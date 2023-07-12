Оссобуко – невероятно вкусное и сытное блюдо итальянской кухни. Такое угощение идеально подойдет для семейного ужина или праздничного стола. В нашей кулинарной подборке мы собрали для вас шесть лучших рецептов приготовления оссобуко с пошаговыми фотографиями и подробным описанием процесса.

Оссобуко — классический рецепт из говядины

Оссобуко – классический рецепт из говядины, который точно стоит взять на заметку. Яркое колоритное блюдо никого не оставит равнодушным. Ваши домашние или гости отметят интересный вкус и яркую подачу. Для приготовления обязательно используйте наш проверенный рецепт с пошаговыми фото.

Ингредиенты –+4 порц.

Говяжья голень 4 стейка

Мука 2 ст.л.

Лук репчатый 1 шт.

Морковь 1 шт. (крупная)

Сельдерей 2 стебля

Чеснок 3 зуб.

Томаты в соку 250 гр.

Белое сухое вино 200 мл.

Масло оливковое 3 ст.л.

Масло сливочное 100 гр.

Соль по вкусу

Перец чёрный молотый по вкусу

Специи и Приправы по вкусу

Для приправы гремолата:

Лимон 1 шт.

Чеснок 3 зуб.

Петрушка 4 ветки

Шаги 150 мин.

Оссобуко по классическому рецепту готовится очень просто. Стейки говяжьей голени хорошо промываем под водой. Обваливаем мясо в муке и обжариваем в сковороде с оливковым и сливочным маслом. Жарим все стейки до румянца. На каждую сторону уйдет, примерно, по 5 минут. Перекладываем мясо в кастрюлю или казан. Режем небольшими кубиками морковь, лук, сельдерей и чеснок. Томим овощи до мягкости в оливковом масле со сливочным. Перекладываем овощи к мясу. Дополняем заготовку томатами в собственном соку. Вливаем белое сухое вино. Доводим массу до кипения и после томим 5 минут. Вливаем бульон, снова кипятим, солим и посыпаем специями. Для аромата можно использовать лавровые листья и травы. Томим на плите около 1,5-2 часов. Для приготовления гремолаты перемалываем чеснок и петрушку. Перемешиваем продукты с лимонной цедрой. Всыпаем приправу в конце приготовления. Оссобуко по классическому рецепту из говядины готово. Раскладывайте по тарелкам и угощайтесь!

Оссобуко в фольге в духовке

Оссобуко в фольге в духовке получается очень сытным и интересным по вкусу. Такое блюдо точно разнообразит ваш домашний или праздничный стол. Приготовить его в домашних условиях сможет каждый. Для этого следуйте простым шагам из нашего проверенного пошагового рецепта.

Время готовки – 2 часа 30 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 1

Ингредиенты:

Стейк голени говяжьей – 1 шт.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Лук репчатый – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Паста томатная – 2 ст.л.

Бульон – 1 ст.

Вино красное – 0,5 ст.

Специи – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промываем говяжью голяшку и обсушиваем ее.

Шаг 2. Дальше продукт натираем солью и черным молотым перцем.

Шаг 3. Обжариваем говядину на кости в сковороде с растительным маслом. Готовим до румянца с обеих сторон.

Шаг 4. Режем кубиками лук и морковь. Обжариваем овощи до мягкости, дополняем вином, бульоном, томатной пастой и специями. Доводим до кипения и выключаем плиту.

Шаг 5. В форму для запекания кладем говядину, поливаем соусом. Закрываем заготовку фольгой.

Шаг 6. Отправляем угощение в разогретую до 160 градусов духовку. Готовим около 1,5-2 часов.

Шаг 7. Оссобуко в фольге в духовке готово. Можно подавать к столу и пробовать!

Оссобуко из телячьих голяшек

Оссобуко из телячьих голяшек – это невероятно сытное и аппетитное блюдо для домашнего или праздничного стола. Такое угощение отличается насыщенным вкусом и ароматом. Обязательно попробуйте приготовить в домашних условиях по нашему проверенному пошаговому рецепту.

Время готовки – 2 часа

Время приготовления – 30 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Голяшка телячья – 2 стейка.

Лук репчатый – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Сельдерей листовой – 2 шт.

Орегано – 1 ч.л.

Тимьян сушеный – 1 ч.л.

Розмарин – 1 ч.л.

Мука – 2 ст.л.

Масло растительное – для жарки.

Бульон говяжий – 750 мл.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Помидоры консервированные – 2 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В небольшой миске соединяем орегано, тимьян и розмарин.

Шаг 2. Добавляем сюда соль, перец и муку. Перемешиваем.

Шаг 3. Голяшки обваливаем в смеси из муки и специй.

Шаг 4. Дальше кладем их в сковороду с растительным маслом.

Шаг 5. Жарим до румянца с обеих сторон.

Шаг 6. Очищаем репчатый лук и режем его крупными кусочками.

Шаг 7. На кубики разделяем очищенную морковку.

Шаг 8. Режем сельдерей.

Шаг 9. Томим овощи до мягкости на растительном масле.

Шаг 10. С консервированных помидоров снимаем кожуру. Плоды мелко нарезаем.

Шаг 11. Томаты выкладываем к овощам. Тушим около 3-4 минут. При необходимости, можно влить немного воды.

Шаг 12. В кастрюлю кладем стейки говядины и дополняем их овощами.

Шаг 13. Заливаем заготовку бульоном. Закрываем заготовку крышкой и томим около 1,5 часов на небольшом огне.

Шаг 14. Оссобуко из телячьих голяшек готово. Подавайте к столу и пробуйте!

Оссобуко в афганском казане

Оссобуко в афганском казане – это интересный способ приготовления знаменитого блюда итальянской кухни. Такое кулинарное решение точно разнообразит ваш домашний или праздничный стол. Для исполнения используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 2 часа 30 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Голяшка говяжья – 2,5 кг.

Ребра говяжьи – 750 гр.

Масло сливочное – 120 гр.

Лук репчатый – 1,8 кг.

Морковь – 1,3 кг.

Чеснок – 3 головки.

Помидоры – 3 шт.

Паста томатная – 500 гр.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Базилик – по вкусу.

Укроп – по вкусу.

Перец острый – по вкусу.

Лист лавровый – по вкусу.

Картофель средний – 12 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые ингредиенты. Овощи очищаем. Морковку и лук режем кружочками. Говяжью голяшку делим на шайбы. Ребра – на порционные кусочки.

Шаг 2. На дно казана кладем сливочное масло, лук и морковь. Посыпаем лавровыми листками, молотым перцем и солью.

Шаг 3. Дальше кладем кусочки помидоров, чеснока, почищенный картофель и укладываем подготовленное мясо на кости.

Шаг 4. Перемешиваем соль со специями из списка. Базилик и укроп можно использовать сушеный.

Шаг 5. Посыпаем заготовку специями и дополняем томатной пастой.

Шаг 6. Закрываем афганский казан крышкой. Доводим содержимое до кипения. Затем уменьшаем огонь и томим около 2 часов.

Шаг 7. Оссобуко в афганском казане готово. Раскладывайте по тарелкам и подавайте к столу!

Оссобуко в мультиварке

Оссобуко в мультиварке – это очень вкусное и питательное блюдо для всей семьи. Такое угощение можно подавать к домашнему или праздничному столу. Для несложного приготовления своими руками используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями из нашей подборки.

Время готовки – 2 часа 30 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Голяшка говяжья – 2 стейка.

Морковь – 1 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Черешки сельдерея – 2 шт.

Чеснок – 2 зубчика.

Томат в собственном соку – 200 гр.

Вино белое сухое – 150 мл.

Кубик куриного бульона – 1 шт.

Мука – 30 гр.

Масло сливочное – 60 гр.

Масло оливковое – 50 мл.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Для гремолаты:

Лимон – 1 шт.

Петрушка – 1 пучок.

Чеснок – 1 зубчик.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим два стейка говяжьей голяшки. Промываем под водой и обсушиваем. Затем обваливаем их в муке.

Шаг 2. Овощи очищаем и промываем. Морковь, лук и сельдерей режем небольшими кубиками.

Шаг 3. Включаем мультиварку в режиме «жарка». Растапливаем здесь сливочное масло. Обжариваем мясные куски по 10 минут с каждой стороны. Перекладываем мясо на тарелку.

Шаг 4. Вливаем в чашу оливковое масло. Жарим на нем лук, морковь и сельдерей около 10 минут, периодически помешивая.

Шаг 5. Кладем к овощам мясо. Вливаем бульон, который готовим из кубика. Сюда же отправляем томаты, чеснок, вино, соль и перец. Закрываем крышкой и готовим в режиме «суп» 1,5 часа. Затем в режиме «запекание» еще 20 минут.

Шаг 6. Приготовим приправу гремолату. Перемешиваем измельченную петрушку, чеснок и лимонную цедру. Посыпаем блюдо приправой перед подачей.

Шаг 7. Оссобуко в мультиварке готово. Раскладывайте по тарелкам и подавайте к столу!

Оссобуко по-милански

Оссобуко по-милански – это удивительно питательное и аппетитное блюдо для домашнего или праздничного стола. Такое угощение порадует насыщенным вкусом и ярким ароматом. Обязательно попробуйте приготовить в домашних условиях по нашему проверенному пошаговому рецепту.

Время готовки – 3 часа

Время приготовления – 30 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Голяшка говяжья – 2 стейка.

Букет гарни – 1 шт.

Лук-порей – 1 шт.

Вино белое – 250 мл.

Бульон говяжий – 1 л.

Масло сливочное – 2 ст.л.

Масло оливковое – 2 ст.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Чеснок – 1 зубчик.

Сахар – 1 щепотка.

Для гремолаты:

Цедра лимона – 1 ст.л.

Чеснок – 2 зубчика.

Петрушка – 5 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые ингредиенты.

Шаг 2. Говяжьи голяшки обжариваем в сковороде с оливковым и сливочным маслом. Готовим до румянца с обеих сторон.

Шаг 3. Колечками режем лук-порей и измельчаем чеснок.

Шаг 4. Из сковороды убираем мясо и жарим здесь лук с чесноком. Готовим около 5-7 минут до мягкости.

Шаг 5. Вливаем белое вино (100 мл) и томим еще 5 минут.

Шаг 6. Мясо кладем в сотейник или кастрюлю, дополняем луком с чесноком.

Шаг 7. Подготовим нужное количество бульона.

Шаг 8. Вливаем бульон в кастрюлю с содержимым.

Шаг 9. Доливаем оставшееся вино. Добавляем сахар, соль и черный молотый перец. Томим на небольшом огне около 2-3 часов.

Шаг 10. Для приправы гремолаты перемешиваем цедру лимона, измельченный чеснок и петрушку. Всыпаем приправу в блюдо в конце готовки или перед подачей.

Шаг 11. Оссобуко по-милански готово. Раскладываем по порционным тарелкам и подаем к столу!