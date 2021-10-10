Особенности ловли карася на разные наживки

Как правило, подобная рыбалка происходит в местах, которые располагаются довольно далеко от больших городов и небольших населённых пунктов и поэтому самостоятельно организовать такой отдых очень непросто. Если вы активно увлекаетесь рыбалкой, то рекомендуем вам купить катушки оптом.

Кроме проблем бытового характера, возникающих перед желающими организовать такую рыбалку, существует множество нюансов, которые необходимо учитывать любителям такой рыбалки. Знатокам известно множество особенностей, которые необходимо учитывать при ловле хариуса. Удочка, обычно оснащённая катушкой, лучше подойдёт для ловли на небольших речушках. Хариус ищет корм не только на поверхности воды, но и у самого дна. Именно, исходя из таких особенностей питания этой редкой и своеобразной рыбы, и конкретного участка выбранной реки, для ловли хариуса применяют различные виды ужения. Вы можете купить снасти оптом, а также номер крючка на карася узнать на сайте master-hooks.ua.

Самым популярным видом ловли, без сомнения, является ловля на искусственную мушку. Такая мушка делается из крючка, который обматывают либо перьями, либо волосами. Подобные искусственные мушки изредка продаются в магазинах, но уважающий себя рыбак готовит их своими руками. При ловле на мушку, рыбак на участке реки с быстрым течением, спускает её вниз, несколько притормаживая движение. Наживка при этом напоминает упавшее в воду насекомое, и рыба клюёт на неё. Сложность подобного способа ловли состоит в том, что необходимо подсечь рыбу именно в момент хватания добычи. На немалом расстоянии от рыбака до наживки заметить рыбу проблематично, а недалеко хариус сам может заметить рыбака и не взять наживку. Необходимо, также брать в расчёт скорость течения реки, не давать леске провисать и наживке тонуть. Такую мушку хариус не возьмёт.

Если вы являетесь любителем морских прогулок или, например, профессиональным рыболовом, то наверняка не обойдетесь без катера. И так, на что нужно обращать внимание при выборе «морского коня»?

Выбор катера — задача нелегкая

Итак, вот что важно при выборе катера:

Если ваша цель — кратковременная рыбалка или прогулка, то достаточно катера небольшого размера, без объёмного багажного отделения, с открытым корпусом.

Если же предстоят длительные путешествия — нужны багажник, каюта, кухня, туалет, вместительный топливный бак. Если интересуют спортивные развлечения, например, водные лыжи — важна скорость и мощный мотор.