Основные события недели в Севастополе: 4-10 октября

Память поколений и бездействие чиновников. В начале уходящей недели телеканал «НТС» вновь поднял тему упадка одного из главных памятников Севастополя. Обелиск «Штык и парус» больше 10 лет находится в плачевном состоянии, а приступить к его реконструкции местные власти обещают с 2017 года. 30 октября исполнится 80 лет со дня начала Второй героической обороны Севастополя. Однако эту памятную дату город-герой встретит без своего официального символа.

СТЕПАН САМОШИН, заместитель председателя севастопольского отделения ВООПИК: «Мы в центре города-героя Севастополя. Памятник за моей спиной гласит «Вечно в сердцах благодарных людей». Очень горько, что потребовалось всего лишь 80 лет, чтобы эти события, этот подвиг стал, видимо, не так важен. Иначе как объяснить состояние, в котором находится этот монумент?»

Разрушенные плиты из инкерманского камня, пустые бутылки и непристойные надписи. Таким предстаёт монумент, если подойти к нему поближе. Сам обелиск изуродован штукатуркой, призванной скрыть щели между плитами, а прекрасные барельефы скульптора Станислава Чижа соседствуют с граффити всех цветов радуги. Чтобы севастопольцы не могли попасть сюда и, очевидно, не видели всё это непотребство, оба прохода к обелиску закрыты решётками. Сквозь нехоженые ступени к монументу уже, действительно, проросли молодые деревья, но тем немногим, которые правда хотят попасть к уединённому памятнику, решётки вовсе не мешают: об этом свидетельствуют груды мусора и разбитые бутылки, ведь монумент не только не ремонтируют, но даже элементарно не убирают.

СТЕПАН САМОШИН, заместитель председателя севастопольского отделения ВООПИК: «С самим обелиском одна из главных проблем – это его облицовка. Сам крепёж ржавеет, расширяется, соответственно, куски этой плитки инкерманской отваливаются. Здесь нужно с этим что-то делать. Ну, и конечно, с территорией вокруг. Тут вообще без комментариев».

Примечательно, что отремонтировать символ города-героя власти Севастополя обещают почти пять лет подряд. О том, что монумент будет отреставрирован в ближайшее время заявлял ещё экс-губернатор Дмитрий Овсянников в 2017 году. Затем сумма на разработку проектно-сметной документации по обновлению памятника была увеличена с 3 миллионов 900 тысяч рублей до почти 13 миллионов, но долгожданные работы так и не были начаты. Уже в мае нынешнего года заместитель губернатора Севастополя Николай Жигулин отчитывался перед Михаилом Развожаевым о том, что для реконструкции «Штыка и паруса» всё готово.

«Проектная документация тоже готова, финансирование есть. Начинаем в ближайшее время эти работы».

Однако спустя 5 месяцев эти работы так и не были начаты.

Ещё один знаковый для Севастополя монумент – памятник Солдату и Матросу – тоже постепенно приходит в упадок. Облицовка с его постамента постепенно отваливается. Кое-где зияют дыры, а в некоторых местах осколки плит просто приставлены к основанию монумента.

СТЕПАН САМОШИН, заместитель председателя севастопольского отделения ВООПИК: «Есть же ещё один важный момент. Скоро у нас юбилей начала обороны – 80 лет. И складывается впечатление, что отмечен он в городе не будет никак, кроме как выпуском медали. Потому что вопрос об этом я задавал ещё месяц назад, когда два месяца оставалось до этого юбилея. И мне в Правительстве посоветовали обратиться в Музей обороны. Будто музей обороны организовывает городские мероприятия, приглашает ветеранов, перекрывает улицы, чтобы устроить шествие. Конечно, нет. Этим город должен заниматься. В конце прошлой недели я вновь задал этот вопрос, и мне вообще не ответили».

276 миллионов 840 тысяч рублей. Такая сумма выделена из межбюджетного трансфера от Москвы на реконструкцию обелиска «Штык и парус». Это следует из ответа Департамента городского хозяйства Правительства Севастополя на информационный запрос телеканала «НТС».

На эти деньги планируется провести масштабные работы «по реставрации и приспособлению объекта для современного использования»: отремонтировать фасады обелиска, его шахту и лаз, ведущий в неё. Также планируется реставрация барельефов, мемориальной надписи, адмиралтейского якоря и лестниц, подпорных стен и парапетов. Согласно проекту, разработанному компанией «Архитектурно-художественная мастерская «Вега», площадки вокруг обелиска будут покрыты мозаичным бетоном, будет смонтирована «терраса с пушками», установлена подсветка памятника и система освещения территории вокруг.

Как сообщили в Департаменте городского хозяйства, проектно-сметная документация готова, в 2019 году на неё было получено положительное заключение историко-культурной экспертизы. Также на нынешний октябрь запланировано прохождение госэкспертизы для проверки сметной стоимости работ. Как уточнили в Горхозе, после прохождения данной проверки будет определён подрядчик для непосредственного исполнения работ. О более точных сроках не сообщается.

Также на минувшей неделе стало известно, что вопрос о сносе самостроя у подножия обелиска «Штык и парус» должен решиться в суде. Это следует из ответа губернатора Севастополя Михаила Развожаева на вопрос о судьбе очередного новодела в охранной зоне объекта культурного наследия.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «Есть судебные тяжбы. Есть процесс, который должен закончиться. Когда будет принято окончательное решение, тогда будем делать окончательные выводы».

Напомним, стеклянный самострой начали возводить около знакового для Севастополя памятника ещё в феврале 2020 года. Тогда же в Правительстве города уточнили, что никаких разрешений на его строительство не выдавалось. Уже в конце минувшего года объект был признан самовольной постройкой, тогда же было принято решение о его сносе, на что застройщику отвели 3 месяца. Однако шалман у основания «Штыка и паруса» до сих пор стоит нетронутым, загораживая вид на Севастопольскую бухту, и уродуя облик объекта культурного наследия.

Темой уходящей севастопольской недели также стал проектный эскиз третьего крупного объекта культурного кластера на мысе Хрустальном. Его лично представил австрийских архитектор Вольф Прикс. 4 октября он принял участие в заседании архитектурно-художественного совета Севастополя и рассказал, как будет выглядеть музей Великой Отечественной войны.

Ознакомившись с севастопольским колоритом с вертолёта, архитектор сразу же решил – образ одного из зданий должен ассоциироваться либо с чайкой, либо с кораблём, при этом ансамбль построек должен задавать идею «движения в будущее». О причинах релокации зданий, которая произошла из-за археологических находок на территории будущего комплекса, Вольф Прикс оказался не осведомлён.

ВОЛЬФ-ДИТТЕР ПРИКС, архитектор австрийского бюро «CoopHimmelb(l)au»: «Нас также попросили спроектировать музей, который должен стать частью ансамбля, в центре которого будет находиться площадь. Площадь, которая станет «культурной плазой» Севастополя. Не так уж и просто создать необходимый ансамбль при условии, что мы должны переместить всё это. Не знаю, зачем нам это необходимо делать».

Судя по реакции архитектора, ему своевременно не сообщили о том, что на территории мыса Хрустального в ходе археологических изысканий были обнаружены находки как Античного периода, так и времён Крымской войны. Впрочем, и сами комплименты внешнему виду Севастополя австриец делал обобщённые, стараясь обходить конкретику стороной.

По задумке авторов – сама П-образная форма здания символизирует «распростертые объятия», а прозрачные за счёт подбора материала стены комплекса раскрывают идеи гостеприимства для посетителей. При этом, по мнению архитекторов – громоздкие конструкции не будут сильно заслонять вид на один из символов города – памятник Солдату и Матросу. Хотя, если опираться на те же представленные в концепции данные – пик этого монумента лишь на три метра возвышается над окружающими его зданиями. Эксперты архитектурно-художественного совета энтузиазма заграничных архитекторов не разделяют. Их куда больше беспокоили упомянутые габариты и выбор дизайна.

ЮРИЙ ПАДАЛКА, председатель Севастопольского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры: «Существует ли в архитектурной школе Австрии или мировой школе понимание того, что архитектурный объект должен как-то соотноситься с тем окружением, которое вокруг него расположено. С историей этого места и его культурой?»

Сама формулировка вопроса показалась австрийскому эксперту странной. С его точки зрения, внешний облик города должен «эволюционировать» вместе с ходом времени, а не задерживаться на какой-то конкретной эпохе и стиле.

ВОЛЬФ-ДИТТЕР ПРИКС, архитектор австрийского бюро «CoopHimmelb(l)au»: «Я действительно не понимаю вашего вопроса. Нельзя повторять историческую архитектуру в будущем. У каждого города есть эволюция. Возьмите тот же Рим. От римской культуры они перешли к готике, затем к барокко, классицизму. И эти перемены будут всегда. Этим и должны заниматься архитекторы».

Более того, считают севастопольские эксперты, исходя из доклада, предполагаемое строение куда больше напоминает открытое выставочное пространство, нежели полноценный комплекс, посвящённый истории города. А ведь изначально территорию намеревались использовать в качестве музея Севастополя. В итоге, сейчас внутри предлагается разместить зал для презентаций частных коллекций, зал современного искусства, зал классического искусства и только 1 зал славы Севастополя, где и будут находиться экспозиции. Объёмный блок предоставят под хранилище и реставрацию фондов комплекса.

Эксперты опасаются, что даже если данный проект и будет реализован в представленном виде, то он создаст значительную нагрузку на транспортную систему города. Идея разместить объекты культурного кластера так, чтобы их разделяла проезжая часть, может привести к пробкам. По предварительным наработкам, решить этот вопрос планируется – для этого власти намерены соединить участки подземным тоннелем. Но все эти проблемы меркнут по сравнению с общей, не вписывающейся в образ города концепцией, настаивают местные архитекторы.

СЕРГЕЙ КОМАРОВ, председатель Союза архитекторов Севастополя: «Здесь что получается? На мой взгляд, убили масштаб мыса Хрустального. Когда вы говорите, что там высота театра на три метра ниже «Штыка и Паруса» – зачем так говорить? Мы же все тут архитекторы, всё понимаем. А это ворота в город. И второе – это символ города. Он на всех открытках. Второе: обесценена композиция мемориала. Вы представьте себе: поставить такой комплекс на заднем плане «Родины Матери» в Волгограде. Это же немыслимо. А у нас мыслимо почему-то».

Депутат Законодательного собрания Севастополя Вячеслав Горелов жёстко раскритиковал не только представленные эскизы, но и саму идею обсуждения частностей, игнорируя сам факт неудачной концепции.

ВЯЧЕСЛАВ ГОРЕЛОВ, депутат Законодательного собрания Севастополя: «Я совсем не понимаю, почему мы здесь сегодня собрались. Я не понимаю, потому что всё уже решено. Напротив сидят люди, которым всё это не интересно – наше мнение. Мы стали заложниками абсолютно нарушенной процедуры. С самого начала. В 2018 году (это не упрёк, Михаил Владимирович, а по сути так) севастопольцы абсолютно чётко, однозначно, понятно сказали – мы вот этого на мысе Хрустальном видеть не хотим. Департамент архитектуры взял и подписал проект планировки. Более того, севастопольцы выступили против строительства жилья – начали строить дом на 500 квартир. Севастопольцы выступали против этого проекта – начали реализовывать именно этот проект».

Вячеслав Горелов подчеркнул – мнение жителей города, к сожалению, оказалось незначительным для реализации столь крупного проекта всероссийского масштаба. Им, как считает парламентарий, просто решили пренебречь.

ВЯЧЕСЛАВ ГОРЕЛОВ, депутат Законодательного собрания Севастополя: «Мне очень горестно это осознавать, но эту битву Севастополь проиграл. Я очень надеюсь, что это случилось в последний раз. Сегодня мы становимся свидетелями самой крупной градостроительной ошибки, которая совершалась за всю историю Севастополя. Я понимаю, мы бы на этом совете рассматривали варианты концепций всей этой территории. Одна, вторая, третья. Мы, например, выбрали бы вторую или попросили сделать четвертую. Но ведь всё уже случилось. Это очень плохая история».

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «Сейчас есть концепция, которая представлена, после которой коллеги перейдут в фазу проектирования. Если бы кроме эмоций и оценок кто-нибудь ещё бы высказался конкретно по концепции, это обязательно было бы учтено, как минимум, после сегодняшнего мероприятия. При этом, я не умаляю всё, что вы сказали до этого, про историзм. Но тут теперь просто… единственное, в чем вы неправы – в том, что сегодня представляется концепция. Проекта еще нет, коллеги представляют концепцию».

В завершение встречи севастопольские архитекторы еще не раз подчеркнули, насколько футуристичный комплекс выбивается из общего архитектурного ансамбля Севастополя. Они настаивали – городу необходимо сохранить свой классический стиль и исторический облик.

Австрийский архитектор культурного кластера на мысе Хрустальном решил не отвечать на часть вопросов о представленной концепции будущего экспозиционного комплекса. Возможность пообщаться с зарубежным экспертом у журналистов появилась в ходе его встречи со студентами Севастопольского государственного университета, которая состоялась 5 октября. На беседу с представителями СМИ Вольф-Диттер Прикс выделил несколько минут, которые оказались небогатыми на конструктив.

ВОЛЬФ-ДИТТЕР ПРИКС, архитектор австрийского бюро «Coop Himmelb(l)au»:

«- Если переходить к вопросам, которые обсуждались вчера. Всё-таки хотелось уточнить. Мы говорили про представленный проект. Кто конкретно был заказчиком, кто к вам обратился? И сколько стоила эта разработка?

— No answer. Никакого ответа».

Ответить на вопрос, как современно выглядящий стеклянный комплекс будет коррелировать с «Залом славы Севастополя», Вольф-Диттер также отказался.

А пока в Севастополе набирает обороты строительство, на улице Льва Толстого появился нелегальный хостел с гастарбайтерами из Узбекистана. И есть все основания полагать, что именно эти люди в скором времени будут возводить тот самый презентованный комплекс на мысе Хрустальном.

Как рассказали жители дома №22, в их подвале постоянно происходило что-то не очень хорошее. Сначала там была рюмочная с лаконичным названием «Белочка», затем бильярдный клуб. Теперь на цокольном этаже открылся хостел. Съёмочная группа НТС пообщалась с недовольными севастопольцами и поселившимися в подвале их дома выходцами из Средней Азии.

ВЕРА ГАБЕЛКОВА, жительница дома №22 по улице Льва Толстого: «Произошло всё в один день. Мы заметили, что начались шумные строительные работы. Особенно в вечернее время и ближе к 23:00. Естественно все обеспокоились, потому что поняли, что всё это происходит в подвале. Так как это не первый случай – тут уже была и рюмочная «Белочка», и бильярд, поэтому мы уже были готовы к тому, что явно там не что-то прекрасное происходит».

Жильцы стали подозревать, что на цокольном этаже их многоквартирного дома «предприимчивые» граждане организовали хостел. Журналисты телеканала НТС решили лично убедиться в этом и просто заглянули в гости. Дверь в подвал была не закрыта.

В просторном подвальном помещении расположены несколько комнат. Примечательно, что в центральном зале до сих пор стоят два стола для игры в бильярд. Как рассказал мужчина, он вместе с коллегами занимается строительством.

Мужчина показывает паспорт гражданина одного из государств Средней Азии. На руках у гастарбайтера миграционная карта. По его словам, все они пересекли границу Российской Федерации легально.

Далее начинается небольшая экскурсия по импровизированному хостелу. Съёмочной группе НТС показали быт проживающих здесь мигрантов. Включая кухню, душевые и спальню. На вопрос: а как называется компания, в которой вы планируете начать работу, мужчина ответил.

«- Сейчас это ООО «Альфа-строй».

— Альфа-строй, да?

— Да, да».

Как рассказал выходец из Средней Азии, после получения документов они начнут работать на крупном строительном объекте в Севастополе. Концепцию его внешнего вида как раз на днях презентовал известный австрийский архитектор Вольф-Диттер Прикс.

«- А что строите?

— Балетную оперу. Какая-то стройка идёт.

— А, это мыс Хрустальный, да?

— Да, да. Там, которое море рядом. Если документы получим – работу начинаем. Кто-то арматурщик, кто-то сварщик».

Как пояснил гражданин Узбекистана, компания-работодатель оплачивает его бригаде перелёт, проживание и питание. По условиям пока устной договорённости, гастарбайтеры должны отработать не менее года на объекте. Такой период соседства абсолютно не устраивает жителей дома №22 по улице Льва Толстого. Севастопольцы считают появление хостела на цокольном этаже их дома незаконным.

ЛАРИСА КОЛМАГОРОВА, жительница дома №22 по улице Льва Толстого: «На сегодняшний день мы хотим знать – было ли разрешение на строительные работы, вывоз мусора. Потому что мусор вывозился строительный в мусорники, что тоже также запрещено. Велись строительные работы без разрешения, на сколько можно понять так как оно не было представлено, и также разрешения на переустройство торгово-офисных помещений под хостел».

Кроме того, такое количество мигрантов вызывает опасения у местных жителей. Ведь севастопольцам неизвестно, кто эти люди и какие у них интересы и привычки.

АНТОН БЛИНКОВ, житель дома №22 по улице Льва Толстого: «Проживание значительного количества каких-то непонятных лиц, возможно криминальной направленности, потому что это в основном гастарбайтеры. Возможно без документов, скорее всего с нарушением каких-то пожарных норм. В любом случае уже нарушены санитарно-эпидемические нормы. Это ни к чему хорошему не приведёт».

Как рассказали жильцы дома, они обращались в правоохранительные органы. Однако там нарушения строительных норм не нашли, а насчёт появления нелегального хостела ответили фразой из голливудского фильма «Какие ваши доказательства?». Редакция телеканала НТС продолжит следить за развитием ситуации.

Ремонт севастопольской «Ракушки» привёл к уголовному делу. По материалам прокурорской проверки выявлены нарушения, допущенные при ремонте летней эстрады. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Установлено: два пакета проектно-сметной документации зрительного зала с обустройством крыши и шахматного клуба разработаны на основании госконтрактов, которые заключил Андреевский дворец культуры в сентябре и декабре 2019 года. Именно этому учреждению была передана эстрада в оперативное управление.

Летняя эстрада «Ракушка» находится в границах объекта культурного наследия «Приморский бульвар – комплексный памятник истории, архитектуры и садово-паркового искусства». Но в нарушение закона об объектах культурного наследия госконтракты на разработку проектно-сметной документации не содержали обязательных разделов об обеспечении сохранности объекта, согласованных с Севнаследием.

Несмотря на это, на основании разработанной документации в июле 2020 года началось выполнение капитального ремонта, которое в сентябре того же года приостановлено.

«Капитальные сооружения, созданные за указанный период с нарушением требований законодательства об объектах культурного наследия, нарушили подлинный облик бульвара и в последующем были демонтированы. В результате этого бюджету города причинен ущерб в размере более 16 млн рублей», – уточнили в пресс-службе прокуратуры.

Уголовное дело заведено по статье «Превышение должностных полномочий». Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры.

Фасад одного из зданий на Большой Морской рабочие восстанавливают вручную. Ремонт объекта культурного наследия – дома №24 – в самом разгаре. Качество выполняемых работ, а также соблюдение норм и правил при ремонте ОКН 6 октября проверили руководители ответственных ведомств. специалисты самарской компании «ПСК Норматив» используют сразу несколько методов очистки инкерманского камня: с помощью соды, сильного потока воды, химических растворов и механической очистки. Но даже этих усилий оказывается недостаточно.

«До этого, ранее при реставрации, не знаю, в каких годах, фасад был обработан каким-то составом, который впитался в камень, он чёрный, его видно. И вот он не очищается даже химиями реставраторскими разными. Сначала очищаем специальными щётками до белого состояния. Но при этой очистке теряется фактура поверхности, она такими ручейками».

Фактурный рисунок специалисты наносят на инкерманский камень вручную. На то, чтобы обработать одну секцию, у рабочего уходит от получаса до 45 минут. Руководитель Фонда содействия капитальному ремонту Дмитрий Шпагин рассказал, что фактура наносится на камень в соответствии с цветом. Их на фасаде около пяти.

ДМИТРИЙ ШПАГИН, директор Фонда содействия капитальному ремонту Севастополя: «После того, как выполнена работа по очистке – уже работаем со швами. По каждому шву у нас порядка 18-ти образцов различных составов было предложено. Мы проверяли, где какие будут лучше применяться. На сегодняшний день это единственный адрес, где Фонд выполняет работы такой сложности».

192 севастопольских здания – в процессе капитального ремонта. На 76 объектах работы уже завершены. 4 дома, где активно ведутся работы, имеют статус культурного наследия.

Были на уходящей недели новости о строительстве и близ Севастополя – в селе Оборонном. Так Благочиние Крымской епархии с 2012 года борется за сохранение территории, где предположительно находился храм. В 2019-м этот земельный участок перевели в ИЖС, а на днях туда впервые зашла крупная рабочая техника. Местные жители выражают обеспокоенность – по их словам, в земле на месте бывшей святыни всё ещё могут находиться останки священнослужителей, которые могут оказаться осквернены ковшами экскаваторов.

О том, что на этом пустыре некогда находился храм Святой Марины, наглядных свидетельств до наших времён дошло не так уж и много. Среди них – картина французского офицера, который расположился неподалёку от села вместе с военным корпусом в период Крымской войны, а также одна дореволюционная фотография. Куда более убедительным аргументом в этом плане выступают две гранитные надгробные плиты, которые находились на этом участке последние несколько десятилетий.

ГАЛИНА ЯКОВЕНКО, жительница села Оборонное: «Здесь были очень сильные бои во время Великой Отечественной войны, здесь была оборона Севастополя. Потому село и назвали Оборонное. А довоенное название – Камары. Он был разрушен. Но этот храм 1779 года постройки, а по разным источником – и 1794».

Разговоры о необходимости восстановить храм велись ещё в украинский период. Уже тогда духовенство столкнулось с проблемой оформления земельного участка – внести изменения в кадастр по тем или иным причинам не удавалось. В 2018 году землю всё же удалось зарегистрировать, но не священнослужителям, а третьему лицу.

Иегумен НЕКТАРИЙ, скитоначальник скита у источника Иоанна Предтечи: «Эта земля святая. Здесь был святой алтарь. Здесь ангелы служат, они продолжают. Хотя храма здесь и нет, так как алтарь был освящённый – здесь ангелы служат. Ни в коем случае нельзя осквернять это место другими любыми заведениями мирскими».

Уже на следующий день после выхода в эфир сюжета телеканала НТС попытка раскопать экскаваторами территорию предположительно бывшего храма XVIII века в Оборонном всё же обернулась внезапной находкой – в земле обнаружились человеческие останки. В верхних слоях грунта находился череп, челюсть и несколько костей. Местные жители уверены – это захоронения православных священников, ранее покоившихся на местном прихрамном кладбище. Но владельцы участка, планировавшие построить здесь дом, ранее заказывали археологическую экспертизу, которая не показала наличие культурного слоя.

Обсуждать подробности на камеру владельцы земли отказались, но предоставили к ознакомлению пакет документов. В них действительно указано, что на этом участке проводилась шурфовка. Акт государственной историко-культурной экспертизы подписан директором Института археологии Крыма Российской академии наук. В выводах сказано: объекты, обладающие признаками археологии, на участке отсутствуют.

ПАВЕЛ ХАРЛАМОВ, депутат Балаклавского муниципального совета Севастополя: «Активная позиция местных жителей, большая включённость депутатского корпуса и мгновенная реакция органов исполнительной власти на данную ситуацию остудили пыл застройщика. Они поняли, что это – серьёзная проблема, и решать её надо по закону. Ни в коем случае не нарушать интересы ни местных жителей, ни благочиния, ни нормы законодательства федерального и Севастополя».

После обнаружения находок на место были вызваны следователи и представители Севнаследия. Если по итогам исследований выяснится, что человеческие останки имеют отношение к археологии – участок могут повторно обследовать на наличие культурного слоя.

На минувшей неделе власти прокомментировали ещё одну скандальную стройку. Никаких разрешений на застройку земельного участка на улице Гавена не выдавали и не выдадут. Об этом стало известно в четверг, 7 октября, на заседании Правительства Севастополя.

МАКСИМ ЖУКАЛОВ, директор Департамента архитектуры и градостроительства Правительства Севастополя:

«- Никаких документов, как и не было у товарищей, так и нет. Правильно я понимаю? Никаких разрешений? Там сейчас просто активно распространяется информация, что якобы их действия законны и все документы они якобы получили в соответствующих департаментах и так далее.

— Нет, Михаил Владимирович. Никаких разрешений мы не выдавали.

— Я ещё раз хочу просто обратить внимание, что на Гавена никаких решений не принималось и приниматься не будет. Сейчас мы как раз анализируем те документы – правоустанавливающие на земельный участок, которые есть».

Напомним, 6 сентября в редакцию телеканала НТС обратились взволнованные жители улицы Гавена. Во дворе дома №14 арендатор земельного участка начал огораживать свою территорию забором. Севастопольцы, испугавшись появления в их дворе новой точечной застройки, вызвали полицию. Однако сотрудники правоохранительных органов, проверив документы, не нашли «оснований для вмешательства в происходящее». Чуть позже ситуацию прокомментировал губернатор Михаил Развожаев, назвав действия арендатора земельного участка «провокацией и рецидивом». Известно, что Правительство Севастополя намерено либо изъять участок, либо произвести с собственником обмен территориями.

Не появятся многоэтажные дома и у сквера Севастопольских курсантов не будет. Привлекательный для застройщиков участок станет территорией общего пользования. Соответствующее постановление было принято в этот четверг на заседании правительства. Как уточнил директор Департамента архитектуры и градостроительства Максим Жукалов, речь идёт об участке площадью 4,2 гектара. Ещё в украинский период здесь был вырыт котлован под будущее строительство, позже его засыпали. Сейчас участок находится в аренде.

МАКСИМ ЖУКАЛОВ, директор Департамента архитектуры и градостроительства Правительства Севастополя: «В связи с многочисленными обращениями жителей прилегающей территории предлагаемым проектом постановления предусматривается изменение и раздел земельного участка, расположенного по адресу пр. Гагарина, 48 с вида разрешённого использования «строительство и обслуживание жилого многоквартирного дома» на вид разрешённого использования «земельные участки территории общего пользования».

Прокуратура Севастополя побудила руководство ЖСК «Скифия» выдать членам кооператива положенные им справки о выплате полного пая. Теперь люди смогут оформить право собственности на свои законные квадратные метры. Добиваться этого им приходилось «с боем» – ранее председатель «Скифии» пытался актуализировать стоимость уже оплаченных балконов, вынуждая жильцов на новые траты.

АРТЁМ ФАДЕЕВ, начальник Управления государственной регистрации права и кадастра Правительства Севастополя: «Мы запросили у «Скифии» список пайщиков. Они нам предоставили. Соответственно, мы сверяем наличие заявителя в этом списке и проверяем справку о полной выплате пая, чтобы она была подписана председателем и главным бухгалтером. Все необходимые документы, которые мы указывали в приостановлениях, мы получили на сегодняшний день. Все договора между застройщиком, Минобороны и ЖСК «Скифией».

Теперь справку о выплате пая жильцы могут получить по предварительной записи в ЖСК «Скифия».

«- Сколько человек обратилось?

— Обратилось на сегодняшний день около 80 человек. Получило у нас справок порядка 40. Ещё ряд завтра получают.

— То есть эти 40 человек, которые их уже получили – они уже являются собственниками квартир?

— Да.

— Всё. Достаточно этого?»

И всё же, люди по-прежнему говорят, что до сих пор сталкиваются с определённым давлением со стороны руководства кооператива. Заместитель прокурора Андрей Жугин пообещал вновь встретиться с членами ЖСК «Скифия» 21 октября, чтобы проконтролировать – как идёт оформление документов на право собственности.

Городские власти приступают к реконструкции важнейшей транспортной развязки Севастополя – кругового перекрёстка улицы Хрусталёва, Камышового, Городского и Монастырского шоссе, а также проспекта Генерала Острякова. В простонародье – знаменитой развязки «Огурец». Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев на заседании Правительства Севастополя.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «Приступаем к работам, связанным с реконструкцией так называемого «Огурца» – нашей развязки, которая запирает сейчас Камышовое шоссе. Соответственно, понятно, что Камышовое шоссе поехало – теперь «Огурец» у нас такая точка преткновения».

По словам главы региона, реконструкция важнейшей транспортной развязки будет производиться за счёт федеральной целевой программы. Для начала работ необходимо выкупить несколько земельных участков, принадлежащих частным лицам.

ОКСАНА КУЗНЕЦОВА, директор Департамента по имущественным и земельным отношениям Правительства Севастополя: «Общее количество участков – 28. Общий объём площади – почти семь тысяч квадратных метров. Проговорили со всеми владельцами, порядок разъяснили».

Михаил Развожаев поручил провести изъятие земельных участков в «корректном» формате, чтобы максимально сократить сроки начала фактической реконструкции важнейшей транспортной развязки Севастополя.

В Севастополе не утихает проблема с брошенными бездомными собаками. Пока волонтёры и зоозащитники ждут появление государственного приюта, территорию временного пребывания четвероногих друзей человека отдали Министерству обороны. Судебные приставы истребовали имущество ответчика – компании «Агроальянс плюс» в пользу оборонного ведомства, а вместе с ними вольеры, в которых в настоящее время живут более 50 собак. На защиту прав братьев наших меньших приехали волонтёры, зоозащитники, депутаты и общественники.

ПАВЕЛ БУЦАЙ, Уполномоченный по правам человека в городе Севастополь: «Я считаю, что, в первую очередь, Минобороны всегда имеет взвешенную позицию. И на данный момент по предварительной договорённости у нас никаких воспрепятствований по нахождению здесь животных нет. И по устной договорённости, конечно, мы будем писать ходатайство, я буду ходатайствовать о том, чтобы, конечно же, в первую очередь, приют здесь существовал до тех пор, пока не откроется городской приют».

В свою очередь, депутат Законодательного собрания Татьяна Щербакова пообещала уделить проблеме выселения бездомных собак с территории Монастырского шоссе максимальное внимание.

ТАТЬЯНА ЩЕРБАКОВА, депутат Законодательного собрания Севастополя: «Я, как депутат, инициирую среди своих коллег депутатов, кто захочет присоединиться, конечно, обращение о том, чтобы первое: по возможности максимально долго, учитывая, что впереди зима, собаки оставались на месте. Если у истребователя нет грандиозных планов, но даже если они есть – по возможности скорректировать».

По мнению народного избранника, если проблеме бездомных собак не уделять достаточное внимание, ситуация со временем будет только ухудшаться.

ТАТЬЯНА ЩЕРБАКОВА, депутат Законодательного собрания Севастополя: «Город будет расти, и проблема, которая, к сожалению, фактически до настоящего времени не решалась так, как она должна решаться, потому что, если бы все эти деньги, которые выделялись, программа реализовывалась, уже бы такой проблемы в городе не было. По крайней мере, в таком объёме».

Напомним, севастопольские чиновники пообещали построить государственный приют для бездомных собак до конца 2021 года. Чтобы сдержать это обещание остаётся немного времени – без малого три месяца. Зоозащитники и волонтёры надеются, что это не пустые слова и несчастные животные будут встречать Новый год в нормальном государственном приюте.

И к другим темам. В Севастопольском государственном университете провели открытый семинар «80-летию начала героической обороны Севастополя в годы Великой отечественной войны посвящается…». В его рамках состоялась презентация уникального издания. Это сборник документов «Оперативные сводки Штаба Черноморского флота 1941–1942 годов». В сборник включено 625 документов, которые публикуются впервые.

ЕКАТЕРИНА АЛТАБАЕВА, сенатор Российской Федерации: «Книга, которая издана коллегами при поддержке фонда РФФИ и при поддержке Правительства Севастополя творческими людьми, которые работают в нашем университете, чрезвычайно важна. Потому что это оперативные сводки Черноморского флота, театра военных действий всего Черноморского бассейна за большой хронологический период, практически это вся оборона Севастополя».

По словам Екатерины Алтабаевой, впервые изданные документы крайне важны для восстановления исторической правды о событиях обороны Севастополя в годы Великой Отечественной войны.

ЕКАТЕРИНА АЛТАБАЕВА, сенатор Российской Федерации: «У нас очень часто те или иные точки зрения в публицистике особенно и то, что у нас в сети интернет гуляет информация по тем или иным историческим событиям, совершенно не согласовывается с реальной действительностью. Но сказать, как это было, можно только на основе источников».

По мнению авторов-составителей, выпущенный сборник будет интересен не только узкому кругу историков-специалистов, но и широкой читательской аудитории.

ВИКТОР ЛЕБЕДИНСКИЙ, заведующий Центром крымских исследований Института востоковедения РАН: «И как важнейший исторический источник, и как документы, которые позволяют вспомнить ещё раз спустя 80 лет по дням буквально те события героические и трагические одновременно. Они описывают буквально каждый день событий, которые происходили не только в Севастополе и в районе Крыма, но и по всему Чёрному морю».

В районе Второго кордона Мекензиевых гор завершилась Вахта памяти «Севастопольский рубеж». Уже не первый год поисковики проводят экспедицию в этом месте и находят останки защитников легендарного города. Ведь именно здесь в 1941-1942 годах шли ожесточённые бои в ходе Второй обороны Севастополя. За две недели работы поисковикам удалось обнаружить останки 11 наших бойцов и нескольких солдат Вермахта.

МАРИНА ГАВРИЛЕНКО, председатель Севастопольского объединения поисковых отрядов «Долг»: «В этом году здесь вторая Вахта памяти. На первой Вахте памяти также было поднято 8 бойцов, поэтому приготовлено к захоронению уже 20 человек только вот с территории Второго кордона Мекензиевых гор. Кроме этого подняты останки трёх солдат Вермахта, они с личными опознавательными знаками. Данные мы уже передали в представительство в Москву и приедет сюда человек, который занимается захоронением останков немецких солдат в Гончарном, и мы также ему по акту их передадим – они будут тоже захоронены».

В этом году организатором поисковой экспедиции стало некоммерческое учреждение «Музей техники Вадима Задорожного». Как рассказал его директор, совместно с севастопольским объединением поисковых отрядов «Долг» им удалось достигнуть самого главного – найти павших защитников города.

ВАДИМ ЗАДОРОЖНЫЙ, директор Музея техники Вадима Задорожного (Москва): «Мы видим за собой прах воинов, которые полегли на этой земле, и на самом деле, мы сегодня говорили с друзьями-коллегами, здесь, на самом деле, территория воинского кладбища, воинский мемориал. Потому что со всех сторон нас ещё окружают тысячи могил незахороненных бойцов времён Великой Отечественной войны. Это лишь малая толика дани и уважения, которые мы оказываем тем воинам, которые погибли в годы Великой Отечественной войны на этих рубежах – на рубежах Мекензиевых высот».

Позицию Вадима Задорожного разделяет и депутат Законодательного собрания Севастополя Михаил Чалый. Народный избранник считает, что на территории Мекензиевых гор, в местах ожесточённых и кровопролитных боёв, должен появиться мемориал памяти. Однако подходить к этому вопросу нужно очень аккуратно.

МИХАИЛ ЧАЛЫЙ, депутат Законодательного собрания Севастополя: «Я считаю, что если грамотно, со вкусом, осторожно, бережно подойти к этому вопросу, то можно сделать так, что это сделает Севастополь ещё краше и ещё более историческим. Это будет достойная память наших дедов и прадедов, которые легли вообще за то, чтобы мы жили свободными».

На следующий год в районе Второго кордона Мекензиевых гор планируются три экспедиции: весенняя, летняя и осенняя. В планах организаторов привлечь к поисковым работам волонтёров и молодёжь.

СЕРГЕЙ КОЛБИН, сенатор Российской Федерации: «Когда дети привлекаются и принимают участие в восстановлении исторической справедливости – это всегда хорошо. Это воспитывает патриотизм, это заставляет всё-таки потом почитать книжки, в интернете найти нужную информацию – какое подразделение здесь сражалось, какая их численность была, против кого сражались. Это и есть один из элементов патриотического воспитания».

Из 11 наших защитников удалось опознать лишь одного. В ближайшее время поисковики планируют разыскать родственников опознанного участника Обороны Севастополя. Остальные ребята так и останутся неизвестными. Их останки будут захоронены в мае следующего года на мемориальном кладбище Великой Отечественной войны в посёлке Дергачи.

В Севастополе прошёл форум по импортозамещению продуктов в сфере информационных технологий. 10 отечественных корпораций со всей страны представили свои разработки для того, чтобы вывести наш город на новый уровень цифровизации. По словам организаторов, Севастополь может стать новым центром по подготовке кадров в сфере IT.

ДМИТРИЙ ГВОЗДЮК, президент группы компаний «РосИнтеграция»: «Как раз здесь мы должны людям показать – вот для этого выставка, собственно, и проводится, и технические доклады нацелены на информационную безопасность и на развитие цифровизации в регионе в частности».

Для Севастополя такой проект особенно интересен, ведь импортозамещение связано с санкционными ограничениями. На форуме приглашённые компании представили некоторые свои разработки – это широкий выбор отечественного оборудования. В их числе программное обесп е чение, которое может заменить Microsoft.

ДМИТРИЙ ГВОЗДЮК, президент группы компаний «РосИнтеграция»: «Здесь сегодня ключевые производители представлены. Это системы хранения данных, это продукты по информационной безопасности, межсетевое экранирование, продукты, которые нацелены на защиту персональных данных».

Форум проводится группой компаний «РосИнтеграция». Она является проводником между предприятиями в сфере IT и заказчиками, которыми могут быть как организации с малым бизнесом, так и образовательные учреждения. Сегодняшний форум – это площадка для таких знакомств и обмена контактами.

ДМИТРИЙ ГВОЗДЮК, президент группы компаний «РосИнтеграция»: «Чтобы было удобно и, наверное, бесшовно провести переход на наши отечественные программные обеспечения, их нужно начинать внедрять в школах и ВУЗах, чтобы дети могли, собственно говоря, в процессе обучения изучать эти программные продукты, для того, чтобы их потом применять уже на производствах».

Сегодня в Севастополе уже проходят форумы по внедрению IT-технологий в студенческую жизнь. Так, в начале лета в этом году на базе Севастопольского государственного университета прошёл форум «Интеллект машин и механизмов», на котором были представлены последние достижения отечественной радиоэлектроники. Его планируют провести и в следующем году, а также открыть новые специальности, чтобы Севастополь стал «кузницей кадров».

РОМАН ВЕЛИЧИНСКИЙ, генеральный директор корпорации «Развитие Севастополя»: «Мы считаем, что Севастополь с учётом климатических условий, комфортной городской среды и с учётом того, что у нас очень мощный и сильный ВУЗ СевГУ, может стать центром по развитию и микроэлектроники, и подготовки кадров для программного обеспечения».

Сейчас в планах по развитию информационно-технологической индустрии в Севастополе – многое. Так, этот форум проходил в здании, где в скором времени будет построен дизайн-центр микроэлектроники, а неподалёку – по улице Руднева, 41 – скоро появится технопарк «IT Крым».