Оставить отзыв о работе скорой помощи севастопольцы могут в WhatsApp-приёмной

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Оставить отзыв о работе скорой помощи теперь можно онлайн. С понедельника в Севастополе заработала WhatsApp-приёмная по вопросам своевременного оказания медицинской помощи. Работу организовали на базе городского колл-центра по коронавирусу.

ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЧЕНКО, директор ГКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба»: «WhatsApp-приёмная была создана в связи с распоряжением губернатора. Такая задача возникла в пятницу, в понедельник она уже заработала. WhatsApp-приёмная, на мой взгляд, создана для двух вещей: первая – для контроля губернатором скорой медицинской помощи, второе – для возможности наших граждан пообщаться с властью, сообщить о проблемах, если таковые имеются».

За 3 дня работы в центр поступило 13 сообщений, но только 2 из них касались работы скорой помощи. Специалисты обращают внимание, линия была создана именно для контроля работы врачей.Чтобы сообщить о возникшей проблеме, в мессенджере необходимо отправить текстовое сообщение на номер: +7-978-254-03-03.

«Вам обязательно нужно указать фамилию, имя, отчество, данные рождения и телефон для связи. Если у вас действительно был момент, что не приехала скорая, не была оказана услуга вовремя и быстро – эти все моменты мы отправляем на Министерство здравоохранения в департамент. Они это рассматривают и связываются с заявителем».

В колл-центре стараются отвечать на каждое сообщение. И даже если оно не касается качества работы скорой помощи, подсказывают севастопольцам, куда следует обратиться, чтобы решить вопрос, который их волнует.