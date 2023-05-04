Остро-сладкий соус из хрена, который украсит любое блюдо: нужно всего 3 ингредиента

Когда майонез с кетчупом надоели и хочется чего-то особенного, приготовьте интересный соус из хрена с особыми компонентами.
Такая заправка украсит любое мясное или рыбное блюдо и послужит отличной добавкой к тостам.
Для этого вам понадобится:
- 0,15 килограмма корня хрена;
- около 2 чайных ложек натурального меда;
- 0,15 килограмма клюквы.
Тщательно промойте и почистите корни хрена.
Затем нарежьте их на мелкие кусочки и бросьте в чашу блендера. Влейте туда же несколько ложек воды и включите прибор.
Хрен должен превратиться в однородную кашеобразную массу.
Промойте ягоды клюквы и всыпьте их к хрену. Также добавьте мед и снова включите блендер.
Когда вы используете замороженную клюкву, то можно не ждать, пока она растает. Небольшое количество воды (лед) не повредит.
Измельчайте смесь ингредиентов до тех пор, пока в ней не останется каких-либо кусочков.
Если вы приготовили слишком много заправки, то просто сложите остаток в стеклянную емкость с крышкой и отправьте в холодильник. Мед сыграет роль надежного консерванта.