Осталось шесть: территорию Красной горки убрали из перечня районов будущей застройки

В понедельник, 13 декабря, в Правительстве Севастополя прошло заседание градостроительного совета. На нём обсуждались районы будущей комплексной застройки и развития территории.

Напомним, на предыдущем заседании совета, которое прошло 10 августа, на суд севастопольской общественности были представлены семь перспективных зон, где в ближайшие годы планируется строительство целых районов с соответствующей инфраструктурой.

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Тогда у членов совета возникло немало вопросов к качеству и проработке проекта. На этом заседании совета в ходе публичного обсуждения было принято решение отказаться от одного из районов – территории Красной Горки. Предложение об этом внёс депутат Законодательного собрания Севастополя Вячеслав Горелов. Председатель градостроительного совета, губернатор Севастополя Михаил Развожаев вынес данное предложение на голосование, и большинством голосов инициатива Вячеслава Горелова была принята.

Таким образом, в ближайшее десятилетие перспективные территории для комплексной застройки будут следующие: район Северный, два района Сапун-горы, 7-й и 5-й км Балаклавского шоссе, Молочная балка. Однако, как рассказал Михаил Развожаев, перед началом каких-либо работ на указанных территориях предстоит ещё целый ряд процедур, в том числе и публичные слушания.