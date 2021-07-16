Осушители сжатого воздуха. Фильтр сжатого воздуха

Каковы типы и эффективность теплообменников?

Теплообменник восстанавливает тепло в вентиляционной системе. Среднегодовая эффективность теплообменника зависит от климатических условий. Приточно-вытяжные установки с противоточными пластинчатыми теплообменниками особенно эффективны в странах с более мягким климатом. В пластинчатом теплообменнике потоки приточного и вытяжного воздуха разделены тонкой алюминиевой фольгой. Тепло отработанного воздуха нагревает приточный воздух через алюминиевые пластины.

Влага из отработанного воздуха конденсируется на пластинах теплообменника, поэтому пластинчатые теплообменники требуют слива воды. При очень низких температурах наружного воздуха конденсированная влага превращается в лед, блокирующий теплообменник. Лед обычно размораживается теплом отработанного воздуха или электрическим нагревателем. При размораживании холодный воздух попадает в помещение, минуя теплообменник, а теплый воздух в помещении размораживает пластины. В то же время эффективность теплообменника равна нулю, что снижает общую эффективность кондиционера.

Роторный теплообменник является еще одним типом теплообменника. Эта технология разработана для стран с более холодным климатом, поскольку ее среднегодовая эффективность очень высока, а непрерывно вращающийся теплообменник не замерзает. Роторный теплообменник — это колесо, изготовленное из теплопроводящей алюминиевой фольги, передающей тепло от вытяжного воздуха к приточному воздуху во время медленных вращений. В современных вентиляционных установках смешивание воздуха составляет менее одной десятой процента. Роторный теплообменник не только возвращает тепло, но и часть влаги в помещение. Поэтому воздух в помещении не высыхает, и установка очистки воздуха не требует слива воды.

Какие фильтры используются в вентиляционной установке?

С современной системой вентиляции подаваемый воздух будет не только обогреваться, но и очищаться. Фильтр ФСВ-П, ФСВ-О, ФСВ-Т предназначен для очистки сжатого воздуха, углекислоты и других газов от механических примесей и водомаслянной эмульсии. Воздушные фильтры очищают воздух от загрязняющих веществ и помогают обеспечить здоровые условия жизни. Они также защищают систему вентиляции от загрязнений. Фильтры разных классов по-разному защищают жилые помещения от загрязнения. Обычные фильтры очищают загрязняющие примеси только из воздуха. Фильтры лучшего качества обеспечивают эффективную защиту от тяжелой пыли. Высококачественные фильтры эффективно удаляют опасные частицы аллергенов и пыль из воздуха и постоянно поддерживают здоровый микроклимат в вашем доме. При выборе фильтра обращайте внимание как на класс фильтрации, так и на площадь фильтрующей поверхности. Фильтры одного и того же класса могут иметь различную площадь фильтрующей поверхности. Фильтры с большей площадью фильтрации эффективны в течение более длительных периодов, в то время как засоренный фильтр увеличивает потребление энергии.