От чего зависит цена на качественные ортопедические матрасы для сна

Койра — это волокно, покрывающее поверхность кокосового ореха. Если вы хотите приобрести матрас с использованием койры в настиле, то нужно знать, что варианты из качественной койры стоят дорого, а встретить их у нас довольно сложно. Недорогая койра является синтетическим материалом, обладает малой упругостью, может вызывать аллергические реакции, поэтому аллергикам и людям, страдающим заболеваниями верхних дыхательных путей, рекомендуются матрасы с натуральными наполнителями.

Вариант эконом-класса обязательно должен быть простеган. Если стежки нет, то обивка матраса начинает скользить и растягиваться даже при незначительных нагрузках. Стежка должна быть частая и равномерно распределена по всей поверхности матраса.

Необходимо учитывать и вес тех, кто собирается спать на матрасе. Если матрас двуспальный, а вес супругов сильно различается, то хорошие фирмы предлагают модели с разной жесткостью пружинного блока для каждой его половины.

Отлично, если у матраса имеется съемный чехол. Это позволяет заменить его на новый в случае износа или повреждения. Хотя замена чехла — не такая уж простая задача, как может показаться на первый взгляд.

Как видно, неподготовленному покупателю приобрести подделку очень легко. Чтобы избежать напрасной траты немалых денег, нужно помнить следующее: самыми главными показателями качественного матраса являются его пружинный блок и наполнитель. Не нужно покупать дешевых подделок. Помните, скупой платит дважды!