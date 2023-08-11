Освежит и придаст бодрости: рецепт огуречного лимонада

Если хочется, чтобы напиток был еще более освежающим, добавьте в него кубики льда.
Огурцы можно не только добавлять в салаты или мариновать/солить/квасить/консервировать на зиму. Из них получается еще и невероятно вкусный лимонад. Как это сделать, рассказали в кулинарном блоге «Рецепты каждый день». Уверены, что если вы хоть раз попробуете такой напиток, он обязательно займет место в списке ваших любимых, поскольку чудесно освежает и утоляет жажду благодаря своему свежему вкусу.
Огуречный лимонад
Ингредиенты:
- огурец – 4 шт;
- лимон – 4 шт;
- свежая мята – 3-4 веточки;
- зеленый базилик – 1 веточка;
- сахар – 8 ст. л;
- газированная вода –1,5 л.
Способ приготовления:
Огурцы порезать и сложить в чашу блендера, туда же отправить базилик и мяту. Все перебить в кашеподобную массу. К получившейся смеси добавить сок из четырех лимонов и сахар, влить два стакана воды и перемешать до растворения сахара.
Смесь процедить, добавить остальную воду.
Готовый лимонад перелить в высокие стаканы и перед подачей украсить лимоном, огурцами и листиками мяты. Если хочется еще больше свежести, можно добавить в напиток кубики льда.
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