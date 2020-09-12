От 50 до 100. Что означает новый «рекорд» COVID-19 в Крыму

Еженедельник «Аргументы и Факты» № 37. АиФ-Крым №37 09/09/2020

На минувшей неделе Крым вышел на очередной «рекордный» уровень ежесуточного выявления заражённых новым коронавирусом. 4 сентября был зарегистрирован 101 случай. И теперь ежесуточный прирост заражённых будет какое-то время колебаться между «около 50» до «более ста».

Ещё один госпиталь

С начала пандемии в Крыму зарегистрировано более 3000 случаев COVID-19 После печального «рекорда» вирус «сыграл на понижение»: 9 сентября 52 случая, а 10-го — 67. Умерших от осложнений, вызванных заболеванием — 36 человека из 3010 заболевших.

Очевидно, что осенью вряд ли случится спад инфицирования. «Прогноз на конец августа по развитию ситуации, который наш Аналитический центр давал в мае с учётом открытия основных сфер курортного и туристического бизнеса, совпал примерно на 80-90%, — проректор по научной деятельности Крымского федерального университета Анатолий Кубышкин. — Новый прогноз подготовлен исходя из данных реальной ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции».