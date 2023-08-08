От теста к начинке: как приготовить хачапури за 15 минут

Хачапури – традиционное блюдо грузинской кухни, которое так любят во всем мире. Их есть несколько видов, но самый простой это классический хачапури с сыром сулугуни.

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Чтобы приготовить традиционный хачапури, нужно замесить эластичное тесто на кефире и начинить его настоящим, качественным сулугуни. Именно от начинки зависит большой процент успеха.

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Попытайтесь приготовить настоящий грузинский хачапури и удивить родных колоритным блюдом.

Рецепт хачапури

Время: 15 минут

15 минут Порции: 2

Ингредиенты:

– 150 граммов кефира;

– 1 яйцо;

– 1/2 чайной ложки соли;

– 1/2 чайной ложки сахара;

– 1,5 ложки масла;

– 5 граммов разрыхлителя;

– 250 граммов муки.

Для начинки:

– 300 грамм сыр сулугуни

– 1 яйцо.

Приготовление:

Кефир, яйцо, соль, сахар и масло смешиваем венчиком в миске.

К массе добавляем просеянную муку, разрыхлитель и замешиваем эластичное тесто.

Сыр натираем на терке и перемешиваем с сырым яйцом.

Разделяем тесто на две части, раскатываем и добавляем половину сыра. Собираем все и формируем хачапури. Аналогично производим вторую порцию блюда.

Раскатываем и жарим на сухой сковороде по 5 минут с каждой стороны.

Приятного аппетита!

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