Рецепты От теста к начинке: как приготовить хачапури за 15 минут По Admin - 8 августа, 2023 0 18 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Хачапури – традиционное блюдо грузинской кухни, которое так любят во всем мире. Их есть несколько видов, но самый простой это классический хачапури с сыром сулугуни. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Чтобы приготовить традиционный хачапури, нужно замесить эластичное тесто на кефире и начинить его настоящим, качественным сулугуни. Именно от начинки зависит большой процент успеха. Читайте также Суп, салат или хот-дог, или как вкусно накормить семью в считанные минуты. Попытайтесь приготовить настоящий грузинский хачапури и удивить родных колоритным блюдом. Рецепт хачапури Время: 15 минут Порции: 2 Ингредиенты: – 150 граммов кефира; – 1 яйцо; – 1/2 чайной ложки соли; – 1/2 чайной ложки сахара; – 1,5 ложки масла; – 5 граммов разрыхлителя; – 250 граммов муки. Для начинки: – 300 грамм сыр сулугуни – 1 яйцо. Приготовление: Кефир, яйцо, соль, сахар и масло смешиваем венчиком в миске. К массе добавляем просеянную муку, разрыхлитель и замешиваем эластичное тесто. Сыр натираем на терке и перемешиваем с сырым яйцом. Разделяем тесто на две части, раскатываем и добавляем половину сыра. Собираем все и формируем хачапури. Аналогично производим вторую порцию блюда. Раскатываем и жарим на сухой сковороде по 5 минут с каждой стороны. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить любимое блюдо Кобзаря – гречневые вареники с сыром. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Раз-два и готово: элементарный летний торт без выпечкиЧто может быть лучше? Как приготовить чизкейк из сладостейЖареные пирожки с картофелем – рецепт на кефиреФранцузская классика из украинских продуктов: готовим киш лорен с курицейЧизкейк с клубникой – наслаждение в каждой ложке