Освежающие и полезные. Три необычных лимонада, которые можно легко приготовить дома

Чтобы приготовить лимонад, нужно знать два основных правила Пришло время любимого сезонного напитка! Согласно моему мировоззрению все, что придумано в моей голове и сделано моими руками, должно приносить людям удовольствие и пользу. Поэтому и летние лимонады, по моему мнению, должны быть не только вкусными, но и полезными.

Чтобы приготовить любой лимонад дома, вам понадобится блендер, сильногазированная вода или тоник, любимые фрукты и овощи. Для этих напитков важно знать только два правила. Первое: помните о балансе вкуса — кисло-сладкого. Его обязательно нужно соблюдать, чтобы напиток был вкусным. Второе: всегда придерживаться очень простой формулы: на 100 мл фруктового или овощного пюре добавляйте 150 мл газированной воды.

Я люблю интересные и необычные вкусы, поэтому приведу три необычных рецепта лимонадов, сочетание продуктов в которых вас удивит и приятно порадует рецепторы.

Лимонад из огурца и матча

Ингредиенты на 1 литр лимонада:

150 г очищенного от кожицы огурца;

3 г матчи;

свежевыжатый сок 2 лимонов;

600 мл газированной воды;

лед по вкусу.

Приготовление: овощи взбейте в блендере до консистенции пюре. Добавьте матчу и сок лимона. Добавьте воду и смешайте все.

Лимонад из клубники и красного болгарского перца

Ингредиенты на 1 литр лимонада:

250 г клубники;

3 ст. л. сахара;

500 г красного болгарского перца;

600 мл газированной воды;

лед по вкусу.

Приготовление: взбейте в блендере перец. Добавьте клубнику и сахар и снова взбейте. Добавьте воду и смешайте все.

Лимонад из яблок и рукколы

Ингредиенты на 1 литр лимонада:

одно зеленое кислое яблоко;

250 г рукколы;

3 ст. л. сахара;

600 мл газированной воды;

лед по вкусу.

Готовьте аналогично предыдущим рекомендациям. В случае, если вы не употребляете сахар, его можно заменить на 100 г цветочного меда.