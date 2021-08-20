Останки защитников Севастополя нашли во время земляных работ в районе Казачьей бухты. Об этом пишет новостной портал ForPost – к ним обратились местные жители, которым строители отдали обнаруженные останки и ржавые ножны кортика.

«Человеческие кости они передавали нам дважды. Сказали: «Мы не знаем, что с этим делать». Сейчас мы будем связываться с нашими поисковиками, чтобы понимать, как быть дальше», – рассказали люди.

Фото: ForPost

Кости нашли в районе, где планируется строительство новых домов – рядом с могилой, где покоятся девять советских воинов, павших при обороне нашего города. Их прах нашли в 60-х годах, когда в том районе строили общежития. Останки торжественно захоронили, рядом участники Великой Отечественной войны посадили там кедровую аллею.

Позже военнослужащие частей, расположенных в районе Казачьей бухты, смогли вырастить целый парк в каменистой засушливой пустоши. В нём были и редкие деревья, среди которых – ливанские, гималайские, алтайские и атласские кедры.

Как мы уже рассказывали, плоды тяжелого труда десятков человек, работавших на благо района, уничтожаются в угоду застройке – на берегу моря должны появиться новые высотки. Часть зелёной зоны уже вырублена, сейчас ООО «Стандарт Строй» пытается получить порубочный билет ещё на 300 деревьев.

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В их числе и кедровая аллея у надгробия, являющегося объектом культурного наследия, уточняет ForPost.