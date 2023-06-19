От истории к рецепту: готовим настоящий американский гамбургер

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Если вас спросят, какое популярное блюдо американской кухни вы знаете – закладываемся, первым, что придет в голову, будет сочный гамбургер. Но чтобы отведать традиционную версию этого блюда, не обязательно брать билеты на самолет в США, достаточно просто приготовить его по нашему рецепту.

Чтобы приблизить приготовленный дома гамбургер к оригиналу, стоит знать краткую историю этого блюда, отмечает 24 Канал. Это поможет подобрать правильные ингредиенты и создать настоящий кулинарный шедевр. Поэтому собрали интересные факты, о которых вы не знали.

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Откуда пошла традиция готовить гамбургер

Упоминания о гамбургере можно найти во многих документах начала 19 века. Однако не все они описывали современную версию этого блюда. В большинстве из них речь шла о популярном в то время немецком гамбургском стейке, рецепт которого напоминал то, что впоследствии популяризировали американцы.

Кто первым привез рецепт в США или придумал его здесь, так и не удалось установить. Однако известно одно: феномен так быстро распространялся по стране, что в 1884 году в газете «Вечерний Бостон» встречается первое упоминание об американском гамбургере. Блюдо настолько хорошо прижилось в США, что люди готовили его как на праздники, так и для будничных трапез.

Интересно, что при такой популярности официально первый гамбургер был продан только 27 июля 1900 года. Его автором стал Луи Ласен, назвавший гамбургер бутербродом с мясной котлетой и овощным гарниром. Кстати, дата, когда блюдо впервые выставили на продажу, считается сегодня «Днем рождения» традиционного гамбургера и празднуется во всем мире. Да и вообще это блюдо стало символом уличной еды – фаст-фуда, который охотно едят более столетия.

Гамбургеры получили популярность во всем мире / Фото Shutterstock

За более чем 100 лет классический рецепт неоднократно менялся и дополнялся. Сегодня среди комбинаций вкусов встречаются:

  • бургеры со сладким клюквенным джемом,
  • серф-энд-терф, сочетающий мясо и морепродукты,
  • чизбургеры – классические гамбургеры с добавлением сыра,
  • вегетарианские варианты с жареными шариками фалафеля.

Но классика остается постоянно удачной, а большой сочный бургер с говяжьей котлетой, квашеными огурцами и сыром продолжает держать планку победителя.

Воспроизвести его достаточно просто даже на вашей кухне. Как это сделать – делимся классическим рецептом гамбургера.

Рецепт классического гамбургера

  • Время: 20 минут
  • Порции: 2

Готовим гамбургер по классическому рецепту / Фото Shutterstock

Ингредиенты:
– 2 котлета Skott Smeat из фермерской говядины;
– 2 булочки бриош;
– 1 квашеный огурец;
– 1 помидор;
– 1 красный лук;
– 50 грамм листьев салата;
– 2 столовые ложки соуса для бургеров или смеси кетчупа и майонеза;
– кроткая горчица по вкусу;
– 1 столовая ложка сливочного масла;
– 4 ломтика сыра чеддер по желанию.

Приготовление:

  1. Разогреваем сковороду со сливочным маслом и обжариваем половинки булочек до румяной корочки.

  2. Переводим их на тарелку, смазываем горчицей, а также соусом для бургера или смесью майонеза и кетчупа.

  3. На этой же сковороде обжариваем говяжьи котлеты по 2 – 2,5 минуты с каждой стороны.

Котлеты Skott Smeat – идеальный выбор для приготовления бургера / Фото Skott Smeat

  1. За пол минуты до готовности можно выложить на котлеты ломтики чеддера и продолжить жарить их, пока сыр не растопится. Таким образом вы получите чизбургер.

  2. Перекладываем котлеты с сыром на половинку булочки, сверху – нарезанный тонкими слайсами огурец, кольца лука и помидора, снова ломтик сыра и листья салата. Поливаем соусом и накрываем другой половиной булочки.

Как приготовить идеальный гамбургер: смотрите видео

Главный секрет традиционного гамбургера – говяжья котлета

Однако не забывайте, что основой блюда здесь – говяжьи котлеты. Чтобы они были идеальными – важно учесть лайфхаки, которых придерживаются даже шеф-повара.

  • Замороженные котлеты не следует доставать заранее или подогревать.

Например, замороженные котлеты Skott Smeat из фермерской говядины можно отправлять на сковороду сразу с морозилки. Только не забывайте часто переворачивать их во время приготовления: так котлета будет более нежной и сочной.

Котлеты Skott Smeat не нужно размораживать / Фото Skott Smeat

  • Никогда не нажимайте и не прокалывайте котлету! Так котлета прожарится неравномерно. К тому же при нажатии выйдет вся влага и котлета станет сухой.

  • Если вы хотите приготовить чизбургер, в конце обжаривания выложите ломтик сыра, чтобы он растопил сразу на котлете – это еще больше подчеркнет вкус мяса.

  • Не передерживайте котлету на сковороде, ведь она будет пересушенной, что может испортить вкус всего блюда. Лучше немного жарить ее: так мясо сохранит свою сочность.

Подавайте классические бургеры с хрустящим картофелем, или попробуйте с капустным салатом и соусом. А если вы волнуетесь за фигуру – замените жареный гарнир свежими нарезанными овощами (огурец, перец или сельдерей).

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