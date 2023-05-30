Освежающие и полезные. Три необычных лимонада, которые можно легко приготовить дома

Чтобы приготовить любой лимонад дома, вам понадобится блендер, сильногазированная вода или тоник, любимые фрукты и овощи. Для этих напитков важно знать только два правила. Первое: помните о балансе вкуса — кисло-сладкого. Его обязательно нужно соблюдать, чтобы напиток был вкусным. Второе: всегда придерживаться очень простой формулы: на 100 мл фруктового или овощного пюре добавляйте 150 мл газированной воды.
Я люблю интересные и необычные вкусы, поэтому приведу три необычных рецепта лимонадов, сочетание продуктов в которых вас удивит и приятно порадует рецепторы.
Лимонад из огурца и матча
Ингредиенты на 1 литр лимонада:
- 150 г очищенного от кожицы огурца;
- 3 г матчи;
- свежевыжатый сок 2 лимонов;
- 600 мл газированной воды;
- лед по вкусу.
Приготовление: овощи взбейте в блендере до консистенции пюре. Добавьте матчу и сок лимона. Добавьте воду и смешайте все.
Лимонад из клубники и красного болгарского перца
Ингредиенты на 1 литр лимонада:
- 250 г клубники;
- 3 ст. л. сахара;
- 500 г красного болгарского перца;
- 600 мл газированной воды;
- лед по вкусу.
Приготовление: взбейте в блендере перец. Добавьте клубнику и сахар и снова взбейте. Добавьте воду и смешайте все.
Лимонад из яблок и рукколы
Ингредиенты на 1 литр лимонада:
- одно зеленое кислое яблоко;
- 250 г рукколы;
- 3 ст. л. сахара;
- 600 мл газированной воды;
- лед по вкусу.
Готовьте аналогично предыдущим рекомендациям. В случае, если вы не употребляете сахар, его можно заменить на 100 г цветочного меда.