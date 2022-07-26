Особенности приемки квартиры

Не всегда приемка квартиры становится радужным событием: почти во всех случаях фиксируются определенного рода недоработки со стороны застройщика. Выявить эти недочеты – важная задача, так как в ином случае придется все исправлять самому. Если своевременно установить факт халатности, которую допустили рабочие, то устранение недоработок ложится на плечи застройщика, поэтому приемка квартир – это важное дело, которое следует доверить профессионалам.

Если столкнулись с данной ситуацией и вам нужна квалифицированная помощь, обращайтесь в компанию «Ситипроф». Специалисты выполнят осмотр квартиры и выявят недочеты, оставленные застройщиком. Так как это будет сделано до момента подписания акта приёма-передачи, устранить дефекты придется застройщику.

Особенности процедуры

Приемка квартиры – это процесс осмотра недвижимости, позволяющий убедиться в выполнении застройщиком своих обязательств. В ходе процедуры устанавливается соответствие жилья строительным и эксплуатационным нормам.

Среди основных правил приемки квартиры выделяют следующие:

владельцу приходит письменное оповещение об окончании строительных работ и сдаче объекта в эксплуатацию;

согласовывается время и дата осмотра;

приезжают представители от обеих сторон;

составляется акт приема-передачи, но только при условии, что у дольщика нет претензий к застройщику.

Недобросовестные застройщики торопят подписать акт. Рекомендуем не поддаваться на возможное давление. Следует все тщательно осмотреть и протестировать. Если обнаружены проблемы, составляется дефектный акт. В данном документе указываются места, где необходимо устранить проблемы, а также устанавливается срок выполнения работ.

Важно учитывать даже небольшие недоделки. Не стоит верить застройщику, который утверждает, например, что вмятина в стене является мелочью и ее можно убрать при косметическом ремонте.

Какие нужны документы

Во время приемки жилья с собой необходимо взять паспорт, заключенный договор, проектную документацию с указанием итогового состояния ремонта, канализации и пр. Побеспокойтесь, чтобы была чистая бумага и ручка для фиксирования недостатков. Не будут лишними такие инструменты, как уровень, рулетка, фонарик, устройство замеряющее напряжение в розетке, мел. Если не уверены в своих силах, обратитесь за помощью «Ситипроф» – в распоряжении экспертов есть все необходимое оборудование. Например, строительная экспертиза квартиры часто проводится с использованием видеокамеры и включает проверку вытяжных путей.