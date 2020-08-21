Особенности Мини-игр онлайн

Обычно для того чтобы поиграть в майнкрафт по сети, нужно скачивать и устанавливать клиент игры. Это могут быть демоверсия, полная официальная версия игры — которую нужно покупать, или пиратская сломанная — в которой возможно вшиты вирусы и шпионские программы хакеров. Поэтому выбор достаточно сложный, покупать — дорого, вирусы подцепить опасно, но нам на помощь приходят сайты. Вот один из таких сайтов — где я постоянно играю в майнкрафт — https://zarium.com/html — настоящий майнкрафт без скачивания и установки. Регистрация быстрая, нажатием одной кнопки все данные сохраняются на сервере сайта, и потом можно продолжить играть с того места где остановился. Если нет желания регистрироваться — можно играть так, но после закрытия сайта — все ваши достижения и ресурсы исчезают.

Играть в майнкрафт без скачивания намного удобнее, и не понятно почему разработчики игры не выпускают такую версию игры. Многие геймеры — играли бы именно в таком режиме. Функционал игры в браузере ничем не отличается от оригинальной версии майнкрафта. Конечно есть некоторые особенности, но они не существенны.

Вообще майнкрафт представляет собой — трёхмерный конструктор. Можно сражаться, или строить города. Майнкрафт универсальный игровой комплекс, рассчитанный на широкую аудиторию, тут нет правил, и можно практически всё. Создатель игры — Маркус Перссон, даже не представлял в какую огромную структуру вырастит его детище. После того как Маркус продал игру в компанию Майкрософт — она получила дополнительный импульс развития. Оно и понятно — у международной компании больше возможностей. Если хочется поиграть во что-то другое, то можете рассмотреть большой каталог мини-игр онлайн на сайте https://zarium.com/html.

С недавних пор программисты обрадовали своих поклонников и выпустили версию игры для планшетов и смартфонов. Назвали игру Minecraft PE. Теперь играть в майнкрафт можно даже когда путешествуешь, или находишься за городом. Играя в майнкрафт на переносном устройстве, подключение к интернету не нужно, игра полностью автономна. Также в майнкрафт можно играть на Сони Плейстейшен и Иксбокс 360. Теперь можно с уверенностью сказать — что нет устройств на котором не возможно поиграть в майнкрафт.

Если вы первый раз играете в майнкрафт — первым делом нужно добыть побольше ресурсов. Сразу приступайте к созданию шахты, но создайте карту — по которой будете добывать полезные ископаемые. Это структурирует вашу работу, и вы точно будете знать в каком направлении рыть. Советую сразу углубиться на 26 — 29 уровень, именно там находятся залежи алмазной руды. Это самый полезный материал, из него получаются очень крепкие инструменты, оружие и доспехи. Но встречаются алмазные залежи редко.

Вторым этапом игры в майнкрафт — нужно позаботится о пропитании, запасайте побольше еды, выращивайте пшеницу, капусту, картошку. Будет неплохо если у вашего игрового героя будут домашние животные. Их разводить не трудно, зато всегда есть еда. Стоит обратить внимание на разведение куриц, их можно кушать целиком, а также они несут питательные яйца. Можно заняться отловом диких овец, лошадей. С конями придётся помучится — но они пригодятся для путешествий по бесконечным просторам.

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