От молочных смесей до тетрадок. Какая гуманитарная помощь сейчас требуется

Еженедельник «Аргументы и Факты» № 11. АиФ-Крым №11 15/03/2022

На многочисленных видео, снятых на освобождённых украинских территориях — очереди за «гуманитаркой». Сейчас эти пакеты с немудрёным набором продуктов — спасение от голода. Отступающие украинские войска и добровольческие батальоны оставляют за собой уничтоженную инфраструктуру, разграбленные магазины и продовольственные склады. Меньше всего их волновало, что будет с жителями этих городов и сёл.

Несколько дней назад в Крым доставили 100 тысяч тонн гуманитарного груза, который предназначен для юга Украины. Это — помощь жителей из разных регионов страны. По данным Минобороны России, 40 тонн груза отправят в Мелитополь, ещё по 30 тонн поедут в Бердянск и Энергодар. Также продолжается работа по снабжению гуманитарной помощью жителей северо-восточной Украины, в частности, Харьковской области.

Но крымчане и сами активно собирают «гуманитарку».