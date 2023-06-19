От истории к рецепту: готовим настоящий американский гамбургер

Если вас спросят, какое популярное блюдо американской кухни вы знаете – закладываемся, первым, что придет в голову, будет сочный гамбургер. Но чтобы отведать традиционную версию этого блюда, не обязательно брать билеты на самолет в США, достаточно просто приготовить его по нашему рецепту.

Чтобы приблизить приготовленный дома гамбургер к оригиналу, стоит знать краткую историю этого блюда, отмечает 24 Канал. Это поможет подобрать правильные ингредиенты и создать настоящий кулинарный шедевр. Поэтому собрали интересные факты, о которых вы не знали.

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Откуда пошла традиция готовить гамбургер

Упоминания о гамбургере можно найти во многих документах начала 19 века. Однако не все они описывали современную версию этого блюда. В большинстве из них речь шла о популярном в то время немецком гамбургском стейке, рецепт которого напоминал то, что впоследствии популяризировали американцы.

Кто первым привез рецепт в США или придумал его здесь, так и не удалось установить. Однако известно одно: феномен так быстро распространялся по стране, что в 1884 году в газете «Вечерний Бостон» встречается первое упоминание об американском гамбургере. Блюдо настолько хорошо прижилось в США, что люди готовили его как на праздники, так и для будничных трапез.

Интересно, что при такой популярности официально первый гамбургер был продан только 27 июля 1900 года. Его автором стал Луи Ласен, назвавший гамбургер бутербродом с мясной котлетой и овощным гарниром. Кстати, дата, когда блюдо впервые выставили на продажу, считается сегодня «Днем рождения» традиционного гамбургера и празднуется во всем мире. Да и вообще это блюдо стало символом уличной еды – фаст-фуда, который охотно едят более столетия.