От тоста с фасолью до пахлавы – рецепты блюд, которые обожают короли

Король и королева Великобритании / Инстаграм королевской семьи
Испания
Любимые блюда короля Филипп VI – это иберийская ветчина, морепродукты и рыба. Королевская семья обычно завтракает смузи, а затем омлетом из яичных белков и копченым лососем. Королева Летиция любит салаты, овощи на гриле и рыбе.
Испанские монархи / Фото Инстаграмм королевской семьи
Иордания
Одним из любимых блюд короля Абдалла II и королевы Рании является мансаф. Это блюдо из баранины, которое готовится в ферментированном йогурте и подается с рисом или булгуром. Существует много вариаций мансафа, но основные ингредиенты баранина и йогурт остаются неизменными. Также королева Рания обожает пахлаву. Десерт, покрываемый сиропом или медом, обычно слоят тестом фило и орехами.
Монархи Ближнего Востока / Инстаграм королевской семьи