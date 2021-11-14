Основные события недели в Севастополе 8-14 ноября

В Севастополе на этой неделе прозвучало важное, громкое и очень смелое заявление. ГБУ «Парки и скверы» пообещало убрать в городе 148 незаконных свалок. По интересному стечению обстоятельств заявление было сделано после череды ежедневных сюжетов телеканала «НТС» о невероятных по масштабам свалках, появившихся на улицах разных районов Севастополя. Груды мусора выросли не просто в чистом поле, а на контейнерных площадках, которые толи не успевают обслуживать, толи не обслуживают совсем.

Журналисты НТС на этой неделе провели рейды по стихийным свалкам города. Рассказываем, что мы увидели. В Нахимовском районе в объектив съёмочной группы попали настоящие мусорные полигоны на улицах Комсомольской, Лазаревской, Коли Пищенко, Муромской и Горпищенко.

ВАЛЕРИЙ СТРЮКОВ, председатель общественной организации «Офицерский корпус Севастополя»: «Эта свалка находится уже с сентября месяца. С сентября месяца мы обращали на это внимание, проходит уже третий месяц. Неоднократно обращались, писали. Департамент городского хозяйства сказал, что поставит в очередь. 20 октября обещали эту свалку убрать, но как видите – никто ничего не делает, никто ничего не убирает. Это уже стационарная стала, санкционированная мусорная свалка».

свалка мусора в районе перекрёстка улиц Коли Пищенко и Бирюлёва занимает первое место по своему масштабу.

«Все переполненные, представляете. Это вот так работают. Людям ничего не остаётся. Вот так превращается мусорка в санкционированную мусорную свалку. Вот так получают они деньги, позорники!»

Свалка отходов разрослась здесь настолько, что стала влиять на безопасность дорожного движения. Целая гора мусора ограничила видимость водителей при проезде нерегулируемого перекрёстка улиц Коли Пищенко и Бирюлёва. Кажется, что ещё немного, и мусор захватит часть проезжей части. В завершении рейда журналисты НТС осмотрели стихийные свалки на улицах Горпищенко и Муромской. Здесь также мусорные площадки больше напоминали полигон отходов.

«И там всё забито, и тут».

В телефонном разговоре с журналистами НТС Михаил Лазарев, глава Нахимовского муниципалитета, обозначил срок – когда на территории района исчезнут нелегальные мини-полигоны отходов и объяснил, с чем связан такой быстрой рост количества свалок.

МИХАИЛ ЛАЗАРЕВ, глава Нахимовского муниципального округа Севастополя: «Как таковое, полномочие у нас существует уже несколько лет. Другое дело, что когда по отдельно переданным госполномочиям не происходит финансирование, то мы этим вопросом не занимаемся вообще. Что произошло в этом году. Я вам говорил, что у нас произошла экономия в 43 миллиона, и мы, согласовав это через Департамент городского хозяйства – основного держателя бюджетных средств, вот эту экономию распределили по нашим отдельно переданным госполномочиям. Сейчас готовится документация, буквально завтра-послезавтра на электронную площадку наше техзадание выйдет, определится оператор. И как я вам сказал, может не с середины, но в 20-х числах ноября мы закроем вопрос по несанкционированным свалкам».

Не менее живописны помойки Ленинского района, которые мы увидели в районе горы Матюшенко. Пройти по перекрёстку улиц Галины Петровой и Коммунистической без внутреннего содрогания было просто невозможно: он в буквальном смысле завален мусором. Казалось бы, здесь отходам самое место – именно тут находится контейнерная площадка. Однако мусор давно «вырвался» за её пределы. Под навесом и вокруг площадки свалены груды обрезанных веток, а контейнеры стоят прямо посреди дороги. Проехать по правилам на автомобиле здесь невозможно: водителям приходится объезжать стихийную свалку по полосе встречного движения. Местные жители рассказывают, что санитарная ситуация в этом месте становится с каждым годом всё хуже.

«Везут сюда мусор со всего города, не то, что с района, а со всего города. И постоянно это происходит. Убирают здесь мусор, но эти ветки и мешки постоянно здесь лежат, их никто не убирает. – А ветки откуда? В окрестностях что-то обрезали? – Каждый дом пилит и выкидывает, все выкидывают ветки, а куда кидать? Все кидают сюда ветки, и привозят. Вот, видите, машина стоит, сейчас опять хотят выкинуть мусор сюда». «Два раза было: подъезжала газель, я подходил к ним, спрашивал, ребята, вы откуда? Они говорят, что у них договорённость с «Чистым городом», но никаких договорённостей нет. Просто открывается газель, выгружается туда. Контейнер, предназначенный под строительный мусор за два-три часа становится полным».

На пересечении улиц Ленинградской и Сеченова ветки были перемешаны с бытовым и строительным мусором. Гора отходов соседствовала с практически пустыми контейнерами, «захватывая» проезжую часть. За стихийной свалкой водителей, объезжающих её по «встречке», ждёт закрытый поворот, из-за которого в любой момент может выехать беспечный лихач.

МАКСИМ МИШИН, глава Ленинского муниципального округа Севастополя: «Здесь проблема заключается в следующем, что сегодня огромное количество мусора Севастополь перевозит за счёт бюджета. Люди сносят либо строительные мусор, привозят на контейнерные площадки ветки, которые должны специализированные организации за счёт самих граждан вывозиться на полигон. Это всё прописано в законодательства. У нас почему-то считают, что если человек принёс свой строительный мусор, особенно эти частные перевозчики, которые занимаются перевозом имущества квартир, они не утруждают себя самостоятельно вывозить на полигон. Им проще получить за это деньги и привезти, сбросить это всё в лодки».

По словам Максима Мишина, в муниципалитете фиксируют образование подобных стихийных свалок и передают информацию ответственным ведомствам.

Впечатляющая свалка ждала нашу съёмочную группу и на окраине Парка Победы. Остатки старой мебели, сухая листва, спиленные ветки и переполненные лодки. Эта свалка, оказывается, копилась здесь не один месяц. Горожане даже выкладывали видео в социальные сети.

К моменту приезда съёмочной группы НТС весь мусор мок и гнил под дождём, а ветер разносил ошмётки по всей асфальтированной площадке. Мы обратились к руководству Гагаринского муниципального округа, чтобы выяснить, какие меры предприняты для уборки территории.

ВЛАДИМИР ЛОГВИНОВ, начальник отдела по благоустройству Гагаринского муниципального округа: «В рамках рассмотрения выявлено место сбора отходов несанкционированное. Данная точка была рассмотрена, составлен акт 30 августа. Он направлен региональному оператору, в Департамент городского хозяйства и в Севприроднадзор для дальнейшей ликвидации вышеуказанного складирования отходов».

То есть реакции от Горхоза не было два месяца! Количество мусора на свалке стремительно увеличивалось. Небольшие грузовики подъезжали и сбрасывали хлам в кучи других отходов, полагая, что это место рядом с парком и есть городская свалка.

Редакция телеканала «НТС» обратилась в Горхоз с вопросом – как же так? И, о чудо! На следующий же день предприятие «Парки и скверы» ликвидировало мусорный полигон у Парка Победы. С помощью спецтехники рабочие вывезли старую мебель, мешки с бытовыми и строительными отходами. Опустошили две лодки для твёрдых коммунальных отходов. Увидев, что свалку ликвидируют, местные жители обрадовались.

Однако опустошённые лодки остались на прежнем месте. Причём мусорная контейнерная площадка здесь не оборудована, а сами лодки – немаркированы, неизвестно, кто отвечает за их вывоз. А это может спровоцировать появление возле парка Победы новой свалки мусора.

В этот же день в социальной сети «Парки и скверы» отчитались и об уборке мусора на пересечении улиц Сеченова и Ленинградской. И сделали то самое громкое заявление о намерении ликвидировать 148 незаконных городских свалок. Телеканал НТС направил в «Парки и скверы» и Департамент городского хозяйства информационный запрос о полном перечне всех помоек, которые собираются убрать, с указанием адресов, а также даты уборки. «Независимое телевидение Севастополя» будет контролировать ситуацию с ликвидацией точек свала мусора и в любой момент готово повторить свои рейды, оказавшиеся настолько эффективными.

Ну а теперь – о мусоре во дворах. Эта тема, видимо, становится в Севастополе вечной и неисчерпаемой. Жители дома №23 по улице Колобова жалуются на работу Управляющей компании «ЖЭК». Придомовая территория усыпана гнилой листвой и сухими ветками. Их жильцы вынуждены были обрезать самостоятельно, ведь никто из УК этого не делал многие месяцы. Управляющая компания «ЖЭК» недавно предупредила жильцов, что дворники их двор не обслуживают, а потому пользоваться мусоропроводами и мусорокамерами нельзя. Людям предложили выбрасывать отходы в контейнеры, которые выставили у дороги.

ЛЮБОВЬ НИГРЕЦКУЛ, жительница дома №23 по улице Колобова: «Дворники пропали где-то полтора месяца назад. Если говорить только о дворниках. А вообще управляющая компания только на бумаге. Мы жители 106 квартир, мы не видим работы управляющей компании. Пришли грязь развели по подъезду и всё. Больше никто ничего не делает. Сколько бы мы не обращались, побелить подъезды, отремонтировать козырьки».

Любовь Нигрецкул живёт в этом доме 18 лет. Женщина вспоминает, что сначала дом был в введении управляющей компании ООО «Севжилсервис». Спустя некоторое время, люди узнали, что УК у них сменилась.

ЛЮБОВЬ НИГРЕЦКУЛ, жительница дома №23 по улице Колобова: «Нас никто не спрашивал, «Севжилсервис» обанкротился. И мы узнаём, что наша компания называется ООО «ЖЭК». Собрания у нас никакого не было, никто их не выбирал. Ну так их никто не выбирал, так они ничего не делают».

Люди писали множество обращений во все городские структуры, в том числе в Департамент городского хозяйства и Госжилнадзор. Однако это не принесло никакого результата, говорит Любовь Нигрецкул. Граждане возмущены тем, что их двор не убирают, несмотря на то, что жильцы исправно оплачивают услуги УК.

Ещё один такой несчастливый дом — №24 по улице Геловани. Журналисты телеканала «НТС» неоднократно показывали и мусор там, и мёртвых голубей и прочие, так сказать, «красоты». И вот опять народ с жалобой: двор засыпан гниющей листвой, дорожки не подметаются.

НИНА СЕРДЮКОВА, жительница дома №24 по улице Маршала Геловани: «Где-то пятого октября записалась на приём в Управляющую компанию и принесла заявление о том, чтобы сделали перерасчёт. Поскольку я плачу за услугу, которая не оказывается нам. Теперь я через месяц получаю вот такой ответ, что услуга по уборке придомовой территории оказывается в полном объёме. А у меня стали волосы дыбом, о чём свидетельствуют акты выполненных работ, подписанные жильцами многоквартирного дома».

Кто, якобы, подписывал акты – неизвестно. Дворник сообщила жителям, что будет убирать территорию только у двух подъездов. Прокомментировать ситуацию с уборкой придомовой территории дома №24 мы попросили директора управляющей компании Илью Полтавского.

ИЛЬЯ ПОЛТАВСКИЙ, директор ООО «Управляющая компания»: «У нас дворник постоянно работает, вчера она якобы мела. Сегодня там территория действительно в листве и требуется уборка. Поэтому она сегодня там будет работать и вечером будем смотреть и контролировать ситуацию. Закреплён дворник, но он не у меня в штате, он работает в подрядной организации».

Вечером этого же дня Глава Ленинского района Максим Мишин, прервав отпуск для наведения порядка, лично сообщил редактору телеканала «НТС» о том, что двор дома №24 по улице Геловани выметен и стерильно чист.

Ну и ещё об уборке. Под Севастополем расчистили русла двух крупных рек – Чёрной и Бельбек.

Специалисты расчистили один километр русла реки Бельбек недалеко от ковшевого водозабора. Почистили дно от бытового мусора и поломанных веток, ликвидировали несколько иловых наносов. Всего специалисты убрали около семи кубометров отходов. Расчистили также берега. Такая работа необходима, чтобы не ухудшалась пропускная способность реки, а во время паводка вода не задерживалась в заторах и как результат не затапливала прилегающую территорию. Перед началом работ сотрудники Севприроднадзора разрабатывают проект и получают финансирование из федерального бюджета.

ЮЛИЯ ГАВРИЛОВА, директор Департамента природных ресурсов и экологии Правительства Севастополя: «В проекте учитывается всё: и природные явления, и мониторинговые наблюдения, и уровень воды, и скорость течения, и растительность, которая присутствует вдоль реки, граничит с руслом. То есть все эти факторы учтены. И периодичность таких работ также научно обоснована. Поэтому, естественно, лишней такая работа никогда не будет».

Одновременно с руслом Бельбека сотрудники «Севастопольского лесхоза» расчищали дно реки Чёрной. Здесь изначально планировали убрать от мусора почти 2,5 километра русла, но удалось привести в нормативное состояние семь километров – от Памятника Чернореченскому сражению до Инкерманского моста. Вывезли почти 30 кубометров мусора, больше половины которого – строительные отходы. На расчистку реки Чёрной потратили 2,5 миллиона рублей, на Бельбек – около 1 миллиона. Специалисты Севприроднадзора обследуют русла каждый год, чтобы не допускать критических ситуаций с заторами.

ЮЛИЯ ГАВРИЛОВА, директор Департамента природных ресурсов и экологии Правительства Севастополя: «Река Бельбек будет очищаться и в следующем году. Ещё впереди три километра в соответствии с ранее разработанным проектом. В 2022 году Бельбек также будет продолжаться расчищаться. Следующие реки проектируются. Это три основных наших реки – Кача, Бельбек, Чёрная – и притоки реки Чёрной. Все в плане. Периодически работы будут выполняться».

Работы по расчистке русел рек Чёрной и Бельбек проверил курирующий вице-губернатор Николай Жигулин. Он уточнил, что дефицита воды в Севастополе в следующем году не будет.

НИКОЛАЙ ЖИГУЛИН, заместитель губернатора Севастополя: «Я считаю, что такая работа в городе должна быть на постоянной основе. Могу заверить севастопольцев, что дефицита у нас не предвидится. Порядка 40 миллионов у нас в Чернореченском водохранилище сегодня. Паводковый период как раз у нас совсем не за горами. Мы к нему подготовились. Я ответственно заявляю, что в следующем году никакого дефицита, перебоя графиков севастопольцы точно не увидят».

Вечной больной темой Севастополя теперь стала и тема историко-культурного наследия. Жители Севастополя написали письмо с жалобой на имя президента Владимира Путина. Горожане просят остановить стройку «Нового Херсонеса» и называют варварскими действия строителей. По их мнению, рабочие нарушают закон, орудуя ковшом экскаватора на территории объекта культурного наследия. За забором с колючей проволокой — траншеи с водой. Именно так сейчас выглядит стройка так называемого Нового Херсонеса. На фотографиях, которые местные жители отправили в редакцию НТС, отчётливо видно – раскопанные «аллеи» на территории будущего историко-археологического парка заполнены водой. Горожане уверены, строители раскопали подземную реку, и теперь ночью при помощи помпы откачивают воду. Круглосуточный шум и варварские раскопки объекта культурного наследия при помощи экскаватора стали последней каплей в чаше терпения. Севастопольцы составили коллективное письмо на имя главы государства.

АЛЕКСАНДРА ЧИЖ, представитель инициативной группы: «Инициативной группой была составлена жалоба о том, что творится с этой стройкой. Нарушая все законы, мыслимые и немыслимые – творится здесь. Мы отправили жалобу Президенту Российской Федерации Путину Владимиру Владимировичу, председателю Заксобрания депутату Немцеву, в Прокуратуру Севастополя и в Роспотребнадзор нашего города».

Севастопольцы не понимают, почему на таком ценном с точки зрения культуры и археологии объекте работы ведутся при помощи тяжёлой техники. По мнению горожан, строители просто не знают, в каком важном месте они работают.

ТАТЬЯНА БУТЯЙКИНА, жительница дома №22 по улице Дыбенко: «Если раньше здесь работали истинные археологи: при помощи маленьких лопаточек, щёточек, чтобы не дай Бог ничего не поранить и не разбить, то сейчас у них ноу-хау: раскопки ведутся ковшом экскаватора. И всё это за высоким забором с колючей проволокой».

А вот древнегреческая усадьба на берегу Стрелецкой бухты оказалась не нужна никому, кроме небольшой инициативной группы местных жителей.

ЮЛИЯ ШАПЧЕНКО, член инициативной группы района улицы Степаняна: «Усадьба сохранилась очень хорошо. Я спрашивала у некоторых инициативных жителей, они говорили, что даже принимали участие в раскопках, которые были в 2006 году, и раскопана она очень хорошо. Если её сравнить даже в теми усадьбами, которые на территории Херсонеса, то она не только не хуже, но, может быть, в чём-то и лучше, потому что сохранились и подвалы, и входы в жилые дома, и погреба, и замечательные внутренние дворы».

Однако после раскопок античная усадьба осталась без должного внимания. Её лестницы и колодцы заросли травой, а между стен погребов возвышаются деревья. Территорию около моря давно облюбовали приверженцы отдыха с горячительными напитками. Над всем этим высится стена элитного коттеджного комплекса, изрисованная уличными художниками. Инициативная группа жителей близлежащих домов уже неоднократно направляла обращения в различные ведомства, но чиновники пока не предпринимают никаких действий по сохранению усадьбы. В Департаменте городского хозяйства Правительства Севастополя людям ответили, что приведение этой территории в порядок – обязанность муниципалитета, а в музее-заповеднике «Херсонес Таврический» заявили, что «ограничены в возможностях» для приведения усадьбы в надлежащий вид. Члены инициативной группы надеются, что хотя бы в муниципалитете их услышат.

ЮЛИЯ ШАПЧЕНКО, член инициативной группы района улицы Степаняна: «Ярусов Алексей Юрьевич, глава Гагаринского муниципалитета, я ему отправила информацию в «Телеграмм», и он обещал на следующей неделе выкроить время в своём графике и подъехать сюда. Будем надеяться, что он это сделает».

Предан забвению официальными властями и памятник первым защитникам Севастополя – курсантам и личному составу Училища береговой обороны в Инкермане. Даже ко дню 80-летия с начала Второй Героической обороны Севастополя Департамент городского хозяйства не соизволил обратить внимание на небольшой обелиск, установленный 9 мая 1975 года в благодарность за доблесть и мужество севастопольских курсантов. Меньше, чем за полвека, он пришёл в упадок. Территория вокруг монумента заросла молодыми деревьями, которые, оставшиеся без листвы, напоминают частокол, а трава, пробиваясь между плит, кое-где достигает редким прохожим до колен. Разбиты лавочки, сломан фонтанчик. Откровенного мусора здесь немного: памятник не пользуется популярностью у маргиналов, впрочем, и представители коммунальных служб здесь, видимо, были очень давно. А между тем слева от монумента, который ещё около 10 лет не был предан забвению, покоится один из защитников Севастополя.

АНДРЕЙ СИТНИКОВ, председатель исполкома общественного движения «Блокпост Севастополь»: «Раньше сюда каждый год в эти дни приезжали делегации – из Бахчисарая, ветераны Севастополя. Здесь была полевая кухня. Здесь они встречались и вспоминали те дни, когда первыми вступили в эту схватку. Раньше сюда приезжали автобусы со школьниками, здесь они останавливались – была специальная площадка. Даже вот фонтанчик остался, из которого я 35-40 лет назад сам пил воду. Это место священно для каждого севастопольца»

И севастопольцы, простые люди, а не чиновники, на сюжет НТС о заброшенном памятнике откликнулись. Уже неделю неравнодушный народ приезжает сюда и пытается своими силами навести порядок, благоустроить территорию.

СЕРГЕЙ ГОРЛАТОВ, председатель региональной общественной организации ветеранов зенитчиков-ракетчиков Севастополя: «В городе Севастополе не должно и не может быть таких мест заброшенных, что наш город неравнодушный к памяти героям, которые защищали и обороняли Севастополь. Поэтому мы собрались, приехали навести порядок. Можно, конечно, говорить, как всё плохо, а можно просто приехать, сделать, навести порядок и показать, что мы чтим и помним».

Каждый день на уборку территории приезжает около 20 человек. Они рассказывают, что работы действительно много, ведь за памятником никто не присматривал многие годы. Но, несмотря на все трудности, дело продвигается успешно.

ЮРИЙ МИШИН, директор Военно-исторического клуба любителей истории отечества: «Ну, мы сегодня с утра приехали. Полагаясь на свои силы и возможности по времени, взялись за центральную аллею. Сегодня с восьми утра мы прошли метров 20 центральной аллеи, вот эти три плитки. Вчера работали наши ребята с организации «32-ого экипажа [брига «Меркурий»]», вырубили поросль».

Севастопольцы всё же надеются, что чиновники, наконец, проснутся, вспомнят, что из бюджета им выделяли деньги на содержание воинских захоронений и памятных мест, и присоединятся к инициативным группам, пытающимся благоустроить скромный памятник и территорию возле него.

Ну и на первом месте в рейтинге печальных историй о культурном наследии Севастополя на этой неделе, конечно, дом№24 по Большой Морской. Реставратор первой категории памятников каменного зодчества Анатолий Туманов обнаружил, что при работах с фасадом, строители выдолбили на облицовочных камнях узоры в стиле фильма «5-й элемент».

«В очередной раз у меня такой вопрос: производился ли здесь оперативно-технический надзор и строительный контроль за осуществлением этих работ? Где были технадзоры и кто дал добро на производство работ таким способом?»

Беспорядочно нанесённые волнистые узоры теперь украшают половину фасада здания.

К задаче придать камню фактурности и рельефности самарская фирма «ПСК Норматив» подошла весьма своеобразно – вместо использования технологии бучардирования, они просто выдолбили на известняке борозды с помощью перфоратора с насадкой. Получились беспорядочные узоры.

АНАТОЛИЙ ПРЯШНИКОВ, аттестованный специалист Министерства культуры РФ по реставрации объектов культурного наследия: «Это какая-то наскальная живопись неандертальца. Хочу напомнить, что предметом охраны данного здания является архитектурно-художественные решения, тип материала и тип его обработки. Так вот здесь, если даже и было предусмотрено бучардирование, которое было изначально применено – так вот это не бучардирование. Это просто издевательство».

Когда съёмочная группа телеканала «НТС» вместе с реставраторами покинула объект, представитель подрядчика Всеволод Шаров спешно вызвал на участок руководство Фонда содействия капитальному ремонту Севастополя и Севнаследия. Спустя 6 часов съёмочная группа «НТС» по приглашению ФСКР снова прибыла к разрисованному дому за комментариями. Фонд содействия капремонту и представитель подрядчика стали уверять журналистов, что работы на объекте всё ещё находятся на промежуточном этапе, в финальном варианте фасад будет выглядеть иначе, пропаханные борозды, якобы, отшлифуют.

ДМИТРИЙ ШПАГИН, директор Фонда содействия капитальному ремонту Севастополя: «Сейчас мы смотрим на фасад, подготовленный к дальнейшему технологическому этапу. Это незавершенная часть стены. Сейчас говорить о глубине, направлении и том, что бросается в глаза – преждевременно. Давайте смотреть на дом в состоянии, когда он будет на приёмку».

И тут, как говорится, мы поймали всех на слове! Ещё 6 часов назад, когда съёмочная группа впервые прибыла на объект, представитель подрядчика Всеволод Шаров заявлял, что эти выдолбленные борозды – именно финальная стадия работы.

«Давайте в сухом остатке. Вы это хотите предъявить на сдачу?

-Мы это будем предъявлять, да.

-Нечего сказать».

То есть, переделывать работу, просто-напросто, было решено из-за поднятого шума. Надеемся на счастливый конец этой истории и чудесное спасение дома-памятника. Ну и также на то, что за самарскими умельцами-гравёрами по камню всё-таки будет присматривать и руководство ФСКР, и Севнаследие.

Но всё-таки в недельной повестке исторического наследия есть и позитивное. Впервые за многие десятилетия в Балаклавский музейный подземный комплекс зашла подводная лодка. Это С-49 проекта 633 РВ. Лодка с 60-х годов прошлого столетия доблестно несла службу на благо Советскому Союзу, а в пятницу 12 ноября пришла на место своего последнего базирования – в качестве экспоната Балаклавского музейного комплекса.

ПАВЕЛ ПЛЕХАНОВ, руководитель Балаклавского подземного музейного комплекса: «Я его не ждал, я, можно сказать, принимал участие в ремонте. Совместно с Севморзаводом провели большую подготовительную работу, проектные работы, и уже сделали ремонт этой лодки, тоже в течение двух месяцев. Планировали быстрее, но получилось чуть-чуть дольше, в виду того, что лодка была в очень плохом состоянии. Последний доковый ремонт её был 30 лет назад, то есть много сил, средств ушло на восстановление лодки».

С-49 не впервые в Балаклаве. Она уже заходила в подземный комплекс на доковый ремонт 35 лет назад. Однако с тех пор сухие доки сильно обветшали, поэтому место для нового экспоната пришлось готовить очень тщательно.

ВИКТОР ГЛОБЕНКО, директор компании ООО «Глобал Марин»: «Наша задача была реанимировать этот сухой док. Мы первым этапом восстановили этот затвор, который закрывает вход в док. Мы его отремонтировали, сделали. Потом мы его поставили, этот док осушили. Потом мы полностью вычистили весь мусор, металлолом, — всё, что там накопилось за эти 20 лет. Очистили стенки от обрастания, то есть проведена была очень большая работа».

Ковидные хроники недели. Неприятный инцидент произошёл в мобильном пункте на площади Нахимова. Пришедшей на вакцинацию пациентке по ошибке сделали не ту прививку. Это обнаружил муж пациентки, который также пришёл на второй этап вакцинации. Изначально они должны были получить второй компонент препарата «КовиВак», о чём уведомили медперсонал. Те, не смотря на предупреждения, вместо этого вкололи пациенте второй компонент «Спутника V». В Севздраве пояснили, что в этот день в пункте работала доктор в возрасте, свою роль сыграл человеческий фактор. Также пресс-служба сообщила, что вакцина имеет органический состав, поэтому соединение двух компонентов разных вакцин допустимо и не представляет угрозу жизни и здоровью человека. Администрацией больницы и департамента здравоохранения ситуация взята на контроль.

Как оказалось, данное происшествие не единственное. В редакцию телеканала НТС обратился мужчина и рассказал о своём случае, когда ему вместо второго компонента вакцины «ЭпиВакКорона» поставили вторую дозу «Спутник V».

ВЛАДИСЛАВ: «Нас утвердили, что эта вакцина есть в наличии: и первый компонент, и второй компонент. И нас попросили заполнить некоторые бумаги. После того, как мы всё заполнили – мы прошли на вакцинацию. Первой пошла супруга, ей сделали прививку, а затем шёл я. Мне, к сожалению, тоже сделали прививку. И в тот момент, когда я ожидал бумаги, я обратил внимание на ампулу. На ампуле, из которой мне только что набирали раствор, и она стояла открытая на столе, было написано – «Гам-КОВИД-Вак».

По словам Владислава, на все его претензии медицинские работники заявляли, что «Это тоже самое», «Там только названия отличаются» и «Колем то, что есть». Ситуацию с подменой препаратов прокомментировал Сергей Грыга. На вопрос журналистов НТС имеются ли у городского Департамента здравоохранения документальные подтверждения безопасности смешивания вакцин, он ответил следующее.

СЕРГЕЙ ГРЫГА, главный внештатный эпидемиолог Департамента здравоохранения Правительства Севастополя: «Давайте так, да. Я говорю своё мнение как эпидемиолог, как человек, который связан. Естественно, что своё мнение я подкрепил мнением других коллег, с других регионов, и скажем так, у старших товарищей. На сегодня мы направили соответствующие запросы и в Институт Гамалеи, и в Институт Чумакова – какие могут быть нюансы, последствия при такой комбинации вакцин».

С начала недели в редакцию телеканала НТС стали поступать звонки от обеспокоенных граждан. Севастопольцы жалуются, что в пунктах вакцинации закончился препарат «Спутник Лайт». Напомним, именно эта вакцина рекомендована Минздравом России для переболевших коронавирусом, а также для тех, у кого подошёл срок для повторной прививки, так называемой ревакцинации.

СЕРГЕЙ ГРЫГА, главный внештатный эпидемиолог Департамента здравоохранения Правительства Севастополя: «На сегодняшний день это не только наша проблема по «Спутник Лайт». Это проблема во всех регионах Российской Федерации. Заводы работают все с колёс. У нас в достаточно количестве «Спутник V». Есть небольшие количества, они размазаны по учреждениям — «КовиВак» и «ЭпиВакКорона». Небольшое количество – чуть больше 200 доз и того, и другого. По «Спутник Лайт» у нас сейчас порядка 1800 доз точно также размазаны по городу. Основная масса данной вакцины есть в подразделениях 4-й городской больницы и 9-й городской больницы».

По словам Сергея Грыги, в ближайшие две недели ожидается поставка порядка 9 тысяч доз «Спутник Лайт». Запасы «Спутник V» на сегодняшний день составляют около 40 тысяч доз. Что касается редких в настоящее время «КовиВак» и «ЭпиВакКорона», то их поставка ожидается в более позднее время – не ранее чем через две недели. Кроме того, главный эпидемиолог Севастополя рассказал, как лучше поступить, если подходит срок для ревакцинации, а доступной вакцины нет. По его словам, объявленный Минздравом срок в 6 месяцев для повторной прививки – это достаточно гибкий показатель. Сдвиг ревакцинации на 2-3 недели серьёзных последствий не вызовет. Кроме того, опять же по мнению Сергея Грыги, повторную вакцинацию можно делать любым другим препаратом, а не только «Спутник Лайт».

В городском транспорте продолжаются рейды по контролю за соблюдением масочного режима. Очередной, показательный, для журналистов провели на проспекте Генерала Острякова.

Проверка, организованная Департаментом транспорта, производилась при поддержке сотрудников полиции. Контролёры заходили во все автобусы и троллейбусы, прибывающие на остановку общественного транспорта «улица Олега Кошевого». Пассажиров без маски вежливо просили выйти и передавали в руки правоохранительных органов.

«Будьте добры, все маски оденьте, пожалуйста. Действует масочный режим».

Чиновники из Дептранса в сопровождении сотрудников полиции выявляют каждого, кто игнорирует советы водителей и указ губернатора Севастополя. Уже в первом прибывшем автобусе находится пассажир без маски, поездку которого прерывают.

«- Вы были без маски.

— Я не успел. Вы видите, я еду с вещами, с пакетами. Я зашёл, одел маску».

На пассажира, проезжающего в общественном транспорте без защиты органов дыхания, составляют протокол об административном правонарушении. Кроме того, законом предусмотрена ответственность и для перевозчика.

ВЛАДИСЛАВ МИНИН, начальник отдела развития транспортной инфраструктуры Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Правительства Севастополя: «В случае выявления нарушений сотрудники полиции составляют протоколы на пассажиров по статье 20.6.1 КоАП РФ. Штраф предусмотрен от 1 000 рублей. Сотрудники Департамента фиксируют нарушения в целом. Если перевозчик допустил таких пассажиров в транспортное средство, то есть он нарушил требование указа губернатора, а именно предоставил транспортные услуги пассажирам без масок. За это предусмотрена ответственность также по статье 20.6.1 КоАП РФ. Штраф там значительно выше – от 100 000 рублей».

Практически в каждом маршрутном транспортном средстве находился пассажир без защиты органов дыхания. Многие успевали надеть маску, увидев на остановке сотрудников полиции. Но кто-то всё равно попадался в руки проверяющих.

«- Что проверяющие говорят, будут наказывать или нет?

— Пока предупреждение, раньше у меня не было такого.

— Ну, не переживайте. Всё будет хорошо.

— Ну всё равно, да. Ошибочка вышла».

Как рассказали представители Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Правительства Севастополя, рейды по контролю за масочным режимом будут производиться регулярно до отмены соответствующего указа губернатора.

Также рейды по контролю за масочным режимом проходят в торговых точках города. 12 ноября очередная проверка прошла в микрорайоне Казачья бухта. Специалисты Департамента внутренней политики осмотрели несколько магазинов и местную ярмарку. Чиновники следили за тем, чтобы продавцы не обслуживали клиентов без средств индивидуальной защиты.

БОРИС БЕДРИК, главный специалист-эксперт Департамента внутренней политики Правительства Севастополя: «В ходе этих мероприятий, контролируется соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора по профилактике коронавирусной инфекции. Гражданам и должностным лицам в ходе рейдовых мероприятий разъясняются требования законодательства по проведению антиковидных мероприятий».

Рейды проводит специальная комиссия, в составе которой представители Департамента внутренней политики и сотрудники полиции. За день они могут проверить порядка 10 торговых объектов. Борис Бедрик рассказывает, что при выявлении нарушителя много времени уходит на составление протокола.

БОРИС БЕДРИК, главный специалист-эксперт Департамента внутренней политики Правительства Севастополя: «Кодексом об административных правонарушениях РФ предусмотрены санкции за выявленные нарушения. Для граждан это предупреждение либо штраф до 30 тысяч рублей, на должностных лиц до 50 тысяч рублей, на юридических лиц до 300 тысяч рублей».

Севастополь попал в перечень пяти регионов с напряженной ситуацией с медицинским кислородом. Причина тому – сложная логистика и плечом доставки. Так недавнее выступление заместителя председателя Правительства Российской Федерации Татьяны Голиковой на совещании Президента Владимира Путина с Кабмином прокомментировал вице-губернатор города Александр Кулагин.

АЛЕКСАНДР КУЛАГИН, заместитель губернатора Севастополя: «Запасов жидкого кислорода сейчас нет ни в одном субъекте Российской Федерации. Поставляется всё, что называется, с колёс в больницы. Для того, чтобы нам поставить кислород от ближайшего производителя, нужно минимум 8 часов движения машины».

АЛЕКСАНДР КУЛАГИН, заместитель губернатора Севастополя: «Горизонт планирования, к сожалению, очень короткий. Распределение обеспечивает Минпромторг. Такое распределение, как правило, идёт на ближайшее двое-трое суток. Это для нас напряжённая ситуация, учитывая наше длинное плечо доставки. Но наш поставщик обеспечен соответствующим транспортом».

С поставками кислорода помогают и военные ведомства, и Роскосмос. Наращивать намерены и собственные мощности.

АЛЕКСАНДР КУЛАГИН, заместитель губернатора Севастополя: «Контракты на поставку трёх промышленных концентраторов мощностью 1 тысяча литров в минуту. Будут установлены в инфекционной больнице, в 9-й больнице и в первой городской больнице».

Сейчас, на пике заболеваемости, Севастополь ежедневно тратит порядка 7-8 тонн жидкого кислорода в сутки.

АЛЕКСАНДР КУЛАГИН, заместитель губернатора Севастополя: «Для лечения средней тяжести пациентов идёт поток порядка 10 литров в минуту. То, что касается пациентов тяжёлых, которые находятся на аппаратах ИВЛ, на инвазивных, не инвазивных, которые находятся на кислородной поддержке с так называемой «банки Боброва». Там поток кислорода может быть совершенно разнообразный. Насколько мне известно – вплоть до 60 литров в минуту при очень тяжёлых случаях».

В Севастополе продолжается акция «Маленькие радости для врачей». Уполномоченный по защите прав предпринимателей Севастополя Илья Пестерников, а также городские предприниматели передали врачам городской Инфекционной больницы подарки в знак благодарности за усилия в борьбе с пандемией. В эту пятницу автомобиль, груженный печеньем, чаем, сладостями, соками, пирогами и другими угощениями прибыл в расположение больницы. Каждую ночь на смену в Инфекционной больнице выходят 70 человек медперсонала. Сладкие подарки помогут держаться медикам, отдающим все силы в борьбе за жизни людей, считают организаторы акции.

ИЛЬЯ ПЕСТЕРНИКОВ, Уполномоченный по защите прав предпринимателей Севастополя:«Я думаю, что это наш вклад в поддержку эмоционального состояния наших врачей. Сейчас напряженная обстановка, большой рост заболевших. Люди работают круглосуточно. И вот такими небольшими подарками, думаю, мы подняли им эмоциональный фон».

Акция «Маленькие радости для врачей» организована в рамках большой Всероссийской акции. Это жест в поддержку медиков, которые в больницах и ковидных госпиталях жертвуют нервами и силами, чтобы спасти жизни пациентов. Особенно это важно сейчас, когда количество заболевших коронавирусом растет с каждым днем, говорят предприниматели.

На помощь севастопольским врачам пришли автомобилисты. Они вместе с медиками встают на дежурство и доставляют их к пациентам с подозрением на коронавирус. Зная о нехватке специалистов в сфере здравоохранения и неблагоприятной эпидемической обстановке, люди отказываются от отдыха – лишь бы помочь специалистам COVID-центра.

«Все работают на грани. Я бы сказала, что каждое лечебное учреждение живёт, как бы это ни звучало, практически на войне, на войне с коронавирусом».

Главный врач городской больницы №4 Валентина Гавриляк рассказывает, что времени у врачей остается только на приём пищи и короткий сон. И так – смена за сменой.

ВАЛЕНТИНА ГАВРИЛЯК, главный врач городской больницы №4: «Я не буду говорить про сотрудников. Каждый сотрудник учреждения сегодня отдаётся полностью людям, которые лечатся и наблюдаются в этом лечебном учреждении. Будь то санитарочка или водитель. Врачи и медсестры совершенно самоотверженно трудятся на сегодняшний день. Мы успеваем семь дней в неделю работать в поликлиниках, чего ранее не было».

В поликлиники каждой городской больницы ежедневно поступает катастрофически огромное количество вызовов. Медицинских бригад для этой нагрузки пока ещё хватает – а вот с автомобилями и водителями чувствуется серьёзная нехватка. На помощь здесь приходят волонтёры – обычные севастопольцы. У всех есть семьи и работа – но чувство долга и желание помочь врачам они ставят в приоритет.

ВАЛЕНТИНА ГАВРИЛЯК, главный врач городской больницы №4: «Это ключевая помощь. Она ощутима безусловно и её невозможно переоценить. Без них, нужно всем понять, что хоть и есть медицинские работники – им не на чем приехать. Вот и весь вопрос».

На дежурство автоволонтёры заступают каждый день. Все бригады хорошо знают их имена. Работать приходится быстро: задержишься на одном вызове – опоздаешь на другой.

ОЛЬГА БОГОСЛОВСКАЯ, медик центра по борьбе с COVID-19 городской больницы №4: «У всех критическое состояние уже. Все на грани выгорания. Домой практически не попадаем. Не хватает машин. Ребята и забивают в навигаторы, и помогают, и дозваниваются до людей, когда мы не успеваем, потому что каждому человеку нужен индивидуальный подход. Ребята очень сильно нам помогают, спасибо большое волонтёрам. Я понимаю, что у каждого из них тоже семьи, и что они уходят отсюда, работая до последнего. Если бы не волонтёры – я вообще не знаю, как бы мы справились».

Волонтёры не только помогают добраться до места, но и всегда готовы поддержать медиков в трудную минуту.

ОЛЬГА БОГОСЛОВСКАЯ, медик центра по борьбе с COVID-19 городской больницы №4: «Бывает частный сектор – а там собаки. Я знаю, что у меня есть поддержка за спиной. И вызовет, и поможет, и на помощь прибежит. После каждого вызова приходишь опустошённым, приходишь, а волонтёр тебе то чайку, то койфейку предлагает из своих запасов. Кому жена приготовила – то и бутербродик».

ФИЛИПП МИТЯЕВ, стоматолог-терапевт городской больницы №4: «Учитывая их оптимизм, они помогают нам не падать духом. Опять-таки, они помогают нам еще и юмором. И рассказать из своей жизни что-то могут. Отвлекают».

Сами волонтёры говорят: их решение – зов сердца. По-другому поступить они просто не могли.

АШОТ НАЗАРЯН, автоволонтёр: «Потому что у меня пятеро внуков и внучек, жена, семья. Знаю, каково это – болеть. Людям надо помогать. Выручать надо друг друга. Я сам армянин, с молодости знаю, что это такое – друг за друга всегда».

АЛЕКСЕЙ ГЛАДКИХ, автоволонтёр: «Волонтёрский штаб «Мы вместе» бросил клич «Ребята, помогите врачам». Люди зашиваются. Банально даже сократить время, когда люди ходят по домам. Мне сказали: «Лёша, будешь?». Я сказал, что, конечно, помогу. Мы и в первую волну помогали. И у нас этот процесс уже систематизировался».

За сутки только в одну четвёртую больницу поступает около трёхсот вызовов. Люди ждут помощи врачей. Врачи – помощи автоволонтёров.

«Говорят, что времени хватает только приехать поесть и потерять сознание в подушку.

-Так оно и есть. Я вчера, точнее сегодня, вернулся в 12 ночи домой. В 7 утра встал и пошёл на работу».

«К родителям езжу раз в месяц. Так получается. В Ялту. Это мне и помогает сохранять настрой.

-Хандра иногда не наскакивает?

-Наскакивает. Не знаю.

-А что еще делать?

-Да. Понимаешь, что не один в таком положении. Поэтому выхода нет. Да и подводить есть кого».

Вот на такой оптимистично-философской ноте и закончим обзор событий минувшей севастопольской недели. Давайте поддерживать друг друга, это так важно именно сейчас.