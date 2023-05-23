Остановиться будет сложно: готовлю так уже много лет. Вместо котлет для перекуса

Впервые о люля кебаб стало известно в X веке. Есть предположением, что данное мясное яство появилось намного раньше. Однако, первый рецепт этого блюда стал известен лишь в Средние века.
Готовить люля кебаб стали в Иране. В переводе с персидского языка кебаб означает жареное мясо. Это именование вполне оправдывает способ приготовления этого мясного блюда.
Сейчас в люля кебаб принято добавлять овощи и специи. Но изначально мясное изделие готовили без овощей и прочих компонентов. Кебаб был максимально простым яством.
Приготовим современную версию люля кебаба на каждый день.
Ингредиенты для люля кебаба:
- Фарш — 600 г;
- Соль — ч.л.;
- Сода — ч.л.;
- Крахмал — 2 ч.л.;
- Сметана — 2 ст.л.;
- Чеснок — 3 зубчика;
- Лук репчатый — шт.;
- Укроп — пучок;
- Сахар — 1/2 ч.л.;
- Яблочный уксус — 2 ст.л.;
- Вода — 2 ст.л.
Приготовление люля кебаба:
В миску с фаршем надо высыпать ½ ч. л. соли, соду, крахмал и сметану. Пропускаем через пресс зубчики чеснока, выкладываем к мясу и хорошо смешиваем компоненты.
Перекладываем фарш в целлофановый пакет, убираем в холодильник на 15 минут. Обязательно надо запечатать целлофановый пакет.
В это время надо нарезать полукольцами лук, нашинковать укроп и соединить оба компонента в одной таре. К луку высыпаем соль и сахар, заливаем уксусом и водой. Оставляем лук мариноваться на 15 минут.
Из фарша надо сформировать тонкие колбаски, которые следует обжарить на растительном масле в сковороде.
Обжаривать люля надо на среднем огне по 2 минуты с каждой стороны.
Подавать блюдо нужно с маринованным луком. Это отличная закуска и замена привычным котлетам.