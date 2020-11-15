Основные события недели в Севастополе: 9 — 15 ноября

Минувшая неделя началась в Севастополе с тревожных новостей об одной из самых сложных экологических проблем региона.

Обострение проблемы в Языковой балке

Правительство Севастополя признало, что пока не в силах остановить вывоз грунта в Языковой балке. Об этом стало известно на аппаратном совещании в понедельник, 9 ноября. Ранее принятое решение о приостановке движения техники на участке опротестовано, а потому потеряло свою силу на время судебных разбирательств.

ВЛАДИМИР БАЗАРОВ, и. о. заместителя губернатора Севастополя:

«- Прокуратура пока не видит возможности остановить действия. Мы по «административке» должны зайти в суд, чтобы временную остановку опять организовать.

— Мерами прокурорского реагирования нельзя остановить?

— Невозможно, потому что там два решения по приостановке деятельности опротестованы и сейчас рассматриваются судом».

Работы по вывозу грунта частник ведёт по не прошедшему согласование проекту, заказанному у третьих лиц. Свои действия он объясняет желанием обезопасить участок от потенциального оползня, но результаты проверки Севприроднадзора говорят о достижении обратного эффекта.

ЮЛИЯ ГАВРИЛОВА, директор Департамента природных ресурсов и экологии Правительства Севастополя:

«- Мы подвергаем сомнению проектные решения, которые изложены в этом проекте. Мало того, что мы провели на прошлой неделе обследования опасных экзогенных геологических процессов – мы фиксируем усиление активности оползней на этой территории.

— Короче говоря, никто проект не согласовывал?

— Нет. Проект нами не согласован.

— То есть, продолжают делать, что хотят».

В течение недели очевидцы, проживающие в садовом товариществе «Берег», сообщали, что работы по вывозу грунта из Языковой балки ускорились.На снятых ими кадрах видно длинную гружёную колонну самосвалов, которые спешно покидают место выработки.

Проследив за их маршрутом, люди выяснили – земля отвозится в район села Верхнесадовое, на один из строительных участков, где и складируется.

В субботу в городском Правительстве собралась комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Севастополя, которая рекомендовала собственнику земельного участка приостановить работы в Языковой балке.

«Проведение работ на оползневом склоне без инженерно-геологических изысканий и мероприятий инженерной защиты от оползней и обвалов может в дальнейшем привести к неконтролируемой активности оползня», – сказано в итоговом протоколе комиссии по ЧС.

Новое Правительство Севастополя

Новый состав севастопольского Правительства почти сформирован. В начале прошедшей недели депутаты Заксобрания согласовали все пять кандидатур заместителей губернатора, предложенных Михаилом Развожаевым. Это Алексей Парикин, Мария Литовко, Светлана Пирогова и Александр Кулагин, которые продолжат руководить вверенными им сферами жизни города. А также – новый для Севастополя чиновник – Игорь Михеев, который прежде возглавлял Департамент госполитики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения России. В составе Правительства Севастополя Игорь Михеев будет курировать сферу образования, культуры, спорта и молодёжной политики. При этом пять заместителей – это только часть команды губернатора, уточнил Михаил Развожаев.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «Команда продолжает формироваться. По ряду ключевых направлений пока у меня идёт процесс подбора кандидатов и определение с дальнейшей политикой в этих сферах».

А вот глава городского Департамента здравоохранения покинул свой пост. Об этом стало известно 9 ноября, в ходе аппаратного совещания, на котором глава города Михаил Развожаев огласил новый руководящий состав органов исполнительной власти. По его словам, пока Севздрав возглавит Екатерина Кормачёва, работавшая ранее в должности заместителя Сергея Шеховцова. Согласно информации на сайте ведомства, до приезда в Севастополь она занимала должность начальника отдела демографической политики Департамента развития человеческого капитала и территориального развития Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.

Глава города Михаил Развожаев анонсировал конкурс кадрового резерва «Команда Севастополя». По его словам, это будет «личный кадровый резерв» из севастопольцев – некая «скамейка запасных».

«Всех приглашаю участвовать в этом конкурсе. Порядка 500 человек будет отобрано, потом будет проведена процедура тестирования, надо будут сдать определенные экзамены. 50 лучших участников конкурса смогут пройти отдельную образовательную программу и войдут в мой личный кадровый резерв, из которого при необходимости буду назначать людей на те или иные должности».

Повышение тарифов коммунальных услуг

Исполняющий обязанности главы Департамента городского хозяйства Евгений Горлов рассказал, чего ждать в платёжках жителям нашего города. Чиновник подчеркнул, что с 2016 года тарифы повышались каждый год, но всё это время их рост не регулировался.

ЕВГЕНИЙ ГОРЛОВ, и. о. директора Департамента городского хозяйства Правительства Севастополя: «В распоряжении Российской Федерации впервые утверждён для Севастополя индекс изменения размера вносимой платы гражданами за коммунальные услуги, которая составляет 6,2%. Это совокупная квитанция, куда включены все коммунальные платежи, которые тарифицируются. Это средний показатель 6,2 процента. Это общее количество оплаты не должно превышать ежегодно 6,2 процента».

Контролировать повышение тарифов на каждую из коммунальных услуг будет профильное управление Департамента городского хозяйства.

Динамика заболеваний коронавирусом в Севастополе

Статистика по коронавирусу в Севастополе продолжает быть неутешительной. За неделю диагноз COVID-19 подтверждён у 424 человек, 150 из них – госпитализированы. За прошедшие семь дней в Севастополе скончались 16 пациентов, у которых диагностирована коронавирусная инфекция.

Второй корпус пансионата «Изумруд» превратят в обсерватор. Об этом стало известно на заседании оперативного штаба в Правительстве Севастополя 11 ноября. Губернатор Михаил Развожаев рассказал, что все технические решения во второй части пансионата уже реализованы. В том числе, закрыт вопрос с отоплении и установкой кроватей.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «При этом, первый корпус у нас остается в распоряжении 9-й городской больницы, для лечения лёгких форм коронавируса».

Второй корпус пансионата «Изумруд» будет рассчитан на размещение 240 пациентов. До конца этой недели глава города распорядился оборудовать помещения всем необходимым и укомплектовать штат.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «Обсервацию обеспечить мы можем, соответственно – надо точечно, чтобы когда вместе с Роспотребнадзором принимаются решения обсервировать. Предлагаю, так как мы этими мерами и так пользовались, в Указ их дополнительно не вносить, принимать решение на основании постановления Роспотребнадзора».

Губернаторы должны лечиться в тех условиях, которые сами создали в медицинских учреждениях своих регионов, уверен глава Севастополя Михаил Развожаев. Он также заверил, что если заразится новой коронавирусной инфекцией, то будет проходить лечение в севастопольской инфекционной больнице. Об этом он заявил в Москве во время форума «Сильные идеи для нового времени». Модератор сессии, руководитель Московского многопрофильного центра паллиативной помощи Нюта Федермессер спросила у губернатора, какую часть социальной системы он бы хотел испытать на себе, пройдя весь путь в роли кого-то из нуждающихся в помощи.

«Если ты говоришь, в какой бы роли я хотел побыть… Нет возможности прожить какую-то роль полноценно, но если бы была, то больной ковидом в региональной инфекционной больнице — это роль, которая может случиться. Губернатор должен лечиться у себя, в тех условиях, какие создал», — сказал Михаил Развожаев.

С момента перезапуска единый ситуационный центр по COVID-19 принял около 3,5 тысяч звонков. По словам заместителя губернатора Александра Кулагина, из-за второй волны коронавируса общая нагрузка на севастопольскую систему здравоохранения возросла многократно.

АЛЕКСАНДР КУЛАГИН, заместитель губернатора Севастополя: «Очень большая нагрузка на систему здравоохранения. Только в понедельник, только медицинские организации, которые входят в состав Первой городской больницы, обслужили около 500 вызовов. Это очень большая нагрузка, но, по крайней мере, она обеспечивает все потребности людей, никто без внимания у нас не остался».

Позвонить в Единый ситуационный центр по COVID-19 можно по единому номеру телефона: 41-77-07.

Как продолжится обучение в школах?

На этой неделе власти Севастополя решили не переводить школьников на дистанционное обучение – с понедельника учащиеся выйдут с каникул и начнут посещать учебные заведения. Решение принято на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции. По словам чиновников, все школы будут оборудованы рециркуляторами, есть возможность измерять температуру учеников.

ИГОРЬ МИХЕЕВ, заместитель губернатора Севастополя: «С учётом тех мер, которые приняты, я предлагаю с понедельника пустить детей в школу, всех, начиная с 1 по 11 классы и начать образовательный процесс. При этом, естественно, мы будем мониторить ежедневно текущее состояние. Опыт такой уже был в сентябре или октябре. И в случае выявления заболевших детей ОРВИ, если вдруг это будет коронавирус – тогда изолировать и класс закрывать на карантин».

До конца недели власти планируют завершить тестирование учителей на коронавирус. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил организовать регулярные тесты для педагогов в течение учебного процесса.

По информации вице-губернатора Игоря Михеева, сейчас идёт закупка недостающих рециркуляторов воздуха для классов, их установку в школах намерены завершить до понедельника.

ИГОРЬ МИХЕЕВ, заместитель губернатора Севастополя: «Дезинфицирующие средства во всех образовательных организациях предусмотрены как минимум до конца текущего года, то есть – до декабря. Сейчас мы с коллегами обсуждаем, чтобы осуществлять соответствующую закупку на 2021 год. Как минимум предусмотреть необходимость на первый квартал».

Учёба в севастопольских школах начнётся 16 ноября для учащихся всех классов. Дети будут заходить в школу с разных входов, предусмотрено разделение по возрастным категориям – таким образом детей обезопасят от угрозы заражения.

ИГОРЬ МИХЕЕВ, заместитель губернатора Севастополя: «Учебный процесс преимущественно будет проходить в тех аудиториях, в которых дети будут находиться с 1-го по 5-й, 6-й, 7-й урок – в зависимости от расписания. К детям будут приходить педагоги в их аудиторию».

Разделение по группам будет касаться и питания в столовой. График начала учебы также будет отличаться в зависимости от классов – у части школьников первый урок будет начинаться в 8 часов, у других – в 8:30.

Бесплатное дополнительное образование для школьников

На этой неделе филиал МГУ в Севастополе объявил об открытии университетских классов. Бесплатный проект для школьников города и Крыма позволит ученикам 10-х классов расширить свои знания по четырём направлениям. Директор филиала МГУ имени Михаила Васильевича Ломоносова Ольга Шпырко рассказала, что ждёт участников этой программы.

ОЛЬГА ШПЫРКО, директор филиала Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова в Севастополе: «Основная задача этого проекта – это поддержать ребят, которые интересуются математикой, физикой, историей, русским языком. Обучаются в 10-х классах и имеют не просто способности к этим предметам, а готовы учиться, готовы работать. Помимо этих основных базовых дисциплин, фундаментальных для этих классов, у нас будет 4 междисциплинарных предмета. Ребята, обучаясь, выбирая тот или иной класс, в обязательном прядке прослушают междисциплинарные предметы: логика, история культуры, латынь. И психологические тренинги пройдут».

У дайвинг-центра для реабилитации детей появилась надежда

Ещё хорошие новости из сферы образования. Дайвинг-центр «Надежда», где реабилитируют детей с ограниченными возможностями, сможет продолжить занятия на спортивной базе в парке Победы. С 2017 года центр находился под угрозой ликвидации из-за того, что Правительство города не продлило договор аренды земельного участка.

СЕРГЕЙ КОЛБИН, сенатор Российской Федерации: «Обращение к губернатору нашего города Михаилу Владимировичу Развожаеву имело прямо противоположный эффект. Он поддержал важность работы такого центра для спортивных занятий детей инвалидов, дал указание соответствующим структурами Правительства разобраться в ситуации и оказать всяческую помощь и поддержку. В итоге 23-го октября 2020-го года с дайвинг-центром «Надежда» был подписан договор, и теперь работа с детьми-инвалидами будет продолжена».

Занятия в дайвинг-центре очень важны для его воспитанников. Многие тренируются здесь не первый год. Например, Алексей Плаксин попал в центр в 6 лет после ампутации ноги.

АЛЕКСЕЙ ПЛАКСИН, член сборной Севастополя по паралимпийскому плаванию: «Спорт мне дал вообще очень много хороших знакомых, которые всегда могут прийти помочь, хороших друзей. Тренеры всегда помогут, всегда поддержат, всегда дадут какие-то советы по жизни. Спорт дал хорошую физическую форму, да и вообще помогает идти по жизни всегда».

БОРИС ПОРОТОВ, президент Севастопольского спортивного клуба подводного плавания «Надежда»: «Им подводное плавание невероятно нравится, потому что там человек попадает в состояние невесомости, а, значит, у них исчезают эти комплексы, которые связаны с инвалидностью – ДЦП, ампутанты или другие заболевания – их это, конечно, психологически очень лечит».

Возобновить занятия дайвингом в центре планируют будущим летом. К тому времени территорию спортивной базы приведут в порядок: уберут старые металлические конструкции и поставят новые модульные помещения для спортсменов и инвентаря.

Как проходит ремонт сквера Севастопольских курсантов и строительство Театра оперы и балета?

Всего через две недели жители и гости города смогут прогуляться по обновлённому скверу Севастопольских курсантов. Затянувшийся ремонт подходит к концу.

По информации подрядчика, работы выполнены на 95%. По словам исполняющего обязанности директора Департамента городского хозяйства Правительства Севастополя Евгения Горлова, задержка связана с плановым озеленением общественной территории.

Инфраструктура сквера почти готова, сейчас строители активно высаживают растения. Всего здесь появится около 350 новых деревьев и 1500 кустарников. Для их полива на территории сквера наладили систему орошения.

ЕВГЕНИЙ ГОРЛОВ, и. о. директора Департамента городского хозяйства Правительства Севастополя: «Завершающие части будут до конца ноября выполнены в полном объёме. Соответственно, мы уже будем пользоваться этим парком в этом году. Подрядная организация в сроках. Соответственно, все изменения, которые высказали жители, мы учли, в том числе и размещение зоны для выгула собак и сам теннисный корт. Были вопросы здесь и по проходу кабельной линии, чтобы не через дворы идти. Проложили новую кабельную линию, не касающуюся третьих лиц».

А вот другое строительство изрядно портит жизнь севастопольцам, проживающим в районе Крепостного переулка и улицы Капитанской. Строительство культурного кластера на мысе Хрустальном в Севастополе перешло в активную фазу, в это же время местные жители забыли о том, что такое сон.

ЮРИЙ КОВАЛЁВ, житель дома №4 в Крепостном переулке: «Мы всем районом не против, что здесь идёт строительство культурного кластера. Нас интересует вопрос ночного шума. Уже в течение трёх месяцев весь район не может спать, потому что буровые работы ведутся ночью. Основной шум, когда они поднимают буры и начинают вытряхивать грунт, который они поднимают. В этот момент стоит колокольный звон – этого не передать».

Обращения в правоохранительные органы и Роспотребнадзор ничего не дали – подрядчик продолжает шумные работы по ночам. Люди убеждены, строители по соседству нарушают действующий в городе закон о тишине. Редакция «Независимого телевидения Севастополя» направит запрос в профильные структуры Правительства города, чтобы выяснить, кто контролирует ситуацию со строительством в ночное время и почему на обращения севастопольцев не реагируют.

150 севастопольцев страдают от отсутствия света и тепла

Ещё 150 севастопольцев страдают от отсутствия света и тепла. Люди в СНТ «Селена» и «Интернационалист» уже почти неделю остаются без электричества. После установки ограничителя на подстанции в соседнем кооперативе, мощности стало катастрофически не хватать. Жители двух садовых товариществ просят городские власти о помощи: в преддверии зимы без света и тепла остались около 150 человек, в том числе старики и маленькие дети.

ЕКАТЕРИНА КРАНДАКОВА-РЫЛОВА, председатель СНТ ТСН «Селена»: «С 10-го числа «Севастопольэнерго» установило ограничительный пакетник на 160 ампер, который рассчитан всего лишь на 40 киловатт. Этого не хватает даже для «Строителя», не то что нам».

РУСЛАН КЕРИМОВ, председатель СНТ ТСН «Строитель-3»: «Были обращения в разные инстанции. Губернатор Развожаев дал команду Департаменту городского хозяйства разобраться и помочь в данной ситуации. Вчера мы вместе с председателем «Интернационалиста» там были, провели встречу, обещали помочь в ближайшее время».

Члены товариществ прекрасно понимают, что увеличение мощности на одной подстанции – всего лишь временная мера. Для комплексного решения проблемы необходимо строить новые подстанции, однако сделать это, как оказалось, не так просто.

ЕВГЕНИЙ ДРАНИЦКИЙ, председатель СНТ ТСН «Интернационалист»: «Я подавал уже на 102-ю линию, начиная с 2016-го года все эти документы, но были всевозможные отписки: то я неправильно что-то подал, то я не правильно что-то сделал. В 2017-м, в 2018-м, в 2019-м, в 2020-м году я подавал документы на 102-ю линию. Но там всякие бюрократические проблемы: то так неправильно подал, это неправильно сделал, то несоответствие там какое-то».

ИГОРЬ ПАВЛОВ, житель СНТ ТСН «Селена»: «В 2017-м году после того, как мы подали документы на технологическое подключение к сетям, «Севастопольэнерго», рассмотрев нашу заявку, предложило нам точку подключения ближайшую в районе Молочной балки. То есть от нас это находится на расстоянии более 5 километров».

Проблеме обеспечения электроэнергией жителей кооперативов на Фиоленте уже не один год. Район активно застраивается, потребление неизбежно растет. К примеру, на прошлый Новый год без света остались жители 40 садовых товариществ.