Оссобуко – невероятно вкусное и сытное блюдо итальянской кухни. Такое угощение идеально подойдет для семейного ужина или праздничного стола. В нашей кулинарной подборке мы собрали для вас шесть лучших рецептов приготовления оссобуко с пошаговыми фотографиями и подробным описанием процесса.
Оссобуко — классический рецепт из говядины
Оссобуко – классический рецепт из говядины, который точно стоит взять на заметку. Яркое колоритное блюдо никого не оставит равнодушным. Ваши домашние или гости отметят интересный вкус и яркую подачу. Для приготовления обязательно используйте наш проверенный рецепт с пошаговыми фото.
Ингредиенты –+4 порц.
- Говяжья голень 4 стейка
- Мука 2 ст.л.
- Лук репчатый 1 шт.
- Морковь 1 шт. (крупная)
- Сельдерей 2 стебля
- Чеснок 3 зуб.
- Томаты в соку 250 гр.
- Белое сухое вино 200 мл.
- Масло оливковое 3 ст.л.
- Масло сливочное 100 гр.
- Соль по вкусу
- Перец чёрный молотый по вкусу
- Специи и Приправы по вкусу
- Для приправы гремолата:
- Лимон 1 шт.
- Чеснок 3 зуб.
- Петрушка 4 ветки
Шаги 150 мин.
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Оссобуко по классическому рецепту готовится очень просто. Стейки говяжьей голени хорошо промываем под водой.
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Обваливаем мясо в муке и обжариваем в сковороде с оливковым и сливочным маслом.
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Жарим все стейки до румянца. На каждую сторону уйдет, примерно, по 5 минут.
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Перекладываем мясо в кастрюлю или казан.
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Режем небольшими кубиками морковь, лук, сельдерей и чеснок. Томим овощи до мягкости в оливковом масле со сливочным.
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Перекладываем овощи к мясу.
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Дополняем заготовку томатами в собственном соку.
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Вливаем белое сухое вино.
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Доводим массу до кипения и после томим 5 минут.
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Вливаем бульон, снова кипятим, солим и посыпаем специями.
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Для аромата можно использовать лавровые листья и травы.
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Томим на плите около 1,5-2 часов.
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Для приготовления гремолаты перемалываем чеснок и петрушку. Перемешиваем продукты с лимонной цедрой. Всыпаем приправу в конце приготовления.
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Оссобуко по классическому рецепту из говядины готово. Раскладывайте по тарелкам и угощайтесь!
Оссобуко в фольге в духовке
Оссобуко в фольге в духовке получается очень сытным и интересным по вкусу. Такое блюдо точно разнообразит ваш домашний или праздничный стол. Приготовить его в домашних условиях сможет каждый. Для этого следуйте простым шагам из нашего проверенного пошагового рецепта.
Время готовки – 2 часа 30 минут
Время приготовления – 30 минут
Порции – 1
Ингредиенты:
- Стейк голени говяжьей – 1 шт.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Паста томатная – 2 ст.л.
- Бульон – 1 ст.
- Вино красное – 0,5 ст.
- Специи – по вкусу.
- Масло растительное – для жарки.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Промываем говяжью голяшку и обсушиваем ее.
Шаг 2. Дальше продукт натираем солью и черным молотым перцем.
Шаг 3. Обжариваем говядину на кости в сковороде с растительным маслом. Готовим до румянца с обеих сторон.
Шаг 4. Режем кубиками лук и морковь. Обжариваем овощи до мягкости, дополняем вином, бульоном, томатной пастой и специями. Доводим до кипения и выключаем плиту.
Шаг 5. В форму для запекания кладем говядину, поливаем соусом. Закрываем заготовку фольгой.
Шаг 6. Отправляем угощение в разогретую до 160 градусов духовку. Готовим около 1,5-2 часов.
Шаг 7. Оссобуко в фольге в духовке готово. Можно подавать к столу и пробовать!
Оссобуко из телячьих голяшек
Оссобуко из телячьих голяшек – это невероятно сытное и аппетитное блюдо для домашнего или праздничного стола. Такое угощение отличается насыщенным вкусом и ароматом. Обязательно попробуйте приготовить в домашних условиях по нашему проверенному пошаговому рецепту.
Время готовки – 2 часа
Время приготовления – 30 минут
Порции – 2
Ингредиенты:
- Голяшка телячья – 2 стейка.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Сельдерей листовой – 2 шт.
- Орегано – 1 ч.л.
- Тимьян сушеный – 1 ч.л.
- Розмарин – 1 ч.л.
- Мука – 2 ст.л.
- Масло растительное – для жарки.
- Бульон говяжий – 750 мл.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
- Помидоры консервированные – 2 шт.
Процесс приготовления:
Шаг 1. В небольшой миске соединяем орегано, тимьян и розмарин.
Шаг 2. Добавляем сюда соль, перец и муку. Перемешиваем.
Шаг 3. Голяшки обваливаем в смеси из муки и специй.
Шаг 4. Дальше кладем их в сковороду с растительным маслом.
Шаг 5. Жарим до румянца с обеих сторон.
Шаг 6. Очищаем репчатый лук и режем его крупными кусочками.
Шаг 7. На кубики разделяем очищенную морковку.
Шаг 8. Режем сельдерей.
Шаг 9. Томим овощи до мягкости на растительном масле.
Шаг 10. С консервированных помидоров снимаем кожуру. Плоды мелко нарезаем.
Шаг 11. Томаты выкладываем к овощам. Тушим около 3-4 минут. При необходимости, можно влить немного воды.
Шаг 12. В кастрюлю кладем стейки говядины и дополняем их овощами.
Шаг 13. Заливаем заготовку бульоном. Закрываем заготовку крышкой и томим около 1,5 часов на небольшом огне.
Шаг 14. Оссобуко из телячьих голяшек готово. Подавайте к столу и пробуйте!
Оссобуко в афганском казане
Оссобуко в афганском казане – это интересный способ приготовления знаменитого блюда итальянской кухни. Такое кулинарное решение точно разнообразит ваш домашний или праздничный стол. Для исполнения используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки.
Время готовки – 2 часа 30 минут
Время приготовления – 30 минут
Порции – 6
Ингредиенты:
- Голяшка говяжья – 2,5 кг.
- Ребра говяжьи – 750 гр.
- Масло сливочное – 120 гр.
- Лук репчатый – 1,8 кг.
- Морковь – 1,3 кг.
- Чеснок – 3 головки.
- Помидоры – 3 шт.
- Паста томатная – 500 гр.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
- Базилик – по вкусу.
- Укроп – по вкусу.
- Перец острый – по вкусу.
- Лист лавровый – по вкусу.
- Картофель средний – 12 шт.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Подготовим необходимые ингредиенты. Овощи очищаем. Морковку и лук режем кружочками. Говяжью голяшку делим на шайбы. Ребра – на порционные кусочки.
Шаг 2. На дно казана кладем сливочное масло, лук и морковь. Посыпаем лавровыми листками, молотым перцем и солью.
Шаг 3. Дальше кладем кусочки помидоров, чеснока, почищенный картофель и укладываем подготовленное мясо на кости.
Шаг 4. Перемешиваем соль со специями из списка. Базилик и укроп можно использовать сушеный.
Шаг 5. Посыпаем заготовку специями и дополняем томатной пастой.
Шаг 6. Закрываем афганский казан крышкой. Доводим содержимое до кипения. Затем уменьшаем огонь и томим около 2 часов.
Шаг 7. Оссобуко в афганском казане готово. Раскладывайте по тарелкам и подавайте к столу!
Оссобуко в мультиварке
Оссобуко в мультиварке – это очень вкусное и питательное блюдо для всей семьи. Такое угощение можно подавать к домашнему или праздничному столу. Для несложного приготовления своими руками используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями из нашей подборки.
Время готовки – 2 часа 30 минут
Время приготовления – 30 минут
Порции – 2
Ингредиенты:
- Голяшка говяжья – 2 стейка.
- Морковь – 1 шт.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Черешки сельдерея – 2 шт.
- Чеснок – 2 зубчика.
- Томат в собственном соку – 200 гр.
- Вино белое сухое – 150 мл.
- Кубик куриного бульона – 1 шт.
- Мука – 30 гр.
- Масло сливочное – 60 гр.
- Масло оливковое – 50 мл.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
Для гремолаты:
- Лимон – 1 шт.
- Петрушка – 1 пучок.
- Чеснок – 1 зубчик.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Подготовим два стейка говяжьей голяшки. Промываем под водой и обсушиваем. Затем обваливаем их в муке.
Шаг 2. Овощи очищаем и промываем. Морковь, лук и сельдерей режем небольшими кубиками.
Шаг 3. Включаем мультиварку в режиме «жарка». Растапливаем здесь сливочное масло. Обжариваем мясные куски по 10 минут с каждой стороны. Перекладываем мясо на тарелку.
Шаг 4. Вливаем в чашу оливковое масло. Жарим на нем лук, морковь и сельдерей около 10 минут, периодически помешивая.
Шаг 5. Кладем к овощам мясо. Вливаем бульон, который готовим из кубика. Сюда же отправляем томаты, чеснок, вино, соль и перец. Закрываем крышкой и готовим в режиме «суп» 1,5 часа. Затем в режиме «запекание» еще 20 минут.
Шаг 6. Приготовим приправу гремолату. Перемешиваем измельченную петрушку, чеснок и лимонную цедру. Посыпаем блюдо приправой перед подачей.
Шаг 7. Оссобуко в мультиварке готово. Раскладывайте по тарелкам и подавайте к столу!
Оссобуко по-милански
Оссобуко по-милански – это удивительно питательное и аппетитное блюдо для домашнего или праздничного стола. Такое угощение порадует насыщенным вкусом и ярким ароматом. Обязательно попробуйте приготовить в домашних условиях по нашему проверенному пошаговому рецепту.
Время готовки – 3 часа
Время приготовления – 30 минут
Порции – 2
Ингредиенты:
- Голяшка говяжья – 2 стейка.
- Букет гарни – 1 шт.
- Лук-порей – 1 шт.
- Вино белое – 250 мл.
- Бульон говяжий – 1 л.
- Масло сливочное – 2 ст.л.
- Масло оливковое – 2 ст.л.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
- Чеснок – 1 зубчик.
- Сахар – 1 щепотка.
Для гремолаты:
- Цедра лимона – 1 ст.л.
- Чеснок – 2 зубчика.
- Петрушка – 5 гр.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Подготовим необходимые ингредиенты.
Шаг 2. Говяжьи голяшки обжариваем в сковороде с оливковым и сливочным маслом. Готовим до румянца с обеих сторон.
Шаг 3. Колечками режем лук-порей и измельчаем чеснок.
Шаг 4. Из сковороды убираем мясо и жарим здесь лук с чесноком. Готовим около 5-7 минут до мягкости.
Шаг 5. Вливаем белое вино (100 мл) и томим еще 5 минут.
Шаг 6. Мясо кладем в сотейник или кастрюлю, дополняем луком с чесноком.
Шаг 7. Подготовим нужное количество бульона.
Шаг 8. Вливаем бульон в кастрюлю с содержимым.
Шаг 9. Доливаем оставшееся вино. Добавляем сахар, соль и черный молотый перец. Томим на небольшом огне около 2-3 часов.
Шаг 10. Для приправы гремолаты перемешиваем цедру лимона, измельченный чеснок и петрушку. Всыпаем приправу в блюдо в конце готовки или перед подачей.
Шаг 11. Оссобуко по-милански готово. Раскладываем по порционным тарелкам и подаем к столу!