Остановиться будет сложно: готовлю так уже много лет. Вместо котлет для перекуса

Впервые о люля кебаб стало известно в X веке. Есть предположением, что данное мясное яство появилось намного раньше. Однако, первый рецепт этого блюда стал известен лишь в Средние века.

Готовить люля кебаб стали в Иране. В переводе с персидского языка кебаб означает жареное мясо. Это именование вполне оправдывает способ приготовления этого мясного блюда.

Сейчас в люля кебаб принято добавлять овощи и специи. Но изначально мясное изделие готовили без овощей и прочих компонентов. Кебаб был максимально простым яством.

Приготовим современную версию люля кебаба на каждый день.

Ингредиенты для люля кебаба:

Фарш — 600 г;

Соль — ч.л.;

Сода — ч.л.;

Крахмал — 2 ч.л.;

Сметана — 2 ст.л.;

Чеснок — 3 зубчика;

Лук репчатый — шт.;

Укроп — пучок;

Сахар — 1/2 ч.л.;

Яблочный уксус — 2 ст.л.;

Вода — 2 ст.л.

Приготовление люля кебаба:

В миску с фаршем надо высыпать ½ ч. л. соли, соду, крахмал и сметану. Пропускаем через пресс зубчики чеснока, выкладываем к мясу и хорошо смешиваем компоненты.

Перекладываем фарш в целлофановый пакет, убираем в холодильник на 15 минут. Обязательно надо запечатать целлофановый пакет.

В это время надо нарезать полукольцами лук, нашинковать укроп и соединить оба компонента в одной таре. К луку высыпаем соль и сахар, заливаем уксусом и водой. Оставляем лук мариноваться на 15 минут.

Из фарша надо сформировать тонкие колбаски, которые следует обжарить на растительном масле в сковороде.

Обжаривать люля надо на среднем огне по 2 минуты с каждой стороны.

Подавать блюдо нужно с маринованным луком. Это отличная закуска и замена привычным котлетам.