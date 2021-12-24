Освітлення вулиць: світлодіод на варті особистої та екологічної безпеки

Пізній вечір або ніч, коли вони безмісячні, темні і непривітні, завжди асоціювалися з чимось страшним і неприємним: вночі починають орудувати злодії та хулігани, вночі будь-яка тінь набуває контурів нечистої сили, в темряві можна травмуватися, наступивши на гострий сук, що причаївся, або потрапивши ногою у канаву. Замовити освітлення вулиць ви можете тут Iterna.

Для зручності пересування місцевістю в темний час доби людина потребує якісного штучного освітлення.

Рівень освітленості допомагає правильно орієнтуватися у просторі та адекватно сприймати навколишні предмети, підвищує рівень безпеки та надає проживанню в населеному пункті певного рівня комфортності.

Чому цивілізований світ поспішає замінити ліхтарі

Знизувати плечима, не розуміючи різниці між традиційним вуличним освітленням і новітнім світлодіодним, продовжують хіба що закоренілі консерватори або ті, хто і звичайного ліхтаря вже сто років не бачив на своїй вулиці, а про сучасне і не чув нічого.

Для таких індивідуумів поспішаю повідомити, що в інших країнах, де ведеться заміна натрієвих ліхтарів світлодіодними, вже повністю перейшли на новий вид освітлення. Тепер жителі цих країн мають не просто якісну систему освітлення, а й економічно виправдане, довговічне, екологічно чисте джерело світла. Замовити таке джерело ви можете тут https://iterna.ua/.

Хвиля застосування високотехнологічних освітлювальних приладів помалу докотилася і до пострадянського простору — зараз, приймаючи рішення відновити вуличне освітлення, втрачене в запалі 90-х років, навряд чи комусь прийде в голову реанімувати старі лампи: світлодіодні ліхтарі для вуличного освітлення відповіддю темряві непроглядної.

Цей проект не тільки на третину скоротить рівень енергоспоживання вуличним освітленням, але й значно спростить його експлуатацію, тому що світлодіодні світильники більш прості в обслуговуванні, а завдяки своїм фізичним характеристикам, менш схильні до впливу різних зовнішніх факторів, порівняно з нині використовуваними натрієвими лампами високого тиску. .

У сучасних умовах зниження енергоспоживання різних сфер побуту та економіки є ключовим фактором сталого розвитку будь-якого міста. І проект встановлення світлодіодного освітлення на вулицях Ярцевому, на цьому етапі життя міста, дозволить зробити великий крок у формуванні енергоефективного міського господарства.

Все це, серйозно підвищить час експлуатації кожної встановленої лампи, і в кінцевому підсумку позитивно позначиться на витратах на експлуатацію обслуговування вуличного освітлення.

Зазначу, згідно з розрахунками, не можна не згадати, що одночасно з основним завданням фахівці підрядника по всіх лініях електропередач проведуть контроль наявності несанкціонованих підключень та їх ліквідацію.