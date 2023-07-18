Рецепты От истории к рецепту: чкмерули – вкус Грузии на вашем столе По Admin - 18 июля, 2023 0 40 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Грузинская кухня – это невероятное сочетание вкусов, специй, ингредиентов в одном блюде. Эта кухня настолько колоритна и ярка, что заняла большое место среди поклонников вкусной еды. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Среди популярных блюд грузинской кухни: хинкали, шурпа, хачапури, лобио, соус ткемали, а также чкмерули. Последнее блюдо из курятины и большим количеством специй тушеных в сливках. 24 канал подготовил рецепт блюда. Читайте также Альтернатива мангала: как дома приготовить куриный шашлык, чтобы всем попробовало Согласно истории, блюдо возникло само собой. Повар, по имени Гловер решил приготовить что-то на обед из того, что было под рукой. Так и появилось блюдо из курицы в сливочно-чесночном соусе. Чкмерули – рецепт грузинской кухни Время: 45 минут Порции: 4 порции Ингредиенты: – куриная тушка; – 30 г зеленых кинз; – 6 зубчиков чеснока; – 30 г зеленой петрушки; – 500 мл сливок жирностью 20 – 26%; – 5 г сухой смеси хмели-сунели; – 200 мл воды; – соль, черный молотый перец по вашему вкусу; – 1 ст. л растительного масла. Приготовление: Тщательно помойте куриную тушку и обсушите бумажным полотенцем. Срежьте лишнюю кожу. Разрежьте тушку на 4 части, отбейте каждую молотком и натрите солью. Отбитые кусочки курицы поперчите и смажьте растительным маслом. Для соуса почистите и нарежьте зубчики чеснока, выложите в миску. Зелень петрушки и кинзы мелко нашинкуйте, добавьте к чесноку. Вылейте в зеленые сливки, посолите и поперчите по своему вкусу. Тщательно перемешайте соус. Добавьте воды, хмели-сунели, снова перемешайте до однородности и оставьте настояться. Выложите на разогретую сковороду кусочки курицы и обжарьте с обеих сторон на среднем огне до полуготовности. Переложите курицу в стеклянную или керамическую огнеупорную форму, полейте соусом и поставьте в духовку на 20 – 25 минут запекаться при температуре 190 градусов. Блюдо подавайте к столу горячим. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить домашние сырники с бананом по нашему рецепту. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Рецепт кабачковой икры, как из магазинаКак приготовить картофель – рецепт с укропомТак необычно, но очень вкусно: рецепт маринованной черешниВкус лета на столе – готовим синабоны с клубникой ко Дню материТри холодных супа на лето – пальчики оближете