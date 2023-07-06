Рецепты От такой закуски не устоит никто: праздничный рецепт для Иванов и Иванок По Admin - 6 июля, 2023 0 35 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Летом не всегда хочется чего-нибудь жареного, больше свежего, чтобы без лишней мороки. У нас есть интересный рецепт закуски на любой праздник. Закуски из авокадо всегда актуальны, ведь это не только оригинальный продукт, но очень полезный для организма. Читайте также Блюда мировой кухни у вас дома: 3 рецепта из курятины, которые стоит попробовать Мини чизкейки из авокадо станут уместными на любом празднике, также они прекрасно подойдут на завтрак или перекус. А готовить блюдо очень просто и легко. Мини чизкейк с авокадо Время: 20 минут (+4 часа в стабилизацию) Порции: 9 штук Ингредиенты: – 80 граммов соленого крекера; – 80 граммов сливочного масла; – 10 граммов желатина + 50 граммов воды; – 180 граммов крем-сыра; – 5 ложки сметаны; – 2 авокадо; – 50 г пармезана; – соль. Приготовление: Желатин заливаем водой и оставляем набухать. Крекер измельчаем в крошку, соединяем с растопленным маслом и делаем лепешки в силиконовой форме для мафинов или в бумажных формочках. Охлаждаем. Для сырной массы соединяем крем-сыр, сметану, одно авокадо и натертый пармезан. Взбиваем блендером, добавляем растопленный в микроволновке или на водяной бане желатин и снова взбиваем. Добавляем нарезанное кусочками авокадо, перемешиваем. Сырно-авокадную массу равномерно выкладываем сверху на лепешки и охлаждаем 3 – 4 часа. ️По желанию чизкейки сверху можно дополнить слабосоленой рыбой и авокадо. Приятного аппетита! Понравился ли рецепт закуски? Попытайтесь также приготовить фаршированные цветы цуккини к мясу или рыбе. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Легендарный львовский сырник – рецепт КлопотенкоТри холодных супа на лето – пальчики оближетеЗвезда турецкого фастфуда: рецепт запеченного картофеля кумпирЖелейный торт без выпечки – яркий десерт без трудаРецепт сырной галеты с клубникой – открываем сезон ягод