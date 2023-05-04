Остро-сладкий соус из хрена, который украсит любое блюдо: нужно всего 3 ингредиента

Когда майонез с кетчупом надоели и хочется чего-то особенного, приготовьте интересный соус из хрена с особыми компонентами.

Такая заправка украсит любое мясное или рыбное блюдо и послужит отличной добавкой к тостам.

Для этого вам понадобится:

0,15 килограмма корня хрена;

около 2 чайных ложек натурального меда;

0,15 килограмма клюквы.

Тщательно промойте и почистите корни хрена.

Затем нарежьте их на мелкие кусочки и бросьте в чашу блендера. Влейте туда же несколько ложек воды и включите прибор.

Хрен должен превратиться в однородную кашеобразную массу.

Промойте ягоды клюквы и всыпьте их к хрену. Также добавьте мед и снова включите блендер.

Когда вы используете замороженную клюкву, то можно не ждать, пока она растает. Небольшое количество воды (лед) не повредит.

Измельчайте смесь ингредиентов до тех пор, пока в ней не останется каких-либо кусочков.

Если вы приготовили слишком много заправки, то просто сложите остаток в стеклянную емкость с крышкой и отправьте в холодильник. Мед сыграет роль надежного консерванта.