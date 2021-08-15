Основные события недели в Севастополе: 9 — 15 августа

Президент России Владимир Путин принял доклад губернатора Севастополя Михаила Развожаева. Это, пожалуй, стало самым громким событием севастопольской недели, которое обсуждают до сих пор.

ВЛАДИМИР ПУТИН, Президент Российской Федерации: «Поговорим по всем вопросам социально-экономического развития. Знаю, что много сделано, но у вас есть предложения по планам дальнейшей работы, в том числе по исторической части города. Всё-таки с советских времён там не было реставрации того, что составляет гордость не только Севастополя и Крыма, но и всей России».

Михаил Развожаев доложил Президенту России Владимиру Путину о том, что планирует в течение ближайших четырёх лет отреставрировать исторические здания, лестницы и другие строения, расположенные в рамках центрального кольца нашего города.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «При этом остается большое количество мест очень значимых, которые, собственно, и составляют гордость этого Центрального кольца, белокаменного, белоснежного Севастополя, о котором всегда все любят вспоминать, который на всех открытках, который был создан питерскими архитекторами после войны, в первую послевоенную пятилетку. И конечно, очень долгое время эти здания не приводились в порядок. Мало того, за последние 30 лет, мягко говоря, и содержались не очень здорово».

Михаил Развожаев показал Президенту фотографии ряда значимых для Севастополя объектов, которые на данный момент находятся в неудовлетворительном состоянии. В их числе Дворец детского и юношеского творчества и Матросский клуб. Уточним, что полный список из семнадцати городских исторических зданий пока не представлен севастопольцам. Известно только, что в их числе и здание бывшего конструкторского бюро «Черноморец» на площади Лазарева. Его планируют передать коммерческой структуре для реконструкции и приспособления под пятизвёздочную гостиницу. Глава города предложил Владимиру Путину разработать план реставрации объектов и найти источники финансирования работ.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «Поэтому мое предложение – поручить Правительству совместно с Правительством Севастополя разработать правительственный план, по каждому зданию определить сроки, источники финансирования, чтобы это было в одном документе, и в течение трех – четырех лет привести главные исторические здания Севастополя в порядок, используя разные, опять же, источники финансирования».

Владимир Путин поддержал эту инициативу севастопольского губернатора.

Также Михаил Развожаев рассказал Президенту о непростой ситуации с реконструкцией Исторического бульвара.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «Теперь передано все, как Вы знаете, по инициативе Хуснуллина, все объекты отраслевые [переданы] в единую дирекцию при Минстрое. Чтобы им доделать все-таки то, что нужно, требуется также дополнительное выделение денег и на проект, потому что проект был тоже не очень хорошо сделан, и на финансирование».

Также Михаил Развожаев доложил Президенту о ходе реализации Федеральной целевой программы, строительстве новых объектов и благоустройстве территорий. Отдельно губернатор остановился на вопросе многострадального строительства канализационных очистных сооружений «Южные». Их перепроектирование, как заверил Президента Развожаев, подходит к концу. В ближайшее время документация по объекту будет направлена в Главгосэкспертизу.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «К сожалению, работы пока не начали, очень долго занимались перепроектированием, есть подрядчик. Пришлось очень много технических решений менять, во-первых, потому что численность населения Севастополя увеличилась сильно. Это не было учтено, у нас сейчас 509 тысяч по статистике, а рассчитывали на 350».

Михаил Развожаев уверил Президента, что лично контролирует работу над проектом.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «Люди говорят: «Что же все не начинаете?» Объясняю, что надо все-таки в этот раз начать и закончить, а не так, как уже 30 лет эти КОС никто не может построить».

О том, как будут отрабатываться намеченные на встрече с Президентом планы, сообщили вице-губернаторы Севастополя. О реконструкции семнадцати исторических объектов в центре города рассказал Николай Гордюшин.

НИКОЛАЙ ГОРДЮШИН, исполняющий обязанности заместителя губернатора Севастополя: «Правительству Севастополя поручено разработать комплексный план реконструкции ключевых объектов, исторических объектов культурного наследия в центре города, объектов, которые являются доминантами в городе. Это порядка 17-ти объектов: Синопская лестница, Таврическая лестница, Институт биологии и южных морей на набережной Нахимова, театр имени Луначарского, Дворец детского и юношеского творчества, и ещё ряд объектов, для которых проведут комплексные изыскания научно-исследовательские».

Николай Гордюшин отметил, что подход к каждому объекту будет индивидуальным, кроме того, в перечень обязательных к реконструкции зданий центрального городского кольца вошёл и Матросский клуб.

НИКОЛАЙ ГОРДЮШИН, исполняющий обязанности заместителя губернатора Севастополя: «По нему будут проведены научные исследования, которые покажут перечень работ, их стоимость, выделят финансирование, ведь он включён в этот перечень. У нас есть соглашение между Правительством Севастополя и Правительством Москвы о финансировании и какие-то деньги будут выделяться. Федеральные объекты, такие как Исторический бульвар будут финансировать через федеральный бюджет. Вопрос бюджета будет в программе освещён».

По линии городского хозяйства, в частности обеспечения города водой, Николай Жигулин, курирующий это направление, рассказал, что с учётом паводков воды Севастополю хватает до 2023 года. Сейчас специалисты проводят работы на территории города, чтобы в дальнейшем избежать дефицита ресурса.

НИКОЛАЙ ЖИГУЛИН, заместитель губернатора Севастополя: «У нас есть два плана: один технический, один организационный. Организационный – это наши местные деньги и работа Водоканала, его инвестиционная программа, производственная, которая направлена на снижение потерь. Замена задвижек, оборудование датчиками изучение утечек, потерь и прочего».

Николай Жигулин отметил, что в планах специалистов до конца года выйти на экономию воды в 1600 кубов в сутки. О планах развития социальной инфраструктуры в Севастополя рассказал вице-губернатор Игорь Михеев. Помимо грядущего капитального ремонта сорока городских школ, в планах строительство двух театров.

ИГОРЬ МИХЕЕВ, заместитель губернатора Севастополя: «По программе ФЦП у нас стоит строительство двух театров: Театра юного зрителя и театра танца Елизарова, вы знаете про федеральные объекты, это театр оперы и балета. В вопросах социальной инфраструктуры Севастополь ждёт большое и интересное будущее».

К слову о реставрации исторических объектов и о чём нужно помнить, берясь за ремонт. Лестницы, подпорные стены и булыжные мостовые в центре Севастополя теперь запрещено превращать в новодел. Крупный перечень важных для сохранения исторического облика нашего города изменений внесли в приказ Министерства культуры России «Об историческом поселении». Помимо внушительного расширения перечня объектов, подлежащих охране, документ теперь чётко определяет, как эти объекты должны выглядеть. О значимости внесённых изменений рассказал председатель постоянного комитета Законодательного собрания Севастополя по градостроительству и земельным вопросам Вячеслав Горелов. В качестве одного из примеров он привёл городские лестницы, которые, согласно внесённым поправкам, теперь полноценно защищены от «варварской реновации».

ВЯЧЕСЛАВ ГОРЕЛОВ, депутат Законодательного собрания Севастополя: «Внутриквартальные лестницы охраняются дополнительно. Охраняется их местоположение, пространственные и конструктивные решения, габариты, архитектурно-художественное оформление. Очень важно – техника исполнения, количество и габаритные размеры лестничных маршей и площадок, материал ступеней, материал и характер обработки лицевых поверхностей, материал и характер ограждений. Это абсолютно важное уточнение, потому что, если следовать, формально, предыдущей редакции приказа №2 Министерства культуры – можно было вносить какие-то изменения, менять материал, менять способ его обработки и так далее».

Ещё одно важное уточнение, по мнению Вячеслава Горелова, касается булыжных мостовых Севастополя.

ВЯЧЕСЛАВ ГОРЕЛОВ, депутат Законодательного собрания Севастополя: «Во-первых, он расширен. Перечень тех улиц, у которых охраняются булыжные мостовые, расширен. Но дело не только в этом. Указано, что охране подлежат местоположение, сложившаяся схема дорожного покрытия мощёным камнем, а также материал и техника обработки камня. Вы наверное помните, когда выполняли ремонт булыжной мостовой по улице Василия Кучера, некие деятели почему-то решили, что можно исторический камень взять, разбить пополам и перевернув неровной частью наружу, выложить его. Теперь сказано, что охраняется тот самый камень, который исторически лежит на этих улицах».

Учтена в документе и охрана подпорных стен Севастополя. Важная часть архитектурного облика нашего города теперь включена в предмет охраны исторического поселения.

ВЯЧЕСЛАВ ГОРЕЛОВ, депутат Законодательного собрания Севастополя: «Теперь, если вдруг на архитектурно-художественный совет придёт некий проект ремонта подпорной стенки, мы скажем: «У нас есть приказ Министерства культуры. Будьте добры, сложите эту стенку из того самого камня, из которого она была сложена раньше. И не надо никаких облицовок, никаких штукатурок, бетонных облицовок и всего остального»

Все эти изменения в Приказе Министерства культуры, действительно, очень важны для Севастополя. А теперь – ложка дёгтя. Визит главы этого министерства в Севастополь, на этой неделе, был скрыт от СМИ. Возможно, чтобы избежать острых вопросов от журналистов. Ведь Ольге Любимовой показали две самых резонансных точки – строительство культурного кластера на мысе Хрустальном и раскопки Южного пригорода Херсонеса Таврического, где планируется строительство историко-археологического парка. Напомним, в комплекс в самом сердце Севастополя войдут Театр оперы и балета, Академия хореографии, музей, художественная галерея и многоквартирный жилой дом для сотрудников кластера, и это строительство до сих пор вызывает множество вопросов у горожан. Раскопки в Южном пригороде Херсонеса велись с помощью экскаваторов, а съёмочная группа телеканала «НТС» фиксировала вывоз на свалку, вместе с грунтом, ценных артефактов. Однако министр культуры не узнала об этих фактах, потому что телеканал «НТС» и другие городские СМИ не были извещены о визите Любимовой. По факту визита городские средства массовой информации получили «нарезку» кадров и пост-релиз, в котором говорится, что строительство объектов культурного кластера на Хрустальном ведётся с опережением сроков. Так, Театр оперы и балета планируют достроить к 2023 году. В Академии хореографии, которая, согласно проекту рассчитана на 250 воспитанников, принято решение о расширении сцены.

В продолжение темы. На этой неделе в Севастополе приступили к капитальному ремонту дома №17 по улице Адмирала Макарова – объекта культурного наследия. Дом 1930 года постройки, в 50-х, в период послевоенного восстановления Севастополя, его полностью отреставрировали. Советские архитекторы воссоздали декоративные тяги, капители колонн, подоконники и другие элементы фасада. Однако, с возрастом внешний вид яркого представителя севастопольской архитектуры стал тускнеть. И лишь в 2021 году дом, наконец, дождался капитального ремонта.

ЕВГЕНИЙ ГОРЛОВ, директор Департамента городского хозяйства Правительства Севастополя: «Сегодня мы приступили к реализации работ на данном доме, здесь делается у нас фасад. Исторически на данной кровле была черепица, будем сейчас рассматривать вопрос, чтобы её вернуть к историческому облику. Для этого необходимо соответствующие изыскания провести, в том числе и с Севнаследием нашим. Потому что мы будем все дома наши, приводить к тому архетипу, который был».

Охранный статус дома определяет и особые требования к проведению капитального ремонта. Строители должны в прямом смысле отреставрировать некоторые элементы здания.

ДМИТРИЙ ШПАГИН, временно исполняющий обязанности директора Фонда содействия капитальному ремонту Севастополя: «В данном случае, это архитектурные элементы, которые представлены в достаточно небольшом количестве на доме – это тяги, различные подоконные камни, материал окон на лестничных клетках, материал дверей, который мы видим уже утрачены исторически, будем их восстанавливать. Ну и соответственно, габаритные размеры».

Подрядчиком по капитальному ремонту дома №17 по улице Адмирала Макарова выступает самарская компания «ПСК Норматив». Стоимость госконтракта составляет более 4 миллионов рублей. Окончание работ согласно плана – середина ноября.

Одновременно с расчисткой фасада идёт работа по демонтажу так называемых диссонирующих элементов. В доме находятся 28 квартир, и за годы проживания многие собственники установили себе пластиковые балконы, декоративные козырьки и кондиционеры. По словам директора Горхоза Евгения Горлова – всё это будет убрано.

ЕВГЕНИЙ ГОРЛОВ, директор Департамента городского хозяйства Правительства Севастополя: «Мы работаем с собственниками. Сегодня здесь порядка четырех встреч были проведены. В принципе, на всех ОКН мы проводим встречи – разъясняем людям, что можно использовать места, какие можно использовать места, какие не влияют и не портят внешний вид объекта. И соответственно, дальше уже совместно с управляющими компаниями и с Фондом выдаём предложения, для того, чтобы граждане и собственники жилых помещений свой оборудование размещали в тех местах, где это возможно».

Ещё одно важное событие севастопольской недели. Впервые за последние четыре года состоялось заседание Градостроительного совета Севастополя. На повестке дня стояло обсуждение перспективных для застройки территорий города. Ранее семь таких участков анонсировал губернатор Михаил Развожаев в интервью телеканалу «НТС», однако не назвал их. 10 августа стало известно, какие территории предлагается застроить в Севастополе. Оказалось, что шесть из семи участков находятся в черте города. Застроить предлагают районы Красной горки, Молочной балки, 6-го и 7-го километров Балаклавского шоссе, Сапун-горы, а также участки на Северной стороне на землях бывшего совхоза имени Софьи Перовской. Градостроительную концепцию разработали архитекторы ООО «ЕСК-проект» из Челябинска. Представил её автор проекта Лев Степанов, который пообещал построить на каждом участке не только жилые дома разной высотности, но и объекты инфраструктуры.

ЛЕВ СТЕПАНОВ, главный архитектор проекта ООО «ЕСК-проект»: «Участок Красной горки: площадь 157 гектаров. Участок интересен в первую очередь своим расположением, близостью к центру города и возможностью связать Нахимовский и Ленинский района. В наиболее высотной точке участка предусмотрен административно-деловой центр, объекты обслуживания, а также предусмотрено строительство социальных объектов и жилого фонда общей площадью 706 тысяч метров квадратных».

Всего для застройки в «челябинском проекте» предлагается 920 гектаров земли, планируемая площадь квартир в новых домах – около четырёх миллионов квадратных метров. Члены градостроительного совета выразили сомнение в том, что квартиры в этих новостройках смогут купить обычные среднестатистические севастопольцы. Также у присутствующих возникли вопросы, связанные с резким увеличением численности населения Севастополя – это заявленные в проекте 137 тысяч человек. Перспектива застройки семи участков городской земли обсуждалась в севастопольском сообществе с момента анонсирования данной темы Михаилом Развожаевым. Люди в комментариях в соцсетях писали о том, что нельзя говорить о какой-либо крупной застройке без принятия Генерального плана. Такую же точку зрения высказал председатель комитета по градостроительству и земельным вопросам Законодательного собрания Севастополя Вячеслав Горелов.

ВЯЧЕСЛАВ ГОРЕЛОВ, депутат Законодательного собрания Севастополя: «Всё, о чём бы мы ни говорили, и какие бы ответы я ни получал, все они упирались в необходимость внесения изменений генеральный план города Севастополя правила землепользования и застройки, которые на данный момент отсутствуют. У нас нет ни генплана, ни ПЗЗ. И это как раз меня настораживает, потому что фактически мы сейчас занимаемся лоскутными проектами, которые являются точечными, только имеют другой масштаб. На самом деле документа, который бы показал полностью перспективу развития города, транспортный каркас, природоохранный каркас, будущую инфраструктуру, и мы могли бы в комплексе всё это оценить, такого документа до сегодняшнего дня нет».

Изначально чиновники планировали на первом же заседании Градостроительного совета уже утвердить приоритетные для застройки участки из семи перспективных. Однако после двухчасового обсуждения присутствующие пришли к выводу, что делать такое скоропалительное решение нельзя.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «Замечания, которые от вас и от других коллег звучали, требуют формулирования сейчас ответа и потом уже после этого осмысленного принятия решения и голосования на следующем этапе и выбора из 920 гектаров 308 гектаров, которые нам нужно запустить в работу, чтобы, как минимум, перспектива получения служебного жилья для севастопольцев не уходила за какой-то дальний горизонт».

Следующее заседание Градостроительного совета состоится через две недели.

Уточним также, что значительная часть предлагаемых челябинцами к застройке участков – это земли сельхозназначения. На заседании Градостроительного совета прозвучал закономерный вопрос о том, что придётся потратить время на изменение категории участков. Однако по счастливому совпадению, в этот же день, несколькими часами ранее Правительство Севастополя утвердило упрощённый порядок изменения вида разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства. В ходе заседания Правительства глава Департамента архитектуры и градостроительства Максим Жукалов отметил, что новый порядок позволит повысить эффективность работы и устранит административные барьеры во время прохождения данной процедуры.

МАКСИМ ЖУКАЛОВ, директор Департамента архитектуры и градостроительства Правительства Севастополя: «Временный порядок изменения вида разрешённого использования на территории Севастополя ранее действующий — утратил силу с 31 декабря 2020 года и не устанавливал прозрачную процедуру и основания изменения вида для разрешённого использования».

Глава профильного Департамента отметил, теперь, чтобы пройти процедуру изменения вида разрешенного использования земельных участков владельцы должны собрать определённый набор документов. Возможным станет даже отказ от публичных слушаний или общественных обсуждений намерения гражданина изменить вид разрешённого использования земли.

МАКСИМ ЖУКАЛОВ, директор Департамента архитектуры и градостроительства Правительства Севастополя: «В целях устранения выявленных пробелов с учетом сложившейся судебной практики проект постановления подготовлен, которым установлено следующее: исчерпывающий перечень документов, необходимый для принятия решения, исчерпывающий перечень оснований для принятия решения об отказе от процедуры публичных слушаний или общественных обсуждений, вводится порядок согласований с уполномоченными органами государственной власти по вопросам их компетенции, установлены сроки процедуры необходимой для принятия решения».

Таким образом, проблем с застройкой 920 гектаров севастопольской земли для 137 тысяч новых севастопольцев не предвидится.

Очередной «оперативный штаб по газификации» появился на этой неделе в городе. Напомним, в январе в сельском клубе Фронтового уже разворачивалась подобная структура, сотрудники которой давали гражданам советы по юридическим и организационным вопросам. Судя по отзывам в соцсетях, селяне тогда достаточно скептически отнеслись к деятельности этого штаба – процесс газификации буксовал. Сейчас работа должна быть более конкретной – речь идёт о непосредственном техприсоединении домов к газовой трубе и включении топлива. Директор Горхоза Евгений Горлов обещал лично и ежедневно контролировать деятельность штабов в Андреевке, Фронтовом и Солнечном. В прошлом году началась долгожданная для граждан газификация Андреевского муниципального округа. Сельчане стали заключать договоры на техническое присоединение, многие оплатили так называемую «последнюю милю» и внутридомовую разводку. Однако, с апреля месяца фактическое подключение абонентов остановилось. Говорят, что теперь всё изменится.

ЕВГЕНИЙ ГОРЛОВ, директор Департамента городского хозяйства Правительства Севастополя: «Около 400 домовладений – мы говорим о Фронтовом, мы говорим сегодня об Андреевке, которые нуждаются в подключении. Мы соответственно, эту работу организовываем. Я буду лично на штабах присутствовать. По всем вопросам, которые появляются у людей, они могут обращаться в Департамент городского хозяйства, в социальных сетях. У нас будут работать телефоны горячих линий, которые будут принимать информацию от наших граждан».

«Мы будем принимать от района, и от самого ГУП «Севастопольгаз» с момента подачи заявления, с момента заключения договорных отношений на техническое присоединение до момента пуска газа».

Многие из селян уже заплатили немалые деньги (некоторые — более ста тысяч рублей) даже за внутридомовую разводку, но голубого топлива так и не дождались.

ЕКАТЕРИНА БЕДОВСКАЯ, жительница дома №19 по ул. Качинской: «Живу я здесь с 1965 года, уже приличный срок. И ждали этого газа как не знаю, чего. Вся проблема в том, что я хочу сегодня просто узнать – покупать мне топливо или мне подключат газ. Вот почему я зашла сейчас. Документы посмотрели, сказали, что завтра мне ответят. Ну в крайнем случае в понедельник, потому что покупка трёх машин дров мне обойдётся в 33 тысячи рублей».

Напомним, Президент России поручил решить вопрос о так называемой догазификации и реализации нулевого технологического присоединения так, чтобы гражданам не приходилось платить за технологическое присоединение — подведение газа к границам своих участков. В Севастополе для этого ГУП «Севастопольгаз» выделена субсидия в размере 36 млн рублей.

ПАВЕЛ СЫСУЕВ, глава Андреевского муниципального округа Севастополя: «Раньше денег вообще не было выделено. Делались работы за счёт средств абонентов, плюс частично собственных средств ГУП «Севастопольгаз». Но поскольку оборотных средств у них явно мало, и предприятие пока ещё не прибыльное, необходимо было выделить дотацию из бюджета. Вот сегодня она выделяется и думаю, что те, кто желает получить услугу по техническому присоединению, до конца года они все будут подключены».

Невероятная новость недели. Знаменитая свалка на Фиоленте в районе остановки «Маяк» превратится в шикарное общественное пространство. Благоустройством всего участка займётся частный инвестор Общество с ограниченной ответственностью «Аморе». Вместо контейнерной площадки планируется обустроить парковку. На территории появятся столбы освещения, скамейки, ротонды и смотровые площадки.

ИГОРЬ ШЕВЧЕНКО, представитель компании ООО «Аморе»: «Хотим до ума довести, если даст разрешение Министерство обороны, наш маяк любимый. Как говорится, покрасить его. В конце концов и огородить его, чтобы он выглядел по нормальному. Может даже для прикола засветить его, дабы город Севастополь у нас преобразился и встал в своё историческое русло со всеми маяками».

Инвестор предложит эскиз будущего общественного пространства. Потом проведут обсуждения с жителями Гагаринского района и приступят к облагораживанию этого участка. А что же свалка? Она должна «переехать», вернее «рассосаться» по окрестностям. Принято решение демонтировать все контейнеры и установить их возле садоводческих товариществ.

АЛЕКСЕЙ ЯРУСОВ, глава Гагаринского муниципального округа Севастополя: «Жители, проживающие здесь пойдут на встречу и им самим неприятно видеть, что здесь происходит. Поэтому я уверен, что эти точки соприкосновения будут найдены и контейнерные площадки будут установлены возле их кооперативов. Я бы хотел отметить, что это не произойдёт завтра. Наверное, по привычке сюда будут люди мусор свозить, но мы сделаем демонтаж, лодки уберём в те места, где есть договорённость с председателями садоводческих кооперативов».

Новости с ковидного фронта. В Севастополь поступило 4 тысячи доз вакцины «Спутник Лайт». Однокомпонентный препарат позволяет усилить иммунитет против коронавируса.

СЕРГЕЙ ГРЫГА, главный внештатный эпидемиолог Департамента здравоохранения Правительства Севастополя: «Эта вакцина предназначена для бустеризации имеющегося иммунитета. То есть лица, которые переболели Covid-19, либо были привиты в полном объёме полноценно вакциной 6 месяцев назад, сейчас они могут пройти усиление своего иммунитета посредством «Спутника Лайт», если им не хочется опять же двойную прививку. Потому что повторная вакцинация предусматриваетcя как обычными вакцинами – «Спутником», ЭпиВакКороной либо Кови-Вак – также и «Спутником Лайт».

По словам главного внештатного эпидемиолога Департамент здравоохранения Сергея Грыги, вакцина для поддержания иммунитета против коронавируса на данный момент есть как в медучреждениях города, так и в мобильных прививочных пунктах. Однако возможности последних не позволяют хранить большое количество препарата, поэтому лучше обращаться в поликлиники.

СЕРГЕЙ ГРЫГА, главный внештатный эпидемиолог Департамента здравоохранения Правительства Севастополя: «В качестве первичной вакцинации эту вакцину применять нельзя, потому что это фактически первый компонент обычного «Спутника». Поэтому иммунитет от «Спутника Лайт» не даст того эффекта, который будет от полноценного «Спутника».

Медицинские работники также следят, чтобы «Спутник Лайт» вводился только уже имеющим иммунитет от коронавируса. Перед прививкой данные человека проверяют в регистре переболевших Covid и в регистре вакцинированных. Только после этого врачи вводят препарат. Наравне с ревакцинацией в Севастополе продолжается и первичная иммунизация против коронавируса. По словам Сергея Грыги, на данный момент в городе доступны более 14 тысяч доз «Спутника V», в гораздо меньшем количестве – всего несколько сотен доз – имеются ЭпиВакКорона и «КовиВак».

ЛЮДМИЛА: «Решила привиться спонтанно, могу вам сказать. Зашла к врачу за результатами анализов и повернула в кабинет и сделала. Не знаю, от страха сделала уже, потому что боюсь».

Кстати, вот что думают севастопольцы по поводу того, кто победит в этой «войне миров» – человечество или вирус, и какое оружие выбирать, выходя на битву.

Обнадёживающая новость из сферы здравоохранения. Шесть автомобилей для сельской зоны пополнят автопарк скорой помощи Севастополя. На заседании Правительства города утвердили постановление, которое позволит перераспределить сэкономленные Департаментом здравоохранения средства.

ВИТАЛИЙ ДЕНИСОВ, директор Департамента здравоохранения Правительства Севастополя: «У нас по плану две машины Минпромторг поставил в декабре. У нас было две единицы, по результатам образовалась экономия 5,5 миллионов. Сейчас мы увеличиваем, ещё приобретаем шесть автомобилей для сельских территорий».

И продолжим автомобильную тему. На этой неделе героем севастопольских и крымских соцсетей стал маленький «горбатый» Запорожец, на котором написано, что его экипаж приехал в Крым из Новосибирска. Преодолеть 4,5 тысячи километров для такой машинки – это непросто. Так же непросто было и редакции телеканала «НТС» выйти на связь с владельцем «горбатого». Но мы смогли! И познакомились с великими путешественниками из Сибири.

Лета у нас с вами осталось совсем немного – всего две недели и два дня. Поэтому давайте вот на такой позитивной ноте закончим обзор событий минувшей севастопольской недели.