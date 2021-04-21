От плитки на пляже «Хрустальный» не будут полностью отказываться

Фото: ForPost

Оператор пляжа «Хрустальный», с которого последние девять месяцев периодически вымывало плитку, не хочет отказываться от выбранного покрытия. Об этом пишет новостной портал ForPost со ссылкой на Департамент городского хозяйства.

«В качестве покрытия пляжа «Мыс Хрустальный» выступает тротуарная плитка и бетон с продольным и поперечным армированием композитной сеткой и арматурой, а также крепление плитки на специальный состав», – ответили в ведомстве.

Сейчас оператор пляжа – ООО «СК-Сервис». Он заливает бетон по периметру. В результате этих манипуляций образуются так называемые ячейки, внутрь которых снова будет уложена плитка. По задумке, подобные бетонные отсеки будут сдерживать покрытие, препятствуя его вымыванию.

Завершить работы, по заявлению управляющих пляжем, планируется до 1 мая 2021 года. Но если погода ухудшится, дату могут сдвинуть. Обустройство покрытия, как отметили в департаменте, проводится за счёт внебюджетных источников финансирования.