Оссобуко

По
Admin
-
0
44

Оссобуко – невероятно вкусное и сытное блюдо итальянской кухни. Такое угощение идеально подойдет для семейного ужина или праздничного стола. В нашей кулинарной подборке мы собрали для вас шесть лучших рецептов приготовления оссобуко с пошаговыми фотографиями и подробным описанием процесса.

Оссобуко — классический рецепт из говядины

Оссобуко – классический рецепт из говядины, который точно стоит взять на заметку. Яркое колоритное блюдо никого не оставит равнодушным. Ваши домашние или гости отметят интересный вкус и яркую подачу. Для приготовления обязательно используйте наш проверенный рецепт с пошаговыми фото.

Оссобуко

Ингредиенты –+4 порц.

  • Говяжья голень 4 стейка
  • Мука 2 ст.л.
  • Лук репчатый 1 шт.
  • Морковь 1 шт. (крупная)
  • Сельдерей 2 стебля
  • Чеснок 3 зуб.
  • Томаты в соку 250 гр.
  • Белое сухое вино 200 мл.
  • Масло оливковое 3 ст.л.
  • Масло сливочное 100 гр.
  • Соль  по вкусу
  • Перец чёрный молотый  по вкусу
  • Специи и Приправы  по вкусу
  • Для приправы гремолата:
  • Лимон 1 шт.
  • Чеснок 3 зуб.
  • Петрушка 4 ветки

Шаги 150 мин.

  1. Оссобуко

    Оссобуко по классическому рецепту готовится очень просто. Стейки говяжьей голени хорошо промываем под водой.

  2. Оссобуко

    Обваливаем мясо в муке и обжариваем в сковороде с оливковым и сливочным маслом.

  3. Оссобуко

    Жарим все стейки до румянца. На каждую сторону уйдет, примерно, по 5 минут.

  4. Оссобуко

    Перекладываем мясо в кастрюлю или казан.

  5. Оссобуко

    Режем небольшими кубиками морковь, лук, сельдерей и чеснок. Томим овощи до мягкости в оливковом масле со сливочным.

  6. Оссобуко

    Перекладываем овощи к мясу.

  7. Оссобуко

    Дополняем заготовку томатами в собственном соку.

  8. Оссобуко

    Вливаем белое сухое вино.

  9. Оссобуко

    Доводим массу до кипения и после томим 5 минут.

  10. Оссобуко

    Вливаем бульон, снова кипятим, солим и посыпаем специями.

  11. Оссобуко

    Для аромата можно использовать лавровые листья и травы.

  12. Оссобуко

    Томим на плите около 1,5-2 часов.

  13. Оссобуко

    Для приготовления гремолаты перемалываем чеснок и петрушку. Перемешиваем продукты с лимонной цедрой. Всыпаем приправу в конце приготовления.

  14. Оссобуко

    Оссобуко по классическому рецепту из говядины готово. Раскладывайте по тарелкам и угощайтесь!

Оссобуко в фольге в духовке

Оссобуко в фольге в духовке получается очень сытным и интересным по вкусу. Такое блюдо точно разнообразит ваш домашний или праздничный стол. Приготовить его в домашних условиях сможет каждый. Для этого следуйте простым шагам из нашего проверенного пошагового рецепта.

Время готовки – 2 часа 30 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 1

Ингредиенты:

  • Стейк голени говяжьей – 1 шт.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Паста томатная – 2 ст.л.
  • Бульон – 1 ст.
  • Вино красное – 0,5 ст.
  • Специи – по вкусу.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промываем говяжью голяшку и обсушиваем ее.

Оссобуко

Шаг 2. Дальше продукт натираем солью и черным молотым перцем.

Оссобуко

Шаг 3. Обжариваем говядину на кости в сковороде с растительным маслом. Готовим до румянца с обеих сторон.

Оссобуко

Шаг 4. Режем кубиками лук и морковь. Обжариваем овощи до мягкости, дополняем вином, бульоном, томатной пастой и специями. Доводим до кипения и выключаем плиту.

Оссобуко

Шаг 5.  В форму для запекания кладем говядину, поливаем соусом. Закрываем заготовку фольгой.

Оссобуко

Шаг 6. Отправляем угощение в разогретую до 160 градусов духовку. Готовим около 1,5-2 часов.

Оссобуко

Шаг 7. Оссобуко в фольге в духовке готово. Можно подавать к столу и пробовать!

Оссобуко

Оссобуко из телячьих голяшек

Оссобуко из телячьих голяшек – это невероятно сытное и аппетитное блюдо для домашнего или праздничного стола. Такое угощение отличается насыщенным вкусом и ароматом. Обязательно попробуйте приготовить в домашних условиях по нашему проверенному пошаговому рецепту.

Время готовки – 2 часа

Время приготовления – 30 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

  • Голяшка телячья – 2 стейка.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Сельдерей листовой – 2 шт.
  • Орегано – 1 ч.л.
  • Тимьян сушеный – 1 ч.л.
  • Розмарин – 1 ч.л.
  • Мука – 2 ст.л.
  • Масло растительное – для жарки.
  • Бульон говяжий – 750 мл.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Помидоры консервированные – 2 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В небольшой миске соединяем орегано, тимьян и розмарин.

Оссобуко

Шаг 2. Добавляем сюда соль, перец и муку. Перемешиваем.

Оссобуко

Шаг 3. Голяшки обваливаем в смеси из муки и специй.

Оссобуко

Шаг 4. Дальше кладем их в сковороду с растительным маслом.

Оссобуко

Шаг 5. Жарим до румянца с обеих сторон.

Оссобуко

Шаг 6. Очищаем репчатый лук и режем его крупными кусочками.

Оссобуко

Шаг 7. На кубики разделяем очищенную морковку.

Оссобуко

Шаг 8. Режем сельдерей.

Оссобуко

Шаг 9. Томим овощи до мягкости на растительном масле.

Оссобуко

Шаг 10. С консервированных помидоров снимаем кожуру. Плоды мелко нарезаем.

Оссобуко

Шаг 11. Томаты выкладываем к овощам. Тушим около 3-4 минут. При необходимости, можно влить немного воды.

Оссобуко

Шаг 12. В кастрюлю кладем стейки говядины и дополняем их овощами.

Оссобуко

Шаг 13. Заливаем заготовку бульоном. Закрываем заготовку крышкой и томим около 1,5 часов на небольшом огне.

Оссобуко

Шаг 14. Оссобуко из телячьих голяшек готово. Подавайте к столу и пробуйте!

Оссобуко

Оссобуко в афганском казане

Оссобуко в афганском казане – это интересный способ приготовления знаменитого блюда итальянской кухни. Такое кулинарное решение точно разнообразит ваш домашний или праздничный стол. Для исполнения используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 2 часа 30 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

  • Голяшка говяжья – 2,5 кг.
  • Ребра говяжьи – 750 гр.
  • Масло сливочное – 120 гр.
  • Лук репчатый – 1,8 кг.
  • Морковь – 1,3 кг.
  • Чеснок – 3 головки.
  • Помидоры – 3 шт.
  • Паста томатная – 500 гр.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Базилик – по вкусу.
  • Укроп – по вкусу.
  • Перец острый – по вкусу.
  • Лист лавровый – по вкусу.
  • Картофель средний – 12 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые ингредиенты. Овощи очищаем. Морковку и лук режем кружочками. Говяжью голяшку делим на шайбы. Ребра – на порционные кусочки.

Оссобуко

Шаг 2. На дно казана кладем сливочное масло, лук и морковь. Посыпаем лавровыми листками, молотым перцем и солью.

Оссобуко

Шаг 3. Дальше кладем кусочки помидоров, чеснока, почищенный картофель и укладываем подготовленное мясо на кости.

Оссобуко

Шаг 4. Перемешиваем соль со специями из списка. Базилик и укроп можно использовать сушеный.

Оссобуко

Шаг 5. Посыпаем заготовку специями и дополняем томатной пастой.

Оссобуко

Шаг 6. Закрываем афганский казан крышкой. Доводим содержимое до кипения. Затем уменьшаем огонь и томим около 2 часов.

Оссобуко

Шаг 7. Оссобуко в афганском казане готово. Раскладывайте по тарелкам и подавайте к столу!

Оссобуко

Оссобуко в мультиварке

Оссобуко в мультиварке – это очень вкусное и питательное блюдо для всей семьи. Такое угощение можно подавать к домашнему или праздничному столу. Для несложного приготовления своими руками используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями из нашей подборки.

Время готовки – 2 часа 30 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

  • Голяшка говяжья – 2 стейка.
  • Морковь – 1 шт.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Черешки сельдерея – 2 шт.
  • Чеснок – 2 зубчика.
  • Томат в собственном соку – 200 гр.
  • Вино белое сухое – 150 мл.
  • Кубик куриного бульона – 1 шт.
  • Мука – 30 гр.
  • Масло сливочное – 60 гр.
  • Масло оливковое – 50 мл.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Для гремолаты:

  • Лимон – 1 шт.
  • Петрушка – 1 пучок.
  • Чеснок – 1 зубчик.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим два стейка говяжьей голяшки. Промываем под водой и обсушиваем. Затем обваливаем их в муке.

Оссобуко

Шаг 2. Овощи очищаем и промываем. Морковь, лук и сельдерей режем небольшими кубиками.

Оссобуко

Шаг 3. Включаем мультиварку в режиме «жарка». Растапливаем здесь сливочное масло. Обжариваем мясные куски по 10 минут с каждой стороны. Перекладываем мясо на тарелку.

Оссобуко

Шаг 4. Вливаем в чашу оливковое масло. Жарим на нем лук, морковь и сельдерей около 10 минут, периодически помешивая.

Оссобуко

Шаг 5. Кладем к овощам мясо. Вливаем бульон, который готовим из кубика. Сюда же отправляем томаты, чеснок, вино, соль и перец. Закрываем крышкой и готовим в режиме «суп» 1,5 часа. Затем в режиме «запекание» еще 20 минут.

Оссобуко

Шаг 6. Приготовим приправу гремолату. Перемешиваем измельченную петрушку, чеснок и лимонную цедру. Посыпаем блюдо приправой перед подачей.

Оссобуко

Шаг 7. Оссобуко в мультиварке готово. Раскладывайте по тарелкам и подавайте к столу!

Оссобуко

Оссобуко по-милански

Оссобуко по-милански – это удивительно питательное и аппетитное блюдо для домашнего или праздничного стола. Такое угощение порадует насыщенным вкусом и ярким ароматом. Обязательно попробуйте приготовить в домашних условиях по нашему проверенному пошаговому рецепту.

Время готовки – 3 часа

Время приготовления – 30 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

  • Голяшка говяжья – 2 стейка.
  • Букет гарни – 1 шт.
  • Лук-порей – 1 шт.
  • Вино белое – 250 мл.
  • Бульон говяжий – 1 л.
  • Масло сливочное – 2 ст.л.
  • Масло оливковое – 2 ст.л.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Чеснок – 1 зубчик.
  • Сахар – 1 щепотка.

Для гремолаты:

  • Цедра лимона – 1 ст.л.
  • Чеснок – 2 зубчика.
  • Петрушка – 5 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые ингредиенты.

Оссобуко

Шаг 2. Говяжьи голяшки обжариваем в сковороде с оливковым и сливочным маслом. Готовим до румянца с обеих сторон.

Оссобуко

Шаг 3. Колечками режем лук-порей и измельчаем чеснок.

Оссобуко

Шаг 4. Из сковороды убираем мясо и жарим здесь лук с чесноком. Готовим около 5-7 минут до мягкости.

Оссобуко

Шаг 5. Вливаем белое вино (100 мл) и томим еще 5 минут.

Оссобуко

Шаг 6. Мясо кладем в сотейник или кастрюлю, дополняем луком с чесноком.

Оссобуко

Шаг 7. Подготовим нужное количество бульона.

Оссобуко

Шаг 8. Вливаем бульон в кастрюлю с содержимым.

Оссобуко

Шаг 9. Доливаем оставшееся вино. Добавляем сахар, соль и черный молотый перец. Томим на небольшом огне около 2-3 часов.

Оссобуко

Шаг 10. Для приправы гремолаты перемешиваем цедру лимона, измельченный чеснок и петрушку. Всыпаем приправу в блюдо в конце готовки или перед подачей.

Оссобуко

Шаг 11. Оссобуко по-милански готово. Раскладываем по порционным тарелкам и подаем к столу!

Оссобуко

На Перекоп.инфо можно прочитать про:

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА