Остановку «Улица Галины Петровой» перенесли

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Остановку «Улица Галины Петровой» по направлению из центра перенесли. Теперь она находится не на пересечении улиц Пугачёва и Пожарова, а у дома №26 по улице Пожарова, пишет новостной портал ForPost со ссылкой на пресс-службу Правительства Севастополя.

Такое решение приняли из-за того, что остановка находилась на перекрестке, и это нарушало требования безопасности дорожного движения. Теперь посадка и высадка пассажиров будет происходить на новом месте, оно обозначено дорожными знаками и разметкой.