От фазанов до баранов. Как крымским аграриям помогла господдержка?

Еженедельник «Аргументы и Факты» № 50. АиФ-Крым №50 14/12/2021 Сюжет Большие перемены

Три «кита», на которых стоит Крым, это сельское хозяйство, торговля и промышленность. Именно в таком порядке их расставляет рейтинг произведённых в регионе товаров и услуг. При этом тяжелее всего за последние годы пришлось сельскому хозяйству. Ему пришлось пережить не только климатические «сюрпризы», но и возникший на полуострове дефицит воды для полива.

Но в Крыму сельское хозяйство развивается. Благодаря беспрецедентной государственной поддержке, оказанной агропромышленному комплексу. В рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» с 2017 по 2021 годы грантовую поддержку получают крымские сельхозпроизводители.

Это интересно За девять месяцев 2021 года крымскую продовольственную продукцию экспортировали в 11 стран мира. 50% её ввозила… Украина. На втором месте среди стран-экспортёров крымского продовольствия Китай. Лидером экспорта продукции АПК стало предприятие по выпуску мясопродуктов. Оно отправило в Армению, Киргизию, Казахстан, Абхазию и Южную Осетию 500 тонн колбасных изделий. Также два крымских производителя мороженого поставляют товары в Китай и Армению. Крым экспортировал в этом году алкогольные и безалкогольные напитки, овощные консервы, воду минеральную и газированные напитки, сахар.