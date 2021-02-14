Основные события недели в Севастополе: 8 — 14 февраля

На минувшей неделе Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о выделении из резервного фонда средств на выплаты жителям осаждённого Севастополя. Они получат по 75 тысяч рублей в честь юбилея Победы. Соответствующий документ был размещён на официальном портале правовой информации вечером в четверг. Уже 12 февраля на заседании Правительства Севастополя Михаил Развожаев заявил о полной готовности всех необходимых документов со стороны региональных властей.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «Президент страны Владимир Владимирович Путин поддержал выделение дополнительных средств для того, чтобы по 75 тысяч выплатить жителям осаждённого Севастополя, которые ранее указом, подписанным Президентом, приравнены к ветеранам Великой Отечественной войны в Год памяти и славы. Распоряжение вчера вышло, сегодня, у нас уже заранее к этому был проработан и подготовлен соответствующий порядок, который необходимо принять, чтобы эти выплаты в кратчайшие сроки осуществить».

Главным распределителем бюджетных средств назначен Департамент труда и социальной защиты населения города Севастополя.

СТАНИСЛАВ БОРИСЕНКО, директор Департамента труда и социальной защиты населения Правительства Севастополя: «Сумма 183 миллиона 175 тысяч – это на 1109 человек, как мы и подавали в нашем финансово-экономическом обосновании. Только дополню, что их сейчас в городе Севастополе 1085 человек, иногородних сегодня 12. С даты подписания закона о дополнении 5 ФЗ статьей о жителях осаждённого Севастополя мы получили 13 новых документов, из них 6 – это севастопольцы, и 7 – это из других регионов. Средств у нас достаточно. Проект, положение и постановление Правительства разработаны и согласованы в Департаменте».

Таким образом, с нормативно-правовой точки зрения всё готово, чтобы осуществить положенные выплаты жителям осаждённого Севастополя. Их произведут после фактического поступления денежных средств от Министерства финансов Российской Федерации. Оно ожидается уже на следующей неделе.

Напомним, инициативу выплатить по 75 тысяч рублей жителям осаждённого Севастополя к прошедшему 75-летию Великой Победы поддержали в «Единой России». С таким предложением члены севастопольского отделения партии обратились к главе правящей политической силы Дмитрию Медведеву в ходе II социального онлайн-форума. 22 декабря Владимир Путин подписал Указ о присвоении жителям осаждённого Севастополя статуса ветерана Великой Отечественной войны. С подобной инициативой ранее неоднократно выступали депутаты Законодательного собрания города.

Федеральную целевую программу развития Крыма и Севастополя расширили и продлили до 2025 года. В приоритете на ближайшее время – модернизация транспортной сети и водоснабжения двух регионов. О принятии соответствующих решений на совещании с членами Правительства Российской Федерации заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин. Встреча состоялась 9 февраля. Согласно новой редакции, в период с 2021 по 2025 год всего будет построено 554 объекта, из которых 489 уже находятся в стадии реализации. Ещё по 65 – работы буду вновь восстановлены.

МАРАТ ХУСНУЛИН, заместитель председателя Правительства Российской Федерации: «Сумма порядка 593 миллиардов, и это позволит комплексно решить практически все основные вопросы сегодня в Крыму. Конечно же, мы будем продолжать работу по транспортному строительству. Базовый объект, как вы уже сказали, дорога «Таврида» построена».

В том числе, севастопольская часть Федеральной целевой программы развития Крымского полуострова пополнилась семью новыми объектами строительства и реконструкции. Из дополнительно выделенных 16 миллиардов 338 миллионов рублей на объекты культуры – возведение здания для Театра танца имени Вадима Елизарова и ремонт Академического русского драматического театра имени Луначарского – приходится 6 миллиардов рублей.

Остальную часть средств направят на модернизацию инфраструктуры мобильной связи, реконструкцию улицы Капитанской и три объекта водообеспечения и водоотведения. Об этом телеканалу «НТС» сообщил руководитель Дирекции по управлению Федеральной целевой программой «Социально-экономическое развитие Крыма и Севастополя» Андрей Никитченко. Всего севастопольская часть Программы охватывает 209 объектов с общим объёмом финансирования 151 миллиард 590 миллионов рублей.

АНДРЕЙ НИКИТЧЕНКО, руководитель Дирекции по управлению ФЦП развития Крыма и Севастополя: «Правительство настояло на включении трёх объектов дополнительно к уже существующим 26 объектам по водообеспечению в Севастополе: первое – разработка проектно-сметной документации и строительство сооружений по очистке морской воды, срок исполнения всего объекта – к 2022 году. Второе – это очистка стоков на КОС «Южные» в целях их повторного использования для нужд города, это дополнительная функция, которой не было в проекте на начальном этапе. И третье – это целый комплекс мероприятий по борьбе с потерями в сетях водообеспечения».

При этом реализация ФЦП в 2021 году будет существенно отличаться от предыдущих лет: за один год Севастополю предстоит выполнить «пятилетку» по вводу объектов в эксплуатацию, заявил Андрей Никитченко.

Несомненно, хорошая новость минувшей недели – Пруд «Туристский» в Байдарской долине снова наполняется. Живительная влага вернулась в водоём и колодцы местных жителей после двух лет засухи. Однако работа по сохранению пруда ещё не закончена: специалистам Севприроднадзора предстоит обследовать состояние дамбы при наполненном водоёме, а властям – урегулировать земельные вопросы.

ВЯЧЕСЛАВ ГОРЕЛОВ, депутат Законодательного собрания Севастополя: «Это стало возможным благодаря тому, что до Нового года были выполнены работы по ремонту плотины. Если бы эти работы не были выполнены в этот срок, и мы потеряли бы январь, наверное, ситуация стала бы печальной. Местные жители говорили о том, что работы выполнялись очень активно накануне Нового года: подрядчик работал там и днём, и вечером. Самое главное, что работы выполнены, теперь пруд наполняется водой».

Работы по обеспечению безопасности водоёма ещё не окончены. Как только он наполнится, специалисты Департамента природных ресурсов и экологии Правительства Севастополя должны обследовать все конструкции дамбы, удерживающей воду в пруду, на предмет течи. Даже если неисправности будут обнаружены, устранить их можно, не осушая «Туристский», утверждают депутаты, а значит, местные жители больше не будут страдать от засухи.

МИХАИЛ ЧАЛЫЙ, депутат Законодательного собрания Севастополя: «Я вижу в этом очень приятный прецедент. Именно прецедент, когда сейчас мы видим, как добро побеждает зло. То есть Правительство и Законодательное собрания – власть в городе не только говорила и декларировала, писала на бумаге о том, что будет сделать нечто полезное, а вот оно делается. При этом пришлось преодолеть сопротивление людей, которые наносят вред городу, которые из этого озера, очевидно, желали сделать жилой квартал».

Напомним, пруд «Туристский», согласно кадастровой карте России, входит в границы земельного участка площадью около 47 гектаров, предназначенном для строительства и обслуживания зданий жилищного и общественного назначения. Его границы были сформированы ещё в 2010 году. Чтобы выяснить нынешний статус участка председатель постоянного комитета Законодательного собрания Севастополя по градостроительству и земельным вопросам Вячеслав Горелов направил письма в Департамент архитектуры и Департамент по имущественным и земельным отношениям.

ВЯЧЕСЛАВ ГОРЕЛОВ, депутат Законодательного собрания Севастополя: «Пока те ответы, которые я получил – это ответ из Департамента архитектуры и из ДИЗО не в полной мере соответствуют друг другу. Я не усматриваю здесь какой-то злой умысел, потому что, скорее всего, разные департаменты Правительства по-разному оценивают земельные вопросы. Департамент архитектуры оценивает со своей позиции, ДИЗО – со своей. Но необходимо сделать так, чтобы все земли, которые непонятным образом «ушли» в собственность непонятных зарубежных компаний, вернулись в собственность города Севастополя».

Незнание закона не освобождает от ответственности. После выхода сюжета в эфире нашего телеканала руководство филиала Государственного морского университета имени Адмирала Ф. Ф. Ушакова попыталось объяснить, почему одно из старейших зданий нашего города обезобразили штукатуркой. Напомним, 5 февраля Управление охраны объектов культурного наследия Правительства Севастополя выписало предписание о приостановке стартовавшего ремонта флигеля корпуса «Е» Лазаревских казарм. Тогда же руководство учебного заведения стало искать причину претензий.

ВАЛЕРИЙ ЧЕПРАСОВ, заведующий лабораторией Морского тренажёрного центра: «Был инцидент такой, что из-за отсутствия кладки начала разрушаться арка – несущая часть. Мы были вынуждены сразу же принять решение незамедлительно восстановить эту часть печи, потому что это тоже является частью несущей стены. Если бы мы этого не сделали, скорее всего, рухнула бы вся часть флигельной башни».

С 2002 года, когда в здании бывших Лазаревских казарм расположился филиал Новороссийского университета, помещения постепенно ремонтировали. Студенты учатся на первом, втором, цокольном и частично третьем этажах – в обновлённых аудиториях. На фасаде – кондиционеры, окна в основном пластиковые, сохранилось несколько железных рам. Цокольный этаж снаружи облицован современным короедом. Зданию почти 200 лет. Поэтому не удивительно, что оно нуждается в реставрации.

«Из этих проёмов выпали фрагменты кладки. В этой части второго этажа проёма была часть каменного подоконника внешнего, отлива. И он выпал. И с этих двух проёмов тоже выпали небольшие фрагменты».

Спасать историческое, почти двухвековое здание руководство университета решило с помощью штукатурки. По словам директора учебного заведения, это вынужденная мера. Он уверяет, оштукатурить собирались только флигель, а не весь фасад. Остальную часть здания трогать не планировали. Руководитель вуза удивился, что общественность города беспокоится об оштукатуривании исторических зданий.

ЮРИЙ КОРНИЛОВ, директор филиала Государственного морского университета имени Адмирала Ф. Ф. Ушакова в Севастополе: «Мы здание сохраняем. Мы единственные, которые здесь это здание сохранили, навели порядок. Видите, что здесь делается. И если мы немножко затронули часть флигеля, потому что он в разрушенном состоянии был, решили поштукатурить – вынужденная мера».

Однако Севнаследие не выдавало разрешение на сокрытие исторической кладки под слоем штукатурки. Поэтому 5 февраля ведомство выдало предписание о приостановке всех работ на почти двухвековом сооружении. Нужно было разрабатывать научно-проектную документацию и нанимать реставраторов. Руководитель филиала утверждает, что не знал о принадлежности к объектам культурного наследия здания бывших Лазаревских казарм – одного из старейших сооружений в Севастополе, возведённого с 1830 по 1840 годы.

ЮРИЙ КОРНИЛОВ, директор филиала Государственного морского университета имени Адмирала Ф. Ф. Ушакова в Севастополе: «Наша вина заключается в том, что действительно не проявляли инициативу в этом вопросе. Надо было подъехать, заранее это всё обсудить. Мы не думали, что это связано с предписанием. Когда теперь есть предписание, мы задумались, правы мы или не правы. Мы не ожидали, что так получится. Теперь будем знать и будем работать, как положено».

Недавно отстроенный «Динопарк» приходит в упадок из-за отсутствия должного ухода за объектом. В последнее время детям приходится заниматься спортом в опасных для здоровья условиях. Местные жители не могут вспомнить, когда здесь в последний раз проводились восстановительные работы. Люди выражают опасения, что если сейчас Правительство Севастополя не начнёт приводить парк в порядок, он разрушится окончательно. Поломанные тренажёры, уничтоженное покрытие и гниющие рампы – нынешние реалии «Динопарка».

Проблема с плачевным состоянием парка – не нова. Это результат отсутствия минимального ухода за объектами на протяжении последних лет, считают общественники. А ведь сам «Динопарк» местным жителям с таким трудом удалось отстоять от севастопольских «девелоперов».

ВЯЧЕСЛАВ ПРОКОПЕНКО, активист общественной организации «Севпарки»: «Тренажёры с момента открытия как начали ломаться – их вообще никак не ремонтировали. В основном, сотрудники занимаются уходом за деревьями. Тут претензий нет. Система полива так и не заработала, фактически. Она установлена, что-то тестировалось, но в рабочий режим она не вошла».

В Департаменте городского хозяйства на проблему смотрят иначе. Наличие повреждений в ведомстве признают, но считают их проблемой сугубо декоративной.

ЕВГЕНИЙ ГОРЛОВ, директор Департамента городского хозяйства Правительства Севастополя: «Говорить о некачественном состоянии, что там отлетели внешние элементы… повреждений самого покрытия, которое эксплуатируются детворой – его нет. Там нет дырок, как разбивали в Артбухте. Там этого нет. Элементы, которые являются декоративными и внешними – их отрывают. Но они не влияют на эксплуатационные показатели. Повреждений для детишек там быть не может».

Глава Департамента городского хозяйства аргументировал отсутствие ремонтных работ ведущейся претензионной работой с подрядчиком, который отвечал за строительство спортивных объектов «Динопарка».

ЕВГЕНИЙ ГОРЛОВ, директор Департамента городского хозяйства Правительства Севастополя: «Когда строил подрядчик данный объект, там были замечания к качеству выполненных работ. Сейчас определились с заказчиком – мы можем в рамках эксплуатации поменять данный участок. Это никак не повлияет на претензионную работу с тем контрагентом, который ранее строил этот парк».

Тем не менее Евгений Горлов заверил, что Департамент городского хозяйства устранит обнаруженные нарушения в ближайшие пару недель. Почему работы не начались до того момента, как вопрос не получил широкую огласку в интернете и социальных сетях, остаётся загадкой.

Тротуарная плитка упорно не приживается на пляже «Хрустальный» – волны вымывают её раз за разом. Качество укладки покрытия проверку стихией в пятницу и субботу снова выдержало. Севастопольцы активно обсуждают в очередной раз смытую плитку в социальных сетях. Прошло меньше двух недель спустя предыдущего подобного инцидента. Тогда глава Департамента городского хозяйства Евгений Горлов сообщал, что плитку планируют не только восстановить, но и усилить с помощью специальных растворов. Также чиновник рассказывал о специальных гидротехнических сооружениях, которые помогут защитить покрытие. Напомним, на данном участке было уложено обычное плиточное покрытие, которое уже не раз за полгода смывало в море в результате очередного шторма.

Под занавес недели в Севастополь второй раз за зиму пришёл снег. В первый выходной недели жители города увидели за окном настоящую метель, а на термометрах – редкую для нашего региона минусовую температуру. По прогнозам синоптиков, подобные погодные условия продлятся до конца следующей недели: градусники будут показывать от -1 до -7 градусов. Безопасность на дороге будут обеспечивать сотрудники «Севастопольского Автодора». На базе государственного бюджетного учреждения подготовились к резкому ухудшению погоды: запасли соль и песчано-соляную смесь в необходимом количестве. На заметённых снегом улицах города будут работать 14 специализированных машин «Севавтодора», тракторы с щётками и грейдеры. Кроме техники, в боевой готовности и рабочие. 22 человека будут очищать знаки и столбики на дорогах, а также ликвидировать снежные заносы. По каждому направлению составлены графики и маршруты движения.

СЕРГЕЙ СУКОРЦЕВ, заместитель директора по содержанию автомобильных дорог ГБУ «Севастопольский Автодор»: «Основные маршруты движения – это те, которые связаны с транспортировкой общественного транспорта, детей в школы. Это восемь маршрутов, которые определены для первоочередной посыпки. Все остальные улицы идут по градации: региональные, муниципальные и местные. Вот в таком ключе мы и будем производить очистку».

В связи с ухудшением погоды, местные власти рекомендуют минимизировать поездки на личном транспорте и пользоваться общественным. В противном случае – не забывайте соблюдать правила дорожного движения и быть внимательными в пути.

На минувшей неделе севастопольцам представили проекты сразу четырёх скверов. Директор Департамента городского хозяйства побывал на территориях, которые в ближайшее время планируют благоустроить. Во вторник Евгений Горлов выехал на улицу Генерала Мельника и пообщался с представителем компании-проектировщика. Возле Памятной триумфальной арки в честь 200-летия Севастополя обещают построить сквер.

На площади примерно в 17 тысяч квадратных метров появятся пешеходные дорожки, скамейки и урны, небольшой сухой фонтан, детская площадка, зона для выгула домашних животных и многое другое – все объекты будут освещаться регулируемой цветной подсветкой. На строительство сквера, по данным проектировщиков, заложено около 35 миллионов рублей. Объект создаётся в рамках реализации нацпроекта «Жильё и городская среда».

ТАТЬЯНА ЩЕРБИНА, главный инженер проекта ООО «Новый город»: «В самом верху парка расположена спортивная зона, то есть непосредственно людям, кто хочет заниматься спортом. Не будет тренажёров – только турники, чтобы было тихо, потому что рядом находится жилая зона, чтобы людям это не мешало».

Также сквер благоустроят в селе Осипенко на месте бывшего парка имени Ленина. По проекту на территории общественного пространства обустроят прогулочную, игровую зону, зону отдыха, мультиспортивную площадку, шахматные и теннисные столики. Единственным спорным объектом в плане благоустройства нового сквера стала детская фотозона, которую проектировщик предложил украсить конструкциями пончика и мороженого.

ЕВГЕНИЙ ГОРЛОВ, директор Департамента городского хозяйства Правительства Севастополя: «У нас на этой неделе планируется ещё раз обсуждение фотозоны, которую предложил проектировщик в части детского досуга. Ещё раз обсудим и с муниципальным округом, и с общественниками насыщение этих фотозон».

Но перед тем, как строить новые объекты, необходимо разобраться со старой инфраструктурой. Те лавочки и фонари, которые сейчас присутствуют в парке, передадут в другие районы. В обновлённом сквере установят новое освещение, отдельную подсветку цветов и деревьев. На территории высадят около 900 растений. Всего на проект заложено почти 50 миллионов рублей.

На минувшей неделе состоялась презентация проекта капитального ремонта сквера на улице Яна Гамарника. Работы по проектировке обновлённого общественного пространства провела местная компания «Приоритет».

ЕВГЕНИЙ ГОРЛОВ, директор Департамента городского хозяйства Правительства Севастополя: «Скверик небольшой – 1300 квадратов, но он является определённой артерией в данном секторе. Поэтому мы сделаем здесь тротуар, привяжем его соответственно в рамках реализации нашего проекта. Задача – сдать его до лета, для того, чтобы жители летом его эксплуатировали. Здесь будет и теневая зона, соответственно, здесь были предложения от жителей установить теневые навесы. Мы их учли, включили тоже в проект. Будем уже в процессе реализации с муниципальным округом, с жителями контролировать выполнение. Надеюсь, что в скором времени мы его сдадим».

Стоимость капитального ремонта сквера составит 11 миллионов рублей. Будет заменено покрытие – вместо старого асфальта появится современная брусчатка. Для жителей установят скамейки, урны и другие так называемые «малые архитектурные формы». В общем, всё – в духе прочих обновляемых в Севастополе пространств. Это достаточно тихий район, поэтому местные жители однозначно высказались против размещения в сквере площадки для воркаута. Но попросили добавить в проект установку общественного туалета.

Власти обещают порадовать и жителей Корабельной стороны. На улице Паршина планируют благоустроить сквер и высадить более 200 деревьев. Территорию площадью 3 тысячи квадратных метров попросили отремонтировать местные жители.

ЕВГЕНИЙ ГОРЛОВ, директор Департамента городского хозяйства Правительства Севастополя: «Сквер определили жители. В этом секторе он единственный. Здесь, в этом районе парковая инфраструктура не развита, хота есть и зелёные зоны, участки, которые можно людям использовать. Люди захотели здесь сквер. Сквер небольшой 3 тысяч квадратных метров. Людям предложили установить здесь и детскую площадку для детей разных возрастов, но жители отказались, хотят здесь именно зону отдыха».

На Северной стороне Севастополя появится отдельный самостоятельный муниципалитет. Во вторник, 9 февраля с этой инициативой выступил совет Нахимовского округа. Причиной послужили многочисленные обращения граждан, которые неоднократно жаловались на недостаточное внимание к проблемам Северной стороны.

СЕРГЕЙ БЕЗДОЛЬНЫЙ, директор Департамента внутренней политики Правительства Севастополя: «Это серьёзное решение. Оно безусловно прорабатывалось, долгое время обсуждалось в городе, с общественностью на разных площадках. Инициировано самими жителями прежде всего, очень ими востребовано. Важность вчерашнего решения заключается в том, что эта проблема выведена уже на уровень принятия решений, с экспертного уровня обсуждений, консультаций, и теперь только процедурные вопросы, которые приведут к созданию самостоятельно муниципалитета на Северной стороне».

Предлагается, что новый муниципалитет объединит такие территории как площадь Захарова, Учкуевка, Любимовка, совхоз имени Софьи Перовской, микрорайоны Голландия и Мекензиевы горы – в настоящее время эти территории входят в состав Нахимовского района. Инициативу создания отдельного округа, который вероятнее всего назовут «Северный», обсудят в скором времени на общественных слушаниях. Это значит, что там скоро появится своя местная администрация. А выборы районных депутатов в Совет нового муниципалитета должны состоятся в ближайший единый день голосования – 19 сентября.

В конце года в селе Терновка под Севастополем появится современное пожарное депо. Во вторник, 9 февраля местные чиновники проинспектировали строящийся объект. Сейчас там ведутся работы по обустройству котлована под фундамент будущего двухэтажного здания. Стоимость строительства составляет 125 миллионов 630 тысяч рублей. Подрядчиком выступает севастопольская компания «Крым Инерт Техника». Новое пожарное депо в Терновке станет одним из первых подобных объектов в сельской местности Севастополя.

ИЛЛАРИОН ГАПИЦОНОВ, директор Департамента капитального строительства Правительства Севастополя: «Ведутся сейчас подготовительные работы – разработка котлована, подготовка строительной площадки к устройству фундамента и спортивных площадок. Здание рассчитано на два пожарных выезда, общая площадь 1336 метров квадратных. Делится на две зоны – это административно-бытовая зона и зона для хранения автомобилей».

Стоимость госконтракта на строительство – чуть более 125 миллионов рублей. Финансирование ведётся в рамках Федеральной целевой программы. Основной смысл строительства подобных объектов в сельских зонах – защита от огня лесов. Согласно госконтракту, подрядчик должен закончить строительство современного пожарного депо в селе Терновка в ноябре текущего года. Ещё один подобный объект сейчас строится в Павловке, в Байдарской долине. Также пожарное депо проектируется на Северной стороне – в селе Полюшко.

Купить Единую городскую карту Севастополя теперь можно по пути на работу или домой. С 11 февраля продавать ЕГКС начали в салонах автобусов. В таком случае стоимость карты остаётся фиксированной – 80 рублей, как и в других точках реализации: в киосках «Союзпечати», отделениях «Почты Крыма», на умных остановках. При покупке карты в салоне автобуса первая поездка бесплатна. Но если пассажир оплатил проезд до приобретения ЕГКС, воспользоваться этим бонусом нельзя.

ВАСИЛИЙ РЕПИН, заместитель генерального директора ООО «Единая городская карта Севастополя»: «Продажа карт – это переход на безналичную, бесконтактную оплату в первую очередь. Уход от наличных средств. Это безопасно, удобно и, так как проезд по карте дешевле, это ещё и экономно. По данным нашей системы, картами пользуются более 50% севастопольцев».

МИХАИЛ КОМЯГИН, заместитель директора ООО «Евротранс»: «При продаже карты ЕГКС мы даём одну бесплатную поездку. Если в городе стоимость составляет 17 рублей, то в пригороде она может составлять до 50-60 рублей. Экономически это, к сожалению, невыгодно. Но приобретя карту, в дальнейшем пассажир будет экономить в любом случае. Мы в XXI веке живём, технологии двигаются вперёд, надо двигаться вместе с технологиями. Поэтому переход на безналичную оплату проезда актуален, давно стоит, тем более в условиях пандемии».