Рецепты От этих огурцов не оторваться – как приготовить пикули на зиму По Admin - 29 июля, 2023 0 63 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Если вы безумствуете от маринованных огурцов, обязательно попробуйте пикули. Они не только хрустящие, но и очень вкусные. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Огурцы пикули очень популярны, как закуска в США. Их добавляют к знаменитым американским хот-догом, сэндвичам. Читайте также Вкусно вместе с «Бащинским»: готовим летние салаты для идеального обеда или ужина Хотя не обязательно их добавлять в качестве ингредиента в блюдо. Они прекрасно могут быть отдельной закуской, или подаваться в картофель пюре с любимой котлетой. Рецепт огурцов пикули Время: 60 минут Порции: 1 Ингредиенты на 1 литровую банку: – свежие огурцы; – 3 зубчика чеснока; – половина репчатого лука; – морковь; – 1 чайная ложка соли; – 2 чайные ложки сахара; – 60 граммов 9% уксуса; – кипяток. Приготовление: Огурцы вымойте, если в квартире жарко можно замочить их на час в холодной воде. Лук, морковь почистите и нашинкуйте кружочками, а чеснок можно на половинки. Выложите на одну чистую банку. Далее заложите огурцы – большие разрежьте, маленькие оставьте целыми. Добавьте соль, сахар, уксус и залейте крутым кипятком. Поставьте в кастрюлю, застеленную чистым полотенцем, залейте водой по «плечику» и стерилизуйте с момента закипания 7 – 10 минут. Затем извлеките, закройте и охладите. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить кабачковый торт слоями, который не испортит фигуру На Перекоп.инфо можно прочитать про:Рецепты проверены временем: как закрутить огурцы на зиму, чтобы было вкусноЭтого рецепта у вас точно нет: маринованные огурцы с куркумойСъедят даже крохи: что приготовить из куриного филе – подборка из трех блюдЛюбимое блюдо всей семьи: овощная запеканка в духовкеОригинальное сочетание с нетипичной заправкой: салат из зеленых помидоров