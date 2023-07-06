От такой закуски не устоит никто: праздничный рецепт для Иванов и Иванок

По
Admin
-
0
35

Летом не всегда хочется чего-нибудь жареного, больше свежего, чтобы без лишней мороки. У нас есть интересный рецепт закуски на любой праздник.

Закуски из авокадо всегда актуальны, ведь это не только оригинальный продукт, но очень полезный для организма.

Читайте также Блюда мировой кухни у вас дома: 3 рецепта из курятины, которые стоит попробовать

Мини чизкейки из авокадо станут уместными на любом празднике, также они прекрасно подойдут на завтрак или перекус. А готовить блюдо очень просто и легко.

Мини чизкейк с авокадо

  • Время: 20 минут (+4 часа в стабилизацию)
  • Порции: 9 штук

Ингредиенты:
– 80 граммов соленого крекера;
– 80 граммов сливочного масла;
– 10 граммов желатина + 50 граммов воды;
– 180 граммов крем-сыра;
– 5 ложки сметаны;
– 2 авокадо;
– 50 г пармезана;
– соль.

Приготовление:

  • Желатин заливаем водой и оставляем набухать.
  • Крекер измельчаем в крошку, соединяем с растопленным маслом и делаем лепешки в силиконовой форме для мафинов или в бумажных формочках. Охлаждаем.
  • Для сырной массы соединяем крем-сыр, сметану, одно авокадо и натертый пармезан.
  • Взбиваем блендером, добавляем растопленный в микроволновке или на водяной бане желатин и снова взбиваем.
  • Добавляем нарезанное кусочками авокадо, перемешиваем.
  • Сырно-авокадную массу равномерно выкладываем сверху на лепешки и охлаждаем 3 – 4 часа.
  • ️По желанию чизкейки сверху можно дополнить слабосоленой рыбой и авокадо.

Приятного аппетита!

Понравился ли рецепт закуски? Попытайтесь также приготовить фаршированные цветы цуккини к мясу или рыбе.

На Перекоп.инфо можно прочитать про:

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА