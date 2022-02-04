Основы ухода за щенком

Советы начинающему собаководу: выбираем породу и учимся ухаживать

Выражение «Собака – друг человека» появилось не просто так. Эти четвероногие действительно готовы к настоящей дружбе, но при условии правильного отношения со стороны человека.

Обзор пород

Решение завести в доме питомца должно быть обдуманным, особенно если речь о собаке. Прежде всего необходимо выбрать породу. Все их условно можно разделить на 4 группы:

Пастушьи.

Сторожевые.

Охотничьи.

Декоративные.

Встречаются и другие, более детальные, классификации. Однако для общего представления о существующих породах собак и принципиальных отличиях между ними достаточно этой.

К пастушьим в первую очередь относятся овчарки, зенненхунды, вельш-корги пемброк, пиренейская горная. В основном это крупные собаки, требующие ежедневных физических нагрузок.

Считается, что представители пастушьих пород при правильном воспитании становятся прекрасными компаньонами и защитниками. Однако тем, кто проживаете в малогабаритной квартире и не уверен, что сможет обеспечить собаке ежедневные длительные прогулки, лучше выбрать другую породу.

Если нужен сторож, можно присмотреться к таким породам, как доберман, ротвейлер, боксер, ризеншнауцер, кане-корсо, сенбернар, доги, мастифы или терьеры.

Эти собаки легко приспособятся к проживанию в будке, они настороженно относятся к посторонним, и их внешность способна отпугнуть любого недоброжелателя.

Тем не менее стоит учитывать, что такой питомец нуждается в правильном воспитании, иначе может стать опасным для хозяина и членов его семьи.

Группа охотничьих собак многочисленна. Это и борзые, и спаниели, и легавые, и лайки, и гончие. Всех их объединяет то, что они были выведены для охоты, поэтому, во-первых, могут быть опасны для других домашних животных, во-вторых, особенно нуждаются в длительных прогулках и физических нагрузках.