От осложнений COVID-19 умер глава администрации Ялты

18 октября стало известно о смерти главы администрации Ялты Ивана Имгрунта. Он был 30 сентября госпитализирован с пневмонией, вызванной COVID-19. В то время он находился в Санкт-Петербурге, в отпуске.

Всё это время он размещал на своей странице в соцсетях информацию о ялтинских новостях, поздравлял крымчан с профессиональными праздниками, информировал о том, какие перемены грядут в городе. 2 октября он написал: «Дорогие ялтинцы, как и обещал, держу вас в курсе. Моё состояние стабильное. В целом, насколько это возможно в сложившейся ситуации, контролирую рабочий процесс. Как говорили великие: «Dum spiro, sperо» — «Пока дышу, надеюсь». Поэтому пока в таком не частом режиме буду писать о важных моментах в развитии нашей любимой Ялты. Как говорится, жизнь продолжается».

Иван Имгрунт скончался от осложнения хронического заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией. Некоторые источники уточняют, что причиной смерти стал тромбоз на фоне COVID-19. Главой Ялты Иван Имгрунт стал в ноябре 2019 года. Большинство ялтинцев считали, что городу наконец-то повезло с руководителем, начали реализовываться многие из заявленных главой администрации значимых проектов.