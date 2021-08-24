Особенностью применения грунтовки

Многие владельцы предпочитают красить свои деревянные ворота в такой же цвет, как и цвет прилегающего забора, а также некоторых зданий, находящихся поблизости. Это простой процесс, который, при условии, что все сделано правильно, может помочь улучшить внешний вид ворот, а также увеличить срок их службы. Ищете недорогую грунтовку? Закажите ее в «Химпром-М»! Мы подберем подходящий для Вас вариант и доставим покупку по Москве или в другие города России. Рекомендуем вам купить грунтовку ЭП-0280 тут https://lakokraska-yar.ru/catalog/gruntovka-ep-0280.htm.

Покраска перед установкой аппаратных ворот

Лучший способ покрасить деревянные ворота — сделать это перед установкой самих ворот и оборудования. Для того чтобы покрасить ворота необходимо под ними положить большой холст или кусок пластмассы, который покрывал бы обе стороны ворот. По углам следует установить гири, чтобы минимизировать движение покрытия. Такой способ избавляет от необходимости перемещать деревянные ворота на другую сторону.

Использование грунтовки для дерева

Для того чтобы покрыть все открытые участки ворот, важно использовать грунтовку хорошего качества. Грунтовка подготавливает поверхность для окраски, а также усиливает цвет самого покрытия. Необходимо дать грунтовке высохнуть, перед тем, как двигаться дальше. Затем наносят первый слой краски и, опять дают ей высохнуть. Для покраски лучше всего использовать валик, так как он охватывает большую площадь. Затем используется ручная щетка для заполнения областей или пятен, которые не захватил валик. Последний слой — это верхний слой или глянцевое покрытие. Наносится он так же, как и первый.

Предотвратить покраску установленного оборудования

При покраске установленных ворот важно понять, может ли подключенное к воротам оборудование быть окрашенным как, например, некоторые защелки и петли, или все-таки оно должно остаться без нанесения краски. Если это так, то перед началом окрашивания следует заклеить установленное оборудование малярной лентой. Если вы все же принимаете решение красить, процесс покраски такой же, как и для ворот.

Хорошо окрашенные деревянные ворота, несомненно, обеспечат вам годы удовольствия от внешнего вида и пользы, которую эта покраска принесет. Вместе с тем, покраска деревянных ворот — хороший хенд-мейд проект практически для всех.