От медооборудования до… тортов. Как программы микрозаймов поддерживают МСП

Еженедельник «Аргументы и Факты» № 45. АиФ-Крым №45 10/11/2021 Сюжет Большие перемены

И в прошлом, и в этом году крымские предприниматели не раз оказывались в сложном положении. Ограничения, вводимые из-за пандемии коронавируса, лишали их клиентов, заказчиков, возможности получить сырьё или отправить вовремя товары. А это — убытки. И размышления: где взять средства, чтобы закрыть «финансовую дыру»?

В рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» Фондом микрофинансирования предпринимательства РК при поддержке Министерства экономического развития РК разработаны специальные программы микрофинансирования бизнеса. В первом полугодии этого года количество и сумма выданных микрозаймов увеличились вдвое по сравнению с тем же периодом «допандемийного» 2019 года. Бизнесмены получили 279 микрокредитов на сумму 614,4 миллиона рублей.

Справка Фонд микрофинансирования предпринимательства РК является участником трёх региональных проектов нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», в рамках которых разработаны 19 программ льготного микрофинансирования: «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами», «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса», «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства».