Особо неохраняемая территория: в Севастополе «забыли» о предписании Генпрокуратуры по горе Гасфорта

В Севастополе игнорируют предписание Генеральной Прокуратуры Российской Федерации по горе Гасфорта. В ноябре 2015 года надзорное ведомство поручило Правительству и Прокуратуре города привести правоотношения по использованию земельного участка в соответствие с законом. За пять лет – с тех пор, как эту землю по скидке 99% получил в аренду мотоклуб «Ночные волки» – ситуация не изменилась.

Многие проблемы территории у горы Гасфорта можно было предсказать заранее – из-за её расположения. Почти 267 гектаров краснокнижного леса раскинулись вдоль трассы Севастополь – Ялта. Посреди участка – озеро Гасфорта, а в нём – отражение проблемы всего участка в миниатюре. Эта земля – природно-ландшафтный и историко-археологический памятник, до сих пор не защищённый статусом особо охраняемой природной территории.

Эта вода – с неопределённым правом собственности: в 2017 году Правительство Овсянникова признало водоём «обводнённым карьером», а это значит, что, согласно 8-й статье Водного кодекса Российской Федерации, подобный объект можно назвать прудом и передать его в частные руки.

НАТАЛЬЯ МИЛЬЧАКОВА, сопредседатель севастопольского штаба Общероссийского народного фронта: «И сама гора Гасфорта, и водоём у горы Гасфорта – можно называть озеро или водоём, неважно, как это сейчас трактуется и в чью пользу – но всё-таки нужно признать, что эта территория на более чем 300 гектаров представляет собой особо ценный природный комплекс» / «К сожалению, она в прошлой каденции депутатского корпуса Законодательного собрания и прежним руководством города Севастополя была выведена из перспективных объектов ООПТ».

Природный комплекс у горы Гасфорта сохранил редколесье можжевельника. По сравнению с некоторыми участками Байдарского заказника его состояние пока во многом лучше, говорят учёные.

ЛИЛИЯ БОНДАРЕВА, старший научный сотрудник Института биологии южных морей им. А.О. Ковалевского РАН: «Высокоможжевеловые редколесья очень подвержены рекреационной нагрузке. Их надо снижать путём создания особо охраняемых природных территорий, иначе мы потеряем этот природных комплекс. Поэтому мы всё время были не согласны с предложениями об организации здесь парков или создании каких-то искусственных природных насаждений, увеличения нагрузки на эту территорию именно потому, что эти насаждения очень подвержены антропогенному влиянию».

При экс-губернаторе Меняйло для горы Гасфорта случилась «чёрная пятница»: по немыслимой скидке 99% процентов экс-губернатор отдал эту землю вместе с озером в аренду на 10 лет – до 2025 года. Так, и земля, и водоём попали в руки «Ночным волкам» для размещения центра экстремальных видов спорта.

Теперь, когда Севастополь столкнулся с дефицитом воды, Правительство города решило оформить права пользования объектом.

ЕКАТЕРИНА КОЛОМИЕЦ, корреспондент: «Один из важных вопросов – статус водоёма, распложенного возле горы Гасфорта. Резервное водохранилище или карьер, заполненный водой? Противоречия в юридических формулировках оставляют пространство для спекуляций».

Водоём у горы Гасфорта – рукотворный, его объём составляет 2450 тысяч кубометров, площадь водного зеркала ? 35 гектаров, длина – 900 метров, ширина ? 500 метров, максимальная глубина ? 14 метров. Больше 20 лет территория вокруг озера была одной из приоритетных для сохранения биологического разнообразия.

ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВ, старший научный сотрудникИнститута биологии южных морей им. А.О. Ковалевского РАН: «На этих территориях и в акватории этого водного объекта проводились исследования, которые подтвердили, что территория обладает высокой ценностью природной, что там сохранились популяции редких, охраняемых видов – как растений, так и животных, в том числе рыб. Наша позиция такая: то, что было запланировано ещё более 20 лет назад, когда эта территория была охарактеризована как являющаяся центром биоразнообразия, что она должна быть заповедна, там должен быть создан особо охраняемый природный объект».

За долгие годы озеро у горы Гасфорта заполнили подводные жители: сначала аборигенные обитатели Сухой речки, питающей водоём – крымская шемая и южная быстрянка, а затем – запущенная человеком плотва, щука и карп. В лучшие годы учёные регистрировали в озере не менее 10 видов рыб. Кроме того, в озере жили речные раки и даже пресноводные медузы.

ЕВГЕНИЯ КАРПОВА, старший научный сотрудник Института биологии южных морей им. А.О. Ковалевского РАН: «Начиная с 2006 года мы регулярно проводили там исследования ихтиофауны – в основном подводные наблюдения проводили, потому что этот водоём обладает уникальными свойствами – у него очень прозрачная вода».

Однако убедиться, остались ли эти виды в водоёме, учёные не могут вот уже несколько лет – провести исследования не позволяют арендаторы участка. При этом состояние водоёма со временем ухудшается, уверены исследователи. Ситуация усугубляется работой вейк-парка – в воду попадают пластик и мусор.

ЕВГЕНИЯ КАРПОВА, старший научный сотрудник Института биологии южных морей им. А.О. Ковалевского РАН: «Подойти к водоёму можно, но это встречает зачастую очень негативную реакцию. Начинаются разборки, выяснение отношений, требования покинуть территорию. Мы имели возможность наблюдать, но знаем истории, когда людей просто прогоняли оттуда, которые пытались взять какие-то пробы и оценить состояние озера».

Сохранение водоёма в условиях вододефицита предусматривает снижение рекреационной нагрузки, считают учёные Института биологии южных морей.

НАТАЛЬЯ МИЛЬЧАКОВА, сопредседатель севастопольского штаба Общероссийского народного фронта: «Надо подумать, как вывести, минимизировать нагрузку на весь этот природный комплекс. К сожалению, когда мы проводили мониторинг в границах этого перспективного объекта – мы думали, что он попадёт в закон. Но неоднократно нас останавливали представители «Ночных волков», вообще не давали возможность провести мониторинг, который был предусмотрен государственной экологической программой. И это вызывает опасения, что эта территория в дальнейшем не сохранится в дальнейшем как ценный природный комплекс».

Территория у горы Гасфорта имела шанс, но, несмотря на заключения учёных, так и не попала в закон о перспективных ООПТ. Когда в сентябре 2019 года в Севастополе утверждали список будущих заказников, в документ вошли 13 из 14 предложенных объектов – земли у горы Гасфорта исключили из списка.

АНТОН ПАРХОМЕНКО, депутат Законодательного собрания Севастополя: «Закон о перспективных особо охраняемых природных территориях Севастополя: наверное, многие забыли, что была его предыдущая версия. Его первую версию забраковал на тот момент губернатор Дмитрий Овсянников. Я думаю, не в последнюю очередь из-за того, что в списке этих ООПТ числилась территория у горы Гасфорта».

Выходит, территория, которая могла бы стать заповедником, никем не охраняется. Подтверждение этому – заключение Генеральной Прокуратуры России, выданное пять лет назад: вопреки требованиям земельного, градостроительного, природоохранного, водного и законодательства об объектах культурного наследия участок передан «Ночным волкам» без обременений и охранных обязательств.

ВЯЧЕСЛАВ ГОРЕЛОВ, депутат Законодательного собрания Севастополя: «Учитывая состояние водных ресурсов Севастополя я бы крайне аккуратно относился к этому водоёму, и уж совершенно точно необходимо заключать договор водопользования. А по информации, которой я располагаю, которую мне предоставил один из заместителей губернатор – договор водопользования не заключён до сегодняшнего дня».

О том, что права пользования с арендатором за пять лет заключить не удосужились, в ответе на запрос нам подтвердила вице-губернатор Севастополя Мария Литовко. Как и сумму, которую «Ночные волки» заплатили за пользование участком.

ВЯЧЕСЛАВ ГОРЕЛОВ, депутат Законодательного собрания Севастополя: «В той цене арендной платы, которую платят «Ночные волки» за этой большой земельный участок. Это один миллион 400 тысяч в год, таковы данные Севреестра. Это стоимость небольшого офиса в центре города. Давайте сравним небольшой офис в центре города и земельный участок площадью почти три квадратных километра, на территории которого находится водоём».

Территория, отданная «Ночным волкам», избыточна, считает депутат Законодательного собрания Севастополя Антон Пархоменко. Для организации байк-шоу и деятельности мотоклуба ранее хватало заброшенной промышленной площадки площадью до 20 гектаров.

АНТОН ПАРХОМЕНКО, депутат Законодательного собрания Севастополя: «Избыточность этого участка послужила причиной того, что возникло непонимание: зачем, с какой целью? Возникли подозрения в коммерческом освоении этих земель в том числе под гостиничную застройку. Я напомню, что сейчас в кадастровой в перечне свойств этого участка подробно расписаны все целевые назначения, разрешённые для его использования: это и гостиничный бизнес, и деятельность общепита, и организация охоты, рыбалки – много всего того, на чём можно зарабатывать деньги».

На уникальную природную территорию как на бизнес-проект смотрят не только арендаторы участка, но и чиновники: на этом месте Правительство Севастополя планирует разбить ландшафтный парк досуга и спорта под названием «У горы Гасфорта».

Не исключено, что, когда будет найден богатый инвестор, севастопольцам представят проект застройки гостиницами не защищённой статусом ООПТ территории.

При работе над сюжетом представители мотоклуба «Ночные волки» отказались комментировать ситуацию, предложив обратиться с информационным запросом к руководителю мотоклуба Александру Залдостанову – «Хирургу». Официального ответа редакция не получила.

Чтобы выяснить, какая ответственность предусмотрена для должностных лиц и арендатора за невыполнение предписания надзорного ведомства, телеканал «НТС» направил запрос в Генеральную Прокуратуру Российской Федерации.

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Екатерина Коломиец, Денис Александрович, Алексей Теряев, «Севинформбюро»