От истории к рецепту: готовим настоящий американский гамбургер

Гамбургеры получили популярность во всем мире / Фото Shutterstock
За более чем 100 лет классический рецепт неоднократно менялся и дополнялся. Сегодня среди комбинаций вкусов встречаются:
- бургеры со сладким клюквенным джемом,
- серф-энд-терф, сочетающий мясо и морепродукты,
- чизбургеры – классические гамбургеры с добавлением сыра,
- вегетарианские варианты с жареными шариками фалафеля.
Но классика остается постоянно удачной, а большой сочный бургер с говяжьей котлетой, квашеными огурцами и сыром продолжает держать планку победителя.
Воспроизвести его достаточно просто даже на вашей кухне. Как это сделать – делимся классическим рецептом гамбургера.
Рецепт классического гамбургера
- Время: 20 минут
- Порции: 2
Готовим гамбургер по классическому рецепту / Фото Shutterstock
Ингредиенты:
– 2 котлета Skott Smeat из фермерской говядины;
– 2 булочки бриош;
– 1 квашеный огурец;
– 1 помидор;
– 1 красный лук;
– 50 грамм листьев салата;
– 2 столовые ложки соуса для бургеров или смеси кетчупа и майонеза;
– кроткая горчица по вкусу;
– 1 столовая ложка сливочного масла;
– 4 ломтика сыра чеддер по желанию.
Приготовление:
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Разогреваем сковороду со сливочным маслом и обжариваем половинки булочек до румяной корочки.
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Переводим их на тарелку, смазываем горчицей, а также соусом для бургера или смесью майонеза и кетчупа.
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На этой же сковороде обжариваем говяжьи котлеты по 2 – 2,5 минуты с каждой стороны.
Котлеты Skott Smeat – идеальный выбор для приготовления бургера / Фото Skott Smeat
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За пол минуты до готовности можно выложить на котлеты ломтики чеддера и продолжить жарить их, пока сыр не растопится. Таким образом вы получите чизбургер.
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Перекладываем котлеты с сыром на половинку булочки, сверху – нарезанный тонкими слайсами огурец, кольца лука и помидора, снова ломтик сыра и листья салата. Поливаем соусом и накрываем другой половиной булочки.
Как приготовить идеальный гамбургер: смотрите видео
Главный секрет традиционного гамбургера – говяжья котлета
Однако не забывайте, что основой блюда здесь – говяжьи котлеты. Чтобы они были идеальными – важно учесть лайфхаки, которых придерживаются даже шеф-повара.
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Замороженные котлеты не следует доставать заранее или подогревать.
Например, замороженные котлеты Skott Smeat из фермерской говядины можно отправлять на сковороду сразу с морозилки. Только не забывайте часто переворачивать их во время приготовления: так котлета будет более нежной и сочной.
Котлеты Skott Smeat не нужно размораживать / Фото Skott Smeat
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Никогда не нажимайте и не прокалывайте котлету! Так котлета прожарится неравномерно. К тому же при нажатии выйдет вся влага и котлета станет сухой.
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Если вы хотите приготовить чизбургер, в конце обжаривания выложите ломтик сыра, чтобы он растопил сразу на котлете – это еще больше подчеркнет вкус мяса.
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Не передерживайте котлету на сковороде, ведь она будет пересушенной, что может испортить вкус всего блюда. Лучше немного жарить ее: так мясо сохранит свою сочность.
Подавайте классические бургеры с хрустящим картофелем, или попробуйте с капустным салатом и соусом. А если вы волнуетесь за фигуру – замените жареный гарнир свежими нарезанными овощами (огурец, перец или сельдерей).