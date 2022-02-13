Основные события недели в Севастополе: 7 — 13 февраля

Фото: Алёна Назаркина

Минувшая севастопольская неделя отмечена в объективе журналистов НТС несколькими знаковыми темами. Продолжается борьба за достойный облик и жизнь города – как в отношении аутентичных и природных ценностей, так и в смысле банальной чистоты на улицах.

В понедельник губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил возобновить уголовное дело по факту добычи грунта в Языковой балке.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «Это у нас каждый год происходит с маниакальным каким-то упорством. Ситуация в Языковой балке. Снова добыча зафиксирована нашими службами. При этом, как выяснилось, уголовное дело, инициированное правительством по ущербу экологии и правительству города с точки зрения добычи общеполезных ископаемых, чудесным образом прекращено, и сейчас мы опять в ситуации статус-кво с Языковой балкой. Возобновляйте обращение в правоохранительные органы, которое нам ежегодно приходится делать. Давайте возобновлять обращения в правоохранительные органы, коль это нам ежегодно приходится делать».

По информации директора Департамента природных ресурсов и экологии Юлии Гавриловой, сумма штрафов за незаконную добычу грунта в Языковой балке составила более двух миллионов рублей. При этом размер ущерба, причинённого окружающей среде, превысил 44 миллиона рублей.

Позже стало известно, что штраф в 850 тысяч рублей, которые Севприроднадзор выписал компании «Листригоны» за добычу грунта в Языковой балке без лицензии, отменен 21-м арбитражным апелляционным судом 7 февраля. Сейчас расследование по факту незаконной добычи полезных ископаемых в Языковой балке проводит следственное управление УМВД России по Севастополю. Его ход находится на особом контроле прокурора города.

История с масштабной вырубкой ради «несогласованной ЛЭП» также получила новые подробности на этой неделе. Информация о том, что на территории полуострова – от Севастополя до Алупки – могут вырубить до 1 миллиона деревьев, появилась в конце декабря прошлого года. Тогда на сайте Минстроя было опубликовано разрешение, которое выдали АО «Крымэнерго». А проект получил одобрение Главгосэкспертизы и Росприроднадзора.

С учётом зоны безопасности, которая исключает любую растительность и должна быть организована вдоль всех 25 километров будущей ЛЭП, реализация этого проекта приведёт к созданию гигантской просеки в заповедных лесах Южнобережной части Крыма.

В Севприроднадзоре поясняют, что проект на рассмотрение в департамент не поступал, никаких одобрений по нему не выдавалось. О намерении не допустить вырубку заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

В пятницу стало известно, что Делегация Министерства энергетики России во главе с заместителем главы ведомства прибудет в Севастополь, чтобы решить вопрос строительства линии электропередачи в границах заказника «Байдарский».

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «Естественно, никакие работы проводиться не будут. Трассировка регионом не была согласована. Об этом мы говорили ещё в конце прошлого года. Соответственно, сейчас никаких работ по контракту выполняться не будет. Разберёмся с Министерством энергетики. Позиция прежняя: есть действующая трасса, в рамках которой модернизационные мероприятия могут проводиться. Поэтому надо подготовить наши все документы. Уверен, что позиция региона будет услышана».

На заседании Правительства города в пятницу принято решение изменить порядок выдачи разрешения и согласования строительства и реконструкции некоторых объектов на территории региона. Согласование с Архитектурно-градостроительным советом теперь требуют работы на таких объектах, как многоквартирные дома, общественные пространства, элементы благоустройства в границах территории исторического поселения.

МАКСИМ ЖУКАЛОВ, директор Департамента архитектуры и градостроительства Правительства Севастополя: «Объекты капитального строительства в границах защитных зон или зон охраны объектов культурного наследия. А также художественное оформление зданий, граффити, монументально-декоративная роспись и элементы праздничного оформления города. Исходя из принципов архитектуры, именно данные типы объектов формируют архитектурный слой города и оказывают влияние, а также визуальное восприятие городской среды, в целом».

А вот на Историческом бульваре, как выяснилось, ведется строительство двухэтажного здания по старому проекту. Подробно рассказать или показать, как будет выглядеть здание, в музее обороны затрудняются и затрагивают только общие моменты.

ВЯЧЕСЛАВ ЧЕБОТЬКО, начальник отдела капитального ремонта и реставрации Музея обороны Севастополя: «Облик здания, которое построится, будет двухэтажным зданием. Один этаж – подземный и два этажа надземных. Облик согласован Министерством культуры, и он не будет нарушать архитектурного художественного восприятия музея. Работы выполняет подрядчик АО «Промстройсервис».

Как известно, проект реконструкции Исторического бульвара, разработанный в 2017 году, отправлен на доработку из-за массы нареканий. В разговоре с начальником отдела капитального ремонта и реставрации военно-исторического музея-заповедника выяснилась интересная информация.

ВЯЧЕСЛАВ ЧЕБОТЬКО, начальник отдела капитального ремонта и реставрации Музея обороны Севастополя: «Реконструкция 4 зданий по существующему разработанному проекту 2017 года. Разрешение получено в Департаменте архитектуры и градостроительства города Севастополя».

Таким образом, общий проект реконструкции бульвара ещё в разработке, но на территории уже идёт строительство-реконструкция четырёх объектов: кинопавильона, павильона ожидания, который станет инфоцентром, мемориального музея Папанина и склада сувенирной продукции. Когда полуразрушенный Исторический бульвар вернёт свой полноценный облик – неизвестно. Реконструкцию самой территории должны начать после того, как будет переделан проект и учтены все прежние недочёты. Сам Музей героической обороны не владеет информацией, когда это произойдёт.

Еще одной мало оптимистичной новостью недели стала информация, что на мысе Хрустальном все-таки построят не одну многоэтажку, а две. Это подтверждает актуализированная версия Схемы теплоснабжения Севастополя на период до 2036 года, опубликованная на сайте Правительства города 2 февраля.

Самое интересное – даже подрядчик в разговоре без камер два года назад подтвердил эту информацию. Тем не менее, губернатор Михаил Развожаев на следующий день после выхода материала НТС решил сделать опровержение. Вот, что он говорил 24 ноября 2020 года.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «Два здания здесь не будет. Здесь будет этот единственный дом, который вы видите на этой площадке. Представлять собой он будет понятно, что, только с более интересными фасадами. Это служебное жильё для сотрудников культурного кластера».

Однако и о том, что это будет служебное жильё, известно только со слов губернатора. На информационном щите возле стройплощадки указано: «Многоквартирный жилой дом». Отметим, что первый жилой дом строится со скоростью, которой могут только позавидовать КОС «Южные» или Онкоцентр, находящийся много лет на стадии поиска субподрядчика. В очередном официальном ответе от Севгосстройнадзора также говорится, цитата:

«Объект не является зданием общежития для сотрудников кластера».

Пока на берегу моря в центре Севастополя возводятся новые многоэтажки, аутентичные инженерные объекты в исторической части города продолжают разрушаться. Например, подпорная стена рядом с домом командующего Черноморским флотом. Жители соседних домов снова бьют тревогу, ведь огромные валуны падают на их строения и внутридомовую территорию. В официальном ответе Горхоза сказано, что, цитата:

«Рассмотрение вопроса выполнения работ по ремонту подпорной стены в районе дома №5 по улице Дроздова запланировано в 2022-2023 годах, либо при выделении дополнительного финансирования в необходимом объёме».

ОЛЕГ ЯКОВЛЕВ, житель дома №3 по улице Свердлова: «Обидно, что в сегодняшнее время историческая часть города вот в таком состоянии находится. Конечно, можно снизу показывать дачу командующего, всё. Ещё года 3 назад она была в более привлекательном состоянии, а сегодня погодные условия и некачественные ремонты, которые были произведены – говорят сами за себя. Водить сюда не стоит никого, дабы не позорить наш город, нашу улицу и всех жителей, которые здесь живут».

Департамент городского хозяйства взялся наводить порядок с самовольно размещенными объектами на земле, принадлежащей городу. Во вторник, 8 февраля, сотрудники ГБУ «Парки и скверы» спилили шлагбаум, перегораживающий въезд в торговый центр «Лаванда» со стороны «Муссона».

На следующий день сотрудникам госучреждения пришлось продолжить демонтаж шлагбаума и ограждений, возвращенных на место охраной ТЦ «Лаванда». В пресс-службе Департамента городского хозяйства Правительства Севастополя сообщили, что демонтировать шлагбаум решили на основании протокола заседания профильной комиссии, которая занимается вопросами освобождения городских земель от самовольно размещённых объектов. В Горхозе подчеркнули, что требование о демонтаже или перемещении спорного объекта были расклеены на шлагбауме и опубликованы на официальном сайте Правительства города ещё 3 декабря 2021 года.

Другая проблема, курируемая Горхозом, также очень остро стоит на повестке дня Севастополя. Стихийные свалки растут с бешеной скоростью в разных районах города. Очаги зарождаются на контейнерных площадках. Во многих дворах рядом с баками есть «лодки» для габаритных отходов. Ими пользуются не только жильцы домов, а и предприниматели, торгующие неподалёку. Так как региональный оператор по вывозу мусора «Благоустройство города Севастополя» во время уборки не зачищает контейнерную площадку, всё, что выпадает из баков и лодки, остаётся на земле и перерастает в стихийную свалку.

МАКСИМ МИШИН, глава Ленинского муниципального округа Севастополя: «Если мы сегодня 10 человек спросим, а куда же они выкидывают мусор: в бак на контейнерной площадке или в «лодку», которая рядом стоит. Я вас уверяю – 8 из 10 скажут, что они бросают его в «лодку». Причём этот объём посчитать практически невозможно. Потому что он дополнительно нагружается теми коммерсантами, которые занимаются перевозкой строительного и прочего мусора».

Бытовой хлам, автомобильные покрышки и граффити на стенах. В таком состоянии находится один из входов в пункт командующего Приморской армией генерала Ивана Петрова. Объект расположен в районе дома №9 по улице Шостака. В непосредственной близости от него находится объект культурного наследия – Храм Богородицы Влахернской. Рядом с ним также растёт свалка. Местные жители пытаются своими силами поддерживать здесь порядок, но не всё им под силу.

ЖАННА ЯРОВАЯ, жительница дома №1 по улице Шостака: «Убирали, но это немыслимо. Нас несколько человек, которые пытаются убирать. Тут крысы среди белого дня бегают. Это же не дело. Тут дома жилые совсем рядом. Что-то надо делать. Кто виноват, не знаю. Дворника не видела здесь, не наблюдала ни разу».

Рядом находится контейнерная площадка. По словам местных жителей, мусор вывозят регулярно и вовремя, однако иногда сильный ветер разносит его по округе – в том числе и ко входу в командный пункт.

После выхода сюжета в дневном выпуске «Севинформбюро», на территории командного пункта запланировали уборку по инициативе спикера Законодательного собрания. Также в ближайшее время обещают заасфальтировать спуск, ведущий от первого дома по улице Шостака к контейнерной площадке. Подрядчик ждёт, когда в городе установится хорошая погода без осадков.

В четверг представители властей Севастополя озвучили новые сроки начала борьбы со стихийными свалками. Оказывается, полноценно вести работу по ликвидации несанкционированных полигонов станет возможно только весной этого года. Такую информацию журналистам НТС озвучили главы Ленинского и Нахимовского муниципальных округов. Деньги на уборку выделены. Начать полноценную работу по ликвидации мини-полигонов станет возможно после завершения бюрократических процедур.

МИХАИЛ ЛАЗАРЕВ, глава Нахимовского муниципального округа Севастополя: «Теперь нам необходимо согласование с Департаментом финансов и КСП. Я думаю, что мы благополучно это в течение недели сделаем. И к вышесказанной дате всё это дело проведём. В общем, вывод – где-то с начала марта мы этим заниматься будем уже самостоятельно».

ВАЛЕРИЙ СТРЮКОВ, председатель общественной организации «Офицерский корпус Севастополя»: «Мы находимся сейчас на улице Рябова. Эта мусорная свалка продолжается у нас с декабря месяца. Я смотрю, что Ленинский район стремительно набирает обороты и хочет завоевать пальму первенства Нахимовского района по мусорному бардаку».

Похожая ситуация происходит и на улице Кожанова, 6. К мешкам с листьями понемногу добавляются и обычные пакеты с мусором.

МАКСИМ МИШИН, глава Ленинского муниципального округа Севастополя: «Хотелось бы отметить, что до 14 января у нас свалки не были ликвидированы. Поэтому всё, что сейчас имеется – это лишь накапливается, и мы всё это прекрасно видим. Процедуру, которую мы можем в ближайшее время заключить с определёнными контрактами, а это опять же не через аукцион, где возможно падение и экономия средств – скорее всего в течение недели, максимум двух. Ну а с выходом по полной процедуре заключения такого подрядчика – это может занять до двух месяцев».

Напомним, 14 января этого года стало известно, что все полномочия и финансирование по уборке стихийных городских свалок переданы городским муниципалитетам. С этого момента администрации районов должны согласовать распределение денежных средств с Правительством Севастополя, а затем утвердить на заседании местного Совета депутатов. Только после этого можно выходить на государственную закупку и определять подрядчика.

В пятницу стало известно, что региональный оператор по вывозу твёрдых коммунальных отходов «Благоустройство города Севастополя» получил субсидию от городского Правительства в 180 млн рублей. Пока неизвестно, поможет ли этот факт стать Севастополю чище. Субсидия спасет «БГС» от банкротства, так как пойдет на оплату долгов.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «Это то, что принято в бюджете города, средства, чтобы погасить долги, накопленные за пять лет из-за того, что люди не оплатили вывоз мусора по тарифу. Чтобы предприятие не находилось в удручающем состоянии и могло вести свою деятельность более уверенно».

В другом городском департаменте – архитектуры и градостроительства, к работе которого тоже постоянно возникают вопросы, на этой неделе прошла выемка документов следователями. Официальных комментариев от служб, которые обычно задействованы в подобных мероприятиях, пока нет. В пресс-службе Правительства города информацию также не прокомментировали.

Ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции на этой неделе в Севастополе остается напряженной. Ежедневно врачи выявляли по 500-600 новых случаев заболевания. Лишь в среду количество заразившихся составило менее 400 человек, но в воскресенье цифры почти приблизились к тысяче – выявлено 925 новых случаев коронавируса. В больницах остаётся около 200 свободных коек, власти города пока не вводят никаких новых ограничений.

В понедельник принято решение выписывать севастопольцев, переболевших коронавирусом, без проведения повторного тестирования на COVID-19. Также у севастопольцев появилась возможность оформления больничных листов в электронном виде без посещения врача, после дистанционной консультации.

АЛЕКСАНДР КУЛАГИН, заместитель губернатора Севастополя: «Если нет повышенной температуры тела больше 38 градусов, в течение трёх дней не сбиваемых, если нет понижения сатурации – одышки, то человек может находиться дома и по телефону получать консультацию врача. Если он заболел, то сообщает об этом по телефону поликлинике, и ему открывается листок нетрудоспособности без посещения медицинского учреждения».

168 классов в 46 севастопольских школах закрыты на карантин. Такие данные озвучила начальник местного отделения Роспотребнадзора Анна Мелюх. Она уточнила, что эпидемический порог превышен в двух школах. Кроме того, на карантин закрыто 19 групп в детских садах.

Более 30 кораблей Черноморского флота в пятницу вышли в море на учения из Севастополя и Новороссийска. Пункты постоянного базирования покинули фрегаты, сторожевые, десантные корабли, малые противолодочные и ракетные корабли, а также корабли противоминной защиты. Цель манёвров – отработка обороны морского побережья Крымского полуострова, пунктов базирования сил Черноморского флота, а также объектов экономического сектора страны.

Ранее в Крыму прошли учения с береговыми ракетными комплексами «Бастион». Военнослужащие выполнили развёртывание комплексов, их подготовку к боевому применению и выполнение учебной ракетной стрельбы по морской цели. В пресс-службе Черноморского флота уточнили: в учениях было задействовано более 40 единиц военной и специальной техники.

А в пятницу силам МЧС Севастополя пришлось выполнять совсем не учебные задачи. Для ликвидации бомб времён войны на Северной стороне потребовалась эвакуация населения, людей временно переместили в Дом культуры Инкермана. Масштабную операцию в Севастополе провели силы МЧС в сотрудничестве с МВД и ГИБДД региона.

Бомбы были обнаружены в ходе земляных работ в районе садоводческого товарищества «Сухарный». Сотрудники Специализированного отряда МЧС идентифицировали находки как немецкую авиационную бомбу SC-50 и советскую авиационную бомбу ФАБ-100 – массой 50 и 100 килограммов соответственно. Позже, при обследовании территории, сапёры нашли еще три боеприпаса.

ВИКТОР СТРЕЛКОВ, заместитель начальника ГУ по антикризисному управлению ГУ МЧС:

«Проводилось отключение инженерных сетей, коммуникаций. Кроме этого, перекрывалось автомобильное движение. Работы проводились в промежутках между движениями железнодорожного транспорта».

На полигоне севастопольского чрезвычайного ведомства бомбы ликвидировали с помощью контролируемого подрыва. В МЧС отчитались, что операция прошла в штатном режиме, ущерба населению и инфраструктуре не причинено.

На эту неделю выпали два профессиональных праздника. Девятого февраля в нашей стране отмечается День гражданской авиации. Этот праздник приурочен к дате возникновения воздушного флота – 9 февраля 1923 года. Съёмочная группа телеканала НТС посетила международный аэропорт «Симферополь», чтобы показать телезрителям, как сегодня работает крупнейшая воздушная гавань на Крымском полуострове, услугами которой ежегодно пользуются миллионы наших соотечественников. В этом году к праздничной дате международный аэропорт «Симферополь» подошёл с рекордными показателями работы.

МИХАИЛ НИКИФОРОВ, пресс-секретарь Международного аэропорта «Симферополь»: «Аэропорт «Симферополь» в 2021 году обслужил максимальное за всю историю количество пассажиров за год – это 6 млн 800 тысяч пассажиров. Были побиты все рекорды пиков: и суточных, и месячных. В сутки аэропорт обслуживал больше 45 тысяч пассажиров. В месяц пассажиропоток доходил до 1 млн 200 тысяч пассажиров».

8 февраля учёные нашей страны отмечают День отечественной науки. Он был учреждён в 1999 году. Тогда исполнилось 275 лет Российской академии наук. В одной из кузниц молодых учёных нашего города – Севастопольском государственном университете – отпраздновали День науки экскурсиями по лабораториям и проведением открытых лекций для всех желающих. Здесь стараются развивать как технические, так и социально-гуманитарные науки.

АЛЕКСЕЙ ЧУКЛИН, директор Дирекции научной деятельности Севастопольского государственного университета: «Мы взаимодействуем с широким спектром различных компаний. Это и Объединённая судостроительная организация, и «Ростех», «Алмаз-Антей», и «Океанприбор», и «Аврора», и другие наши глобальные предприятия, с которыми мы взаимодействуем как в научной сфере, так и с точки зрения подготовки для них студентов. Студенты, приходя в лабораторию, на кафедру, начинают взаимодействовать с научным коллективом и начинают внедряться в проект, который этот коллектив выполняет».



