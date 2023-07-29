От этих огурцов не оторваться – как приготовить пикули на зиму

Если вы безумствуете от маринованных огурцов, обязательно попробуйте пикули. Они не только хрустящие, но и очень вкусные.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Огурцы пикули очень популярны, как закуска в США. Их добавляют к знаменитым американским хот-догом, сэндвичам.

Читайте также Вкусно вместе с «Бащинским»: готовим летние салаты для идеального обеда или ужина

Хотя не обязательно их добавлять в качестве ингредиента в блюдо. Они прекрасно могут быть отдельной закуской, или подаваться в картофель пюре с любимой котлетой.

Рецепт огурцов пикули

Время: 60 минут

60 минут Порции: 1

Ингредиенты на 1 литровую банку:

– свежие огурцы;

– 3 зубчика чеснока;

– половина репчатого лука;

– морковь;

– 1 чайная ложка соли;

– 2 чайные ложки сахара;

– 60 граммов 9% уксуса;

– кипяток.

Приготовление:

Огурцы вымойте, если в квартире жарко можно замочить их на час в холодной воде.

Лук, морковь почистите и нашинкуйте кружочками, а чеснок можно на половинки. Выложите на одну чистую банку. Далее заложите огурцы – большие разрежьте, маленькие оставьте целыми.

Добавьте соль, сахар, уксус и залейте крутым кипятком.

Поставьте в кастрюлю, застеленную чистым полотенцем, залейте водой по «плечику» и стерилизуйте с момента закипания 7 – 10 минут. Затем извлеките, закройте и охладите.

Приятного аппетита!

Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить кабачковый торт слоями, который не испортит фигуру