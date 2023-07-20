Остеопат Ли посоветовала ограничить потребление куриного мяса

Врач-остеопат, рефлексотерапевт Ирина Ли рассказала, что польза от куриного мяса слишком преувеличена.

Медик отметила, что в здоровом питании важен разнообразный рацион, поэтому употребление в пищу только курицы не будет полезно для организма.

Должны быть фрукты, овощи, но по сезонам. Хорошо есть как мясо, так и рыбу, — заявила Ли.

Ирина Ли также уточнила, что из мяса следует выбирать баранину и говядину, а из птицы лучше отдать предпочтение мясу утки и индейки.

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По своим свойствам мясо утки и индейки — это теплые продукты. В нашем климате необходимо есть пищу, которая по качеству является теплой и сможет помочь убрать лишнюю влажность из организма, и противостоять холоду и ветру. Куриное мясо это больше холодный продукт и не всегда подходит для приморского рациона, поэтому продукты с холодным качеством требуют специй и правильного приготовления, — пояснила специалист.

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