От тоста с фасолью до пахлавы – рецепты блюд, которые обожают короли

В современном прогрессивном мире все еще существуют короли и королевы. У известнейших людей мира тоже есть свои любимые блюда, отведать которые может каждый.

Жизнь королевской семьи всегда интригует и интересует. 24 Канал раскрывает любимые блюда современных королей.

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Саудовская Аравия

Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд – король Саудовской Аравии, хранитель двух святынь и глава династии Аль Саудов. Стал королем 23 января 2015 после смерти своего сводного брата, короля Абдаллы.

Его излюбленными блюдами являются кабса, мясо на гриле, острая сальса или рыбные деликатесы с рисом на обед. На ужин выбирает легкий нарезанный салат и тарелку супа. Курица является его обычным мясным выбором, и ее обычно отваривают в воде со специями перед жаркой.

Король Саудовской Аравии / Фото Инстаграмм королевской семьи

Великобритания

Король Чарльз III известен своей любовью к органическим продуктам, он любит дичь, рыбу и домашние фрукты и овощи из королевских поместий, но избегает таких продуктов, как кабачки и чеснок. Камила Паркер Боулз – жена короля Карла III, одним из ее любимых блюд является британская классика: запеченная фасоль на тостах.