максимально из существующей возможной ситуации».

В отремонтированном роддоме будет восемь родовых индивидуальных залов. Кроме того, появятся две операционных и три зала в приёмном отделении, которые также могут использоваться в качестве родильных. Отделение патологии беременных сможет принять 36 пациенток. По словам главного врача севастопольской больницы №5, в учреждении предусмотрена возможность выхаживания деток с низкой и экстремально низкой массой тела.

По-стахановски ударно, с опережением графика на 4 месяца отремонтировали канализацию на пересечении улиц Марата и Суворова. Дореволюционная труба не выдерживала современной действительности и текла. Подрядчик зашёл на объект в октябре и в короткие сроки проложил новую трубу – по технологии прокладки пластикового рукава. Очистка старого трубопровода стала самой затяжной фазой в замене канализации. Процедура эта деликатная и требующая особого внимания – даже незначительная ошибка либо проявленная беспечность могут привести к ухудшению работы уже нового трубопровода.

ВАСИЛИЙ СЕДУНОВ, генеральный директор ООО «Руслайнер»: «Нам важно соблюсти проходной диаметр по всей трубе, даже если у нас отсутствует свод трубы. Важно, чтобы было проходное сечение. Потом наш рукав инсталлируется, раздувается, он оставляет проходное сечение полным и служит для этого».

Если эту технологию должным образом не соблюдать, уменьшится и пропуская способность трубы. Сама ширина слоя новой канализации – всего лишь 5 миллиметров, его «укладывают» вокруг внутренней стороны старых коммуникаций. Правда, из-за стоимости подобных работ и различных сторонних факторов, такой метод ремонта коммунальных сетей не всегда является универсальным.

АЛЕКСЕЙ СТЕПАКИН, директор государственного унитарного предприятия Севастополя «Водоканал»: «Есть определенные параметры, исходя из которых выбирается метод производства работ. Где-то проще выполнить открытым способом, и это дешевле. Помимо физической работы есть ещё и экономическая составляющая. Где-то проще выполнить методом разрушения, где-то проще выполнить методом протягивания рукава и дальнейшей кристаллизацией. Каждый случай рассматривается индивидуально».

Старая канализационная труба не менялась здесь с 1912 года. Стоимость новой составила более 19 миллионов рублей. Учитывая гарантии, предоставляемые подрядчиком, цена себя оправдывает, считает заместитель губернатора города Николай Жигулин.

НИКОЛАЙ ЖИГУЛИН, заместитель губернатора Севастополя: «Технология полилайнер применяется во всём мире и за границей. Срок службы отремонтированного участка гарантированно составляет 50 лет и более. Считаю, что практика очень хорошая. Разрушения минимальные в части прохождения открытым способом прокладки трубопровода. Очень хорошо себя зарекомендовала и имеет большое количество положительных отзывов по всей стране. Я думаю, что мы эту практику в Севастополе будем применять и далее».

Не очень оптимистичной, и даже настораживающей новостью недели стали планы Минпромторга по застройке части территории Севморзавода – старейшего предприятия, ровесника города. Министр промышленности Денис Мантуров на встрече с сенаторами рассказал, что во время поездки в Севастополь побывал на предприятии: обошёл основные корпуса и территорию, дал поручение подготовить инвестиционный проект. Документ уже не только подготовлен, но и утвержден министром – это случилось на прошлой неделе.

ДЕНИС МАНТУРОВ, министр промышленности и торговли Российской Федерации: «Там, где старые доки находятся, вот эту часть мы хотим оставить именно заводской территорией. Потому что я думал, что там можно сделать какие-то красивые исторические реновационные объекты, но поняли – по логистике это будет сложно. Поэтому это останется на заводской территории. Мы полностью отмодернизируем, включая доки, а то, что выходит на канал, мы наоборот готовы будем отдать под развитие города, под девелопмент. Знаю, например, у МГУ есть запрос под создание кампуса. Мы им готовы всё отдать. Поступим рационально. Через три года это будет супер новый, по сути, завод восстановленный, компактный».

Напомним, попытки застроить территорию Севастопольского морского завода велись ещё с украинских времен. В частности, этим занимался Пётр Порошенко. В российское время при разработке Генплана в 2016-м году столичные разработчики предложили на месте Севастопольского морского завода построить элитное жилье. Это крайне возмутило членов Градостроительного совета, общественность и журналистов, присутствующих на заседании. После оживлённых общественных обсуждений градостроительный документ отправили на доработку. Но в итоге его не приняли ни в каком из вариантов. Не слишком понятная инициатива, связанная с территорией завода, исходила и от Ивана Кусова – сначала как от директора филиала МГУ, а позже – как от депутата Заксобрания. Он вносил на рассмотрение проект под названием «Сердце Севастополя». Кроме МГУ, он затрагивал территории Севморзавода и Военно-морского госпиталя Черноморского флота. Было предложено создать единый градостроительный узел, который будет развиваться как административно-деловой и научно-культурный центр. Стоит отметить, что в нем говорилось не только о модернизации предприятия Корабельной стороны и о более тесном сотрудничестве вуза и судостроителей, но и о строительстве жилья якобы для преподавателей.

Отдадут ли землю Севморзавода под застройку, или, всё-таки вспомнят о поручениях Президента развивать предприятие и отдавать ему перспективные заказы – вопрос открытый.

А вот другой земельный вопрос, касающийся маленького клочка земли на улице Дмитрия Ульянова, наконец, закрыт. Скандально известный участок придомовой территории «Ульяновских домов» не застроят. Не прекращавшиеся попытки уплотнительной точечной застройки окончательно пресёк Арбитражный суд Севастополя. Он удовлетворил иск Департамента по имущественным и земельным отношениям Правительства города к обществу с ограниченной ответственностью «Сезам ЛТД», которая арендовала участок. Как выяснилось в ходе рассмотрения дела, с 2011 года компания задолжала Севастополю почти 825 тысяч рублей. Ещё 445 тысяч «Сезам» должен за пользование чужими денежными средствами. Теперь частник должен закрыть эти долги, а также прекратить аренду участка. «Сезам», после того как проиграл суд первой инстанции, пытался оспорить решение, но безрезультатно.

Напомним, ранее компания пыталась отсудить у местных активистов, выступавших против застройки, 2 миллиона рублей. Таким образом «Сезам» хотел наказать людей с гражданской позицией за попытки срыва сроков точечной застройки.

Странная история с долгами севастопольских троллейбусников приключилась на этой неделе. В соцсетях появилось сообщение, что «Севэлектроавтотранс» участвует в нескольких судебных процессах в качестве ответчика. Озвучивалась общая сумма исков – именно 4, 5 миллиарда рублей. Редакция телеканала «НТС» проверила эту информацию в открытых источниках и убедилась в наличии множества исков, поданных в этом году различными организациями. «Севэлектротранс» через суд просят погасить долги за поставленные запчасти, топливо для автобусов, техобслуживание и прочее. Руководитель Департамента транспорта с суммой в 4,5 миллиарда не согласился.

ПАВЕЛ ИЕНО, директор Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Правительства Севастополя: «Основным нашим кредитором является государственная компания «ГТЛК». Между Правительством Севастополя было заключено соглашение о поставке новых троллейбусов, автобусов и катеров. Сумма, конечно, не такая, которую вы озвучили. Задолженность на сегодняшний день – порядка 550 миллионов рублей».

Также ранее в СМИ озвучивался долг предприятия перед «Севэнергосбытом». Разобраться с ним, по словам чиновника, в правительстве города намерены до конца года, а с остальными – к середине 2022-го. Павел Иено уточнил, что вопросы энергоснабжения удастся решить за счёт перераспределения бюджетных средств.

ПАВЕЛ ИЕНО, директор Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Правительства Севастополя: «Текущая задолженность порядка 80 миллионов за потребленную электроэнергию, есть задолженность порядка 40 миллионов за поставленный природный газ. Опять же, принимаются определенные действия. Мы планируем в течение двух недель погасить данную задолженность. Также на ближайшем заседании Правительства будет рассмотрено постановление о выделении целевой субсидии для погашения данной задолженности».

Но дальше стало ещё интереснее. Буквально через два дня в Правительстве руководитель Департамента транспорта заявил, что из 120 миллионов рублей, необходимых предприятию, чтобы расплатиться за электроэнергию и газ, ведомство выделило пока 48.

ПАВЕЛ ИЕНО, директор Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Правительства Севастополя: «В связи с необходимостью оплаты кредиторской задолженности ГУП «Севэлектроавтотранс» за потреблённую электроэнергию и природный газ для ежедневной заправки автобусов и с целью обеспечения бесперебойной работы городского общественного транспорта, перераспределены средства бюджета города в размере 48,1 миллиона рублей – за счёт перераспределения с мероприятий по содержанию автомобильных дорог».

То есть, обещали 120, дали 48. Возможно ли до конца года найти ещё 72 миллиона где-то в бюджете, чтобы погасить долги за свет и газ?

Не менее интересны суммы, которые направляются на оплату лизинговых долгов.

ПАВЕЛ ИЕНО, директор Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Правительства Севастополя: «829,3 миллиона рублей на возмещение оплаты сублизинговых платежей и 791,9 миллиона рублей для оплаты текущих лизинговых платежей за поставку автобусов и троллейбусов».

Но ведь двумя днями ранее сумма долга по договорам лизинга, по словам Иено, составляла 550 миллионов рублей! Зачем же нужны такие субсидии на общую сумму 1 миллиард 620 миллионов рублей, что в три раза больше озвученной Павлом Иено общей суммы долга предприятия? Логичнее сумма звучит, если всё-таки опираться на данные, озвученные недавно в соцсетях и проверенные в открытых источниках редакцией НТС и поверить, что общий долг «Севэлектроавтотранса» составляет 4,5 миллиарда рублей.

Ну и давайте о хорошем. Для севастопольцев установили «рыбный день», Как и положено, в старых советских традициях, это будет четверг. Теперь один раз в неделю рыбная продукция на прилавках местных магазинов будет продаваться со значительными скидками.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «Проект имеет рабочее название пока «Рыбный день», то есть каждый четверг компании, которые входят в рыбопромышленный кластер Севастополя, будут реализовывать свою продукцию по сниженным ценам. От 50% как мы видели сейчас на барабулю в магазине, так и другие значительные скидки на 6 видов продукции».

Шесть видов рыбной продукции – это ставрида и барабулька черноморская, хамса, килька, черноморская мидия и консервы «Килька в томатном соусе» производства завода «Аквамарин».

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «Причём продукция вся свежая, вся добытая здесь или выращенная в Севастополе. И каждый четверг эти шесть видов продукции будут реализовываться пока в пяти торговых точках, подробную информацию мы сейчас везде опубликуем, по такой вот специальной цене – значительно дешевле, чем во все остальные дни».

Добиться значительного снижения стоимости рыбной продукции удалось благодаря соглашению между городским Правительством и компаниями-участниками рыбопромышленного кластера. Список магазинов, где севастопольцы смогут раз в неделю приобрести товар со скидкой, будет пополняться. Сейчас это пять торговых точек: магазин «Дом мидии» на улице Правды, 48; магазин «Наша рыбка» на Центральном рынке; и три магазина торговой сети «С моря на стол», расположенные на проспекте Генерала Острякова, 37, на проспекте Октябрьской революции, 48 и на набережной Рыбпорта, 17. Так называемые «социальные цены» зафиксированы на год. В рамках подписанного соглашения предприятия продают свою продукцию со скидками, взамен участники рыбопромышленного кластера получают возможность практически бесплатно воспользоваться услугами по развитию своего бизнеса.

АНДРЕЙ ХАРЛАНОВ, руководитель рыбопромысловой компании «Новая волна»: «Нам оказывают услуги по сертификации нашей продукции, что позволяет нам выходить на серьёзных ритейлеров – это федеральные сети «ВкуссВил» и «Метро». Нам оказывают услуги по рекламе – это размещение на билбордах, на телевидении и радио. Также мы сейчас планируем с центром «Мой бизнес» сертифицировать свой торговый знак «С моря на стол», а это поверьте, не маленькие деньги. Такие проекты для нас большое подспорье».

Кроме того, для всех участников рыбопромышленного кластера Севастополя предусмотрены специальные субсидии. К примеру, на модернизацию и покупку перерабатывающего оборудования: вакуумных машин для упаковывания продукции, коптильных установок и многое другое.

Вот на такой оптимистичной ноте и закончим обзор событий минувшей севастопольской недели.